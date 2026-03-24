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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 24 March 2026: कुंभ राशि खर्च और विवाद से सावधान, करियर में रुकावट और सेहत पर ध्यान जरूरी

Aaj Ka Kumbh Rashial 24 March 2026: कुंभ राशि खर्च और विवाद से सावधान, करियर में रुकावट और सेहत पर ध्यान जरूरी

Aquarius Horoscope 24 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Mar 2026 02:54 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 24 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो घर, सुख, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा होता है. इस कारण आज का दिन थोड़ी चुनौतियों और उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. ऑफिस में एक साथ कई काम लेने की वजह से आप कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. मल्टीटास्किंग से बचें और प्राथमिकता तय करके काम करें. सीनियर के साथ तालमेल की कमी आपके प्रमोशन में बाधा बन सकती है, इसलिए आज बहस से दूर रहना ही बेहतर है. कुछ लोगों को कार्यस्थल पर हड़ताल या छुट्टी के कारण काम रुकने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है. आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या सोशल मीडिया कैंपेन उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाएंगे, जिससे इनकम प्रभावित होगी. आज विज्ञापन पर खर्च करना बेकार साबित हो सकता है. माल की आवाजाही में टैरिफ और टोल के कारण अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, जिससे बजट बिगड़ सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. नींद पूरी न होने के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और मानसिक तनाव भी महसूस होगा. आंखों में जलन या थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम लें. ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है. भाई-बहनों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना है. जीवनसाथी या लव पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ावा न दें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं. ध्यान केंद्रित करने के लिए समय-समय पर ब्रेक लें और पढ़ाई का सही प्लान बनाएं. खेल से जुड़े छात्रों को कोच की डांट सुननी पड़ सकती है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 4
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
हाँ, अनियोजित खर्च और खराब मार्केटिंग के कारण नुकसान हो सकता है.

Q2. क्या करियर में परेशानी आएगी?
आज काम का दबाव और सीनियर्स के साथ तालमेल की कमी से चुनौतियां आ सकती हैं.

Q3. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?
हाँ, परिवार और पार्टनर के साथ विवाद की संभावना है, इसलिए संयम रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Mar 2026 02:54 AM (IST)
Tags :
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