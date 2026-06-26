Aaj Ka Rashifal 26 June 2026: शुक्रवार, 26 जून 2026 का दिन ग्रहों की दृष्टि से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और सिद्ध योग का प्रभाव दिन की शुरुआत को शुभ बना रहा है.

वहीं चंद्रमा दिन के दौरान तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जिससे करियर, धन, निवेश, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों पर अलग-अलग राशियों के लिए अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है. यदि आप आज कोई बड़ा फैसला लेने, नई शुरुआत करने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो शुभ-अशुभ समय का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

मेष (Aries) - 26 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज का दिन सुख और समृद्धि के लिहाज से विशेष है. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके धन भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल का होना आर्थिक मोर्चे पर आपकी स्थिति को सक्रिय और मजबूत बनाएगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों को सफलता की ओर ले जाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी. दोपहर तक चंद्रमा का सहयोग मिलने से दफ्तर में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस दौरान सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय संयम बरतें और किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट करने या बड़े ऑर्डर्स हासिल करने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से आपकी व्यावसायिक योजनाएं गति पकड़ेंगी. धन भाव के मंगल आपके दैनिक मुनाफे में बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं. यदि आप कोई नई पार्टनरशिप या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण रहेगा, इसलिए किसी भी व्यावसायिक सौदे में पारदर्शिता रखें और राहु काल के समय का विशेष त्याग करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

धन भाव में मंगल की मजबूत उपस्थिति वित्तीय मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन को देखते हुए शेयर बाजार में किसी भी तरह की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में आंख मूंदकर भारी वित्तीय जोखिम लेने से बचें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस अवधि के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. दोपहर तक जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और समझ बहुत शानदार रहेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, धन भाव का मंगल आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट या तीखापन ला सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपने स्वभाव में लचीलापन रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जावान बने रहने का है. मंगल देव के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से आंखों में हल्की थकान, सिरदर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में हल्का और सुपाच्य भोजन लें. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- लाल (Red), चमकीला सफेद (Bright White)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. आज के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चावल या कपूर का दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा और सुख-समृद्धि लेकर आएगा.

वृषभ (Taurus) - 26 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज चंद्रमा दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव (शत्रु और रोग स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके सातवें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, मंगल देव आपकी ही राशि (लग्न या प्रथम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता का संचार करेगा. आज शाम 19:16:51 तक विषाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और कूटनीतिक सूझबूझ रंग लाएगी. छठे भाव का चंद्रमा ऑफिस के विरोधियों को शांत रखने में मदद करेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा फैसला लेना चाहते हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से आपके पुराने रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. लग्न का मंगल बिजनेस पार्टनरशिप में आपको मजबूती देगा. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल का विशेष त्याग करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में मंगल की मजबूत स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. रियल्टी, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. लग्न में मंगल की उपस्थिति के कारण स्वभाव में थोड़ी जिद या आक्रामकता आ सकती है, जिससे दोपहर बाद जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका रहेगी. बातचीत में थोड़ा लचीलापन रखें और शांत रहें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न का मंगल आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण पेट से जुड़ी हल्की समस्या, अपच या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव आ सकता है. आज अपने खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति के लिए सुबह प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हल्का गुलाबी (Light Pink)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. इस दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

मिथुन (Gemini) - 26 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी तार्किक क्षमता और बौद्धिक कौशल का लोहा मनवाने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज चंद्रमा दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव (बुद्धि, शिक्षा और संतान स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जो आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मानसिक स्पष्टता देगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, सूर्य देव आपकी ही राशि (लग्न या प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मसम्मान और तेज को बढ़ाएंगे. आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र लगेगा. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को कूटनीतिक रूप से पूरा करने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा दोपहर तक आपको रचनात्मक विचारों से भरपूर रखेगा, जिससे दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस दौरान सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए आइडियाज को लागू करने और अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क साधने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से आपके दैनिक मुनाफे में सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का प्रभाव रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा और लग्न में सूर्य की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सूझबूझ से आगे बढ़ने का संकेत दे रही है. आईटी, बैंकिंग, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में मजबूती दे सकता है. हालांकि, बारहवें भाव के मंगल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क या कर्ज लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. दोपहर तक पंचम का चंद्रमा लव लाइफ में आपसी विश्वास और प्रेम को गहरा करेगा. जीवनसाथी के साथ घर की व्यवस्था या भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के छठे भाव में जाने से पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. लग्न के सूर्य के कारण आपके भीतर शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, बारहवें मंगल और दोपहर बाद के छठे चंद्रमा के कारण पैरों में दर्द या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. उमस और बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति के लिए सुबह प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. इस दिन किसी जरूरतमंद को सफेद फल, चीनी या कपूर का दान करने से आपके जीवन के सभी आर्थिक संकट दूर होंगे और मानसिक सुख-शांति की प्राप्ति होगी.

कर्क (Cancer) - 26 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज चंद्रमा दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव (सुख और माता स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके पंचम भाव (बुद्धि, शिक्षा और संतान स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको मानसिक रूप से थोड़ा धैर्य रखने और घरेलू मामलों में संयम से काम लेने की आवश्यकता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं, जो अचानक आर्थिक लाभ और नए अवसरों के रास्ते खोलेंगे. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता और मजबूती लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और काम करने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. चतुर्थ भाव का चंद्रमा दोपहर तक आपको दफ्तर के माहौल में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण काम का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नौकरी में बदलाव या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक के अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया भी रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति निवेश के मामलों के लिए बेहद अनुकूल संकेत दे रही है. रियल्टी, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, दोपहर तक के कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बनाए रखने का है. दोपहर तक चतुर्थ भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ संबंधों को संतुलित रखने में मदद करेगा, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण छोटी-छोटी बातों पर अविश्वास या कड़वाहट पैदा हो सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के पंचम भाव में आने से लव लाइफ और संतान पक्ष से जुड़े मामलों में सकारात्मक सुधार होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने वाला है. मानसिक तनाव, सुस्ती या सीने में हल्की जकड़न जैसी समस्या महसूस हो सकती है. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या सूक्त का पाठ करें. इस दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद फल, चीनी, दूध या चावल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख- समृद्धि लाएगा.

सिंह (Leo) - 26 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने पराक्रम और कार्यकुशलता के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज चंद्रमा दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव (पराक्रम और साहस स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास रहेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव का मंगल आपको करियर में नई ऊर्जा, अधिकार और बड़ी जिम्मेदारियों के रास्ते खोलेगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके काम करने के विजन को बहुत सधा हुआ बनाए रखेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मैनेजमेंट क्षमता और तार्किक सोच की सराहना होगी. दशम मंगल के कारण आपको दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे आप अपनी नेतृत्व क्षमता से समय पर पूरा कर लेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने या बदलाव के लिए दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल रहेगा, इस अवधि में ऑफिस में किसी सीनियर के साथ बहस में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी साख बढ़ाने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. दूर के संपर्कों या नए क्लाइंट्स से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते समय जल्दबाजी से बचें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

कर्म भाव का मंगल और दोपहर तक पराक्रम का चंद्रमा निवेश के लिए सक्रिय संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में भारी रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर तक तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाएगा. दशम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. दोपहर बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में जाने से माता जी का सानिध्य और सुख प्राप्त होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुरानी चल रही शारीरिक थकान या सुस्ती से आज आपको राहत मिलेगी. कर्म भाव के मंगल के प्रभाव से आप मानसिक रूप से भी बेहद स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद मिठाई, चीनी या खीर का दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या (Virgo) - 26 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी संचित पूंजी को बढ़ाने और कार्यक्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. आज चंद्रमा दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि में गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी और संचित निधि स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके तृतीय भाव (पराक्रम और साहस स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको धन के लेन-देन में और बातचीत करते समय थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से भाग्य भाव (नवम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य का मंगल आपको अपने कर्म और पुरुषार्थ से सफलता दिलाने की प्रेरणा देगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके कार्यों को सही दिशा देने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की शैली सीनियर्स को काफी प्रभावित करेगी. भाग्य का मंगल आपको सही समय पर सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने या नौकरी में बदलाव के विचार के लिए दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट पर अंतिम हामी भरने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यावसायिक लाभ होगा. आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल सौदे आज पूरे हो सकते हैं. यदि आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और नवम भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. आईटी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, दोपहर तक कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर भारी वित्तीय जोखिम लेने से बचें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. दोपहर तक द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें. नवम मंगल के कारण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, जिससे चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे. दोपहर बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से भाई-बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या शारीरिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. दोपहर तक द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव के कारण खानपान में थोड़ा सा संयम बरतें, विशेषकर ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम व योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने बैठकर लक्ष्मी चालीसा या सूक्त का पाठ करें और उन्हें सफेद फूल या बर्फी का भोग लगाएं. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को चीनी, दूध, चावल या सफेद वस्त्र दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

तुला (Libra) - 26 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक आपकी ही राशि यानी तुला (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके द्वितीय भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल अचानक से कुछ गुप्त चुनौतियां या काम में थोड़ी व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र लगेगा. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपकी कूटनीतिक सूझबूझ को और अधिक मजबूत बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. दोपहर तक लग्न भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी कार्यशैली को मजबूती देगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. अगर आप नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस दौरान कागजी कार्रवाइयों में सावधानी बरतें और वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने और नए ऑर्डर्स को फाइनल करने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल देखने को मिलेगा. कोई पुराना रुका हुआ सौदा आज फाइनल हो सकता है. यदि आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर बच्चन मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज दोपहर बाद (जब चंद्रमा धन भाव में जाएंगे) आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर तक लग्न का चंद्रमा जीवनसाथी और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को मधुर और गहरा बनाएगा. हालांकि, अष्टम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी चल रही कड़वाहट को बीच में न आने दें. दोपहर बाद घर में किसी उत्सव या धन से जुड़े मामलों पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. अष्टम मंगल और लग्न चंद्रमा के कारण आँखों में हल्की थकान या सुस्ती हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हल्का नीला (Light Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को चीनी, दूध, चावल या सफेद वस्त्र दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 26 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और रणनीतिक कौशल के बल पर चुनौतियों पर विजय पाने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि (आपके द्वादश यानी बारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि यानी वृश्चिक (आपके लग्न या प्रथम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत हो जाएगा, जिससे मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव का मंगल आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और काम करने का जुनून पैदा करेगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके हर निर्णय में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा लग्न में आएंगे, तो दफ्तर में आपके काम और फैसलों की सराहना होगी. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझें और संयम रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने और दूरगामी योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या बाहरी संपर्कों से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ सौदा आज आगे बढ़ सकता है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते समय जल्दबाजी से बचें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का मंगल निवेश के मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है. फार्मा, रियल्टी और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज दोपहर के बाद आपको मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव और दोपहर तक के कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बनाए रखने का है. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और वाणी पर संयम रखें. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तो आपसी समझ बढ़ेगी और चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद आसानी से समाप्त हो जाएंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर तक बारहवें चंद्रमा के कारण आँखों में हल्की थकान, नींद की कमी या सुस्ती जैसी समस्या हो सकती है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. खानपान को बेहद संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं. आज के दिन किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, दूध या सफेद वस्त्र दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक और मानसिक बाधाओं को दूर करेगा.

धनु (Sagittarius) - 26 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से उन्नति करने और सामाजिक दायरे को बढ़ाने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि (आपके एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके द्वादश यानी बारहवें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर तक धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपको बड़ी वित्तीय सफलता मिल सकती है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का मंगल आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों पर विजय दिलाएगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र लगेगा. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके कार्यों में सकारात्मक गति और लाभ लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. दोपहर तक ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपके काम करने के विजन को सीनियर्स के सामने मजबूती से रखेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक के अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दबाजी में निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियां बनाने और बड़ा मुनाफा कमाने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज दोपहर से पहले फाइनल हो सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर और छठे भाव में मंगल की स्थिति दोपहर तक निवेश के मामलों के लिए बेहतरीन संकेत दे रही है. फार्मा, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से बाजार के उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं, इसलिए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय जोखिम लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर तक लाभ भाव का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे. दोपहर बाद खर्चों को लेकर जीवनसाथी से हल्की नोकझोंक हो सकती है, इसलिए संयम रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर तक का दिन काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. दोपहर बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से आंखों में हल्की थकान, सुस्ती या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को चीनी, दूध, सफेद मिठाई या चावल दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा.

मकर (Capricorn) - 26 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपने दबदबे को कायम रखने और अपनी सूझबूझ से वित्तीय फैसलों को मजबूत करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि (आपके दशम यानी कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके एकादश यानी लाभ स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है, जो आपके काम में आने वाली हर रुकावट को दूर करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव का मंगल आपकी निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिक कौशल और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में सफलता और शुभता सुनिश्चित करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए तरक्की और नई जिम्मेदारियां लेकर आने वाला है. दोपहर तक कर्म भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा और सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का पूरा लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी भी नई और बड़ी जिम्मेदारी पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख को दोगुना करने के लिए बेहतरीन है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से व्यापार में अच्छा उछाल और आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा लाभ भाव में जाएंगे, तो आपकी कोई बड़ी रुकी हुई कमर्शियल डील फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम/एकादश भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए आज बेहद शानदार संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज दोपहर के बाद आपके पोर्टफोलियो को तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कर्म और लाभ भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को और अधिक गहरा व मधुर बनाएगा. पंचम मंगल लव लाइफ में नया उत्साह लेकर आएगा, लेकिन बातचीत के दौरान अहंकार को बीच में न आने दें. संतान पक्ष की ओर से आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पूरे दिन मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. शारीरिक मजबूती और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद मिठाई, चीनी, दूध या चावल का दान करना आपके जीवन के सभी आर्थिक कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

कुंभ (Aquarius) - 26 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग से अपने रुके हुए कार्यों को गति देने और आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि (आपके भाग्य यानी नवम भाव) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके दशम यानी कर्म भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत और प्रसन्न रखेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव का मंगल भूमि, भवन या पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र लगेगा. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके निर्णयों को बहुत सधा हुआ और सफल बनाए रखेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. दोपहर तक नवम चंद्रमा का सहयोग मिलने से सीनियर्स के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे और दोपहर के बाद जब चंद्रमा कर्म भाव में जाएंगे, तो दफ्तर में आपकी साख और अधिकार में वृद्धि होगी. यदि आप नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक के अभिजीत मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि के दौरान नौकरी में जल्दबाजी में किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के प्रभाव से व्यापारिक गतिविधियों में अच्छा सुधार और मुनाफा देखने को मिलेगा. दोपहर के बाद आपकी कोई बड़ी रुकी हुई कमर्शियल डील फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

भाग्य और कर्म भाव का चंद्रमा और चतुर्थ भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए आज अनुकूल संकेत दे रहे हैं. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. नवम और दशम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म करने में मदद करेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. दोपहर बाद घर के माहौल में अधिक सकारात्मकता आएगी. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पुरानी चल रही शारीरिक थकान या जोड़ों के दर्द में बड़ी राहत मिलेगी. मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से भी बेहद शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद मिठाई, चीनी, दूध या चावल दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

मीन (Pisces) - 26 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक प्रतिभा और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है. शुक्रवार, 26 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 22:25:07 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 12:34:02 तक तुला राशि (आपके अष्टम भाव) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके भाग्य यानी नवम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. दोपहर के बाद मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल हो जाएगा, जिससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय भाव का मंगल आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करेगा. आज शाम 19:16:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11:38:20 तक सिद्ध योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता और स्थिरता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. दोपहर बाद जब चंद्रमा भाग्य भाव में आएंगे, तो सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत होगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:52 से 12:51:43 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि सुबह 10:39:03 से दोपहर 12:23:47 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों पर काम करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सिद्ध योग और बव करण के कारण दैनिक व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी. आपके कुछ पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज आगे बढ़ सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 22:25:07 तक बालव करण का साया रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. फार्मा, लिक्विड फंड्स और भाग्य भाव के चंद्रमा के प्रभाव से लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, दोपहर तक के कमजोर चंद्रबल को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. दोपहर 15:53:17 से शाम 17:38:02 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर बाद नवम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म करने में मदद करेगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर तक थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण पैरों में दर्द या हल्की थकान जैसी समस्या हो सकती है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में बड़ा सुधार महसूस होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खानपान को संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का पीला (Light Yellow), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज शुक्रवार का पावन दिन है और द्वादशी तिथि है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को सफेद मिठाई, चीनी, दूध या चावल दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

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