Aaj ka Kumbh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको बिजनेस में बहुत बड़ा बंपर मुनाफा (आर्थिक लाभ) हो सकता है. आज बाजार में नए वेंडर्स (व्यापारियों) के साथ कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल करने के लिए दिन बेहद शुभ और महाभाग्यशाली है.

ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज आपको अलग-अलग क्षेत्र के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से जुड़ने का शानदार मौका मिलेगा; इस बेहतरीन सोशल नेटवर्किंग से आपके कारोबार को भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होगा. हालांकि, बिजनेसमैन को छोटी-छोटी फालतू बातों की चिंता के कारण काम पर थोड़ा ध्यान कम दे सकते हैं, और काम के लिए दूसरों पर निर्भर भी रह सकते हैं; आत्मनिर्भर बनें, लाभ स्वतः मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और आपकी मनपसंद इच्छा पूरी करने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का पूरा प्रभाव रहने से वर्कस्पेस पर आपको अपनी 'मनचाही जगह पर ट्रांसफर' (मनपसंद स्थानांतरण) होने की बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, हालांकि इसके साथ ही दफ्तर में आपकी रेस्पोंसिबिलिटी (आधिकारिक जिम्मेदारियां) भी काफी बड़े स्तर पर बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप खुशी-खुशी संभालेंगे.

ऑफिस में आज आपकी अद्भुत विजनरी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) को टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी; दफ्तर में आपके किसी शानदार डिजाइन या किसी बहुत ही विजनरी आइडिया (सुझाव) के लिए आज आपको कंपनी की तरफ से कोई बड़ा 'अवॉर्ड' या विशेष सम्मान मिल सकता है, जिससे आपकी धाक जमेगी. वर्कप्लेस पर पूरी शांति के साथ काम करने की आवश्यकता है, चीजें निश्चित रूप से पूरी तरह सुधरेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और मानसिक प्रसन्नता लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा छात्रों की इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा संडे का दिन मनोरंजन और 'एंजॉय' से पूरी तरह भरा रहेगा; आज आपका अपनी स्टडी में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, जिससे मुश्किल चैप्टर्स को भी आप आसानी से याद कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान और आनंद को बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में गजब की मजबूती और आपसी स्नेह बढ़ेगा. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में दिन आपके लिए बहुत अच्छा और खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आज परिवार के साथ किसी सुंदर 'धार्मिक यात्रा' (तीर्थ दर्शन) पर जाने की एक बहुत ही शानदार प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरा रहेगा. मनचाहा ट्रांसफर होने और ऑफिस में अवॉर्ड मिलने की खुशी से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और प्रफुल्लित महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से आप पूरी तरह फिट और एक्टिव बने रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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