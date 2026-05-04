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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 4 May: मेष में बुधादित्य योग और वृश्चिक का चंद्रमा, आज इन राशियों पर होगी धन की वर्षा; जानें अपना शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 4 May: मेष में बुधादित्य योग और वृश्चिक का चंद्रमा, आज इन राशियों पर होगी धन की वर्षा; जानें अपना शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal: आज 4 मई का दिन 4 राशियों के लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं है. सुबह 08:58 से पहले सावधान हो जाएं, वरना हाथ से निकल जाएगा बड़ा मौका. मेष से मीन तक, तुरंत पढ़ें...

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 May 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज 4 मई 2026, सोमवार का दिन ग्रहों की विशेष उथल-पुथल का साक्षी बनने जा रहा है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, जो नीच राशि का होकर भी कुछ राशियों के लिए 'विपरीत राजयोग' जैसी स्थिति पैदा करेगा.

मेष राशि में सूर्य-बुध की जुगलबंदी से बना 'बुधादित्य योग' जहां व्यापारियों के लिए मुनाफे के द्वार खोलेगा, वहीं मीन राशि में शनि, मंगल और शुक्र की युति रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में कड़े अनुशासन की मांग कर रही है.

क्या आज का राहुकाल आपके बनते कामों में बाधा डालेगा? या अभिजीत मुहूर्त में शुरू किया गया कार्य आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? आज मेष से मीन तक का भविष्यफल जानेंगे, बल्कि उन अचूक उपायों की भी चर्चा करेंगे जो आपके सोमवार को मंगलमय बना सकते हैं.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपकी राशि (लग्न) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए काफी सावधानी बरतने वाला रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आठवें भाव का चंद्रमा कार्यों में अचानक अड़चनें पैदा कर सकता है. बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण फिजूल की भागदौड़ और खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, आपकी राशि में स्थित सूर्य आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें. किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का ही उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है. आठवें भाव का चंद्रमा वैचारिक मतभेद या किसी पुरानी बात पर तनाव पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर शक न करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आज विवादों से दूर रहना ही बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम है. बारहवें भाव के शनि-मंगल अनचाहे खर्चों का संकेत दे रहे हैं. आठवें भाव के चंद्रमा के कारण निवेश में जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए आज कहीं भी पैसा लगाने से बचें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ देरी हो सकती है. लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें और बजट का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा और बारहवें भाव की अशुभ युति के कारण चोट लगने या इन्फेक्शन की आशंका है. आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग का सहारा लें और पर्याप्त नींद लें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 9 और 1

लकी कलर: लाल (Red) और नारंगी (Orange)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
मेष राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. यथाशक्ति मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करें.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, अपनी उच्च राशि मीन में शनि और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके बारहवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ और रिश्तों के मामले में महत्वपूर्ण रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रगति वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव में स्थित शुक्र-मंगल की युति व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करेगी. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कार्यों में सफलता दिलाएगा. हालांकि, बारहवें भाव का सूर्य खर्चों में वृद्धि और विदेश से जुड़े कार्यों में कुछ देरी का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा जातकों को अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करना श्रेष्ठ रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई लाएगा. यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. ग्यारहवें भाव की युति मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगी. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और रोमांस बढ़ेगा. आज आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. ग्यारहवें भाव में शनि-मंगल और शुक्र की स्थिति आय के नए स्रोतों का संकेत दे रही है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, बारहवें भाव के सूर्य के कारण सुख-सुविधाओं पर खर्च भी अधिक होगा. आज निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा की सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर होने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन ग्यारहवें भाव की युति के कारण पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. आज ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 6 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और क्रीम (Cream)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
वृषभ राशि के जातकों को आज भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध और मिश्री से करना चाहिए. सफेद चंदन का तिलक लगाएं और माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें. किसी गरीब महिला को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके दसवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन करियर में नई संभावनाओं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर होने वाली राजनीति से बचाएगा और आप अपने विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे. ग्यारहवें भाव का बुधादित्य योग व्यापार में बड़ा मुनाफा और नए संपर्कों से लाभ का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, दसवें भाव की शनि-मंगल युति के कारण काम का बोझ अधिक रहेगा. किसी भी बड़े सौदे के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय सबसे उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बिठाने की आवश्यकता है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनसे मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा छोटी बात बढ़ सकती है. लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है; आज पार्टनर को उनकी पसंद का कोई तोहफा देना आपके रिश्ते में मिठास ला सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रहने वाला है. ग्यारहवें भाव का सूर्य-बुध आपके आय के स्रोतों को बढ़ाएगा. यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो आज प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है. व्यापारिक निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दसवें भाव की युति के कारण फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी है. आज किसी को उधार देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज सावधानी बरतें. छठे भाव का चंद्रमा मौसमी बीमारियों या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ दे सकता है. शनि-मंगल के प्रभाव से कमर दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या महसूस हो सकती है. आज ज्यादा मानसिक तनाव न लें और काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें. बाहर के खाने से परहेज करें और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हरा (Green) और फिरोजी

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
मिथुन राशि के जातकों को आज भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए. उन्हें दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए आर्थिक और मानसिक शांति के द्वार खोलेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, आज वृश्चिक राशि में आपके पांचवें भाव (संतान व विद्या भाव) में गोचर कर रहे हैं. आपके दसवें भाव (कर्म भाव) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है, जबकि नौवें भाव (भाग्य भाव) में शनि, मंगल और शुक्र की युति है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज भाग्य का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों वाला रहेगा. दसवें भाव का बुधादित्य योग आपको मान-सम्मान और नई जिम्मेदारियां दिला सकता है. जो लोग सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन नौवें भाव की शनि-मंगल युति के कारण कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाला है. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है. भाग्य स्थान में ग्रहों की युति अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े लाभ का संकेत दे रही है. हालांकि, सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. शेयर बाजार या लंबी अवधि के निवेश से लाभ होने की संभावना है. आज किसी को उधार देने से बचें, लेकिन पुराना कर्ज चुकाने के लिए समय अच्छा है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी. हालांकि, नौवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. आज ज्यादा भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं. नियमित ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: सफेद (White) और सिल्वर (Silver)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
कर्क राशि के जातकों को आज भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल और दूध से करना चाहिए. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंदों को चावल या चीनी का दान करना आपके लिए मानसिक शांति और सुख-समृद्धि लेकर आएगा. माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके आठवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा. नौवें भाव का बुधादित्य योग भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, विशेषकर यदि आपका काम सरकार या विदेशी संपर्कों से जुड़ा है. हालांकि, आठवें भाव की शनि-मंगल युति गुप्त शत्रुओं या अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत दे रही है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय सबसे उपयुक्त है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज मिला-जुला प्रभाव रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा घर में सुख-साधन तो बढ़ाएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य या घरेलू व्यवस्था को लेकर चिंता भी दे सकता है. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, परंतु आठवें भाव की युति के कारण ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन की संभावना है. लव लाइफ में आज का दिन धैर्य रखने का है; अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और किसी भी बात को तूल न दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. भाग्य स्थान का सूर्य अचानक धन लाभ के योग बना रहा है. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. हालांकि, आठवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक खर्च या टैक्स से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है. आज किसी भी तरह के सट्टे या बड़े जोखिम वाले निवेश से बचें. पुराने उधार दिए हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सावधान रहें. आठवें भाव में शनि-मंगल की युति पेट में इन्फेक्शन, रक्त विकार या पुरानी बीमारी के उभरने का संकेत दे रही है. चौथे भाव का चंद्रमा मानसिक अशांति और अनिद्रा का कारण बन सकता है. आज अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें. वाहन सावधानी से चलाएं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
सिंह राशि के जातकों को आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें. गुड़ और गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा. पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, इससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके आठवें भाव में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके सातवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका साहस तो बढ़ा रहेगा, लेकिन साझेदारी और रिश्तों में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन मिश्रित फलदायी है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि करेगा, जिससे आप मार्केटिंग या लेखन के क्षेत्र में सफलता पाएंगे. हालांकि, सातवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति व्यापारिक साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम में अधिक बारीकी दिखाने की जरूरत है. महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय चुनें और कोई भी नया निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सातवें भाव में ग्रहों की भारी युति जीवनसाथी के स्वभाव में उग्रता या जिद ला सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आज आपको संबल प्रदान करेगा. लव लाइफ में पुरानी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें. आज किसी भी प्रकार की बहस को लंबा न खींचें और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आठवें भाव का बुधादित्य योग अचानक धन लाभ तो करा सकता है, लेकिन यह गुप्त खर्चों का भी संकेत दे रहा है. सातवें भाव की युति व्यापार में निवेश के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. आज लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें. शाम के समय अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको सतर्क रहना चाहिए. सातवें भाव की युति के कारण पेट या यूरिन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. चंद्रमा की तीसरे भाव में स्थिति मानसिक रूप से आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से शारीरिक थकान महसूस होगी. आज बाहर के खान-पान से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हरा (Green) और क्रीम (Cream)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
कन्या राशि के जातकों को आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करना चाहिए. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालना और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना आपके जीवन की बाधाओं को दूर करेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके छठे भाव (शत्रु व रोग भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके सातवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज धन और वाणी के मामले में आपको बहुत संभलकर रहना होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सातवें भाव का बुधादित्य योग व्यापार में नई साझेदारी और लाभदायक अनुबंधों का संकेत दे रहा है. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की स्थिति ऑफिस में छिपे हुए शत्रुओं से परेशानी खड़ी कर सकती है. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें. कानूनी मामलों में आज सावधानी बरतें. व्यापारिक निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का लाभ उठाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. दूसरे भाव का चंद्रमा बातचीत में कड़वाहट ला सकता है, जिससे परिजनों के साथ अनबन हो सकती है. वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा; छोटी-मोटी गलतफहमियों को प्यार से सुलझाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश और संचय के लिए महत्वपूर्ण है. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति धन प्राप्ति के योग बना रही है, लेकिन छठे भाव के ग्रहों के कारण अचानक अस्पताल या विवादों पर खर्च होने की भी आशंका है. यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल देना ही बेहतर होगा. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप लालच में आकर कोई बड़ा जोखिम न लें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन नरम रह सकता है. छठे भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा होने से आँखों में जलन, अनिद्रा या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा की दूसरे भाव में स्थिति खान-पान में गड़बड़ी के कारण दांत या गले की समस्या दे सकती है. आज सादा भोजन करें और तनाव से बचने के लिए संगीत या किताबों का सहारा लें. वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 7 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और गुलाबी (Pink)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
तुला राशि के जातकों को आज देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें. छोटी बच्चियों को खीर या कोई सफेद मिठाई खिलाना आपके लिए आर्थिक समृद्धि और संकटों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा. मंदिर में कपूर का दान करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (लग्न) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (संतान व बुद्धि भाव) में स्थित हैं. वहीं, आपके छठे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आप मानसिक रूप से थोड़े भावुक रह सकते हैं, लेकिन शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको कार्यस्थल पर चल रही प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाएगा. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगी. व्यापार में जो लोग टेक्निकल या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष लाभ का हो सकता है. हालांकि, पांचवें भाव की शनि-मंगल युति के कारण किसी भी बड़े निवेश या निर्णय में जल्दबाजी न करें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करना सफल रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन मिला-जुला है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप थोड़े अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस की आशंका है. पांचवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति संतान के व्यवहार या पढ़ाई को लेकर चिंता दे सकती है. लव लाइफ में अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन पर अपनी राय थोपने से बचें. शाम का समय धैर्य के साथ बिताने पर रिश्तों में सुधार आएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सतर्क रहने वाला है. छठे भाव के सूर्य-बुध पुराने कर्ज को चुकाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन पांचवें भाव की युति के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में धन की हानि के संकेत हैं. आज किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है. सुख-सुविधाओं की जगह आज भविष्य की बचत पर ध्यान देना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से सिरदर्द, सर्दी-जुकाम या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पांचवें भाव के ग्रहों के कारण पेट संबंधी विकार या नसों में खिंचाव की समस्या भी परेशान कर सकती है. आज पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और हल्का भोजन लें. वाहन सावधानी से चलाएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 9 और 4

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
वृश्चिक राशि के जातकों को आज भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए. हनुमान अष्टक का पाठ करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं. बंदरों को गुड़ और चना खिलाना आपकी राशि के दोषों को दूर करेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु वृष राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके पांचवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है और चौथे भाव में शनि, मंगल व शुक्र की युति है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए प्रयास करने होंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा या भागदौड़ करवा सकता है. पांचवें भाव का बुधादित्य योग आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को पैना करेगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे. व्यापार में कोई नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. चौथे भाव की शनि-मंगल युति ऑफिस या वर्कप्लेस पर कुछ तनाव पैदा कर सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करना फलदायी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. चौथे भाव में ग्रहों की भारी युति के कारण घर के सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर असहमति हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी बातों को गंभीरता से सुनें. लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है; चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ा भावुक बना सकती है, जिससे आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक सुरक्षात्मक महसूस करेंगे. शाम के समय किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से मन को शांति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज खर्चों की अधिकता रहेगी. बारहवें भाव का चंद्रमा और चौथे भाव के ग्रहों का प्रभाव घरेलू मरम्मत, वाहन या सुख-साधनों पर बड़ा खर्च करवा सकता है. हालांकि, पांचवें भाव का सूर्य अचानक धन लाभ की स्थिति भी पैदा कर रहा है. आज किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें और न ही कर्ज लें. अपनी बचत योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए आज का दिन सही है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको सचेत रहने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा आँखों में जलन, अनिद्रा या थकान दे सकता है. चौथे भाव के शनि-मंगल के कारण सीने में जकड़न या उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है. आज योग और ध्यान को अपने दिन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं. रात के समय भारी भोजन से बचें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 3 और 8

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
धनु राशि के जातकों को आज भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और उन्हें पीले फूल व चने की दाल का भोग लगाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें. मंदिर में हल्दी का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके चौथे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका साहस और पराक्रम चरम पर रहेगा और आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहद सफल रहने वाला है. तीसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति आपको कठिन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी. चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में होना व्यापार में बड़े मुनाफे और आय के नए स्रोत खुलने का संकेत है. चौथे भाव का बुधादित्य योग सरकारी कामों या पैतृक व्यवसाय में बड़ी सफलता दिला सकता है. नौकरीपेशा जातकों के काम की प्रशंसा होगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. नए प्रोजेक्ट्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का भरपूर लाभ उठाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. चौथे भाव का सूर्य घर के वातावरण को सकारात्मक बनाएगा. चंद्रमा की ग्यारहवें भाव में उपस्थिति मित्रों और बड़े भाई-बहनों से लाभ और सहयोग दिलाएगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या डिनर पर बीत सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश और लाभ के लिए सर्वोत्तम है. ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में चंद्रमा की स्थिति आकस्मिक धन लाभ के योग बना रही है. पुराने किए गए निवेश से आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. व्यापारिक विस्तार के लिए धन जुटाने में आप सफल रहेंगे. हालांकि, तीसरे भाव के मंगल के कारण छोटे भाई-बहनों की मदद पर कुछ खर्च हो सकता है. शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करना आज फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. तीसरे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा. हालांकि, चंद्रमा की स्थिति के कारण पैर या टखनों में थोड़ी सूजन या दर्द की समस्या हो सकती है. आज ज्यादा भागदौड़ के बावजूद आप थकान महसूस नहीं करेंगे. नियमित व्यायाम जारी रखें और संतुलित आहार लें. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: नीला (Blue) और गहरा भूरा (Brown)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
मकर राशि के जातकों को आज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और गरीबों को जूते या काले वस्त्र दान करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा. माता-पिता की सेवा करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, अपनी राशि से दूसरे भाव (मीन) में मंगल और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके तीसरे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका पूरा ध्यान करियर और मान-प्रतिष्ठा पर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला रहेगा. दसवें भाव (कर्म भाव) का चंद्रमा नौकरी में अधिकार और प्रभाव बढ़ाएगा. तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपके संचार कौशल और साहस में वृद्धि करेगा, जिससे आप मार्केटिंग, मीडिया या लेखन के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाएंगे. व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने के लिए समय उत्तम है. हालांकि, दूसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण सहयोगियों के साथ बातचीत में थोड़ा संयम बरतें. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज का दिन सामान्य रहेगा. दूसरे भाव के ग्रहों के कारण परिजनों के साथ संपत्ति या धन को लेकर कोई गंभीर चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का हर काम में सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में आज आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ फोन या सोशल मीडिया के जरिए जुड़ाव बना रहेगा. शाम को घर के किसी बुजुर्ग की सलाह लेना आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बचत और निवेश के मामले में सतर्क रहने का है. दूसरे भाव (धन भाव) में शनि, मंगल और शुक्र की युति आय और व्यय दोनों को बढ़ाएगी. पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं, लेकिन किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. चंद्रमा की दसवें भाव में स्थिति सरकारी क्षेत्रों से धन लाभ का संकेत दे रही है. आज लग्जरी वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचें और बजट बनाकर चलें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको आँखों और दांतों की समस्या के प्रति सावधान रहना चाहिए. दूसरे भाव के ग्रहों का प्रभाव मुख संबंधी विकार या गले में तकलीफ दे सकता है. चंद्रमा की दसवें भाव में स्थिति मानसिक रूप से आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन कार्यभार के कारण शाम तक शरीर में थकान महसूस हो सकती है. आज पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के मसालेदार भोजन से बचें. योग और ध्यान के लिए समय निकालना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: नीला (Blue) और ग्रे (Grey)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
कुंभ राशि के जातकों को आज भगवान शिव के मंदिर में 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करना चाहिए. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना आपके लिए आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा. गरीबों को काले तिल या उड़द की दाल का दान करना शुभ रहेगा. पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 4 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु वृष राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपकी ही राशि (लग्न) में शनि, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है और दूसरे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और भाग्य के सहयोग का मिश्रण रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देगा. हालांकि, आपकी राशि में शनि-मंगल की उपस्थिति आपको मानसिक रूप से थोड़ा सख्त या चिड़चिड़ा बना सकती है, जिससे कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद की आशंका है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यापार में दूसरे भाव का बुधादित्य योग धन लाभ के नए अवसर लाएगा. महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी राशि में स्थित शुक्र संबंधों में आकर्षण तो बढ़ाएगा, लेकिन मंगल और शनि की मौजूदगी जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. चंद्रमा की नौवें भाव में स्थिति पिता या घर के बुजुर्गों से लाभ और मार्गदर्शन का संकेत दे रही है. लव लाइफ में आज का दिन धैर्य रखने का है; किसी भी बात को लेकर जिद न करें और अपने पार्टनर की स्थिति को समझने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. दूसरे भाव (धन भाव) में सूर्य-बुध की युति पैतृक संपत्ति या संचित धन में वृद्धि के योग बना रही है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर दीर्घकालिक योजनाओं में. हालांकि, शनि-मंगल की स्थिति के कारण स्वयं पर या स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर अचानक खर्च हो सकता है. आज किसी को उधार देने से बचें, लेकिन बैंक से जुड़े कार्यों या लोन के निपटारे के लिए दिन अच्छा है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति सिरदर्द, चोट या रक्त संबंधी समस्या का कारण बन सकती है. चंद्रमा की नौवें भाव में स्थिति आपको धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. आज के दिन योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और ज्यादा भारी भोजन करने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर
लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Golden)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय (4 मई 2026)

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक.
  • राहु काल: सुबह 07:18 AM से 08:58 AM तक.

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय
मीन राशि के जातकों को आज भगवान शिव का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. चने की दाल और पीले वस्त्र का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और बड़ों के चरण स्पर्श करके ही घर से निकलें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 04 May 2026 05:11 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

आज 4 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी?

आज चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, जिससे नीच राशि में होने पर भी कुछ राशियों के लिए 'विपरीत राजयोग' जैसी स्थिति बनेगी। मेष राशि में सूर्य-बुध की युति 'बुधादित्य योग' बनाएगी, जबकि मीन राशि में शनि, मंगल और शुक्र की युति रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए अनुशासन की मांग करेगी।

आज मेष राशि के लिए करियर और व्यापार कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आठवें भाव का चंद्रमा कार्यों में अचानक अड़चनें पैदा कर सकता है। बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति फिजूल की भागदौड़ और खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन सूर्य आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

वृषभ राशि के लिए आज प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है?

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है। सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई लाएगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और प्रेम संबंधों में नया उत्साह बढ़ेगा।

मिथुन राशि वालों को आज आर्थिक दृष्टि से कैसा फल मिलेगा?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रहने वाला है। ग्यारहवें भाव का सूर्य-बुध आय के स्रोतों को बढ़ाएगा और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है।

कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। नौवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या हो सकती है। नियमित ध्यान और प्राणायाम करना लाभकारी रहेगा।

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