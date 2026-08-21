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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 21 August 2026: सुबह 11:53 पर बदलेगा नक्षत्र, धन और करियर पर किसका पलटेगा गणित?

Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: सुबह 11:53 पर बदलेगा नक्षत्र, धन और करियर पर किसका पलटेगा गणित?

Aaj Ka Rashifal: 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:53 बजे अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. जानें इस बदलाव के बीच सभी 12 राशियों का करियर, धन, रिश्ते और जरूरी सावधानियां.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Aug 2026 06:31 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: शुक्रवार की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र में होगी, लेकिन सुबह 11:53 बजे आसमान का गणित बदल जाएगा. इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही रहेंगे.

यानी दिन की शुरुआत और दूसरा हिस्सा एक जैसी ऊर्जा लेकर नहीं आएगा. कुछ राशियों को सुबह रुके काम निपटाने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ को नक्षत्र बदलने के बाद अपने शब्दों, खर्च और फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा.

Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: सुबह 11:53 पर बदलेगा नक्षत्र, धन और करियर पर किसका पलटेगा गणित?

मकर के लिए आय, कुंभ के लिए करियर और तुला के लिए धन से जुड़े संकेत महत्वपूर्ण हैं. वहीं मेष और धनु को जल्दबाजी से बचना होगा. पढ़ें आपकी राशि के लिए दिन का निर्णायक समय क्या है.

मेष राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. अनुराधा नक्षत्र सुबह 11:53 बजे तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा मेष राशि वालों को शोधपरक कार्यों और गुप्त योजनाओं में सफलता देगा, लेकिन सामान्य कामकाज में धैर्य व सतर्कता बरतने की सलाह देता है.

करियर (Career)
ऑफिस में काम को लेकर एकाग्रता बनाए रखें और दफ्तरी गॉसिप से दूर रहें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे. महत्वपूर्ण काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के दौरान निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन पुराने सौदों को पूरा करने और बकाए की वसूली पर ध्यान देने का है. कोई भी नया अनुबंध साइन करने से पहले कागजी कार्रवाई अच्छी तरह जांच लें. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखना आवश्यक है. अचानक कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं. पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए वाणी में मधुरता रखें. जीवनसाथी और ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)
सेहत के प्रति सजग रहें. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं. मौसमी बदलाव से बचाव रखें और मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग व ध्यान का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: लाल, गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

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वृषभ राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. अनुराधा नक्षत्र सुबह 11:53 बजे तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा वृषभ राशि वालों को साझेदारी के काम, दांपत्य जीवन में मधुरता और सामाजिक प्रतिष्ठा में लाभ दिलाएगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी टीम भावना और कार्यकुशलता की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कला, मीडिया, पीआर, डिजाइनिंग, कंसल्टिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों को अच्छे मौके मिलेंगे. महत्वपूर्ण काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय दफ्तर में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन पार्टनरशिप के काम को आगे बढ़ाने और नए ग्राहकों से जुड़ने का है. दैनिक बिक्री में तेजी आएगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पूर्व के संपर्कों और निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर खर्च होगा. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का हर मामले में पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास गहरा होगा. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक और ताजा भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, क्रीम, गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन दान करें.

मिथुन राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा मिथुन राशि वालों को विरोधियों पर बढ़त, कानूनी या पुराने मामलों में राहत और कार्यक्षेत्र में मजबूती दिलाएगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा, आईटी, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का है. दैनिक बिक्री अच्छी रहेगी और पुराने अटके काम पूरे होंगे. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. कर्ज या पुरानी देनदारियां निपटाने में प्रगति होगी. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. ननिहाल या मातृ पक्ष से सहयोग मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. छोटी-मोटी घरेलू बातों को आपसी समझदारी से सुलझाएं.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, सफेद

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, हरी मूंग दाल या भोजन का दान करें.

कर्क राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा कर्क राशि वालों को बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक सोच और सही फैसलों से लाभ दिलाएगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी रचनात्मकता और नए विचारों की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. शिक्षा, कला, कंसल्टिंग, आईटी, रिसर्च और लेखन से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन नई योजनाओं पर काम करने और मुनाफा बढ़ाने का है. बौद्धिक रणनीति से किए गए सौदों में अच्छा लाभ होगा. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश या बौद्धिक प्रयासों से लाभ के योग बनेंगे. सुख-सुविधाओं पर संतुलित खर्च रहेगा. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और अपनापन रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल बना रहेगा. परिवार के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 2, 7
  • लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम, हल्का गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन दान करें.

सिंह राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा सिंह राशि वालों को घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि, संपत्ति के मामलों में प्रगति और मानसिक शांति दिलाएगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. रियल एस्टेट, प्रशासन, शिक्षा, सरकारी सेवा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय ऑफिस में किसी भी तरह के तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन बाजार में साख मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों से जुड़े सौदों में लाभ कमाने का है. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कारोबार में गति आएगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. सुख-सुविधाओं और घर की जरूरतों पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च होगा. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करेंगे.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक शांति और ताजगी महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 1, 6
  • लकी कलर: सुनहरा, नारंगी, गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

कन्या राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा कन्या राशि वालों के पराक्रम, संवाद कौशल और नेटवर्किंग में वृद्धि कराएगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ और एक्टिवनेस की सराहना होगी. अधूरे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. मीडिया, आईटी, राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में पकड़ मजबूत करने का है. छोटी व्यावसायिक यात्राओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से अच्छा मुनाफा मिलेगा. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. खुद के प्रयासों से आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल शानदार रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और विश्वास से भरे रहेंगे.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी और ऊर्जावान बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, सफेद, क्रीम

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, हरी मूंग दाल या भोजन दान करें.

तुला राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा तुला राशि वालों को धन संचय, वाणी के प्रभाव और आर्थिक मजबूती में लाभ देगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी बातचीत और कार्यशैली की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. कंसल्टिंग, अकाउंट्स, लीगल, मीडिया, डिजाइनिंग और कला क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छे मौके मिलेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन नकदी प्रवाह बढ़ाने और पुराना बकाया वसूलने का है. खुदरा कारोबार और पार्टनरशिप में अच्छा मुनाफा होगा. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. घरेलू जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर खर्च होगा. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
परिवार में सौहार्द और शांति का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. जीवनसाथी की सलाह से घरेलू फैसले आसान होंगे. लव लाइफ में आपसी समझ और आकर्षण बढ़ेगा.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी और संतुलित रहेगी. खान-पान पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा मीठी या गरिष्ठ चीजों से परहेज करें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का योग शामिल करें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, क्रीम, हल्का गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की प्रशंसा होगी. अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे. रिसर्च, मैनेजमेंट, पुलिस, आईटी, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय ऑफिस में किसी से वाद-विवाद में न उलझें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन नए सौदे पक्के करने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा होगा. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. सुख-सुविधाओं पर संतुलित खर्च रहेगा. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती और नया आकर्षण आएगा. परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: लाल, गुलाबी, सफेद

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन दान करें.

धनु राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा धनु राशि वालों को विदेशी संपर्कों से लाभ, आध्यात्मिक झुकाव और खर्चों पर सतर्कता बरतने का संकेत देता है.

करियर (Career)
ऑफिस में अपने काम पर पूरा ध्यान दें और दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें. एमएनसी, विदेशी प्रोजेक्ट्स, लीगल, कंसल्टिंग और रिसर्च से जुड़े लोगों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे. महत्वपूर्ण कार्य दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय दफ्तर में किसी भी तरह के असमंजस या तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन दूरस्थ स्थानों से लाभ कमाने और ऑनलाइन संपर्कों को सक्रिय करने का है. आयात-निर्यात और डिजिटल सप्लाई से जुड़े कारोबार में गति आएगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. धार्मिक या जरूरी पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य रखें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सेहत (Health)
सेहत सामान्य रहेगी. भागदौड़ के कारण आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. खान-पान सादा और सुपाच्य रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में ध्यान व प्राणायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 6
  • लकी कलर: पीला, हल्का गुलाबी, क्रीम

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

मकर राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मकर राशि वालों को आय में वृद्धि, बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत अवसर देगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और समर्पण की सराहना होगी. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय सहकर्मियों से किसी विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन शानदार लाभ और कारोबार विस्तार का है. पूर्व में किए गए निवेश या सौदों से अच्छा मुनाफा होगा. बड़े ग्राहकों और नए नेटवर्क से व्यापार में गति आएगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे आसार हैं. बचत में बढ़ोतरी होगी. सुख-सुविधाओं पर संतुलित खर्च रहेगा. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. लव लाइफ में सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी और ऊर्जा से भरपूर रहेगी. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सादा और पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित वॉक या योग शामिल करें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: नीला, सफेद, हल्का गुलाबी

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

कुंभ राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियां और मान-सम्मान में वृद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों और सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. तकनीकी क्षेत्र, आईटी, रिसर्च, प्रशासन और लीगल सर्विसेज से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी तरह के तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने और नए अनुबंध हासिल करने का है. सरकारी टेंडर या बड़े क्लाइंट्स के साथ काम आगे बढ़ सकता है. बाजार में साख मजबूत होगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर प्रयासों और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. सुख-सुविधाओं पर संतुलित खर्च रहेगा. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. पिता और वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. घर में गरिमा और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से संतुष्ट और सक्रिय महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर लें. खान-पान सादा रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: आसमानी, नीला, सफेद

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

मीन राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

21 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन शुक्ल नवमी रात 23:38 बजे तक रहेगी. सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे तक राहु काल रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा मीन राशि वालों के भाग्य में वृद्धि, अटके काम पूरे कराने और आध्यात्मिक झुकाव को मजबूती देगा.

करियर (Career)
ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टिंग, बैंकिंग, धर्मार्थ कार्य और लीगल सेक्टर से जुड़े जातकों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (10:46 से 12:24) के समय किसी भी तरह के असमंजस या वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बड़े अनुबंध हासिल करने का है. लंबी दूरी के व्यापार और डिजिटल माध्यमों से अच्छा मुनाफा होगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)
आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. धार्मिक व शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. सुबह राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा सट्टा लगाने या नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
परिवार में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल रहेगा. पिता और वरिष्ठ जनों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. लव लाइफ में आपसी विश्वास और प्रेम गहरा होगा.

सेहत (Health)
सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान या योग शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 6
  • लकी कलर: पीला, सफेद, सुनहरा

सावन शुक्रवार का उपाय

  • सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
  • माता लक्ष्मी या मां पार्वती को सफेद मिष्ठान, खीर या बताशे का भोग लगाएं.
  • 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 06:31 AM (IST)
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