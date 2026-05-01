Aries Monthly Horoscope May 2026: मेष राशि के बिजनेस में ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन और रिश्तों में खुशखबरी के संकेत
Aries Monthly Horoscope May 2026: मेष (Mesh) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मेष का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).
Mesh Rashifal May 2026: मेष राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.
आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं मेष राशि (Aries Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.
मेष राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Aries May 2026 Horoscope)
बिजनेस राशिफल
- सप्तम भाव के देव शुक्र महीने की शुरूआत से 13 मई तक द्वितीय भाव में स्वगृही होकर विराजित होने से विदेशी संपर्कों से बड़ा लाभ होने के योग हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. आयात-निर्यात के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में स्थिरता प्रदान करेंगे.
- 5,6,7,15,18,19,20,25,26 तारिख को पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और नए निवेश पर सहमति बनेगी. हालांकि, मुनाफे के बंटवारे को लेकर महीने के अंत में स्पष्ट बातचीत जरूरी है.
- 11 मई से मंगल आपकी राशि में स्वगृही होकर रूचक योग बनाएंगे जिससे पुराने पारिवारिक काम में नई तकनीक का इस्तेमाल लाभ देगा. कुछ पुरानी मशीनें बदलने की जरूरत पड़ सकती है, जो उत्पादन बढ़ाएगी.
- 13 मई तक आपकी राशि में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से बिजनेस वुमन के लिए मई मंथ नई पहचान बनाने वाला होगा, सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.
- 14 मई से 28 मई तक बुध द्वितीय भाव में रहते सप्तम भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से वैष्विक स्थितियों के कारण कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, नए आयात शुल्कों पर नजर रखें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है.
- नई मशीनरी खरीदः मशीनरी खरीदने के लिए 20 मई के बाद का समय सबसे शुभ है, पुरानी मशीनों की मरम्मत में पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन नई मशीन लाभ देगी.
जॉब और प्रॉफेशन
- एंप्लॉयड पर्सन की मेहनत को सराहा जाएगा और प्रमोशन की चर्चा शुरू हो सकती है. लेकिन 3,4,13,14,21,22,30,31 तारिख को काम के दबाव के कारण स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट संभव है, धैर्य रखें.
- 10 मई तक द्वादश भाव में मंगल-शनि का द्वंद दोष व अगांरक योग रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने स बॉस आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपका प्रभाव बढ़ेगा आप बॉस की हां में हां मिलाते रहे. तर्क-वितर्क से बचें, वरना बनी-बनाई बात बिगड़ सकती है.
- 14 मई तक सूर्य आपकी राशि में उच्च के होकर विराजित रहने से अन एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह मई मंथ उम्मीदें लेकर आ सकता है. छोटी शुरुआत से न डरें, क्योंकि यही भविष्य के बड़े रास्ते खोलेगी.
- शनि-राहु का 2-12 का सम्बध रहने से आप ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, दोस्त ही पीठ पीछे अफवाह फैला सकते हैं. टीम वर्क में काम करना आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा.
- 15 से 28 मई तक द्वितीय भाव में सूर्य-बुध की युति होने से वर्कप्लेस पर जूनियर्स का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा, सीनियर्स से सलाह लेकर किया गया कार्य आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है.
- 19 मई से 25 मई तक बुध रोहिणी नक्षत्र में होने से अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे है, तो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है, साथ ही सफेद या हल्के नीले रंग के फॉर्मल कपड़े पहनना आपके आत्मविष्वास बढ़ाएगा.
पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप
- महीने की शुरूआत से 13 मई तक बुध आपकी राशि में रहते गुरु से 3-11 का सम्बध रहने से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पुराने मनमुटाव दूर होंगे. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं.
- अविवाहित के लिए अच्छे रिश्ते 7,15,18,19,20,25,26 तारिख को आ सकते हैं. किसी पुराने मित्र के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है.
- 11 मई से मंगल आपकी राशि में स्वगृही होकर रूचक योग बनाएंगे, जिसकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों से चर्चा सफल रहेगी. कोर्ट-कचहरी के बाहर आपसी समझदारी से विवाद सुलझने के योग हैं.
- 13 मई तक शुक्र द्वितीय भाव में रहते सप्तम भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से विदेश में स्टडी कर रहे संतान की चिंता आपको सता सकती है.
- 14 मई से तृतीय भाव में गुरू-शुक्र की युति शंख योग रहते गुरु की पाचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि सप्तम, नवम, एकादश भाव पर होने से संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
शिक्षा और लर्नर्स
- पंचम भाव के देव सूर्य महीने की शुरूआत से 14 मई तक आपकी राशि में उच्च के होकर पंचम भाव से नवम-पंचम संबंध रहने से प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटर की एग्जाम में एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम पक्ष में आएंगे.
- गुरु तृतीय भाव में रहते पंचम भाव से 3-11 का संबंध रहने से आर्टिस्ट, म्यूजिषियन अपने-अपने फील्ड में नई-नई ऊंचाइयां छुएंगे और उनके प्रर्फोमेंस की सराहना होगी.
- 15 मई से सूर्य द्वितीय भाव में रहते गुरु से 2-12 का सम्बध रहने से कॉलेज एडमिशन के लिए आवेदन करने का यह सही समय है, फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, छोटी गलती भारी पड़ सकती है. सफलता पाने का मंत्र गायत्री मंत्र का पाठ और फल का दान छात्रों के लिए विशेष फलदायी रहेगा.
- 29 मई से तृतीय भाव में बुध, गुरु, शुक्र की युति होने से प्लेयर का खेल के मैदान में प्रदर्शन शानदार रहेगा और मेडल जीतने के योग हैं, छोटी चोट लगने का डर है, इसलिए वार्म-अप पर ध्यान दें.
स्वास्थ्य राशिफल
- महीने की शुरूआत से 10 मई तक द्वादश भाव में मंगल-शनि का द्वंद दोष व अगांरक योग रहने से संतान की सेहत में सुधार होगा. लेकिन उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाएं, वाहन लिमिट में चलाएं.
- 15 मई के बाद प्रोफेशनल या पर्सनल वजह से विदेश यात्रा के योग हैं, यह यात्रा सुखद और आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगी.
मेष राशि के लिए उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातः काल स्नानादि से निवृत होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए “ऊँ खां खीं खूं सःमन्दाय स्वाहाः” मंत्र की एक माला जाप करें. काले-तिल एवं तेल का दान करें.
25 मई श्रीगंगा दशहर पर- आप मं गगा का ध्यान करते हुए अगर आपके घर के आस-पास कोई नदी, तालाब, कुएं या हैंडपंप के पास स्नान कर बजरंग बाण का पाठ और माता गंगा की उपासना करने से उन्नति का मार्ग खुलेगा.
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