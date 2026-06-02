Aaj ka Makar Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने का है. बिजनेसमैन को आज बाजार में मीठी-मीठी बातें करने वाले वाकपटु लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे अपनी चापलूसी भरी बातों से आपको बड़े निवेशों में गुमराह कर सकते हैं.

पार्टी ऑर्गेनाइजर का बिजनेस करने वाले जातकों को आज बाजार से कोई नया ऑर्डर न मिल पाने से परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, धैर्य रखें. इसके साथ ही, आज विकट सिचुएशन के चलते आपके 'लॉजिस्टिक्स' (परिवहन व माल की सप्लाई) में अनचाही देरी हो सकती है, जिससे आपके मुख्य ऑर्डर्स पेंडिंग (अधूरे) रह सकते हैं और क्लाइंट्स का फीडबैक थोड़ा नेगेटिव रहने वाला है; शेयर मार्केट और मुनाफा बाजार में सोच-समझकर ही इन्वेस्ट करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन अत्यधिक कार्यभार और मानसिक शांति बनाए रखने का संकेत दे रहा है. ऑफिस में आज अंदरूनी पॉलिटिक्स (राजनीति) की वजह से आपका मन थोड़ा उदास या खिन्न रह सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि बॉस की कड़वी बातों को दिल पर यानी पर्सनली बिल्कुल न लें, वरना आपका स्ट्रेस (मानसिक तनाव) और ज्यादा बढ़ेगा.

दफ्तर में आज वर्कलोड सडनली (काम का बोझ अचानक) बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी टीम के कुछ मुख्य लोग आज अचानक छुट्टी पर जा सकते हैं; ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपनी प्रायोरिटी (प्राथमिकता) सेट करें. वर्कस्पेस पर आपके किसी कार्य या फाइल पर सीनियर और बॉस को अचानक कोई शंका या संदेह हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर मेहनत करने का है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. ग्रह गोचर थोड़े गड़बड़ा जाने से आज स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस (प्रदर्शन) में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे मन उदास रहेगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें और नियमित रिवीजन पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को संवारने के लिए अत्यधिक मेहनत करने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज अचानक फैमिली (परिवार) में कुछ पुराने वैचारिक मतभेदों के चलते रिश्ते बिगड़ सकते हैं; जिन्हें दोबारा संवारने और मधुर बनाने के लिए आज आपको काफी ज्यादा सूझबूझ और मेहनत करनी पड़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव, सिरदर्द या अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या परेशान कर सकती है. दफ्तर की पॉलिटिक्स और वर्कलोड बढ़ने के कारण शाम को भारी बर्नआउट महसूस हो सकता है. खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज के दिन संध्या समय शिवलिंग पर काले तिल और शुद्ध जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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