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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 3 June 2026: क्या मिथुन राशि के जातकों के रिश्तों में आज दूर होंगी गलतफहमियां और बढ़ेगा प्यार?

Aaj ka Love Rashifal 3 June 2026: क्या मिथुन राशि के जातकों के रिश्तों में आज दूर होंगी गलतफहमियां और बढ़ेगा प्यार?

Aaj ka Love Rashifal 3 June 2026: क्या 3 जून को मिथुन राशि के प्रेम संबंधों में नई मिठास आएगी? जानिए कैसे पार्टनर के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव, दूर होंगी गलतफहमियां और रिश्तों में आएगी मजबूती.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 3 June 2026: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है. चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे रिश्तों में स्पष्टता, उत्साह और भविष्य को लेकर सोच बढ़ेगी. वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और शुभ योग के प्रभाव से कई राशियों के प्रेम जीवन में खुशियां और मधुरता बढ़ेगी. वहीं कुछ राशियों को रिश्तों में धैर्य, संवाद और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने से पार्टनर के साथ तनाव बढ़ सकता है. शादीशुदा लोगों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से बातचीत का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.

वृषभ राशि – प्रेम जीवन में धैर्य की परीक्षा

आज प्रेम संबंधों में कुछ निराशा महसूस हो सकती है. पार्टनर से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन उदास रह सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी से बचें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.

मिथुन राशि – रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जो लोग किसी गलतफहमी से परेशान थे, उनके रिश्तों में सुधार आ सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है.

कर्क राशि – प्रेम में मिलेगा सहयोग और विश्वास

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर सहयोग करेगा. शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलने से रिश्तों में मजबूती आएगी और मन प्रसन्न रहेगा.

सिंह राशि – दांपत्य जीवन में बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने मित्र के साथ नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं. छोटी बातों को नजरअंदाज करने से रिश्ते और बेहतर बनेंगे.

कन्या राशि – शब्दों पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है. शादीशुदा लोगों को कटु शब्दों से बचना चाहिए. सिंगल लोगों का मन प्रेम संबंधों की बजाय अन्य चिंताओं में व्यस्त रह सकता है. रिश्तों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

तुला राशि – प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ चल रही परेशानियों का समाधान मिल सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

वृश्चिक राशि – गलतफहमियां होंगी दूर

आज प्रेम संबंधों में आई परेशानियों को सुलझाने में सफलता मिलेगी. पार्टनर के साथ बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर होंगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. समझदारी और धैर्य से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

धनु राशि – रिश्तों में उत्साह रहेगा बरकरार

आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा महसूस होगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

मकर राशि – रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

आज प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पार्टनर को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण नाराजगी बढ़ सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा. बातचीत और समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है.

कुंभ राशि – प्रेम जीवन में रहेगा संतुलन

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम और गहरा होगा.

मीन राशि – रोमांस और खुशियों से भरा दिन

आज प्रेम जीवन बेहद सुखद रहने वाला है. पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और आपसी तालमेल मजबूत होगा. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव या किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. रिश्तों में प्रेम, विश्वास और खुशियां बनी रहेंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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