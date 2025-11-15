हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोगरुड़ पुराण में दर्ज आंखों की सेहत के लिए खास पारंपरिक उपाय! जानें प्राचीन अंजन की विधि

गरुड़ पुराण में दर्ज आंखों की सेहत के लिए खास पारंपरिक उपाय! जानें प्राचीन अंजन की विधि

Garuda Puran: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में आंखों की समस्या से जुड़े पारंपरिक उपायों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं नेत्र रोग को दूर करने के लिए गरुड़ पुराण में क्या लिखा है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Garuda Puran: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण ग्रंथ का विशेष महत्व है. इस ग्रंथ में जीवन-मृत्यु, धर्म-कर्म और पारंपरिक चिकित्सीय उपायों के बारे में बताया गया है. उन्हीं में से एक उपाय नेत्रों से जुड़ा है. गरुड़ पुराण में आंखों की समस्याओं के उपायों को लेकर जितनी स्पष्ट बातें लिखी गई हैं, उतनी अन्य किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती है. 

आज के समय में स्मार्टफोन और टीवी देखने के कारण बड़ों से लेकर बच्चों तक के आंख कमजोर होते जा रहे हैं. गरुड़ पुराण में दर्ज पांरपरिक अंजन से जुड़ा उपाय जो आपकी आंखों की समस्या को खत्म कर वापस से आंखों की चमक बढ़ा सकता है. 

आंखों की समस्या को लेकर गरुड़ पुराण में क्या उपाय?

गरुड़ पुराण के अनुसार, श्रीविष्णु जी शिवजी से कहते हैं कि, बिल्व और नील वृक्ष की जड़ पीसकर बनाए गए अंजन (काजल) को आंखों में लगाने से तिमिरादिक रोग खत्म हो जाता है.

आयुर्वेद में तिमिरादिक एक समूह शब्द है, जिसे आंखों से जुड़े कई तरह के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 

गरुड़ पुराण में दर्ज आंखों की सेहत के लिए खास पारंपरिक उपाय! जानें प्राचीन अंजन की विधि

कुल्ले वाले पानी से आंख धोने का उपाय

इसके अलावा पिप्पली, तगर, हल्दी, आंवला, वच और खदिरद्वारा से बनाई गई बत्ती का अंजन लगाने से आंखों से जुड़ी समस्या दूर होती है. वही जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह के समय मुंह में पानी भरकर उस जल से अपने नेत्रों को धोता है, वह आंखों के सभी रोगों से मुक्त हो जाता है.

गरुड़ पुराण में बताई गई ये विधि एक पारंपरिक विधि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है. इस पद्धति का इस्तेमाल प्राचीन काल में आंखों की समस्याओं को शांत करने के लिए किया जाता था.

आंखों की समस्या को हल्के में नहीं लेना मुश्किल में डाल सकता है. किसी भी तरह की नेत्र संबंधी समस्या होने पर डॉक्टरों से परामर्श करना बेहद जरूरी है. ऐसे लोग जिन्हें पारंपरिक उपायों में रुचि हैं, उन्हें इसे सोच समझकर और सावधानी के साथ ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये उपाय आधुनिक चिकित्सा का विक्लप बिल्कुल नहीं हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 15 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Hinduism Eye Garuda Purana

Frequently Asked Questions

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है?

गरुड़ पुराण में बिल्व और नील वृक्ष की जड़ से बने अंजन को लगाने से आंखों की समस्याओं के खत्म होने और चमक बढ़ने का उल्लेख है।

