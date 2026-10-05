Aaj Ka Rashifal: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से विशेष है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी.

पंचांग के अनुसार आज नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव बना रहेगा और चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेगा. सोमवार, पुष्य नक्षत्र और दशमी श्राद्ध का यह पावन मेल कई राशियों के जीवन में मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और अटके हुए कामों में गति लेकर आएगा.

आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन काम-धंधा, धन, परिवार, सेहत और युवाओं के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मन की शांति और सुकून लेकर आएगी. आज चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क में आपके चौथे घर (सुख और माता का भाव) में रहेगा. इसके साथ ही सोमवार और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बना हुआ है. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. घर के बड़ों का आदर करने और पूर्वजों के नाम से दान करने से मन हल्का रहेगा और घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नए हफ्ते का पहला दिन अच्छी शुरुआत लेकर आएगा. प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, होम डेकोर और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वालों की ग्राहकी बढ़िया रहेगी. सुबह थोड़ा संभलकर काम करने के बाद दिन चढ़ते ही व्यापारिक फैसले तेजी पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित बीतेगा. वर्कप्लेस पर आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. जरूरी फाइलें बिना किसी हड़बड़ी के समय पर निपट जाएंगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी राहत भरा रहेगा. पुराना फंसा हुआ पैसा या किसी पुराने क्लाइंट से अच्छी रिकवरी होने के आसार हैं. दोपहर के समय पैसों से जुड़ी जरूरी प्लानिंग या पेमेंट फाइनल करना फायदेमंद रहेगा. घर की जरूरत या श्राद्ध के दान-पुण्य पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा. किसी के बहकावे में आकर तुरंत डबल रिटर्न वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. जो सीधी-सादी बचत आप करते आ रहे हैं, उसी पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल बहुत प्यारा, शांत और खुशहाल रहेगा. माता जी का खास दुलार और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और वे घर की बातों में आपका पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की सुस्ती मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी से दिल खोलकर बात करें, एक-दूसरे को थोड़ा समय देने से भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज का मंडे आपके लिए बिल्कुल हेक्टिक नहीं, बल्कि काफी सॉर्टेड रहेगा. वर्कप्लेस या कॉलेज में आपका फोकस बहुत क्लियर रहेगा और पेंडिंग टास्क आसानी से टिक-ऑफ हो जाएंगे. अगर आप कोई नया साइड प्रोजेक्ट या स्किल शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय परफेक्ट है. दोस्तों के साथ फालतू के ड्रामे से दूर रहें और अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करें. शाम को थोड़ी देर स्क्रीन से ब्रेक लेकर माइंड रीचार्ज करना आपको पूरा हफ्ता रिलैक्स रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और खुश महसूस करेंगे. मौसम में बदलाव और कर्क राशि के चंद्रमा की वजह से गले में हल्की खराश या भारीपन लग सकता है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना खाने से बचें ताकि पेट और गला सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर टहलने जरूर निकलें, इससे बदन में ताजगी बनी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय जपें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन कराएं. शाम को घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा और कुछ कर दिखाने का जज्बा लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके तीसरे भाव (मेहनत और भाई-बहनों के घर) में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार के शुभ प्रभाव से आपकी बातचीत का असर लोगों पर गहरा पड़ेगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान रखने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन हल्का रहेगा और अटके काम तेजी पकड़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए कस्टमर्स को जोड़ने और पुराने नेटवर्क को एक्टिव करने का बेहतरीन मौका है. अगर आप डिलीवरी, सप्लाई, मार्केटिंग या रीटेल सेक्टर में हैं, तो आज की बातचीत बड़े ऑर्डर्स में बदल सकती है. काम के सिलसिले में छोटी दूरी का सफर भी फायदेमंद रहेगा. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी स्मूद बीतेगा. टीम में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी और कलीग्स के साथ मिलकर आप पेंडिंग काम समय से पहले खत्म कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या प्रोजेक्ट से रुका हुआ पैसा आज आपके अकाउंट में आ सकता है. दोपहर के आसपास अपने खर्चों की थोड़ी प्लानिंग कर लें तो पूरा हफ्ता आराम से कटेगा. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को खाना या जरूरी सामान दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट को बिल्कुल नहीं हिलाएगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने के बजाय अपनी सेफ सेविंग्स पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में माहौल काफी शांत, हल्का-फुल्का और अपनापन भरा रहेगा. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट आपके साथ है. जीवनसाथी का समझदारी भरा बर्ताव आपका स्ट्रेस कम करेगा और वे घर की छोटी-बड़ी बातों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को एक साथ बैठकर चाय की चुस्की लेना दिनभर की थकान मिटा देगा. अगर रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर से अपनी बातें न छिपाएं, खुलकर बात करने से बॉन्डिंग और गहरी होगी.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी हाई-एनर्जी और मोटिवेटेड रहने वाली है. सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी और काम की नेटवर्किंग के अच्छे मौके सामने आएंगे. अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू या कॉलेज असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम क्रिस्प रहेगा. ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के ड्रामे से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

फिजिकली और मेंटली आप खुद को काफी फ्रेश महसूस करेंगे. दिनभर की एक्टिविटी के चलते शाम तक कंधों या बांहों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडा पानी और बासी खाना अवॉइड करें ताकि थ्रोट और डाइजेशन दोनों सही रहें. दिन में समय-समय पर गुनगुना या सादा पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बढ़िया बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर थोड़ा जल और अक्षत चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के चलते किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, फल या सादा भोजन दें. शाम को घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाएं.

मिथुन राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज आपकी आर्थिक स्थिति और बातचीत के लहजे में एक खास आकर्षण देखने को मिलेगा. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और बचत के घर में संचार कर रहा है. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का शांत मेल आपके पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखेगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन शांत रहेगा और घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन कैश फ्लो और ग्राहकों के साथ रिश्ते पक्के करने का है. अगर आप खान-पान, किराना, ज्वेलरी, रिटेल या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, तो काउंटर पर बिक्री की रफ्तार अच्छी बनी रहेगी. उधारी वसूलने के लिए बातचीत करने पर सकारात्मक नतीजा मिल सकता है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. मीटिंग्स और कॉल्स में आपकी कही बात को लोग ध्यान से सुनेंगे, जिससे आपका काम बिना किसी झंझट के आगे बढ़ेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से आज का दिन काफी राहत और मजबूती देने वाला है. किसी पुराने बकाए या कमीशन से धन प्राप्ति के ठोस आसार दिख रहे हैं. दोपहर के समय अपने बैंक बैलेंस और जरूरी भुगतानों को चेक कर लें, स्थिति काफी संभली हुई रहेगी. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के कहने पर जोखिम भरे सौदों या तुरंत अमीर बनने के दावों से दूर रहें और सुरक्षित बचत को प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू मसलों पर चर्चा होगी और सभी का नजरिया सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की छोटी-बड़ी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ सात्विक भोजन करने से घर में खुशहाली बढ़ेगी. लव लाइफ में साथी से अपनी भावनाएं बिना किसी बनावट के कहें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड और कूल रहने वाली है. अगर आप इंटर्नशिप, नए कोर्स या फ्रीलांस काम के लिए पिच कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेंगी. बिना सोचे-समझे किए जाने वाले फालतू खर्चों पर आपका कंट्रोल रहेगा. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस से खुद को दूर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी मनपसंद किताब पढ़ने या हल्का म्यूजिक सुनने से आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर बोलते रहने या व्यस्तता के चलते शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. मौसम के बदलाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाएं.

कर्क राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचार कर रहा है, साथ ही पुष्य नक्षत्र और सोमवार का पावन योग बना हुआ है. आज पितृपक्ष की दशमी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन हल्का रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा और नकारात्मक विचार पूरी तरह दूर रहेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख को चमकाने और ग्राहकों का भरोसा जीतने का है. अगर आप दूध-डेयरी, तरल पदार्थ, रेडीमेड कपड़े, होटल या रोज़मर्रा के घरेलू सामान के काम में हैं, तो काउंटर पर हलचल बहुत अच्छी बनी रहेगी. आपकी बातें सीधे ग्राहकों के दिल को छुएंगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी खुशनुमा रहेगा. काम में आपकी लीडरशिप और सही फैसलों को सराहा जाएगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर आप अपने सारे जरूरी काम तय समय पर पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुरानी मेहनत या काम के बदले फंसा हुआ पैसा खाते में आ सकता है. दोपहर के समय अपने जरूरी लेन-देन और हिसाब-किताब को निपटा लें, स्थिति पूरी तरह आपके फेवर में रहेगी. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करने में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भीतर से मजबूती देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास भी नहीं होगा. लव लाइफ में साथी से अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक के साझा करें, इससे रिश्ते में नजदीकियां और भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब पूरी तरह अट्रैक्टिव और पॉजिटिव रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या क्रिएटिव काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका नेचुरल चार्म और फोकस लोगों को इम्प्रेस कर देगा. दूसरों की बातों को दिल पर लेने के बजाय अपने गोल्स पर ध्यान दें. सोशल मीडिया पर ओवरथिंकिंग करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंद का कोई शांत म्यूजिक सुनना या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि चंद्रमा के लग्न में होने और बदलते मौसम के असर से शरीर में हल्का आलस या कफ की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का गरिष्ठ या बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और पेट सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन थोड़ा ठहरकर सोचने और खर्चों को समझदारी से संभालने का है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके बारहवें भाव (व्यय, यात्रा और एकांत के घर) में गोचर कर रहा है. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का शांत प्रभाव आपको अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा जांचने का मौका देगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. कुल के पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मन का बोझ हल्का होगा और आंतरिक शांति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक की जांच करने, बहीखाता दुरुस्त रखने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने का है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज के सप्लायर, अस्पताल या ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े हैं, तो काम की रफ्तार अच्छी बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर की राजनीति से खुद को अलग रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें. पेंडिंग काम दोपहर तक निपटाना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज हाथ थोड़ा खींचकर चलने की जरूरत रहेगी. घर की मरम्मत, यात्रा या किसी जरूरी बिल के चलते अचानक खर्च सामने आ सकता है. दोपहर के समय अपने बजट का रिव्यू जरूर कर लें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने में थोड़ा धन लग सकता है, लेकिन इससे मन को आत्मिक सुकून मिलेगा. किसी अनजान व्यक्ति के दावों में आकर या ऑनलाइन लुभावने ऑफर्स देखकर पैसे न फंसाएं. अपनी सुरक्षित बचत को बचाकर रखना ही समझदारी है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और गंभीर रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका आशीर्वाद लेने से घर में सकारात्मक माहौल बनेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी उलझनों को कम करेगा और वे घरेलू बजट को संतुलित रखने में आपका पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा बना रहेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब थोड़ी लो-की और इंट्रोवर्ट रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स का बढ़िया दिन है. अगर आप किसी असाइनमेंट या रिसर्च वर्क में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से आउटपुट शानदार निकलेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली छत या पार्क में टहलना आपके माइंड को रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर की सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन लग सकता है. नींद पूरी लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना अवॉइड करें ताकि पेट और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपको तरोताजा कर देगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें और फिर शिवलिंग पर थोड़ा जल या कच्चा दूध अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से सफेद चावल, फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कन्या राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपकी पुरानी मेहनत के मीठे फल और लाभ समेटने का है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके ग्यारहवें भाव यानी आमदनी और इच्छापूर्ति के घर में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार के शुभ प्रभाव से आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. परिवार के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन में गहरा सुकून रहेगा और रुके हुए काम आसानी से आगे बढ़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन बिक्री और नए आर्डर्स लेकर आने वाला है. अगर आप कंसल्टेंसी, डेटा, सप्लाई, मेडिकल या किराना कारोबार से जुड़े हैं, तो ग्राहकों की आवक बहुत अच्छी रहेगी. पुराने क्लाइंट्स से नए सौदे पक्के हो सकते हैं. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. अपनी योजनाओं को आप बिना किसी बाधा के पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद मजबूत और राहत देने वाला रहेगा. रुका हुआ भुगतान या कोई अटका हुआ इंसेंटिव आपके खाते में आ सकता है. दोपहर के समय नए निवेश या भविष्य की बचत को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, फल या अन्न दान करने में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर रिस्की ट्रेडिंग या फटाफट अमीर बनाने वाली स्कीमों से दूर रहें और अपनी सेफ सेविंग्स पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और घर के वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य की अच्छी योजनाएं बनेंगी, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी चिल और अचीवमेंट ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन या फ्रीलांस असाइनमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो कोई पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है. आपका फ्रेंड सर्कल एक्टिव रहेगा और किसी काम की ग्रुप स्टडी या आइडिया शेयरिंग में मजा आएगा. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी मनपसंद म्यूजिक ट्रैक सुनते हुए वॉक करना आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी एक्टिव और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बैठकर काम करने के कारण शाम को कमर या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम में बदलाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर टहलना बदन में नई चुस्ती बनाए रखेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और बेलपत्र या सफेद फूल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन कराएं. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपके मान-सम्मान और कामकाज में नई पहचान लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके दसवें भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा के घर में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का सुंदर योग आपके काम के दायरे को मजबूत बनाएगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन में शांति रहेगी और करियर से जुड़ी अड़चनें आसानी से दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़े ग्राहकों से संपर्क साधने और नई डील्स लॉक करने का है. अगर आप पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी, गारमेंट्स, इंटीरियर या कॉस्मेटिक्स के काम में हैं, तो आज आपका प्रभाव देखने लायक रहेगा. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. सीनियर्स और बॉस के सामने आपकी बनाई रणनीति की तारीफ होगी. किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का नेतृत्व आपको सौंपा जा सकता है, जिसे आप बहुत सहजता से निभा लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और मजबूत बना रहेगा. कामकाज के सिलसिले में किए गए पुराने प्रयासों से अच्छा धन लाभ मिलने के संकेत हैं. दोपहर के समय नए अनुबंध या भुगतानों को लेकर की गई बातचीत फायदे में रहेगी. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके पूर्व निर्धारित बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही तरजीह दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और मजबूत होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब पूरी तरह बॉस-मोड और करियर-फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू या पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को घुटनों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को हल्की वॉक आपके शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद चंदन या अक्षत अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपके अंदर एक नई उम्मीद, भाग्य का भरोसा और मानसिक सुकून लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके नौवें भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा के घर में संचार कर रहा है. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का सुंदर योग आपके रुके हुए कामों में सकारात्मक मोड़ लाएगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन हल्का रहेगा और जीवन की उलझनें सुलझने लगेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन दूर-दराज के ग्राहकों से जुड़ने और पुराने संपर्कों को नए काम में बदलने का है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, लीगल वर्क या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, तो काम की रफ्तार बहुत बढ़िया बनी रहेगी. किसी अटकी हुई डील में अचानक अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. काम का जो दबाव पिछले दिनों महसूस हो रहा था, वह कम होगा. सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स को शांत दिमाग से आगे बढ़ा पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतोषजनक और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश या दूर के काम से धन लाभ मिलने के संकेत हैं. दोपहर के समय जरूरी भुगतानों और बचत की योजना बनाना फायदेमंद साबित होगा. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे जोखिम भरे सौदों में पैसा न लगाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और मार्गदर्शन आपके मन को मजबूत बनाएगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या शांत जगह पर जाने का प्लान बन सकता है, खुलकर बात करने से आपसी विश्वास और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग चीजों को बहुत तेजी से ग्रैस्प करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद चंदन या अक्षत अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

धनु राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, धैर्य रखने और खुद को भीतर से समझने का है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके आठवें भाव (शोध, गुप्त बातों और अचानक आने वाले बदलावों के घर) में गोचर कर रहा है. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का शांत प्रभाव आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मन की बेचैनी शांत होगी और आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बिना किसी जल्दबाजी के पुराने रुके हुए कागजात और बहीखातों को दुरुस्त करने का है. अगर आप रिसर्च, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग या तकनीकी काम से जुड़े हैं, तो काम की गति अच्छी बनी रहेगी. किसी नए पार्टनरशिप सौदे पर तुरंत साइन करने से बचें और नियम-शर्तों को ध्यान से पढ़ लें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर काम करने वाला रहेगा. काम का थोड़ा दबाव रह सकता है, इसलिए एक समय में एक ही टास्क हाथ में लें और शांत दिमाग से उसे पूरा करें.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लॉटरी या तुरंत अमीर बनाने के दावों में फंसकर पैसा न लगाएं. अगर किसी पुराने कर्ज या बकाए को लेकर बात चल रही है, तो बातचीत को शांति से आगे बढ़ाएं. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. अपनी सुरक्षित बचत को बचाकर रखें और फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका आशीर्वाद लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे आपकी चिंताओं को समझकर साथ खड़े रहेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे को समझना रिश्ते को गहरा करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से जबरदस्त फोकस बनेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम और कर्क राशि के चंद्रमा के कारण पेट में गैस या हल्का भारीपन हो सकता है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड को फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद फूल या अक्षत चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मकर राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपके रिश्तों में आपसी समझ, साझेदारी और तालमेल को मजबूत करने का है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके सातवें भाव यानी दांपत्य और साझेदारी के घर में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का शांत प्रभाव आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों में संतुलन लाएगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन शांत रहेगा और आपके रुके हुए काम बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन रिटेल ग्राहकों से रिश्ते सुधारने और नए साझेदारों के साथ डील पक्की करने का है. अगर आप पार्टनरशिप, सप्लायर नेटवर्क, कपड़े, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ मीठी बातचीत बड़े ऑर्डर दिला सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगपूर्ण रहेगा. टीम मेंबर्स और बॉस के साथ तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. साझेदारी के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के कहने पर ज्यादा मुनाफे वाली लुभावनी स्कीमों में पैसा न फंसाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. दोनों के बीच आपसी तालमेल और भरोसा और मजबूत होगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, इससे रिश्ते में नया जुड़ाव महसूस होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, टीम-ओरिएंटेड और फ्रेंडली रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन या को-वर्किंग स्पेस में काम कर रहे हैं, तो आपका कोलैबोरेटिव माइंडसेट सबको बहुत पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर किसी बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या घुटनों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद चंदन या अक्षत अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने, पेंडिंग काम निपटाने और सेहत पर ध्यान देने का है. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और सेवा भाव) में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का शांत प्रभाव आपके भीतर काम करने की एकाग्रता और लगन को बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मन का तनाव दूर होगा और विरोधी शांत रहेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने स्टॉक का मिलान करने, कर्मचारियों के काम पर नजर रखने और पुरानी उधारी चुकाने या वसूलने का है. अगर आप मेडिकल, कानून, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग या रोजमर्रा की सर्विस से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. कॉम्पिटिटर्स पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में आपके काम की बारीकी और लगन को सीनियर्स सराहेंगे. जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उन्हें आज आप एक-एक करके पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ रहेगा. पुरानी देनदारियों या बिलों को समय पर चुकाने से राहत महसूस होगी. दोपहर के समय अपने खर्चों और बचत का हिसाब-किताब दोबारा चेक कर लें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या रिस्की स्कीमों में पैसे लगाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और ननिहाल पक्ष के लोगों का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा हाथ बटाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनके सुझावों को अहमियत दें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डिसिप्लिन्ड, प्रॉडक्टिव और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त बनाए रखने की कोशिश करेंगे. हालांकि दिनभर की लगातार व्यस्तता के चलते शाम को पेट में हल्का भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद फूल या अक्षत अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आज का दिन आपकी बुद्धि, रचनात्मक सोच और नई योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में आपके पांचवें भाव यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान और प्रेम के घर में गोचर करेगा. पुष्य नक्षत्र और सोमवार का सुंदर प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को निखारेगा. आज पितृपक्ष का दशमी श्राद्ध भी है. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और कुल के पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन में शांति रहेगी और रुके हुए काम सहजता से पूरे होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए आइडियाज पर काम करने और ग्राहकों को आकर्षित करने का है. अगर आप शिक्षा, स्टेशनरी, कला, खान-पान, मीडिया, डिजाइनिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काम में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी. आपके नए प्रयोग ग्राहकों को पसंद आएंगे. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी रचनात्मक रहेगा. किसी पेचीदा प्रोजेक्ट का हल आप अपनी सूझबूझ से निकाल लेंगे. टीम में आपकी सलाह को बहुत मान मिलेगा और सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल बना रहेगा. पिछले किसी सही फैसले या काम से रुका हुआ पैसा मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी बजट और खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर सट्टेबाजी या रिस्की स्कीमों में पैसे न लगाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बच्चों की तरक्की या किसी अच्छी खबर से घर में खुशी का माहौल बनेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास नहीं होगा. लव लाइफ में साथी के साथ दिल की बातें शेयर करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और प्यार गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, इंस्पायर्ड और आउट-ऑफ-द-बॉक्स रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या आर्ट से जुड़े काम पर लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने और काम में व्यस्त रहने से शाम को आंखों में हल्का भारीपन या कमर में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है, इसलिए सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और सफेद चंदन या अक्षत अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय का जप करें. दशमी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से चावल, मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

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