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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 10 नवंबर 2026: मिथुन को फंसा धन वापस मिलेगा, कुंभ व मीन पर बरसेगी कृपा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 10 नवंबर 2026: मिथुन को फंसा धन वापस मिलेगा, कुंभ व मीन पर बरसेगी कृपा; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 10 November 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मिथुन को उधार वसूली में सफलता, कुंभ को धन लाभ. मीन के काम बनेंगे. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 06:51 PM (IST)
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Tarot Rashifal 10 November 2026: नवंबर महीने का यह दूसरा मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए पुराने फंसे हुए धन की वसूली, तकनीकी क्षेत्र में प्रभाव विस्तार, टैक्स संबंधी कार्यों के निपटारे और कार्यक्षेत्र में सूझबूझ बरतने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन राशि वालों को उधार पैसा वसूलने में सफलता मिलेगी और कुंभ व मीन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलने से धन लाभ होगा, वहीं कन्या राशि के लोगों को चुगली करने व मीन-मेख निकालने की आदत से बचने और वृषभ राशि के व्यापारियों को ग्राहकों से रूखा व्यवहार न करने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को आज ऑफिस की महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा. अपनी बात रखते समय बहस में न उलझें. आज का दिन टैक्स से जुड़े पुराने काम निपटाने के लिए अच्छा है. ज़रूरी कागज़ात तैयार रखें. व्यापारी वर्ग छिपे तरीकों से पैसा कमाने के मौके ढूंढेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के व्यापारियों को ग्राहकों से रूखे व्यवहार से बचना चाहिए. आपका गलत व्यवहार ग्राहकों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है. इस समय व्यापार में ज्यादा पैसा न लगाएं. पैसा मिलने में रुकावट आ सकती हैं. भविष्य में क्लाइंट के साथ मीटिंग की योजना बन सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वाले जो लंबे समय से दुश्मनों से परेशान हैं, आज अपनी बुद्धि से उन्हें हराने की पूरी कोशिश करेंगे. व्यापार में उधार पैसा वसूलने के लिए लोगों पर दबाव डालना फायदेमंद होगा. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. धन लाभ के अच्छे योग हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए प्रोफेशनल मामलों में दिन अच्छा नहीं रहेगा. पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं. व्यापारियों को व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कमाई के लिए दिन अच्छा है. पुराने संबंध धन लाभ करा सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वाले प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे. लक्ष्य पाने के लिए बेचैनी रहेगी. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई काम एक साथ करने पड़ सकते हैं. कोई अनजान व्यक्ति फायदा पहुंचा सकता है और आपके काम में मदद कर सकता है. खर्चे ज्यादा रहेंगे. भविष्य को ध्यान में रखकर सोच-समझकर खर्च करें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों की चुगली करने की आदत आज उनके लिए मुसीबत बन सकती है. इससे आप अपना अच्छा दोस्त खो सकते हैं. मीन मेख निकालने से बचें और बिना मांगे किसी को सलाह न दें. दुश्मन आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, वे आपके काम में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. दिन के पहले हिस्से में कमाया हुआ धन बाद में खर्च हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो लोग उत्पादन से जुड़े हैं उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. मुश्किल समय है, फिर भी आप परिवार और काम में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. नई मशीनरी खरीदने पर खर्च हो सकता है. कमाई के लिए समय अच्छा है, मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों में वैराग्य का भाव रहेगा. आत्मचिंतन नई योजनाएं बनाने में मदद करेगा. पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई योजना बनाना और उस पर काम करना फायदेमंद रहेगा. पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी. कामकाज के लिए समय अच्छा है. आपकी कल्पनाशक्ति नए और कलात्मक तरीके से काम पूरा करने में मदद करेगी. नई साझेदारी में सोच-समझकर कदम रखें. बिना सोचे-समझे फैसले लेने से फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों पर काम का बोझ बढ़ेगा. आपको अपने साथियों का काम भी करना पड़ सकता है. झगड़ा करने के बजाय शांति से काम पूरा करने की कोशिश करें. काम में लापरवाही से अधिकारी नाराज हो सकते हैं. पैसे के मामलों में भी दिन प्रतिकूल है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग धारदार औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, इंजीनियर, मैकेनिक आदि, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. लेखन से जुड़े लोग भी अपनी धारदार भाषा से अच्छा लेख लिख पाएंगे. आपका रुतबा और प्रभाव धन प्राप्ति में मदद करेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वाले ईमानदारी से अपना काम करेंगे और दूसरों को भी गलत काम करने से रोकेंगे. धर्म में आस्था बढ़ेगी. अच्छे काम करने से किस्मत भी आपका साथ देगी. काम आसानी से बनते जाएंगे. पैसे के मामलों में लाभ बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 09 Nov 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 10 November 2026
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