Shukra Shani Drishti 2026: किसी महंगे फोन, गाड़ी या लग्जरी सामान को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? नया लोन लेने, निवेश करने या किसी रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला करने वाले हैं? ज्योतिषीय नजरिए से अगले कुछ दिन जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं. इसकी वजह है कन्या राशि में बैठे शुक्र पर मीन राशि में मौजूद शनि की सातवीं दृष्टि.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, प्रेम, सुंदरता, सुख-सुविधा, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है. वहीं शनि अनुशासन, जिम्मेदारी, देरी, कर्ज और वास्तविकता से जुड़े ग्रह हैं. जब शनि की सीधी यानी सातवीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, तो सुख और इच्छा से जुड़े मामलों में व्यावहारिकता की परीक्षा शुरू हो सकती है.

शुक्र और शनि की स्थिति क्या है?

इस समय शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं. दोनों राशियां एक-दूसरे से सातवें स्थान पर हैं. इसलिए शनि की पूर्ण सातवीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है. यह स्थिति सितंबर की शुरुआत में शुक्र के राशि परिवर्तन तक प्रभावी रह सकती है. पंचांग के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

कन्या राशि शुक्र की नीच राशि भी मानी जाती है. यहां शुक्र इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के बजाय हर चीज में कमी तलाश सकते हैं. दूसरी तरफ वक्री शनि पुराने खर्च, अधूरी जिम्मेदारी या रिश्ते की पुरानी समस्या दोबारा सामने ला सकते हैं.

महंगी Shopping में क्यों रखें सावधानी?

इस दौरान कोई वस्तु जरूरत से अधिक आकर्षक लग सकती है, लेकिन खरीदने के बाद उसकी उपयोगिता को लेकर पछतावा हो सकता है. डिस्काउंट, EMI और ‘अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा’ जैसे ऑफर जल्दबाजी करा सकते हैं.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रकार की खरीदारी अशुभ होगी. यदि खरीद पहले से तय है, बजट तैयार है और वस्तु वास्तव में जरूरी है तो फैसला लिया जा सकता है. लेकिन केवल दिखावे, भावनात्मक तनाव या दूसरों से तुलना के कारण हो रही खरीदारी को कुछ दिन रोकना बेहतर रहेगा.

नया Loan लेने से पहले जांचें ये बातें

शनि कर्ज और लंबे समय तक निभाई जाने वाली जिम्मेदारी से जुड़े हैं. शुक्र सुविधाओं के लिए खर्च करवाते हैं. ऐसे में कार, घर, यात्रा या लग्जरी सामान के लिए नया लोन लेते समय EMI की वास्तविक क्षमता जरूर जांचें.

ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, प्री-पेमेंट चार्ज और छिपी शर्तों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. ज्योतिषीय संकेत केवल सावधानी की ओर इशारा करते हैं. लोन का अंतिम फैसला आय, नौकरी की स्थिरता और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की राय के आधार पर ही होना चाहिए.

रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और शनि भावनाओं पर नियंत्रण लगाते हैं. इसलिए कुछ लोगों को रिश्ते में ठंडापन, दूरी या प्रतिबद्धता का डर महसूस हो सकता है. पार्टनर की छोटी आदतें भी अचानक बड़ी समस्या लग सकती हैं. पुराने विवाद लौट सकते हैं.

ऐसे समय में ब्रेकअप, शादी से इनकार या किसी नए रिश्ते में तुरंत प्रतिबद्ध होने जैसे फैसले आवेश में न लें. पहले खुलकर बात करें. स्वयं से पूछें कि समस्या वास्तव में गंभीर है या तनाव और असुरक्षा उसे बड़ा बना रहे हैं.

किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए?

वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. इसलिए इन राशियों के लोगों को पैसा और रिश्ते से जुड़े मामलों में अतिरिक्त समझदारी रखनी चाहिए. कन्या और मीन राशि के लोगों पर भी इस गोचर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे सकता है. हालांकि सटीक फल जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि और दशा पर निर्भर करेगा.

इस योग का सकारात्मक संदेश भी है. शनि शुक्र की इच्छाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि यह पूछते हैं कि जो आप चाहते हैं, क्या उसकी कीमत और जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हैं? इसलिए फैसला रोकना हमेशा नुकसान नहीं होता. कई बार थोड़ा इंतजार ही गलत खर्च, भारी कर्ज और कमजोर रिश्ते से बचा लेता है.

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