हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: सिंह का ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: सिंह का ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी3 से 9 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 03 May 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

सप्ताह की शुरुआत से ही आप खुद को ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे. करीबी मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से आपके निजी जीवन की कई समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी और मन हल्का महसूस होगा. आप अपने फैसलों में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए शानदार अवसर लेकर आ रहा है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. इसके साथ ही, मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा.

जो लोग विदेश में नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय राहत भरा साबित हो सकता है. लंबे समय से आ रही बाधाएं अब धीरे-धीरे दूर होंगी और नए अवसर आपके सामने खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह काफी लाभकारी रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर आर्थिक लाभ का कारण बनेगी.

सप्ताह के दूसरे हिस्से में कमाई के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं. हालांकि, इस दौरान योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी होगा, ताकि लाभ को स्थिर रखा जा सके.

यात्रा और अवसर

सप्ताह की शुरुआत में होने वाली यात्रा आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है. यह यात्रा न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगी, बल्कि आपको नए लोगों से जुड़ने और नए अवसरों को पहचानने का मौका भी देगी.

यात्रा के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि आप अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता को बनाए रख सकें.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद और सहयोगपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार आपका पूरा साथ देंगे, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका पाएंगे. इससे आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है. आप अपने लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, जिससे आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर यात्रा के दौरान. खानपान में लापरवाही करने से बचें और संतुलित आहार लें. थोड़ी सावधानी और नियमित दिनचर्या अपनाने से आप इस सप्ताह पूरी तरह ऊर्जावान और सक्रिय बने रह सकते हैं.

Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी मई में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रमा निकलने का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, पार्टनर के साथ खुशियाँ बढ़ेंगी। विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Singh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: सिंह का ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सिंह का ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kark Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: करियर में मौके, परिवार में तनाव, कैसे होंगे ये 7 दिन,पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल
करियर में मौके, परिवार में तनाव, कैसे होंगे ये 7 दिन,पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mithun Weekly Rashifal 3 to 9 May 2026: मिथुन वाले छात्रों के लिए कठिन समय, 7 दिन रहें सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन वाले छात्रों के लिए कठिन समय, 7 दिन रहें सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishabh Weekly Horoscope 3 To 9 May 2026: वृषभ वालों को बिजनेस में मिलेगी ग्रोथ, बस नए निवेश में रखें ये सावधानी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ वालों को बिजनेस में मिलेगी ग्रोथ, बस नए निवेश में रखें ये सावधानी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
दिल्ली NCR
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप का होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप का होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
यूटिलिटी
Vande Bharat Train: रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget