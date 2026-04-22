Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्क, सिंह, कन्या राशियों के लिए मिला-जुला दिन, करियर में सफलता के योग.

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिषीय विश्लेषण और पंचांग की ताज़ा गणना के अनुसार, आज 22 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. चंद्रमा आज अपनी उच्च ऊर्जा के साथ मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में संचार कर रहे हैं. यह गोचर विशेष रूप से मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए करियर में बड़े उछाल के संकेत दे रहा है.

आज बुधवार का दिन होने के कारण बुध का प्रभाव आर्थिक फैसलों पर हावी रहेगा. यदि आप निवेश या नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो राहु काल (दोपहर 12:19 से 01:57) का विशेष ध्यान रखें. इस रिपोर्ट में हम न केवल आपका भविष्यफल बताएंगे, बल्कि उन लॉजिकल उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (मिथुन राशि) में संचार करेगा. यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अटके हुए कार्यों में गति लाएगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए नई ऊर्जा और संपर्कों से लाभ के संकेत दे रही है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा होगी. यदि आप मार्केटिंग, मीडिया या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन निवेश के लिए जल्दबाजी न करें.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस दौरान भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा टालना बेहतर होगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और उनके सहयोग से कोई पारिवारिक मसला सुलझ सकता है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा. प्रेम संबंधों में नयापन महसूस करेंगे और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के कारण हाथ या कंधों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. भरपूर नींद लें ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का पूर्ण सहयोग प्राप्त है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को 21 दूर्वा (घास) अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें. इससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

लकी कलर: लाल, नीला

लकी नंबर: 1, 5

वृष राशिफल (Taurus Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए आर्थिक समृद्धि और वाणी के प्रभाव वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और परिवार में सुख-साधन बढ़ाने वाला साबित होगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए निवेश और संचित धन में वृद्धि के अच्छे अवसर प्रदान कर रही है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत सफल रहेगा. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं. यदि आप सेल्स, बैंकिंग या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा और नई डील फाइनल हो सकती है. व्यापार में धन का आगमन सुचारू रूप से होगा.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस दौरान किसी को उधार देने या बड़े निवेश से बचना चाहिए. साथ ही दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय के बाद ही लें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. दूसरे भाव का चंद्रमा कुटुंब के साथ आपके रिश्तों को प्रगाढ़ करेगा. आज घर में किसी मांगलिक चर्चा या मेहमानों के आने से प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. प्रेम संबंधों में आज आप काफी भावुक और सहयोगी रहेंगे, जिससे पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के कारण आपको अपनी आंखों या गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित और शांत महसूस करेंगे. नियमित योग और सात्विक आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: वृष राशि वालों के लिए आज का चंद्रमा धन और सुख देने वाला है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

लकी कलर: हरा, क्रीम

लकी नंबर: 2, 7

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में संचार करेगा. यह गोचर आपको अधिक ऊर्जावान, मिलनसार और प्रभावशाली बनाएगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. चूंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है और आज बुधवार भी है, इसलिए आज आपकी बुद्धि और कौशल अपने चरम पर होंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और सोचने का तरीका दूसरों को प्रभावित करेगा. यदि आप संचार, लेखन, वकालत या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. व्यावसायिक दृष्टि से नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं. धन का आगमन होगा, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च भी बढ़ सकता है.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस दौरान शांत रहकर अपना काम करें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए आज किसी शुभ चर्चा की शुरुआत हो सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता के कारण शारीरिक थकान कम महसूस होगी. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के कारण सिरदर्द या आंखों में हल्की जलन की समस्या हो सकती है. काम के बीच में ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पिएं. ध्यान (Meditation) करना आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: मिथुन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का सबसे अधिक सहयोग प्राप्त है, जिससे आत्मबल बढ़ा रहेगा.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

आज बुधवार है, जो आपकी राशि का ही दिन है. भगवान गणेश को हरे रंग के वस्त्र या दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके बौद्धिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और व्यापार में उन्नति होगी.

लकी कलर: हरा, फिरोजी

लकी नंबर: 5, 3

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि और मानसिक भागदौड़ की ओर संकेत कर रहा है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि आज आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज का बोझ अधिक रह सकता है. यदि आप आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा. हालांकि, सामान्य व्यापार में निवेश करते समय सावधानी बरतें. धन के लेन-देन में लापरवाही न करें, क्योंकि आज खर्चों की अधिकता बनी रहेगी.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता या नया निवेश न करें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस समय के दौरान शांति से अपने पुराने कार्यों को ही निपटाएं.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. दूर रह रहे रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज का दिन धैर्य रखने का है. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और व्यर्थ की बहस से बचें.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नरम रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा या आंखों में थकान की समस्या दे सकता है. काम के तनाव को खुद पर हावी न होने दें. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव स्वरूप मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें. शाम के समय थोड़ा ध्यान (Meditation) करना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: कर्क राशि वालों के लिए आज का चंद्रमा थोड़ा भारी है, इसलिए संयम से काम लें.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. "ॐ गणाधिपाय नमः" मंत्र का जाप करने से आपके अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

लकी कलर: सफ़ेद, हल्का नीला

लकी नंबर: 2, 7

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और लाभ के नए अवसर लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपकी आमदनी में वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की ओर संकेत कर रहा है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क स्थापित कराएगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन अत्यंत शुभ है. पुराने किए गए निवेश से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. व्यापार में किसी नई डील या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. कमीशन, ब्रोकरेज और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष फायदा होगा.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय में धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस अवधि में कोई भी नया कार्य शुरू न करें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा. शाम के समय दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा और आप किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता रहेगी और वे आपकी सफलता पर गर्व करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा, आप पार्टनर के साथ भविष्य की खुशहाल योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी उत्साहजनक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने के योग हैं. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से छाती या श्वसन तंत्र से जुड़ी हल्की संवेदनशीलता हो सकती है, इसलिए धूल-प्रदूषण से बचें. शाम को सैर करना और ताजी हवा लेना आपको ताजगी देगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होकर पूर्ण सफलता के योग बना रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं और मंदिर में हरे मूंग का दान करें. इससे आपकी आय के स्रोतों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

लकी कलर: सुनहरा, पीला

लकी नंबर: 1, 5

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके करियर में नई ऊंचाइयां छूने और मान-सम्मान प्राप्ति का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और नई जिम्मेदारियों की ओर संकेत कर रहा है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. चूंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है और आज का दिन भी बुधवार है, इसलिए आज आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति अद्भुत रहेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज का दिन बेहतरीन है. नौकरीपेशा जातकों को बॉस से प्रशंसा मिल सकती है या पदोन्नति की बात आगे बढ़ सकती है. व्यापारियों के लिए आज नए सौदे करने का सही समय है. सरकारी कामकाज में आ रही रुकावटें आज दूर होंगी. आर्थिक रूप से आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण आप अपनी सुख-सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय के दौरान निवेश या नई डील को टाल दें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस अवधि में शांत रहकर केवल रूटीन कार्यों पर ध्यान दें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति बनी रहेगी. समाज में आपकी और आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पिता या पैतृक पक्ष से आपको विशेष सहयोग मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में परिपक्वता आएगी और आप एक-दूसरे के करियर को लेकर सहायक बनेंगे. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता रहेगी और आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक कार्यभार के कारण शाम तक थकान महसूस हो सकती है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण त्वचा से संबंधित संवेदनशीलता या एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा कर्म भाव में होकर सफलता के मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं और अथर्वशीर्ष का पाठ करें. इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी और करियर में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी.

लकी कलर: हरा, गहरा नीला

लकी नंबर: 5, 2

Vat Savitri Vrat 2026 Date: वट सावित्री व्रत 2026 में कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, इसी दिन है शनि जयंती

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए भाग्य में वृद्धि और आध्यात्मिक शांति लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अनुकूल है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

भाग्य का साथ मिलने से आज आपके व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे. यदि आप विदेशी व्यापार, सलाहकार (Consultancy) या उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन उन्नति वाला है, पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस दौरान सतर्क रहें और वाद-विवाद से बचें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा. पिता या गुरु समान व्यक्तियों का मार्गदर्शन आज आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा. जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा या किसी मांगलिक उत्सव में जाने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज गहराई आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर सकते हैं. समाज में आपकी छवि एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उभरेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सकारात्मक है. आप मानसिक रूप से काफी शांति और सुकून महसूस करेंगे. नौवें भाव का चंद्रमा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से कमर या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिन भर खुद को हाइड्रेटेड रखें. सात्विक भोजन आपके लिए उत्तम रहेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा भाग्य स्थान में रहकर हर कार्य में सहायता प्रदान कर रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को साबुत मूंग और मिश्री का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद को हरे रंग की वस्तु का दान करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा.

लकी कलर: सफेद, चमकीला नीला

लकी नंबर: 6, 8

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने और आत्म-मंथन करने का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (अष्टम भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर अचानक आने वाली चुनौतियों और मानसिक व्याकुलता की ओर संकेत कर रहा है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि आज आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज गुप्त शत्रु या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी राह में बाधा डाल सकते हैं. अपनी योजनाओं को साझा करने से बचें. आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में निवेश करने से बचें. यदि किसी से कर्ज लेना या देना है, तो आज उसे टाल देना ही बेहतर होगा. शोध और रहस्यों से जुड़े कार्यों में लगे लोगों के लिए समय अनुकूल है.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस दौरान कोई भी नया आर्थिक काम शुरू न करें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस समय के दौरान विशेष सावधानी बरतें और शांत रहें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी अशांति महसूस हो सकती है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखें. जीवनसाथी के साथ विवाद को तूल न दें और धैर्य से काम लें. प्रेम संबंधों में आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है; पार्टनर की किसी बात से मन दुखी हो सकता है. एकांत में समय बिताना आपके लिए शांतिदायक रहेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही बिल्कुल न बरतें. आठवें भाव का चंद्रमा वाहन चलाते समय सावधानी और चोट-चपेट के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण पेट या यूरिन से जुड़ी समस्या हो सकती है. भरपूर पानी पिएं और हल्का भोजन करें. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम और गहरी नींद आवश्यक है.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आठवें भाव में होने से थोड़ा प्रतिकूल है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए टालें.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. संकटों से मुक्ति के लिए भगवान गणेश को मूंग के लड्डू चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र की एक माला जाप करें. पक्षियों को दाना डालना भी आपके कष्टों को कम करेगा.

लकी कलर: गहरा लाल, काला

लकी नंबर: 9, 4

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके रिश्तों और साझेदारी के कार्यों में सफलता लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (सप्तम भाव) में मिथुन राशि में गोचर करेगा. यह स्थिति दांपत्य जीवन में मधुरता और व्यापार में नई संभावनाओं की ओर संकेत कर रही है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगी और सार्वजनिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी उन्नतिशील है. साझेदारी में किए गए कार्यों से आज बड़ा लाभ मिल सकता है. यदि आप किसी नए व्यावसायिक अनुबंध (Contract) की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों को टीम वर्क में काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी बड़ा निवेश या कानूनी समझौता न करें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस दौरान शांति से काम लें और अनावश्यक बहस से बचें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. यदि विवाह योग्य हैं, तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और आप उनके साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ हँसी-मजाक में बीतेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को फिट और उत्साहित महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगी. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के कारण त्वचा में हल्की संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है. अधिक काम के बीच खुद को आराम भी दें. संतुलित आहार और भरपूर पानी का सेवन आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: धनु राशि वालों के लिए आज चंद्रमा सप्तम भाव में होकर शुभ फल दे रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को दुर्वा और पीले फूल अर्पित करें. किसी मंदिर में हरी इलायची का दान करना आपके वैवाहिक सुख और व्यापारिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

लकी कलर: पीला, हल्का हरा

लकी नंबर: 3, 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और पुरानी समस्याओं के समाधान का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आप अपनी मेहनत और तर्कशक्ति से विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन परिश्रम भरा रहेगा, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. यदि आपका कोई कानूनी मामला या अदालती कार्रवाई लंबित है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों को मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा. आर्थिक रूप से, पुराने ऋणों को चुकाने के लिए आज का दिन अच्छा है. हालांकि, राहु काल के समय किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन से बचें.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों को करने से बचें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस समय के दौरान एकाग्रचित्त होकर काम करें और विवादों से दूर रहें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. आज आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनसे मुलाकात हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा. धैर्य और संयम ही आज आपके रिश्तों की चाबी है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से संबंधित समस्या या मौसमी बीमारियां दे सकता है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त आराम करें. व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा छठे भाव में होकर संघर्ष के बाद सफलता का योग बना रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को साबुत मूंग की दाल और गुड़ अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

लकी कलर: नीला, गहरा ग्रे

लकी नंबर: 8, 4

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए बौद्धिक प्रगति और संतान पक्ष से सुखद समाचार लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (विद्या और प्रेम भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर आपकी रचनात्मक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएगा.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति विद्यार्थियों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता के योग बना रही है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नई योजनाओं और विचारों को सराहा जाएगा. यदि आप स्टॉक मार्केट, शेयर या सलाहकार (Consultancy) के कार्यों से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभकारी रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी, लेकिन सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें. नौकरीपेशा जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय में किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस अवधि में शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान दें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत मधुर रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा भरेगा, जिससे पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक ताजगी देगा. अविवाहितों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन अच्छा है. आप मानसिक रूप से काफी हल्का और खुश महसूस करेंगे. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से छाती या फेफड़ों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है, इसलिए धूल और ठंडी चीजों से बचाव करें. ध्यान और संगीत आज आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होंगे.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: कुंभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा पंचम भाव में होकर शुभ फलदायी है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को हरी इलायची चढ़ाएं और मंदिर में मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

लकी कलर: नीला, आसमानी

लकी नंबर: 8, 11

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 22 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि और पारिवारिक खुशहाली लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:52:36 तक है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (सुख भाव) में मिथुन राशि में संचार करेगा. यह गोचर भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता और मानसिक शांति की ओर संकेत कर रहा है.

आज बुधवार का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र रात 10:14:13 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि आज आप अपने घर की व्यवस्था और अपनी सुख-सुविधाओं पर विशेष ध्यान देंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

कार्यक्षेत्र में आज स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या कृषि से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज लाभ के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस में आरामदायक माहौल मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, लेकिन घर की साज-सज्जा या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर खर्च हो सकता है.

आज राहु काल दोपहर 12:19:56 से 01:57:38 तक रहेगा. इस समय में किसी भी नई प्रॉपर्टी का सौदा या वाहन की खरीदारी न करें. आज दुष्टमुहूर्त सुबह 11:53:53 से दोपहर 12:45:59 तक है, इस दौरान काम के बीच में कोई बड़ा रिस्क न लें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है. चौथे भाव का चंद्रमा माता के साथ आपके संबंधों को और अधिक गहरा करेगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए फलदायी रहेगा. घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में निकटता आएगी और आप मिलकर किसी पारिवारिक उत्सव की योजना बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज स्थिरता रहेगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक भावुक रहेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. मानसिक तनाव कम होगा, जिससे शारीरिक ऊर्जा में सुधार आएगा. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से फेफड़ों में हल्की ठंडक या कफ की समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन में सावधानी बरतें. शाम के समय अपने परिवार के साथ समय बिताना आपकी मानसिक थकान को पूरी तरह मिटा देगा.

आज के लिए सलाह:

• चंद्रबल: मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा सुख स्थान में होकर मानसिक संतोष प्रदान कर रहा है.

• दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Wednesday Special)

बुधवार का दिन है. भगवान गणेश को सफेद फूल अर्पित करें और उन्हें मिश्री-माखन का भोग लगाएं. किसी मंदिर में जाकर कपूर जलाना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और सुख-समृद्धि लाएगा.

लकी कलर: पीला, सफेद

लकी नंबर: 3, 1

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