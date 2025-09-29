Rashifal 29 September 2025: संबंधों, करियर और शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत, जानें आज का राशिफल
Horoscope 29 September 2025: नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर चंद्रमा धनु राशि में और मूल नक्षत्र रिश्तों, करियर, वित्त, सेहत व Gen-Z जीवन पर बड़ा असर डालेंगे. जानें सभी राशियों का आज का राशिफल.
Aaj Ka Rashifal: आज 29 सितंबर 2025 को नवरात्रि अष्टमी तिथि पर मां कालरात्रि पूजन का विधान है. सप्तमी की तिथि सुबह तक और उसके बाद अष्टमी लगेगी. आज चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में, जबकि सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं. यह संयोग संबंधों, करियर और शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देता है.
मेष - सच से सामना और करियर की परीक्षा
लव राशिफल: साथी आपके पुराने व्यवहार का हिसाब मांगेगा. झगड़े की स्थिति बन सकती है. अविवाहित जातकों पर परिवार का दबाव बढ़ेगा. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन में सच छिपाना मुश्किल होगा.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपके पुराने काम की समीक्षा होगी. वरिष्ठ अधूरी फाइलें उठाएंगे. व्यापारी जातकों को साझेदार की सच्चाई पता चलेगी. छात्रों के लिए अचानक टेस्ट का योग.
आर्थिक राशिफल: कर्ज़ या टैक्स नोटिस से तनाव मिलेगा. निवेश योजनाएं टलेंगी.
Gen-Z Astrology: दोस्तों के चैट या पोस्ट गलत अर्थ में जाएंगे. सोशल मीडिया पर विवाद संभव.
स्वास्थ्य राशिफल: सिरदर्द, ब्लड प्रेशर और पेट की समस्या बढ़ सकती है.
वृषभ - जिम्मेदारी और रिश्तों में घुटन
लव राशिफल: साथी आपकी बेरुख़ी से नाराज़. अविवाहित जातकों को शादी का दबाव. पुराने रिश्ते का बोझ भारी.
करियर राशिफल: ऑफिस में धीमे फैसले आलोचना दिलाएंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की शिकायतें मिलेंगी. छात्रों को ध्यान केंद्रित करना मुश्किल.
आर्थिक राशिफल: घर और स्वास्थ्य पर अचानक खर्च. बचत बिगड़ेगी.
Gen-Z Astrology: दोस्तों की सफलता तुलना का तनाव देगी. सोशल मीडिया पर खुद को कमतर समझेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: ब्लड शुगर, गले और थकान से परेशानी.
मिथुन - दोस्ती की दखल रिश्तों पर भारी
लव राशिफल: साथी को लगेगा आप दोस्तों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. अविवाहित जातक पुराने आकर्षण में उलझ सकते हैं.
करियर राशिफल: मेहनत का श्रेय किसी और को मिलेगा. ऑफिस में अनदेखी होगी. व्यापारी जातकों को साझेदार की चालबाज़ी से झटका.
आर्थिक राशिफल: लाभ देर से मिलेगा. जल्दबाज़ी में निवेश नुकसान देगा.
Gen-Z Astrology: दोस्तों की मज़ाकिया बात आपकी इमेज को चोट पहुँचाएगी. सोशल मीडिया पर गलतफहमी.
स्वास्थ्य राशिफल: गले और सांस की समस्या बढ़ सकती है.
कर्क - घर का तनाव करियर रोक देगा
लव राशिफल: परिवार और रिश्ते में टकराव. साथी उपेक्षा महसूस करेगा. अविवाहित जातकों को असहमति झेलनी होगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में भावनात्मक रवैया कमजोरी समझा जाएगा. व्यापारी जातकों को प्रॉपर्टी विवाद. छात्रों को पढ़ाई और घर के दबाव में संतुलन मुश्किल.
आर्थिक राशिफल: घर-वाहन खर्च बढ़ेंगे. टैक्स-बीमा का बोझ.
Gen-Z Astrology: फैमिली-स्पेस और पर्सनल-स्पेस टकराएंगे. सोशल मीडिया पर बहस रिश्तों को बिगाड़ेगी.
स्वास्थ्य राशिफल: पेट और पाचन की समस्या. जंक फूड से बचें.
सिंह - अहंकार का ज्वालामुखी फट सकता है
लव राशिफल: साथी आपकी कठोर वाणी से आहत होगा. अविवाहित जातकों की डेट विवाद में बदल सकती है. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन में गलतफहमियां बढ़ेंगी.
करियर राशिफल: ऑफिस मीटिंग में आपकी राय काटी जाएगी. सहकर्मी आपकी कमियों को उजागर करेंगे. व्यापारी जातकों को प्रतिस्पर्धियों से चुनौती मिलेगी. छात्रों को प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन में कठिनाई होगी.
आर्थिक राशिफल: यात्रा और शॉपिंग पर अधिक खर्च. रिस्की निवेश से बचें.
Gen-Z Astrology: दोस्तों की आलोचना से छवि पर वार होगा. सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रोलिंग का शिकार हो सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल: ब्लड प्रेशर, गुस्सा और नींद की समस्या. योग और ध्यान लाभ देंगे.
कन्या - प्रतिष्ठा और परिवार का टकराव
लव राशिफल: साथी के सामने परिवार की आलोचना खतरनाक साबित होगी. अविवाहित जातकों को रिश्ते में असहजता झेलनी पड़ेगी.
करियर राशिफल: वरिष्ठ आपके काम की कठोर समीक्षा करेंगे. छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा. व्यापारी जातकों को अनुबंध विवाद का सामना. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता की समस्या.
आर्थिक राशिफल: खर्च अचानक बढ़ेगा. निवेश अधूरा रहेगा. बजट असंतुलित.
Gen-Z Astrology: दोस्तों से तुलना चुभेगी. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल: सिरदर्द, आँखों की थकान और तनाव से परेशानी. स्क्रीन टाइम घटाएं.
तुला - अहंकार टूटेगा
लव राशिफल: साथी को लगेगा आप उसे दबा रहे हैं. नया आकर्षण स्थायी नहीं होगा. अविवाहित जातक जल्दबाज़ी में गलत निर्णय ले सकते हैं.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी राय को अनदेखा किया जाएगा. व्यापारी जातकों को क्लाइंट से विवाद. छात्रों को असाइनमेंट पर नकारात्मक प्रतिक्रिया.
आर्थिक राशिफल: अचानक खर्च से बजट बिगड़ेगा. कर्ज़ लेने की नौबत.
Gen-Z Astrology: दोस्तों का मज़ाक आपकी इमेज गिराएगा. सोशल मीडिया पर विवाद.
स्वास्थ्य राशिफल: पीठ और कंधे में दर्द. स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज़ मदद करेगी.
वृश्चिक - छिपे राज बाहर आएंगे
लव राशिफल: साथी आपके अतीत को लेकर सवाल करेगा. अविवाहित जातकों को आलोचना झेलनी पड़ेगी. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कमजोर.
करियर राशिफल: ऑफिस में पुराने रिकॉर्ड खुलेंगे. वरिष्ठ पुराने मुद्दे उठाएंगे. व्यापारी जातकों को साझेदार की चालबाज़ी सामने दिखेगी. छात्रों को पुराने असाइनमेंट पर सवाल.
आर्थिक राशिफल: टैक्स और बीमा में गड़बड़ी. कर्ज़ बोझ बनेगा.
Gen-Z Astrology: पुराने चैट या पोस्ट लीक होकर विवाद का कारण.
स्वास्थ्य राशिफल: हड्डियों और जोड़ों का दर्द. नियमित व्यायाम आवश्यक.
धनु - मंज़िल सामने होगी, पर हाथ से फिसलेगी
लव राशिफल: साथी से बातचीत में जल्दबाज़ी झगड़ा करवा सकती है. अविवाहित जातकों को नया प्रस्ताव मिलेगा लेकिन गंभीरता कम रहेगी. लॉन्ग-डिस्टेंस में दूरी बढ़ सकती है.
करियर राशिफल: ऑफिस में टीमवर्क बिगड़ेगा. सहकर्मियों से मतभेद. व्यापारी जातकों की डील अधूरी रह सकती है. छात्रों को पढ़ाई में असहमति या प्रोजेक्ट रद्द होने की स्थिति.
आर्थिक राशिफल: लाभ में देरी होगी. निवेश पूरा नहीं होगा. यात्रा पर खर्च.
Gen-Z Astrology: आउटिंग प्लान कैंसिल. सोशल मीडिया पर लाइक्स कम मिलेंगे. रिश्तों में साथी उदास.
स्वास्थ्य राशिफल: पैरों और घुटनों में दर्द. लंबी यात्रा से बचें.
मकर - सिंहासन डगमगा सकता है
लव राशिफल: साथी जिम्मेदारी पर सवाल करेगा. अविवाहित जातकों को दबाव झेलना होगा. पति-पत्नी में छोटे मुद्दे बड़ा विवाद बना सकते हैं.
करियर राशिफल: ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ा मुद्दा बनेगी. वरिष्ठ नाराज़ रहेंगे. व्यापारी जातकों को घाटा. छात्रों को पढ़ाई में दिशा का अभाव.
आर्थिक राशिफल: कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा. निवेश से लाभ नहीं.
Gen-Z Astrology: दोस्तों को लगेगा आप बहुत गंभीर और पुराने ख्यालात वाले हैं. सोशल मीडिया पर आलोचना.
स्वास्थ्य राशिफल: त्वचा और एलर्जी की समस्या. पानी ज़्यादा पिएँ और साफ-सफाई रखें.
कुंभ - यात्रा में बाधा
लव राशिफल: लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन खतरे में. साथी दूरी को लेकर शिकायत करेगा. अविवाहित जातकों का नया रिश्ता अधर में लटक सकता है.
करियर राशिफल: विदेश या पढ़ाई से जुड़े कागज़ अटकेंगे. ऑफिस में आपकी राय खारिज होगी. व्यापारी जातकों के इंटरनेशनल क्लाइंट से मतभेद.
आर्थिक राशिफल: विदेशी खर्च बढ़ेगा. फीस और टिकट महंगे.
Gen-Z Astrology: दोस्तों का आउटिंग प्लान बिगड़ेगा. सोशल मीडिया पर राय मज़ाक बनेगी.
स्वास्थ्य राशिफल: पैरों और जांघों में दर्द. व्यायाम से राहत मिलेगी.
मीन - कर्ज की स्थिति परेशान करेगी
लव राशिफल: साथी से पैसों पर झगड़ा. अविवाहित जातकों को insecurity सताएगी. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन में पैसों की चर्चा रिश्ते बिगाड़ेगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में आलोचना. सहकर्मी आपकी गलती को बड़ा बनाएँगे. व्यापारी जातकों को टैक्स या सरकारी अड़चन. छात्रों को डेडलाइन से तनाव.
आर्थिक राशिफल: टैक्स और बीमा की गड़बड़ी. निवेश अटका. कर्ज़ बोझ.
Gen-Z Astrology: पैसों को लेकर दोस्तों से बहस. सोशल मीडिया पर मज़ाक.
स्वास्थ्य राशिफल: पेट और लीवर की समस्या. शराब और जंक फूड से बचें.
Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
