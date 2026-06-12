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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? बस हाथ में पहन लें यह ब्रेसलेट, जानें किन राशियों और मूलांकों के लिए है बेहद शुभ

Astrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? बस हाथ में पहन लें यह ब्रेसलेट, जानें किन राशियों और मूलांकों के लिए है बेहद शुभ

Astrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? ज्योतिष में चांदी का ब्रेसलेट माना गया है बेहद असरदार उपाय. जानें किस राशि और मूलांक वालों के लिए यह है सबसे शुभ और पहनने की सही विधि.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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Astrology Remedies: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचना) बेहद आम समस्याएं बन चुकी हैं. कई लोग रात-रात भर सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनकी नींद प्रभावित होती है और मानसिक थकान लगातार बढ़ती जाती है. यदि आप भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इससे राहत पाने का एक बेहद सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है,  चांदी का ब्रेसलेट धारण करना.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है. चंद्रमा को मन, मस्तिष्क और हमारी भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. आइए जानते हैं कि चांदी पहनने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इसे धारण करने की सही विधि क्या है.

चांदी पहनने से मिलती है मानसिक शांति

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कलाई में चांदी का ब्रेसलेट पहनने से मानसिक अशांति काफी हद तक कम होती है. यह हमारे दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने में मददगार साबित होता है.

यह उपाय मन को स्थिर बनाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. जिन लोगों को बार-बार गुस्सा आता है या जो छोटी-छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, उनके लिए चांदी धारण करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

किन राशियों और मूलांक वालों के लिए है सबसे शुभ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें चांदी पहनने की सलाह दी जाती है.

  • राशियां: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी धारण करना सबसे शुभ माना जाता है.
  • मूलांक: अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 2 और 7 है, उन पर इसका सकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है.

मान्यता है कि इसे धारण करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव में सौम्यता और संतुलन आता है.

गुस्सा होगा कम, बढ़ेगा आत्मविश्वास

चांदी को केवल एक धातु नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह शरीर और मन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे अनावश्यक चिंताएं और मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. जब मन शांत रहता है, तो व्यक्ति जीवन में बेहतर और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ता है.

सोमवार को धारण करना माना जाता है शुभ: जानें सही विधि

ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार, चांदी का ब्रेसलेट पहनने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम और शुभ माना गया है क्योंकि यह दिन चंद्रदेव और भगवान शिव को समर्पित है.

धारण करने की सरल विधि:

  • सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं.
  • ब्रेसलेट को गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लें.
  • इसके बाद भगवान शिव और चंद्रदेव का स्मरण करते हुए इसे अपनी कलाई में धारण करें.

यह भी पढ़े- Mars Transit in Taurus 2026: 21 जून को मंगल का वृषभ राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें महाउपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 12 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Zodiac Sign NUMEROLOGY Moon Astrology Chandra Grah Remedies
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