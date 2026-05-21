Aaj Ka Rashifal: 21 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए मानसिक बदलाव, रिश्तों में नई समझ और करियर से जुड़े अहम संकेत लेकर आया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि, चित्रा नक्षत्र और सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा. वहीं दिन के दौरान चंद्रमा कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिसका असर लोगों की सोच, व्यवहार, रिश्तों, निर्णय क्षमता और सामाजिक जीवन पर साफ दिखाई दे सकता है.

आज कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में नई opportunities मिल सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को emotional balance और communication पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति family matters, emotional security और future planning को गंभीर बना रही है. वहीं मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाजी, ego या बिना सोचे लिया गया फैसला आने वाले दिनों में तनाव बढ़ा सकता है.

आज का दिन सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि आपकी timing, patience और practical decisions पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ समय, आर्थिक संकेत, प्रेम जीवन और आज का खास उपाय.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए तेज़ फैसलों, करियर की जिम्मेदारियों और रिश्तों में संतुलन बनाने की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. सुबह से ही मन कई दिशाओं में भागता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन हर जगह तुरंत प्रतिक्रिया देना आपके लिए सही नहीं रहेगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिन की शुरुआत चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में होगी, जो creativity, planning और image building से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. वहीं आज का सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक रहेगा, जिससे सही रणनीति और धैर्य के साथ किया गया काम सफलता दिला सकता है.

आज चंद्रमा सुबह तक कन्या राशि में रहकर आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा, जिसके कारण workload, competition और routine pressure बढ़ सकता है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका फोकस रिश्तों, partnerships और लोगों के साथ तालमेल पर ज्यादा रहेगा. आपको महसूस हो सकता है कि आज लोग आपकी बातों और व्यवहार को ध्यान से observe कर रहे हैं.

कर्क राशि में सूर्य और गुरु की स्थिति परिवार, घर और emotional security से जुड़े मामलों को गंभीर बना रही है. वहीं मिथुन राशि में बुध communication और networking को मजबूत करेगा. आपकी राशि से बारहवें भाव में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि overthinking और late-night stress आपकी energy drain कर सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस में आज अचानक meetings, targets या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यदि आप corporate, media, administration, sales, digital platform या business से जुड़े हैं, तो multitasking करनी पड़ सकती है.

आज आपका confidence मजबूत रहेगा, लेकिन aggressive tone आपकी image को नुकसान पहुंचा सकती है. Team के साथ coordination बनाए रखना जरूरी होगा. यदि आप job change, partnership या नया investment सोच रहे हैं, तो paperwork और details को दोबारा check करें.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income और expenses दोनों साथ-साथ बढ़ सकते हैं. परिवार, gadgets, travel या lifestyle से जुड़े खर्च अचानक budget बिगाड़ सकते हैं. हालांकि पुराने contact या pending payment से राहत मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

यदि आप short-term profit के चक्कर में risky decision लेते हैं, तो बाद में regret हो सकता है. आज practical planning ज्यादा जरूरी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में patience सबसे जरूरी रहेगा. Partner आपसे emotional understanding चाहता है, सिर्फ सलाह नहीं. छोटी बातों को ego issue बनाने से बचें.

विवाहित लोगों को family और career के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए social media, professional network या किसी पुराने परिचित के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज stress, body fatigue, acidity, sleep disturbance या सिर दर्द परेशान कर सकता है. लगातार mobile और laptop use करने से आंखों और गर्दन में दर्द बढ़ सकता है.

समय पर भोजन करें और देर रात तक जागने से बचें. Mental detox आपके लिए physical rest जितना ही जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: लाल और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मसूर दाल का दान करें.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए पैसा, आत्मविश्वास और रिश्तों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी बातों और फैसलों को पहले से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं. ऐसे में आज आपका व्यवहार और timing दोनों बहुत मायने रखने वाले हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव creativity, image और practical planning को मजबूत करेगा. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक रहने से कई रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है.

आज चंद्रमा सुबह तक कन्या राशि में रहकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा. इससे creativity, love life, education और future planning से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान routine, work pressure और health पर ज्यादा जा सकता है.

आपकी राशि में मंगल की स्थिति आपको strong willpower और काम पूरा करने की जिद दे रही है. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु communication, networking और family discussions को महत्वपूर्ण बना रहे हैं. हालांकि मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय गलत लोगों पर भरोसा करना या हर बात दिल पर लेना मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज कामकाज में stability रहेगी, लेकिन workload अचानक बढ़ सकता है. यदि आप banking, finance, fashion, media, designing, luxury business, property या corporate sector से जुड़े हैं, तो आज important discussions और planning हो सकती है.

आज आपकी practical thinking आपको दूसरों से आगे रख सकती है. हालांकि workplace पर किसी की jealousy या hidden competition भी महसूस हो सकती है. यदि आप नया investment, business expansion या job switch सोच रहे हैं, तो आज जल्दबाजी की बजाय market situation को ध्यान से analyze करें.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial planning पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा. Income के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन lifestyle, luxury items, family needs या travel पर खर्च भी बढ़ सकते हैं.

यदि आप property, gold, vehicle या long-term investment से जुड़े फैसले लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें. पुराने contact से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions थोड़े intense रह सकते हैं. Partner के साथ future planning, commitment या family matters को लेकर serious बातचीत हो सकती है. यदि आप relationship में हैं, तो possessiveness या stubborn behavior तनाव बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को partner की feelings को ignore नहीं करना चाहिए. अविवाहित लोगों के लिए किसी creative field, social event या पुराने मित्र के जरिए नया connection बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज throat infection, acidity, laziness, body stiffness या sleep disturbance परेशान कर सकती है. ज्यादा oily food और irregular routine आपकी energy कम कर सकते हैं. Mental peace बनाए रखने के लिए social media और unnecessary arguments से दूरी रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. शाम के समय घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए अंदरूनी बदलाव, मानसिक स्पष्टता और personal growth को लेकर खास रह सकता है. बाहर से सब सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलता हुआ महसूस हो सकता है. कुछ पुराने विचार, अधूरे फैसले या future को लेकर चल रही confusion आज धीरे-धीरे clear होने लगेगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो creativity, presentation और smart execution को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई रुके हुए कार्यों को गति दे सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा. इससे परिवार, घर, emotional security और personal comfort से जुड़े विचार ज्यादा रह सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि मिथुन में प्रवेश करेगा, जिससे आपका confidence, attraction और social visibility अचानक बढ़ सकती है. लोग आपकी बातों को notice करेंगे और आपकी presence पहले से ज्यादा impactful लगेगी.

आपकी राशि के स्वामी बुध अभी communication और networking को मजबूत बना रहे हैं. यही कारण है कि आज आपकी एक सही बात किसी बड़ी opportunity का रास्ता खोल सकती है. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु financial stability और self-worth को लेकर गंभीर सोच पैदा कर सकते हैं. मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि career को लेकर pressure और expectations बढ़ सकती हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी intelligence और adaptability सबसे बड़ी strength साबित हो सकती है. यदि आप media, journalism, digital content, marketing, education, consultancy, writing, public speaking या business से जुड़े हैं, तो आज ideas और networking से बड़ा फायदा मिल सकता है.

कई मिथुन राशि वालों को अचानक कोई नई जिम्मेदारी, collaboration या public exposure मिल सकता है. हालांकि हर opportunity को तुरंत पकड़ लेने की आदत आपको mentally exhausted कर सकती है. Quality पर focus रखें, quantity पर नहीं.

यदि आप side income, freelancing या नया project शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज groundwork करने के लिए अच्छा दिन रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters में mixed signals मिल सकते हैं. पैसा आएगा, लेकिन उसी गति से खर्च भी बढ़ सकते हैं. खासकर lifestyle, travel, gadgets, online subscriptions या impulsive shopping budget disturb कर सकती है.

यदि आप investment plan कर रहे हैं, तो दूसरों की बातों में आकर decision न लें. आज research और patience future profit से ज्यादा important रहेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज आपका charm और communication लोगों को attract करेगा. यदि आप relationship में हैं, तो partner के साथ लंबी बातचीत या future planning हो सकती है. लेकिन mood swings और inconsistency confusion पैदा कर सकते हैं.

विवाहित लोगों को partner को emotionally available महसूस कराना होगा. सिर्फ practical बातें रिश्ते को strong नहीं बनातीं. अविवाहित लोगों के लिए online platform, travel या common friends के जरिए नया connection बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental overload सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है. लगातार notifications, calls और overthinking आपकी concentration और sleep दोनों प्रभावित कर सकते हैं.

Shoulder pain, neck stiffness, anxiety या digestion related issues कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं. Evening में digital detox आपके लिए काफी beneficial रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 9

लकी कलर: हरा और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा और इलायची अर्पित करें. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी को किताब, कॉपी या हरी मूंग दान करें. इससे concentration, communication और decision making मजबूत होगी.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक संतुलन, करियर की दिशा और निजी फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको लगेगा कि मन कुछ और कह रहा है और परिस्थितियां कुछ और मांग रही हैं. ऐसे में आज emotions और practicality के बीच balance बनाना सबसे बड़ी चुनौती रह सकती है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो image building, planning और creative thinking को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा. इससे communication, travel, networking और decision making से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान घर, परिवार, emotional comfort और personal space पर ज्यादा जा सकता है.

आपकी राशि में सूर्य और गुरु की युति आपको भीतर से ज्यादा mature और responsible बना रही है. लोग आपसे guidance और support की उम्मीद कर सकते हैं. वहीं मिथुन राशि में बुध यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ बातें अभी खुलकर सामने नहीं आएंगी, इसलिए हर situation पर तुरंत reaction देना सही नहीं रहेगा. मीन राशि में स्थित शनि यह बता रहे हैं कि long-term planning और patience ही आने वाले समय में आपकी strength बनेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपका calm behavior और practical approach लोगों को प्रभावित कर सकता है. यदि आप administration, education, counselling, hospitality, healthcare, media, property या family business से जुड़े हैं, तो दिन productive रह सकता है.

हालांकि कुछ लोगों को office politics या hidden competition का सामना भी करना पड़ सकता है. हर बात दिल पर लेने की बजाय professionally handle करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

यदि आप नई नौकरी, transfer, business expansion या property investment को लेकर सोच रहे हैं, तो आज जल्दबाजी में फैसला न लें. पहले future stability को ध्यान में रखें.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा धीरे-धीरे stabilize होता दिखाई दे सकता है, लेकिन family responsibilities और household expenses बढ़ सकते हैं. कुछ लोगों को घर, वाहन, repair या बच्चों की जरूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप long-term saving या secure investment की planning कर रहे हैं, तो आज strategy बनाना लाभकारी रहेगा. जल्द profit के लालच में risky decision लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions काफी sensitive रह सकते हैं. Partner की छोटी बात भी दिल पर लग सकती है. यदि आप relationship में हैं, तो assumptions की बजाय clear communication रखें.

विवाहित लोगों को family responsibilities के बीच partner को time देना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों के लिए family circle, travel या किसी पुराने परिचित के जरिए नया रिश्ता बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज emotional stress का असर आपकी physical energy पर भी दिखाई दे सकता है. Chest congestion, acidity, mood swings, fatigue या sleep disturbance परेशान कर सकते हैं.

Overthinking कम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं. Evening में थोड़ा nature या family time आपके लिए mentally healing साबित हो सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या सफेद मिठाई दान करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन मजबूत होगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, public image और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. कई लोग आज आपकी leadership, फैसलों और personality से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही expectations भी बढ़ी हुई महसूस होंगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव creativity, presentation और image building को मजबूत करेगा. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई रुके हुए कामों को गति देने में मदद कर सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके धन भाव को सक्रिय करेगा. इससे पैसा, savings, family discussions और practical planning से जुड़े विचार बढ़ सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे communication, networking, meetings और social interaction अचानक बढ़ सकते हैं.

आपकी राशि के स्वामी सूर्य अभी कर्क राशि में गुरु के साथ होकर यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपको भीतर से खुद को emotionally strong बनाना होगा. बाहर से confident दिखने के बावजूद अंदर कुछ confusion या pressure महसूस हो सकता है. वहीं मिथुन राशि में बुध social circle और networking को मजबूत करेगा. मीन राशि में स्थित शनि यह बता रहे हैं कि financial planning और emotional discipline दोनों साथ लेकर चलना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी leadership quality लोगों का attention खींच सकती है. यदि आप media, politics, management, administration, marketing, education, entertainment या business से जुड़े हैं, तो आज visibility बढ़ सकती है.

Senior authority या management के साथ महत्वपूर्ण discussion हो सकती है. हालांकि ego clash या dominating behavior आपकी image को नुकसान पहुंचा सकता है. Team के साथ coordination बनाए रखना जरूरी रहेगा.

यदि आप नया business launch, investment या career switch सोच रहे हैं, तो आज planning करना अच्छा रहेगा, लेकिन final commitment सोच-समझकर करें.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आने के संकेत रहेंगे, लेकिन expenses भी बढ़ सकते हैं. खासकर lifestyle, luxury items, travel, family needs या social status बनाए रखने में खर्च बढ़ सकता है.

यदि आप risky investment या impulsive shopping करते हैं, तो बाद में regret हो सकता है. आज smart budgeting future stability के लिए जरूरी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में attention और appreciation दोनों जरूरी रहेंगे. Partner चाहता है कि आप सिर्फ सलाह न दें, बल्कि emotionally available भी रहें. छोटी बातों पर ego issue बनने से बचें.

विवाहित लोगों को family और personal life के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए social gathering, professional event या online platform के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज body heat, headache, fatigue, acidity या sleep disturbance परेशान कर सकते हैं. लगातार stress और overthinking आपकी energy कम कर सकते हैं.

दोपहर बाद थोड़ी mental exhaustion महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और spicy food कम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करें. इससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए कामकाज, personal balance और future planning को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. बाहर से आप calm और practical दिखाई देंगे, लेकिन भीतर कई बातें एक साथ चलती महसूस हो सकती हैं. ऐसे में आज हर चीज को perfection के साथ संभालने की कोशिश आपको mentally tired कर सकती है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो planning, presentation और creativity को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा आपकी ही राशि कन्या में रहकर आत्मविश्वास, सोच और decision making को प्रभावित करेगा. आपको महसूस हो सकता है कि आज लोग आपकी सलाह और observation को गंभीरता से सुन रहे हैं. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान पैसा, savings और practical stability पर ज्यादा जा सकता है.

आपकी राशि के स्वामी बुध अभी communication और networking को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आज आपकी एक smart बातचीत future opportunity का रास्ता खोल सकती है. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु social circle और बड़े goals को लेकर सोच बढ़ा सकते हैं. मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि relationships और partnerships में patience बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी detail-oriented approach लोगों को impress कर सकती है. यदि आप banking, analytics, healthcare, education, content, administration, consultancy या business से जुड़े हैं, तो दिन productive रह सकता है.

हालांकि एक साथ बहुत सारे काम पकड़ लेने से stress बढ़ सकता है. आज smart delegation और time management आपके लिए जरूरी रहेगा. किसी colleague की careless attitude आपको irritate कर सकती है, लेकिन reaction control में रखना बेहतर रहेगा.

यदि आप job switch, promotion, freelancing या नया project शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज planning और research करना फायदेमंद रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters में practical approach आपको फायदा दे सकती है. Income stable रहेगी, लेकिन family needs, gadgets, health या daily lifestyle से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

यदि आप saving plan या long-term investment की planning कर रहे हैं, तो आज groundwork मजबूत करने का अच्छा समय है. दूसरों की advice पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में ज्यादा analysis करने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. हर बात में logic ढूंढने की बजाय emotions को भी समझने की कोशिश करें. Partner चाहता है कि आप उन्हें सुनें, सिर्फ solution न दें.

विवाहित लोगों को काम और रिश्तों के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए workplace, social media या common friends के जरिए नया connection बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज digestion, acidity, body stiffness, neck pain या anxiety related परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा screen time और लगातार सोचते रहने की आदत आपकी energy कम कर सकती है.

Routine और sleep cycle को ignore करना आने वाले दिनों में health issue बढ़ा सकता है. Evening में थोड़ा relaxation आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या हरी मूंग दान करें. इससे concentration और decision making मजबूत होगी.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए रिश्तों, public image और decision making को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. कई situations में आपको mediator की भूमिका निभानी पड़ सकती है. लोग आपसे balance और maturity की उम्मीद करेंगे, लेकिन भीतर से आप खुद कुछ confusion महसूस कर सकते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो creativity, attraction और personality को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा. इससे overthinking, hidden stress, खर्च या emotional confusion बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि तुला में प्रवेश करेगा, जिससे आपका confidence, charm और social visibility अचानक बढ़ सकती है. लोग आपकी presence को notice करेंगे और आपकी बातों का असर भी ज्यादा दिखाई देगा.

आपकी राशि के स्वामी शुक्र अभी communication और social networking को मजबूत कर रहे हैं. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु career, public image और जिम्मेदारियों को लेकर pressure बढ़ा सकते हैं. मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि health और routine को ignore करना आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर diplomacy और smart communication आपकी सबसे बड़ी strength साबित हो सकती है. यदि आप media, fashion, designing, law, management, public relations, luxury business या corporate sector से जुड़े हैं, तो आज networking और presentation से लाभ मिल सकता है.

Senior authority के साथ कोई महत्वपूर्ण discussion हो सकती है. हालांकि हर किसी को खुश रखने की कोशिश आपको mentally exhausted कर सकती है. आज priorities clear रखना जरूरी रहेगा.

यदि आप partnership, नया project, job switch या investment की planning कर रहे हैं, तो excitement में जल्दबाजी न करें. हर detail को calmly analyze करें.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. खासकर lifestyle, fashion, travel, beauty products या social commitments पर खर्च बढ़ सकता है.

यदि आप long-term financial stability चाहते हैं, तो impulsive shopping और unnecessary luxury spending से बचें. पुराने contact से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज आपका आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन emotional clarity जरूरी रहेगी. यदि आप relationship में हैं, तो partner आपके समय और attention की उम्मीद कर सकता है. सिर्फ sweet words काफी नहीं होंगे.

विवाहित लोगों को ego और silence दोनों से बचना होगा. छोटी misunderstanding unnecessarily बड़ी बन सकती है. अविवाहित लोगों के लिए social gathering, online platform या किसी common friend के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental exhaustion, sleep disturbance, lower back pain या hormonal imbalance related परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा social interaction और emotional pressure आपकी energy drain कर सकता है.

कुछ समय खुद के लिए निकालना और digital detox करना आपके लिए जरूरी रहेगा. Evening में music, meditation या light walk mood बेहतर कर सकती है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल दान करें. इससे मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए अंदरूनी बदलाव, financial planning और रिश्तों की सच्चाई को समझने वाला रह सकता है. कई बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाहर जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन भीतर लगातार analyze करते रहेंगे. आज intuition मजबूत रहेगा, लेकिन हर बात को जरूरत से ज्यादा गहराई से सोचना मानसिक थकान बढ़ा सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो strategy, planning और hidden creativity को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक कई रुके हुए मामलों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगा. इससे networking, future goals, social circle और financial gains से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान privacy, emotional healing और hidden stress की तरफ जा सकता है.

आपकी राशि के स्वामी मंगल अभी confidence और action लेने की क्षमता मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय emotional impulsiveness नुकसान करा सकती है. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु long-term planning, travel और career expansion को लेकर नई सोच पैदा कर सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी observation power और strategic thinking आपको दूसरों से आगे रख सकती है. यदि आप research, investigation, technology, finance, healthcare, media, consulting या business से जुड़े हैं, तो आज hidden opportunities मिल सकती हैं.

हालांकि workplace politics या किसी colleague की jealousy आपको disturb कर सकती है. हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. कई बार silence भी आपकी strength बन सकता है.

यदि आप नया investment, partnership या business expansion सोच रहे हैं, तो paperwork और legal details को ध्यान से check करें. आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में pressure बढ़ा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आने के संकेत तो रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं. खासकर health, travel, online payments, family needs या पुराने pending मामलों पर पैसा खर्च हो सकता है.

यदि आप risky investment, trading या emotional spending करते हैं, तो बाद में regret हो सकता है. आज सुरक्षित और long-term planning ज्यादा फायदेमंद रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions काफी intense रह सकते हैं. यदि आप relationship में हैं, तो partner के behavior को जरूरत से ज्यादा analyze करने की आदत misunderstanding बढ़ा सकती है. हर बात में hidden meaning ढूंढने से बचें.

विवाहित लोगों को trust और communication दोनों मजबूत रखने होंगे. अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने परिचित या social media connection के जरिए अचानक बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज stress, anxiety, body fatigue, sleep disturbance या hormonal imbalance related परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार overthinking आपकी mental energy drain कर सकती है.

Late-night जागना और irregular eating habit आपकी health को प्रभावित कर सकती है. Meditation या थोड़ा अकेले समय बिताना आपके लिए mentally healing साबित हो सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: मरून और गहरा लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर दाल या गुड़ दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए रिश्तों, करियर expansion और future planning को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. कई जगह आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपसे guidance और leadership की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि हर situation में तुरंत opinion देना आपके लिए सही नहीं रहेगा. आज patience और timing दोनों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र creativity, planning और smart execution को मजबूत करेगा. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक कई रुके हुए कार्यों में गति देने वाला माना गया है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा. इससे career, public image, meetings और responsibilities से जुड़े मामलों में pressure बढ़ सकता है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान networking, social circle, teamwork और future goals की तरफ ज्यादा जाएगा.

आपकी राशि के स्वामी गुरु अभी कर्क राशि में होकर emotional maturity और financial awareness बढ़ा रहे हैं. वहीं मिथुन राशि में बुध relationships और communication को काफी active बनाएंगे. हालांकि मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि family pressure या emotional insecurity कभी-कभी आपकी positivity कम कर सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी vision और ideas लोगों को प्रभावित कर सकती हैं. यदि आप education, travel, media, law, consultancy, digital platform, management या business से जुड़े हैं, तो आज नए opportunities के संकेत मिल सकते हैं.

कई धनु राशि वालों को अचानक कोई important meeting, presentation या collaboration handle करना पड़ सकता है. हालांकि overconfidence या बिना तैयारी के commitment देना बाद में stress बढ़ा सकता है.

यदि आप विदेश, higher studies, online business या career shift को लेकर planning कर रहे हैं, तो आज groundwork करने के लिए अच्छा दिन रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income opportunities बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी control में रखना जरूरी रहेगा. खासकर travel, gadgets, family needs या lifestyle related expenses budget disturb कर सकते हैं.

यदि आप risky investment या जल्दी profit वाले offers की तरफ attract होते हैं, तो caution रखें. आज long-term financial security short-term excitement से ज्यादा जरूरी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज relationships में maturity और emotional honesty दोनों जरूरी रहेंगी. यदि आप relationship में हैं, तो partner future stability और commitment को लेकर serious discussion कर सकता है.

विवाहित लोगों को partner और family दोनों के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए travel, online interaction या professional networking के जरिए नया connection बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज body fatigue, thigh pain, acidity, sleep disturbance या mental exhaustion परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और overthinking आपकी energy कम कर सकते हैं.

Heavy food और irregular routine avoid करें. Evening में थोड़ा relaxation और nature के बीच समय बिताना आपके लिए mentally refreshing साबित हो सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीली वस्तु, किताब या भोजन दान करें. इससे भाग्य और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होंगे.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों, financial balance और emotional stability को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. बाहर से आप calm और practical दिखाई देंगे, लेकिन भीतर कई बातों का दबाव एक साथ महसूस हो सकता है. आज हर चीज अपने control में रखने की कोशिश आपको mentally exhausted कर सकती है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो planning, discipline और image building को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक आपके कई महत्वपूर्ण कामों को गति दे सकता है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा. इससे travel, career planning, higher learning और future goals को लेकर सोच बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान career, public image और responsibilities की तरफ ज्यादा जाएगा.

आपकी राशि के स्वामी शनि अभी मीन राशि में होकर communication और mental pressure दोनों बढ़ा रहे हैं. यही कारण है कि छोटी-छोटी बातें भी आज आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती हैं. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु relationships और partnerships को गंभीर बना रहे हैं. किसी करीबी व्यक्ति की expectation आज आपको emotionally pressure दे सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर discipline और consistency आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. यदि आप banking, administration, government sector, law, finance, technology, construction या business से जुड़े हैं, तो आज workload और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं.

Senior authority आपकी performance पर नजर रख सकती है. इसलिए shortcuts लेने की बजाय process follow करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा. यदि आप job switch, promotion या business expansion की planning कर रहे हैं, तो आज जल्दबाजी में कोई final commitment न करें.

कुछ लोगों को office politics या hidden competition भी महसूस हो सकता है. हर बात पर reaction देने की बजाय silent observation ज्यादा useful रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters में stability बनाए रखना जरूरी रहेगा. Income stable रहेगी, लेकिन family needs, bills, health या future security को लेकर खर्च बढ़ सकते हैं.

यदि आप property, vehicle या long-term investment से जुड़े फैसले लेने की सोच रहे हैं, तो paperwork ध्यान से check करें. आज emotional spending बाद में regret करा सकती है.

पुराने pending payment या delayed money को लेकर राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में practical approach ज्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन partner emotional support की उम्मीद करेगा. सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना काफी नहीं होगा, feelings express करना भी जरूरी रहेगा.

विवाहित लोगों को career और family के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी professional connection, family introduction या पुराने contact के जरिए नया रिश्ता बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज fatigue, body stiffness, knee pain, sleep disturbance या stress related परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार काम और overthinking आपकी physical energy कम कर सकते हैं.

Routine को ignore करना आने वाले दिनों में health issue बढ़ा सकता है. Evening में थोड़ा relaxation और proper sleep आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: नीला और स्लेटी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या भोजन दान करें. इससे मानसिक दबाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए ideas, social connection और future planning को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. कई जगह आपको महसूस होगा कि लोग आपकी सोच और approach को अलग नजर से देख रहे हैं. आज आपकी creativity और vision आपको भीड़ से अलग बना सकती है, लेकिन हर बात को openly share करना जरूरी नहीं होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो innovation, presentation और image building को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने वाला माना गया है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा. इससे hidden stress, financial planning, emotional depth और अचानक बदलाव से जुड़े विचार बढ़ सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान travel, higher learning, networking और future opportunities की तरफ ज्यादा जाएगा.

आपकी राशि के स्वामी शनि अभी मीन राशि में होकर financial responsibility और practical thinking को मजबूत कर रहे हैं. यही कारण है कि आज आप हर चीज को long-term angle से देखने की कोशिश करेंगे. वहीं मिथुन राशि में बुध creativity, communication और social influence बढ़ा रहे हैं. कर्क राशि में सूर्य और गुरु यह संकेत दे रहे हैं कि health और routine को ignore करना आगे workload बढ़ा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी unique thinking और smart strategy लोगों को impress कर सकती है. यदि आप technology, digital media, research, design, social platform, startup, consultancy या business से जुड़े हैं, तो आज नए ideas और collaborations से फायदा मिल सकता है.

कुछ लोगों को unexpected opportunity या public recognition मिलने के संकेत भी हैं. हालांकि overconfidence में unrealistic promises करने से बचें. हर idea practical reality में काम करे, यह देखना जरूरी रहेगा.

यदि आप नया startup, freelancing, online business या international project शुरू करने की planning कर रहे हैं, तो आज groundwork मजबूत करने के लिए अच्छा दिन रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters में mixed results मिल सकते हैं. Income opportunities तो बढ़ेंगी, लेकिन travel, gadgets, online services, luxury lifestyle या अचानक आने वाले खर्च budget disturb कर सकते हैं.

यदि आप crypto, stock market या risky investment में हैं, तो excitement में बड़ा risk लेने से बचें. आज smart financial planning future stability के लिए ज्यादा जरूरी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में emotional understanding और personal space दोनों जरूरी रहेंगे. यदि आप relationship में हैं, तो partner आपके unpredictable behavior को लेकर confused महसूस कर सकता है. Clear communication misunderstanding कम करेगा.

विवाहित लोगों को career और personal life के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए social media, travel, networking event या किसी common friend के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental fatigue, sleep disturbance, body weakness, ankle pain या anxiety related परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार overthinking और irregular routine आपकी energy कम कर सकते हैं.

Digital detox और proper sleep आज आपके लिए काफी जरूरी रहेगा. Evening में meditation या music therapy mentally relaxing साबित हो सकती है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: आसमानी और इलेक्ट्रिक ब्लू

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या काले रंग की वस्तु दान करें. इससे मानसिक स्थिरता और decision making मजबूत होगी.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 21 मई 2026

आज का दिन आपके लिए emotions, career pressure और personal clarity को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको लगेगा कि आप बाहर से सब संभाल रहे हैं, लेकिन भीतर लगातार कुछ न कुछ चल रहा है. आज intuition मजबूत रहेगा, लेकिन हर feeling पर तुरंत reaction देना सही नहीं होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो planning, creativity और image building को मजबूत करता है. वहीं सिद्ध योग शाम 06:25 PM तक कई रुके हुए कामों में गति देने वाला माना गया है.

आज सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा. इससे relationships, partnerships और लोगों के साथ coordination से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका ध्यान emotional depth, financial security और hidden stress की तरफ ज्यादा जा सकता है.

आपकी राशि में स्थित शनि आपको भीतर से ज्यादा mature और practical बना रहे हैं. यही कारण है कि अब आप हर चीज को long-term stability के नजरिए से देखने लगे हैं. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु creativity, love life और emotional expression को मजबूत कर रहे हैं. मिथुन राशि में बुध family matters और mental restlessness दोनों बढ़ा सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर diplomacy और patience दोनों जरूरी रहेंगे. यदि आप media, healthcare, counselling, education, creative field, spirituality, digital platform या business से जुड़े हैं, तो आज लोगों के साथ coordination बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

कुछ लोगों को partnership, client dealing या teamwork में challenge महसूस हो सकता है. हर बात personally लेने की बजाय professionally handle करना बेहतर रहेगा. यदि आप नया investment, business collaboration या job switch सोच रहे हैं, तो documents और financial terms ध्यान से पढ़ें.

आज आपकी intuition कई situations में सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन practical verification भी उतना ही जरूरी रहेगा.

राहुकाल दोपहर 03:53 PM से 05:35 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 AM से 12:54 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters में mixed situation रह सकती है. Income stable रहेगी, लेकिन family needs, emotional spending, travel या luxury comfort पर खर्च बढ़ सकते हैं.

यदि आप emotional होकर shopping या risky investment करते हैं, तो बाद में regret हो सकता है. आज practical budgeting और future security पर focus करना ज्यादा जरूरी रहेगा. पुराने pending payment या stuck money को लेकर राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions काफी sensitive रह सकते हैं. यदि आप relationship में हैं, तो partner की छोटी बात भी दिल पर लग सकती है. इसलिए assumptions की बजाय clear communication रखना जरूरी रहेगा.

विवाहित लोगों को partner को emotionally support करना होगा. सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना काफी नहीं होगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी old friend, social media connection या family introduction के जरिए नया रिश्ता बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental exhaustion, sleep disturbance, body weakness, water retention या anxiety related परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा overthinking आपकी energy drain कर सकती है.

Late-night जागना और irregular eating habit avoid करें. Meditation, prayer या थोड़ा अकेले समय बिताना आपके लिए mentally healing साबित हो सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और समुद्री हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, हल्दी या भोजन दान करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी.

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