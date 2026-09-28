गणेश उत्सव खत्म, 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा... अंगारकी संकष्टी क्यों है खास?

Angarki Sankashti Chaturthi 2026: गणेश उत्सव के बाद 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा, क्यों खास है अंगारकी संकष्टी?
Angarki Sankashti Chaturthi 2026: 29 सितंबर को विघ्नराज संकष्टी मंगलवार को पड़ने से अंगारकी संकष्टी होगी. जानें इसका महत्व, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय.
Ganesh Utsav 2026 के बाद एक बार फिर भगवान गणेश की विशेष पूजा का दिन आ रहा है. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव का समापन और गणपति विसर्जन हुआ. अब इसके सिर्फ चार दिन बाद, 29 सितंबर 2026 को संकष्टी चतुर्थी पर फिर से गणपति बप्पा की पूजा होगी. खास बात यह है कि इस बार संकष्टी मंगलवार को पड़ रही है. इसलिए इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा.
29 सितंबर को कौन सी संकष्टी चतुर्थी है?
हिंदू पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है. इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. चतुर्थी तिथि 29 सितंबर को शाम करीब 5 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी और 30 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय के आधार पर रखा जाता है, इसलिए व्रत 29 सितंबर को ही रहेगा.
दिल्ली में 29 सितंबर को चंद्रोदय लगभग शाम 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. हालांकि अलग-अलग शहरों में चंद्रमा निकलने के समय में कुछ मिनट का अंतर रहेगा. इसलिए व्रत खोलने से पहले अपने शहर का चंद्रोदय समय देखना बेहतर होगा.
क्यों कहते हैं इसे अंगारकी संकष्टी?
हर महीने पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी आती है. लेकिन जब यही चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी कहा जाता है. अंगारक नाम मंगल से जुड़ा है और मंगलवार भी मंगल का दिन माना जाता है. इसी कारण मंगलवार और गणेश चतुर्थी का यह संयोग सामान्य संकष्टी से विशेष माना गया है.
धार्मिक परंपरा में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है. इसलिए संकष्टी के दिन उनकी पूजा जीवन की बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति की कामना से की जाती है. अंगारकी संकष्टी होने पर इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है.
गणेश उत्सव की चतुर्थी से कैसे अलग है यह पूजा?
यहां एक बात समझना जरूरी है. सितंबर में मनाई गई गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, जिससे गणेश उत्सव शुरू हुआ था. जबकि 29 सितंबर की संकष्टी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है. यानी दोनों ही दिन भगवान गणेश को समर्पित हैं, लेकिन इनके व्रत और पूजा की परंपरा अलग है.
अंगारकी संकष्टी पर कैसे करें पूजा?
इस दिन भक्त व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं. शाम को गणपति को दूर्वा, फूल और मोदक या लड्डू अर्पित किए जा सकते हैं. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी किया जाता है. रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने की परंपरा है. इसके बाद भगवान गणेश की पूजा कर व्रत खोला जाता है.
इस तरह गणेश उत्सव में बप्पा की विदाई के कुछ ही दिन बाद 29 सितंबर को भक्तों को एक बार फिर उनकी विशेष पूजा का अवसर मिलेगा, और मंगलवार का संयोग इसे अंगारकी संकष्टी बना रहा है.
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