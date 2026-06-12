Astrology Remedies: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचना) बेहद आम समस्याएं बन चुकी हैं. कई लोग रात-रात भर सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनकी नींद प्रभावित होती है और मानसिक थकान लगातार बढ़ती जाती है. यदि आप भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इससे राहत पाने का एक बेहद सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है, चांदी का ब्रेसलेट धारण करना.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है. चंद्रमा को मन, मस्तिष्क और हमारी भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. आइए जानते हैं कि चांदी पहनने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इसे धारण करने की सही विधि क्या है.

चांदी पहनने से मिलती है मानसिक शांति

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कलाई में चांदी का ब्रेसलेट पहनने से मानसिक अशांति काफी हद तक कम होती है. यह हमारे दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने में मददगार साबित होता है.

यह उपाय मन को स्थिर बनाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. जिन लोगों को बार-बार गुस्सा आता है या जो छोटी-छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, उनके लिए चांदी धारण करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

किन राशियों और मूलांक वालों के लिए है सबसे शुभ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें चांदी पहनने की सलाह दी जाती है.

राशियां: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी धारण करना सबसे शुभ माना जाता है.

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी धारण करना सबसे शुभ माना जाता है. मूलांक: अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 2 और 7 है, उन पर इसका सकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है.

मान्यता है कि इसे धारण करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव में सौम्यता और संतुलन आता है.

गुस्सा होगा कम, बढ़ेगा आत्मविश्वास

चांदी को केवल एक धातु नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह शरीर और मन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे अनावश्यक चिंताएं और मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. जब मन शांत रहता है, तो व्यक्ति जीवन में बेहतर और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ता है.

सोमवार को धारण करना माना जाता है शुभ: जानें सही विधि

ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार, चांदी का ब्रेसलेट पहनने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम और शुभ माना गया है क्योंकि यह दिन चंद्रदेव और भगवान शिव को समर्पित है.

धारण करने की सरल विधि:

सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं.

ब्रेसलेट को गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लें.

इसके बाद भगवान शिव और चंद्रदेव का स्मरण करते हुए इसे अपनी कलाई में धारण करें.

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