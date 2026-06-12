Mars Transit in Taurus 2026: 21 जून को मंगल का वृषभ राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें महाउपाय
Mars Transit in Taurus 2026: 21 जून को मंगल का वृषभ राशि में गोचर होने जा रहा है. जानें किन 5 राशियों (वृषभ, कर्क, सिंह, मीन, धनु) की चमकेगी किस्मत और डबल लाभ के लिए क्या उपाय करें.
Mars Transit in Taurus (Mangal Gochar 2026): ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 21 जून 2026 को साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक 'मंगल देव' धन और सुख-सुविधाओं के दाता शुक्र की राशि 'वृषभ' (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं.
मंगल और शुक्र की ऊर्जा का यह मिलन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है. मंगल जहां व्यक्ति को रिस्क लेने का साहस देता है, वहीं वृषभ राशि स्टेबिलिटी (स्थिरता) और समृद्धि का प्रतीक है. इस गोचर के प्रभाव से 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में करियर से लेकर बैंक बैलेंस तक, सब कुछ बदलने वाला है.
आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन राशियों के 'अच्छे दिन' शुरू होने वाले हैं और डबल फायदे के लिए आपको कौन से आसान उपाय करने चाहिए.
इन 5 राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' लेकर आ रहा है मंगल गोचर
1. वृषभ राशि (Taurus): व्यक्तित्व में निखार और बंपर तरक्की
यह गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा लाभ आपको ही मिलेगा.
- करियर: कार्यक्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.
- आर्थिक पक्ष: नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में धन लाभ और ग्रोथ के रास्ते खोलेंगे.
- पर्सनल लाइफ: आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) सातवें आसमान पर होगा. लव लाइफ शानदार रहेगी और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.
2. कर्क राशि (Cancer): मेहनत का मिलेगा पूरा फल
कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.
- नौकरी-बिजनेस: अगर लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका था, तो अब बात बन सकती है. बिजनेस में नए ऑर्डर मिल सकते हैं.
- इन्वेस्टमेंट: पुराने किए गए निवेश (Investment) से इस अवधि में तगड़ा रिटर्न मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
3. सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान और आय में होगी वृद्धि
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बंद पड़े रास्तों को खोलने वाला है.
- रुकेंगे नहीं काम: जो काम पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, वे अब रफ्तार पकड़ेंगे.
- ऑफिस पॉलिटिक्स से राहत: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे.
- बजट का रखें ध्यान: आय के नए स्रोत (Income Sources) तो बनेंगे, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलें.
4. धनु राशि (Sagittarius): पैसों की किल्लत होगी दूर
धनु राशि वालों के जीवन में यह गोचर मानसिक शांति और खुशियाँ लेकर आएगा.
- पारिवारिक सुख: परिवार के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- फंसा हुआ धन: आर्थिक परेशानियाँ धीरे-धीरे खत्म होंगी. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
- सकारात्मक बदलाव: नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगी.
5. मीन राशि (Pisces): बढ़ेगा फोकस, निवेश से होगा मुनाफा
मीन राशि के जातकों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा.
- टारगेट होंगे पूरे: आप अपने गोल्स (लक्ष्य) को लेकर ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड नजर आएंगे.
- धैर्य से लाभ: इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. धैर्य रखने से चीजें अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.
- मुनाफा: शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अच्छा मुनाफा दे सकता है.
डबल फायदे के लिए मंगल गोचर के दौरान करें ये आसान उपाय
यदि आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं और मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए उपायों को जरूर आजमाएं:
हनुमान जी की शरण: हर मंगलवार को नियम से भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें.
मंगलवार का विशेष दान: इस दौरान किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल रंग के वस्त्र दान करने से कुंडली में मंगल मजबूत होता है.
वाणी पर नियंत्रण: मंगल ऊर्जा का कारक है, जो कभी-कभी गुस्सा बढ़ा देता है. इसलिए फालतू के वाद-विवाद से बचें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें.
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