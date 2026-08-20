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EMI पर खरीदने जा रहे हैं महंगी चीज? शुक्र-शनि की स्थिति दे रही है बड़ी चेतावनी

Shukra Shani Drishti 2026: कन्या राशि में बैठे शुक्र पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है. जानें महंगी शॉपिंग, नया लोन और रिश्ते से जुड़े फैसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 20 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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Shukra Shani Drishti 2026: किसी महंगे फोन, गाड़ी या लग्जरी सामान को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? नया लोन लेने, निवेश करने या किसी रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला करने वाले हैं? ज्योतिषीय नजरिए से अगले कुछ दिन जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं. इसकी वजह है कन्या राशि में बैठे शुक्र पर मीन राशि में मौजूद शनि की सातवीं दृष्टि.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, प्रेम, सुंदरता, सुख-सुविधा, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है. वहीं शनि अनुशासन, जिम्मेदारी, देरी, कर्ज और वास्तविकता से जुड़े ग्रह हैं. जब शनि की सीधी यानी सातवीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, तो सुख और इच्छा से जुड़े मामलों में व्यावहारिकता की परीक्षा शुरू हो सकती है.

शुक्र और शनि की स्थिति क्या है?

इस समय शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं. दोनों राशियां एक-दूसरे से सातवें स्थान पर हैं. इसलिए शनि की पूर्ण सातवीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है. यह स्थिति सितंबर की शुरुआत में शुक्र के राशि परिवर्तन तक प्रभावी रह सकती है. पंचांग के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

कन्या राशि शुक्र की नीच राशि भी मानी जाती है. यहां शुक्र इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के बजाय हर चीज में कमी तलाश सकते हैं. दूसरी तरफ वक्री शनि पुराने खर्च, अधूरी जिम्मेदारी या रिश्ते की पुरानी समस्या दोबारा सामने ला सकते हैं.

महंगी Shopping में क्यों रखें सावधानी?

इस दौरान कोई वस्तु जरूरत से अधिक आकर्षक लग सकती है, लेकिन खरीदने के बाद उसकी उपयोगिता को लेकर पछतावा हो सकता है. डिस्काउंट, EMI और ‘अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा’ जैसे ऑफर जल्दबाजी करा सकते हैं.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रकार की खरीदारी अशुभ होगी. यदि खरीद पहले से तय है, बजट तैयार है और वस्तु वास्तव में जरूरी है तो फैसला लिया जा सकता है. लेकिन केवल दिखावे, भावनात्मक तनाव या दूसरों से तुलना के कारण हो रही खरीदारी को कुछ दिन रोकना बेहतर रहेगा.

नया Loan लेने से पहले जांचें ये बातें

शनि कर्ज और लंबे समय तक निभाई जाने वाली जिम्मेदारी से जुड़े हैं. शुक्र सुविधाओं के लिए खर्च करवाते हैं. ऐसे में कार, घर, यात्रा या लग्जरी सामान के लिए नया लोन लेते समय EMI की वास्तविक क्षमता जरूर जांचें.

ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, प्री-पेमेंट चार्ज और छिपी शर्तों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. ज्योतिषीय संकेत केवल सावधानी की ओर इशारा करते हैं. लोन का अंतिम फैसला आय, नौकरी की स्थिरता और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की राय के आधार पर ही होना चाहिए.

रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और शनि भावनाओं पर नियंत्रण लगाते हैं. इसलिए कुछ लोगों को रिश्ते में ठंडापन, दूरी या प्रतिबद्धता का डर महसूस हो सकता है. पार्टनर की छोटी आदतें भी अचानक बड़ी समस्या लग सकती हैं. पुराने विवाद लौट सकते हैं.

ऐसे समय में ब्रेकअप, शादी से इनकार या किसी नए रिश्ते में तुरंत प्रतिबद्ध होने जैसे फैसले आवेश में न लें. पहले खुलकर बात करें. स्वयं से पूछें कि समस्या वास्तव में गंभीर है या तनाव और असुरक्षा उसे बड़ा बना रहे हैं.

किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए?

वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. इसलिए इन राशियों के लोगों को पैसा और रिश्ते से जुड़े मामलों में अतिरिक्त समझदारी रखनी चाहिए. कन्या और मीन राशि के लोगों पर भी इस गोचर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे सकता है. हालांकि सटीक फल जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि और दशा पर निर्भर करेगा.

इस योग का सकारात्मक संदेश भी है. शनि शुक्र की इच्छाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि यह पूछते हैं कि जो आप चाहते हैं, क्या उसकी कीमत और जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हैं? इसलिए फैसला रोकना हमेशा नुकसान नहीं होता. कई बार थोड़ा इंतजार ही गलत खर्च, भारी कर्ज और कमजोर रिश्ते से बचा लेता है.

यह भी पढ़ें- Last Sawan Somwar 2026: सावन के तीन सोमवार नहीं रख पाए व्रत? 24 अगस्त को मिल रहा आखिरी मौका, जानिए क्या करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
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