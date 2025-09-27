मेष टैरो मासिक राशिफल अक्टूबर 2025: अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिहाज से अनुकूल रहेगा. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से फिट और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. महीने की शुरुआत में आपका मन उत्साही और सक्रिय रहेगा, जिससे नए कामों और जिम्मेदारियों को संभालना आसान होगा.

प्रेम जीवन – Queen of Pentacles

दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा और संबंधों में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं. इस महीने रिश्तों में संतुलन और भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. वीकेंड पर परिवार या साथी के साथ कुछ समय बिताना संबंधों को और मजबूत करेगा.

आर्थिक जीवन – Ace of Swords

आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. नए निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें. Ace of Swords यह संकेत देता है कि ठोस योजना और जानकारी के साथ ही वित्तीय निर्णय लेने चाहिए. महीने के मध्य में कार्यक्षेत्र में बाधाएँ आ सकती हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है.

करियर – Ten of Wands

महीने के मध्य कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा. Ten of Wands कार्ड संकेत करता है कि आप कई जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, लेकिन खुद को अधिक थकाना उत्पादकता पर असर डाल सकता है. अपने काम को बाँटें, प्राथमिकताएँ तय करें और संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य – The World

स्वास्थ्य में सुधार का समय है. हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

उपाय: इस महीने केसर या हल्दी का तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ेगा.

FAQs

Q1: क्या अविवाहित जातकों के विवाह के योग हैं?

A1: हाँ, इस महीने विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं.

Q2: क्या साझेदारी में नया काम करना लाभकारी रहेगा?

A2: नहीं, इस समय साझेदारी में नए काम से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.