Aaj Ka Rashifal: 5 फरवरी को 'सुकर्मा योग' के बीच राहुकाल का साया, मेष से मीन तक जानें कौन होगा मालामाल और कौन होगा परेशान?

Aaj Ka Rashifal: 5 फरवरी को 'सुकर्मा योग' के बीच राहुकाल का साया, मेष से मीन तक जानें कौन होगा मालामाल और कौन होगा परेशान?

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026: आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है. मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें राशिफल, शुभ मुहूर्त और सावधानी के साथ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Feb 2026 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 5 February 2026 को पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो पूरे दिन रहेगी. चंद्रमा आज कन्या राशि में गोचर कर रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शाम 10 बजकर 57 मिनट तक बना रहेगा. इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन की तैयारी मानसिक स्तर पर महसूस होने लगती है.

आज का सुकर्मा योग कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने की क्षमता देता है, लेकिन यह योग तभी फल देता है जब व्यक्ति भावनाओं पर नहीं, विवेक पर आधारित निर्णय ले.

दिन का राहुकाल दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक रहेगा, जो भ्रम, गलत आकलन और जल्दबाज़ी का समय है. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक उपलब्ध है, जो स्पष्ट सोच और निर्णायक वार्ता के लिए श्रेष्ठ है.

चंद्रमा का कन्या गोचर आज सभी 12 राशियों से व्यवहारिक सोच, आत्म-विश्लेषण और जिम्मेदारी की मांग करता है. भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर नियंत्रित करने का दिन है.

मेष (Aries), 5 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी की वास्तविक परीक्षा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यह संकेत देती है कि आज अधूरे कार्य, दबे हुए दायित्व और लंबित जिम्मेदारियां सामने आएंगी. चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जिससे आपकी सामान्य तेज और निर्णायक प्रवृत्ति आज अधिक व्यावहारिक और सतर्क रूप लेगी. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि आज परिणाम कर्म से मिलेंगे, आवेश से नहीं.

सुबह का समय अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा. आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करने और लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश करेंगे. दोपहर के बाद मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स या जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय से बचना आवश्यक है. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, जो किसी महत्वपूर्ण बातचीत, ईमेल या निर्णय के लिए श्रेष्ठ समय है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में दबाव और अपेक्षाएं दोनों बढ़ेंगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकी से समीक्षा कर सकते हैं. आलोचना संभव है, लेकिन इसका उद्देश्य सुधार होगा. प्रतिक्रिया देने के बजाय सीखने की प्रवृत्ति अपनाना लाभकारी रहेगा.

Finance: स्वास्थ्य, दवाइयों या काम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. उधार देने या लेने से बचें. कोई पुराना भुगतान अटक सकता है, जिससे अस्थायी तनाव रहेगा.

Love: रिश्तों में आज व्यवहारिक दृष्टिकोण जरूरी है. आलोचनात्मक शब्द या कठोर रवैया साथी को आहत कर सकता है. संयम और स्पष्टता बनाए रखें.

Health: थकान, सिर दर्द या पाचन से जुड़ी समस्या संभव है. अनियमित दिनचर्या से बचें.

Lucky Color: ईंटिया लाल.

Lucky Number: 6.

वृषभ (Taurus), 5 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता और भावनात्मक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच सही प्राथमिकता तय करनी होगी. चंद्रमा कन्या राशि में पंचम भाव में स्थित है, जिससे आपकी सोच अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रहेगी. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको स्थिरता देता है, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं मन को अस्थिर कर सकती हैं.

सुबह का समय रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक प्रयासों के लिए अनुकूल है. आप किसी विचार या योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश कर सकते हैं. दोपहर के बाद अपेक्षाओं का दबाव बढ़ेगा, विशेषकर प्रेम या संतान से जुड़े मामलों में. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान निवेश, सट्टा या भावनात्मक निर्णयों से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक किसी प्रस्तुति या प्रस्ताव के लिए अनुकूल है.

Career: आज आपकी रचनात्मक सोच और स्थिर कार्यशैली की सराहना होगी. शिक्षा, डिजाइन, कंटेंट, कला और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. हालांकि आलस्य या भावनात्मक उतार-चढ़ाव काम की गति को प्रभावित कर सकता है.

Finance: मनोरंजन, बच्चों या सुविधा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं स्पष्ट न होने पर असंतोष बढ़ सकता है. संवाद जरूरी है.

Health: हार्मोनल असंतुलन, गला या थकान महसूस हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 2.

मिथुन (Gemini), 5 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक दबाव और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुराने पारिवारिक विषयों और भावनात्मक स्मृतियों को सामने ला सकती है. चंद्रमा कन्या राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे मन बार-बार घर, परिवार या निजी सुरक्षा की ओर जाएगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज भावनाओं को समझना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं.

सुबह का समय घरेलू कार्यों और निजी बातचीत में बीतेगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दोपहर के बाद मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है.

दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान वाहन, प्रॉपर्टी या पारिवारिक बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक घर से जुड़े किसी निर्णय के लिए उपयुक्त है.

Career: आज कार्यस्थल पर मन कम लगेगा. वर्क फ्रॉम होम या बैक-एंड काम करने वालों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. नई शुरुआत टालना बेहतर रहेगा.

Finance: घर, मरम्मत, माता-पिता या वाहन से जुड़े खर्च संभव हैं. बजट से बाहर जाने से बचें.

Love: भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी. साथी से सहानुभूति मिलेगी, लेकिन गलतफहमी भी हो सकती है.

Health: नींद की कमी, बेचैनी या सीने में भारीपन महसूस हो सकता है. आराम जरूरी है.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 4.

कर्क (Cancer), 5 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन संवाद, निर्णय और मानसिक अनुशासन से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यह संकेत देती है कि आज कही गई बातों का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है. चंद्रमा कन्या राशि में तृतीय भाव में स्थित है, जिससे बातचीत, मीटिंग, यात्रा और संपर्क बढ़ेंगे. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि शब्दों का चयन ही आपकी स्थिति को मजबूत या कमजोर बनाएगा.

सुबह का समय कॉल, संदेश और बैठकों में व्यस्त रहेगा. आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करेंगे. दोपहर के बाद जल्दबाज़ी में कही गई बात नुकसान पहुंचा सकती है.

दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की बहस, गलत संदेश या अफवाह से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक किसी समझौते या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. वरिष्ठों या नए संपर्कों से अवसर मिल सकता है. हालांकि जल्दबाज़ी में कही गई बात या बिना सोचे दिया गया आश्वासन बाद में नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखें.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च रहेंगे. यात्रा, संचार या ऑनलाइन भुगतान में सतर्कता जरूरी है.

Love: रिश्तों में बातचीत से समाधान निकलेगा. चुप्पी या ताना स्थिति बिगाड़ सकता है.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में दर्द के साथ मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 5.

सिंह (Leo), 5 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्ममूल्यांकन और जिम्मेदारियों की कसौटी पर खरा उतरने का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि आज दिखावे से अधिक उपयोगिता और परिणाम पर ध्यान देना होगा.

चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जिससे आपके भीतर नेतृत्व की बजाय व्यवस्था, अनुशासन और व्यावहारिक सोच सक्रिय रहेगी. आज आप यह समझेंगे कि हर स्थिति में अधिकार दिखाना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर पीछे हटना भी समझदारी है.

सुबह का समय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल है. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि सम्मान कर्म से मिलता है, शब्दों से नहीं. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा.

इस दौरान किसी भी तरह की सत्ता से जुड़ी बहस, वरिष्ठों से टकराव या अहं आधारित निर्णय से बचना आवश्यक है. इसके विपरीत, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, जो किसी जरूरी बैठक, स्पष्टीकरण या योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ समय है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. नेतृत्व की परीक्षा होगी, लेकिन कठोरता से नहीं, बल्कि संतुलन से. प्रशासन, मैनेजमेंट और सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन निर्णायक है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. प्रतिष्ठा या सुविधा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: रिश्तों में आज अहं को पीछे रखना जरूरी है. साथी आपकी अपेक्षा से अधिक संवेदनशील हो सकता है.

Health: मानसिक दबाव और थकान महसूस हो सकती है. रक्तचाप या सिर दर्द की संभावना.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1.

कन्या (Virgo), 5 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको आत्मनिरीक्षण, सुधार और जिम्मेदारी की ओर ले जाते हैं. आज आप अपने जीवन की छोटी-छोटी बातों पर भी गंभीरता से विचार करेंगे. यह दिन आत्मालोचना का है, लेकिन आत्मआलोचना का नहीं.

दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा, जहां आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज किए गए प्रयास धीरे-धीरे लेकिन स्थायी परिणाम देंगे.

दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस समय किसी भी तरह के जल्दबाज़ी भरे निर्णय या आलोचनात्मक संवाद से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उपयुक्त है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता और विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी. रिसर्च, अकाउंट्स, हेल्थ और टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन मजबूत है.

Finance: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनेगा. पुराने निवेश से लाभ की संभावना है.

Love: रिश्तों में स्पष्ट संवाद जरूरी है. अधिक विश्लेषण से बचें, वरना दूरी बढ़ सकती है.

Health: पाचन तंत्र और नींद से जुड़ी समस्या संभव है. दिनचर्या संतुलित रखें.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5.

तुला (Libra), 5 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन भीतर की हलचल और बाहरी शांति का मिश्रण है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि आज आप कई बातों को मन में ही मन तौलेंगे. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आज आप भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करेंगे.

सुबह का समय आत्मचिंतन के लिए अच्छा है. आप बीते दिनों की घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की कानूनी चर्चा, गोपनीय बातचीत या जोखिम भरे निर्णय टालना बेहतर होगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक आपको मानसिक स्पष्टता देगा.

Career: कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. आज दिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है.

Finance: आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च परेशान कर सकता है.

Love: रिश्तों में आज मौन भी संवाद करेगा. साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

Health: मानसिक थकान और अनिद्रा की संभावना. ध्यान और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 6.

वृश्चिक (Scorpio), 5 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, योजना और सामाजिक संपर्कों का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपके भीतर नेतृत्व और दीर्घकालिक सोच को सक्रिय करते हैं. चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जिससे आज आप भावनाओं से अधिक तर्क और व्यावहारिकता पर भरोसा करेंगे.

सुबह का समय योजनाएं बनाने और नेटवर्किंग के लिए अनुकूल है. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज बनाए गए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की गोपनीय रणनीति साझा न करें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career: आज टीमवर्क और रणनीतिक सोच से लाभ मिलेगा. मैनेजमेंट, रिसर्च और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश से पहले पूरी जांच जरूरी है.

Love: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. संदेह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है.

Health: मानसिक थकान और तनाव संभव है. नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Lucky Color: गहरा लाल.

Lucky Number: 9.

धनु (Sagittarius), 5 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण बदलने और प्राथमिकताएं तय करने का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि आज बड़े लक्ष्य तभी साध्य होंगे जब आप बारीकियों पर ध्यान देंगे.

चंद्रमा कन्या राशि में होने से आपकी सामान्य आशावादी प्रवृत्ति के साथ व्यवहारिक सोच जुड़ती दिखाई देगी. आज आप सीखेंगे कि सही दिशा चुनना, तेज़ चलने से अधिक महत्वपूर्ण है.

दिन का पूर्वार्ध योजना और अध्ययन के लिए अनुकूल है. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान यात्रा, कानूनी चर्चा या जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, जो किसी रणनीतिक निर्णय या वरिष्ठों से संवाद के लिए उपयुक्त है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में सीख और मार्गदर्शन का अवसर मिलेगा. शिक्षा, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है.

Finance: खर्च नियंत्रित रखने की जरूरत है. भविष्य की योजनाओं पर निवेश सोच-समझकर करें.

Love: रिश्तों में आज स्पष्टता जरूरी है. अधूरे सच असमंजस बढ़ा सकते हैं.

Health: थकान और कमर या जांघ से जुड़ी असहजता संभव है.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3.

मकर (Capricorn), 5 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपके स्वभाव के अनुकूल हैं और आपको यह याद दिलाते हैं कि स्थायी सफलता धीरे-धीरे ही बनती है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आज आप अपने कार्यों में पूर्णता और नियंत्रण चाहते हैं.

सुबह का समय प्रशासनिक कार्यों और योजना बनाने के लिए अनुकूल है. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह का जोखिम, विशेषकर कानूनी या साझेदारी से जुड़ा, टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक आपको निर्णय लेने में स्पष्टता देगा.

Career: आज वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. मैनेजमेंट, सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए दिन निर्णायक है.

Finance: आय स्थिर रहेगी. पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन नए जोखिम से बचें.

Love: रिश्तों में व्यावहारिकता हावी रहेगी. भावनाओं को दबाने से दूरी बन सकती है.

Health: जोड़ों और पीठ से जुड़ी समस्या संभव है. नियमित स्ट्रेचिंग लाभकारी रहेगी.

Lucky Color: स्लेटी.

Lucky Number: 8.

कुंभ (Aquarius), 5 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन साधने का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि आज आप अपने विचारों को व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आज आपकी सोच अधिक विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक हो सकती है.

सुबह का समय शोध और योजना के लिए अच्छा है. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी, गलत आकलन या अचानक निर्णय से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक किसी महत्वपूर्ण विचार को साझा करने के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में सिस्टम और प्रक्रिया सुधारने पर ध्यान रहेगा. टेक, आईटी और एनालिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.
Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च हो सकते हैं. बजट पर नियंत्रण रखें.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. संवाद से स्थिति सुधरेगी.
Health: नींद और तनाव से जुड़ी समस्या संभव है. स्क्रीन टाइम कम रखें.
Lucky Color: नीला.
Lucky Number: 11.

मीन (Pisces), 5 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, समझ और संवेदनशील निर्णयों का है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि आज आपको दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आज आप सामान्य से अधिक आत्मविश्लेषण करेंगे.

दिन का पहला भाग भावनात्मक रूप से हल्का रहेगा. दोपहर 1 बजकर 57 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह का भावनात्मक वादा या भ्रमित निर्णय टालें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है.

Career: आज साझेदारी और क्लाइंट से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है. कला, डिजाइन और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन मिश्रित रहेगा.

Finance: भावनात्मक खर्च से बचें. आय सामान्य रहेगी.

Love: रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

Health: जल तत्व से जुड़ी समस्या या थकान संभव है. पर्याप्त विश्राम करें.

Lucky Color: समुद्री हरा.

Lucky Number: 7.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 05 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Embed widget