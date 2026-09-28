गणेश उत्सव खत्म, 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा... अंगारकी संकष्टी क्यों है खास?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAngarki Sankashti Chaturthi 2026: गणेश उत्सव के बाद 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा, क्यों खास है अंगारकी संकष्टी?

Angarki Sankashti Chaturthi 2026: गणेश उत्सव के बाद 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा, क्यों खास है अंगारकी संकष्टी?

Angarki Sankashti Chaturthi 2026: 29 सितंबर को विघ्नराज संकष्टी मंगलवार को पड़ने से अंगारकी संकष्टी होगी. जानें इसका महत्व, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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Ganesh Utsav 2026 के बाद एक बार फिर भगवान गणेश की विशेष पूजा का दिन आ रहा है. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव का समापन और गणपति विसर्जन हुआ. अब इसके सिर्फ चार दिन बाद, 29 सितंबर 2026 को संकष्टी चतुर्थी पर फिर से गणपति बप्पा की पूजा होगी. खास बात यह है कि इस बार संकष्टी मंगलवार को पड़ रही है. इसलिए इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा.

29 सितंबर को कौन सी संकष्टी चतुर्थी है?

हिंदू पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है. इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. चतुर्थी तिथि 29 सितंबर को शाम करीब 5 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी और 30 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय के आधार पर रखा जाता है, इसलिए व्रत 29 सितंबर को ही रहेगा.

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दिल्ली में 29 सितंबर को चंद्रोदय लगभग शाम 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. हालांकि अलग-अलग शहरों में चंद्रमा निकलने के समय में कुछ मिनट का अंतर रहेगा. इसलिए व्रत खोलने से पहले अपने शहर का चंद्रोदय समय देखना बेहतर होगा.

क्यों कहते हैं इसे अंगारकी संकष्टी?

हर महीने पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी आती है. लेकिन जब यही चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी कहा जाता है. अंगारक नाम मंगल से जुड़ा है और मंगलवार भी मंगल का दिन माना जाता है. इसी कारण मंगलवार और गणेश चतुर्थी का यह संयोग सामान्य संकष्टी से विशेष माना गया है.

धार्मिक परंपरा में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है. इसलिए संकष्टी के दिन उनकी पूजा जीवन की बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति की कामना से की जाती है. अंगारकी संकष्टी होने पर इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है.

गणेश उत्सव की चतुर्थी से कैसे अलग है यह पूजा?

यहां एक बात समझना जरूरी है. सितंबर में मनाई गई गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, जिससे गणेश उत्सव शुरू हुआ था. जबकि 29 सितंबर की संकष्टी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है. यानी दोनों ही दिन भगवान गणेश को समर्पित हैं, लेकिन इनके व्रत और पूजा की परंपरा अलग है.

अंगारकी संकष्टी पर कैसे करें पूजा?

इस दिन भक्त व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं. शाम को गणपति को दूर्वा, फूल और मोदक या लड्डू अर्पित किए जा सकते हैं. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी किया जाता है. रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने की परंपरा है. इसके बाद भगवान गणेश की पूजा कर व्रत खोला जाता है.

इस तरह गणेश उत्सव में बप्पा की विदाई के कुछ ही दिन बाद 29 सितंबर को भक्तों को एक बार फिर उनकी विशेष पूजा का अवसर मिलेगा, और मंगलवार का संयोग इसे अंगारकी संकष्टी बना रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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