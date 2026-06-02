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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 2 June 2026: कुंभ राशि कर्मचारियों की क्रिएटिविटी को मिलेगा बड़ा अवॉर्ड, विजनरी आइडिया के लिए मिलेगी बड़ी तारीफ

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 June 2026: कुंभ राशि कर्मचारियों की क्रिएटिविटी को मिलेगा बड़ा अवॉर्ड, विजनरी आइडिया के लिए मिलेगी बड़ी तारीफ

Aquarius Horoscope 2 June 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है साध्य योग, क्या मंगलवार को मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने के साथ बढ़ेगा आपका मान-सम्मान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 03:19 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको बिजनेस में बहुत बड़ा बंपर मुनाफा (आर्थिक लाभ) हो सकता है. आज बाजार में नए वेंडर्स (व्यापारियों) के साथ कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल करने के लिए दिन बेहद शुभ और महाभाग्यशाली है. 

ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज आपको अलग-अलग क्षेत्र के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से जुड़ने का शानदार मौका मिलेगा; इस बेहतरीन सोशल नेटवर्किंग से आपके कारोबार को भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होगा. हालांकि, बिजनेसमैन को छोटी-छोटी फालतू बातों की चिंता के कारण काम पर थोड़ा ध्यान कम दे सकते हैं, और काम के लिए दूसरों पर निर्भर भी रह सकते हैं; आत्मनिर्भर बनें, लाभ स्वतः मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और आपकी मनपसंद इच्छा पूरी करने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का पूरा प्रभाव रहने से वर्कस्पेस पर आपको अपनी 'मनचाही जगह पर ट्रांसफर' (मनपसंद स्थानांतरण) होने की बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, हालांकि इसके साथ ही दफ्तर में आपकी रेस्पोंसिबिलिटी (आधिकारिक जिम्मेदारियां) भी काफी बड़े स्तर पर बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप खुशी-खुशी संभालेंगे. 

ऑफिस में आज आपकी अद्भुत विजनरी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) को टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी; दफ्तर में आपके किसी शानदार डिजाइन या किसी बहुत ही विजनरी आइडिया (सुझाव) के लिए आज आपको कंपनी की तरफ से कोई बड़ा 'अवॉर्ड' या विशेष सम्मान मिल सकता है, जिससे आपकी धाक जमेगी. वर्कप्लेस पर पूरी शांति के साथ काम करने की आवश्यकता है, चीजें निश्चित रूप से पूरी तरह सुधरेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और मानसिक प्रसन्नता लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा छात्रों की इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा संडे का दिन मनोरंजन और 'एंजॉय' से पूरी तरह भरा रहेगा; आज आपका अपनी स्टडी में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, जिससे मुश्किल चैप्टर्स को भी आप आसानी से याद कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान और आनंद को बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में गजब की मजबूती और आपसी स्नेह बढ़ेगा. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में दिन आपके लिए बहुत अच्छा और खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आज परिवार के साथ किसी सुंदर 'धार्मिक यात्रा' (तीर्थ दर्शन) पर जाने की एक बहुत ही शानदार प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरा रहेगा. मनचाहा ट्रांसफर होने और ऑफिस में अवॉर्ड मिलने की खुशी से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और प्रफुल्लित महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से आप पूरी तरह फिट और एक्टिव बने रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:19 AM (IST)
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