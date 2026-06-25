हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNirjala Ekadashi Vrat Paran 2026: निर्जला एकादशी व्रत पारण में हुई गलती तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जान लें पारण का समय, नियम

Nirjala Ekadashi Vrat Paran 2026: निर्जला एकादशी व्रत पारण में हुई गलती तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जान लें पारण का समय, नियम

Nirjala Ekadashi 2026 Vrat Paran: निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और खास एकादशी है इसलिए इसका व्रत पारण भी समय पर और नियम अनुसार करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Jun 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Nirjala Ekadashi 2026 Vrat Paran: आज साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी है. स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है. यही वजह है कि निर्जला एकादशी पर पूजा, दान, रात्रि जागरण आदि विधि अनुसार किया जाता है ताकि पूर्ण फल प्राप्त हो.

निर्जला एकादशी पर सिर्फ पूजन ही नहीं बल्कि व्रत पारण भी नियम अनुसार ही करना चाहिए, वरना एक चूक से साधक निष्फल रह जाता है. आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा.

निर्जला एकादशी का पारण कब

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज 25 जून को रात 08.09 पर समाप्त हो रही है. इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या एकादशी तिथि समाप्त होते ही व्रत खोला जा सकता है.

परंपरागत मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत का पारण तिथि समाप्त होते ही नहीं, बल्कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय में करना चाहिए. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, पारण का सही समय वही माना जाता है जो अगले दिन सूर्योदय के बाद प्राप्त हो.

निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय

निर्जला एकादशी का व्रत पारण 26 जून 2026 को सुबह 5 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर सुबह 8 बजकर 13 मिनट पर किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10.22 मिनट है. इस समय के भीतर व्रत का पारण कर लें.

एकादशी के पारण में न करें ये गलती

  • द्वादशी के शुरुआती भाग को हरि वासर कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में व्रत का पारण नहीं किया जाता.
  • जिन लोगों ने निर्जला एकादशी व्रत निर्जल रखा है वो पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु जी की पूजा के बाद तुलसी मिला जल ग्रहण करें.
  • पारण के समय तुलसी दल का विशेष स्थान माना गया है. मान्यता है कि तुलसी ग्रहण किए बिना व्रत की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है. व्रत खोलने के लिए सबसे पहले अन्न या तामसिक चीजों को मुख में न रखें. सबसे पहले अपने मुख में तुलसी दल रखना चाहिए.
  • पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बा इसके बाद भगवान विष्णु पूजा और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें.
  • पुराणों के अनुसार पारण के समय चावल जरुर ग्रहण करना चाहिए. इससे अगला जन्म कुयोनि में नहीं मिलता.

July Grah Gochar 2026: जुलाई में सूर्य-शुक्र गोचर, शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 3 राशियों की लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Nirjala Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Nirjala Ekadashi Vrat Paran 2026: निर्जला एकादशी व्रत पारण में हुई गलती तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जान लें पारण का समय, नियम
निर्जला एकादशी व्रत पारण में हुई गलती तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जान लें पारण का समय, नियम
धर्म
Rashifal 25 June 2026: निर्जला एकादशी लाई है 4 राशियों के लिए खुशियों का खजाना, बढ़ेगा पैसा, मेष से मीन तक देखें राशिफल
निर्जला एकादशी लाई है 4 राशियों के लिए खुशियों का खजाना, बढ़ेगा पैसा, मेष से मीन तक देखें राशिफल
धर्म
Nirjala Ekadashi 2026 Live: निर्जला एकादशी आज, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत के नियम
Nirjala Ekadashi 2026 Live: साल बाद निर्जला एकादशी पर हंस राजयोग, इस तरह से करें पूजा
धर्म
Nirjala Ekadashi 2026: 300 साल बाद निर्जला एकादशी पर महासंयोग, भूलकर भी आज न करें ये 5 गलतियां
300 साल बाद निर्जला एकादशी पर महासंयोग, भूलकर भी आज न करें ये 5 गलतियां
Advertisement

वीडियोज

Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Venezuela Earthquake: भूकंप से थर्राया वेनेजुएला, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, देखिए लाइव तस्वीरें
Carry On Jatta 4 की स्टारकास्ट ने दिल्ली में की मस्ती और शेयर की फिल्म की दिलचस्प बातें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Venezuela Earthquake LIVE: वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही, भारत ने दिया मदद का भरोसा, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किया स्वागत
LIVE: वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही, भारत ने दिया मदद का भरोसा, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
इंडिया
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
क्रिकेट
Who is Jay Mundra: भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार
भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार, जानिए नाम
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget