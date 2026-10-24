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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNovember Weather 2026: नवंबर में बारिश और ठंड कब बढ़ेगी?

November Weather 2026: नवंबर में बारिश और ठंड कब बढ़ेगी?

November Weather 2026: भारत की कुंडली और मेदिनी ज्योतिष में 10-12, 17-22 और 28-30 नवंबर मौसम के लिहाज से अहम हैं. जानें कहां बारिश और कहां बढ़ सकती है ठंड.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Oct 2026 07:20 AM (IST)
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November Weather 2026 India: नवंबर 2026 में भारत का मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला. उत्तर भारत में ठंड धीरे-धीरे जोर पकड़ेगी, जबकि दक्षिण और पूर्वी तट पर बारिश पूरी तरह खत्म होती नहीं दिख रही. भारत की कुंडली और मेदिनी ज्योतिष की गणना को साथ रखें तो महीने के बीच और आखिर में मौसम तेजी से पलटने के संकेत मिलते हैं.

सबसे ज्यादा नजर 10 से 12 नवंबर, 17 से 22 नवंबर और 28 से 30 नवंबर के बीच रखनी होगी. यह मौसम विभाग का पूर्वानुमान नहीं, बल्कि पारंपरिक मेदिनी ज्योतिष से निकला संकेत है.

भारत की कुंडली क्यों खास है?

स्वतंत्र भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे, नई दिल्ली की है. इसमें वृषभ लग्न और कर्क राशि है. कर्क जल तत्व की राशि मानी जाती है और भारत की जन्मकुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि इसी राशि में हैं.

मेदिनी ज्योतिष में जब जल राशियों पर एक साथ कई ग्रह सक्रिय होते हैं तो नमी, बादल, बारिश और मौसम में अचानक बदलाव की संभावना बढ़ती मानी जाती है. नवंबर में यही स्थिति कई बार बन रही है.

10 से 12 नवंबर क्यों अहम?

इस दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, मंगल कर्क के आखिरी हिस्से में होगा और शनि मीन में. कर्क, वृश्चिक और मीन तीनों जल राशियां हैं.

इसलिए मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से यह नवंबर की पहली मजबूत वर्षा वाली खिड़की बनती है. अगर उस समय बंगाल की खाड़ी में कोई कम दबाव का क्षेत्र मौजूद हुआ तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ सकती है.

इसे चक्रवात की निश्चित भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता, लेकिन समुद्री मौसम के सक्रिय होने के संकेत जरूर बनते हैं.

13 नवंबर के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा

मंगल कर्क छोड़कर सिंह राशि में चला जाएगा. यानी जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर बदलाव. इससे कुछ दिनों के लिए मौसम ज्यादा अस्थिर हो सकता है. कहीं तेज धूप, कहीं बादल, कहीं अचानक बारिश और तेज हवा जैसी स्थिति बन सकती है.

16 नवंबर के आसपास गुरु और मंगल बेहद करीब होंगे. केतु भी पास रहेगा. इसका संकेत लंबे समय तक चलने वाली बारिश से ज्यादा तेज और अचानक मौसम बदलाव की ओर जाता है.

17 से 22 नवंबर सबसे संवेदनशील

16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक में आ जाएगा और शनि पहले से मीन में रहेगा. 20 नवंबर के आसपास चंद्रमा भी मीन में पहुंचेगा. यानी जल तत्व फिर मजबूत होगा. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह महीने का सबसे संवेदनशील दौर दिखाई देता है.

अगर बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत सिस्टम बनता है तो दक्षिण और पूर्वी तट पर इस दौरान बारिश, तेज हवा या समुद्री हलचल बढ़ सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी.

उत्तर भारत में क्या होगा?

उत्तर भारत की तस्वीर अलग है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवंबर के दूसरे हिस्से से रात का तापमान तेजी से गिर सकता है.

बारिश से ज्यादा यहां सुबह की ठंड, धुंध और कुहासा बढ़ने के संकेत हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 17 से 22 नवंबर और फिर महीने के आखिरी दिनों में बर्फबारी के मौके बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना जरूरी होगा.

28 से 30 नवंबर फिर बदल सकता है मौसम

महीने के आखिर में चंद्रमा फिर कर्क राशि में आएगा. उसी समय सूर्य वृश्चिक और शनि मीन में होगा. यानी एक बार फिर तीन जल राशियां सक्रिय होंगी. इससे दक्षिण और पूर्वी तट पर बारिश का एक और दौर बन सकता है. वहीं उत्तर भारत में ठंड और सुबह की नमी और बढ़ सकती है.

नवंबर का सीधा संकेत क्या है?

मेदिनी ज्योतिष नवंबर को पूरे भारत के लिए भारी बारिश वाला महीना नहीं दिखाता. तस्वीर ज्यादा साफ है कि दक्षिण और पूर्वी तट पर रुक-रुककर बारिश और समुद्री हलचल, मध्य और पश्चिम भारत में अपेक्षाकृत सूखा मौसम और उत्तर भारत में महीने के दूसरे हिस्से से बढ़ती ठंड.

अगर नवंबर में बंगाल की खाड़ी कोई बड़ा सिस्टम बनाती है, तो 10-12, 17-22 और 28-30 नवंबर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली तारीखें होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:20 AM (IST)
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