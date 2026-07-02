Aaj Ka Rashifal, 2 July 2026: आज गुरुवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 09:40:29 तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वैधृति योग दोपहर 16:38:31 तक रहेगा. यह 27 योगों में से एक अशुभ योग माना जाता है, इसलिए आज इस अवधि में कोई भी नया शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार या महत्वपूर्ण अनुबंध प्रारंभ करने से बचना चाहिए. हालांकि शाम 4:38 के बाद वैधृति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और दिन का शेष भाग शुभ कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा.

आज का पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुबह 09:28:01 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो सूर्य का नक्षत्र है और विजय, दृढ़ संकल्प तथा अदम्य साहस का प्रतीक है. इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा जो चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, यह सुनने, सीखने, संचार और ज्ञान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. गुरुवार होने से बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव आज रहेगा जो ज्ञान, धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा.

आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जो शनि की राशि है, इससे अनुशासन, कर्मनिष्ठा और दृढ़ता के गुण आज विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे. आज मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. राहु काल आज दोपहर 14:09:31 से 15:54:03 तक रहेगा, इस दौरान कोई भी नया महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ न करें. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

आज का पंचांग, 2 जुलाई 2026

तिथि- कृष्ण द्वितीया (09:40:29 तक), फिर तृतीया

नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा (09:28:01 तक), फिर श्रवण

योग- वैधृति (16:38:31 तक)

करण- गर -वणिज

पक्ष- कृष्ण

वार- गुरुवार

चंद्र राशि- मकर

सूर्योदय- 05:26:51

सूर्यास्त- 19:23:07

राहु काल- 14:09:31 से 15:54:03

अभिजीत मुहूर्त- 11:57:06 से 12:52:51

यमगण्ड- 05:26:51 से 07:11:23

दुष्टमुहूर्त- 10:05:36-11:01:21 और 15:40:06-16:35:51

दिशाशूल- दक्षिण

चंद्रबल- मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन

किन राशियों को मिलेगा आज विशेष लाभ?

आज मकर राशि में चंद्रमा के गोचर से मेष (दशम), कर्क (सप्तम), सिंह (षष्ठ), वृश्चिक (तृतीय), मकर (लग्न) और मीन (एकादश) राशियों के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. गुरुवार होने से धनु और मीन राशि के जातकों पर बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी.

आज इन बातों का रखें विशेष ध्यान

वैधृति योग (16:38:31 तक) में कोई नया शुभ कार्य न करें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया व्यापार या निवेश प्रारंभ न करें. दक्षिण दिशा में आज दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) आज का सर्वश्रेष्ठ समय है.

मेष राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां छूने, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है. आज गुरुवार होने से बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव भी रहेगा जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज सुबह 09:28:01 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो आपके दृढ़ संकल्प को और मजबूत करेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा जो आपकी संचार क्षमता और नेटवर्किंग को विशेष धार देगा. आज वैधृति योग 16:38:31 तक है, इस दौरान कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक साबित हो सकता है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव में असाधारण वृद्धि करेगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे और कोई नई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव आपको किसी गुरु या वरिष्ठ अधिकारी से विशेष मार्गदर्शन दिलाएगा. हालांकि, वैधृति योग के कारण आज दोपहर 16:38:31 तक कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ या नया आधिकारिक अनुबंध साइन न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण बैठक या निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) का भरपूर लाभ उठाएं. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने और नए बाजारों में पैठ बनाने का है. दशम चंद्रमा आपकी मार्केट में साख को शिखर पर ले जाएगा. गुरुवार को बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा, प्रकाशन, धर्म और आध्यात्म से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी. आज श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) के दौरान मीडिया, संचार और डिजिटल व्यापार के लिए अत्यंत शुभ समय है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से कोई भी नई व्यावसायिक डील फाइनल करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और द्वितीय मंगल का संयोग आज रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन आज वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) के कारण नया बड़ा निवेश शाम 4:38 के बाद ही करें. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आज पूरी तरह से बचें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेशों की समीक्षा करने का यह उत्तम समय है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सम्मान बढ़ाने वाला है. दशम चंद्रमा परिवार में आपकी भूमिका और योगदान को विशेष महत्व दिलाएगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद आज विशेष रूप से मिलेगा. गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख आएगा. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या पारिवारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. दशम भाव का अनुकूल चंद्रमा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से ऊर्जावान बनाए रखेगा. गुरुवार को पीले रंग के फल और सात्विक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी रहेगा. वर्षा ऋतु में बाहर का खाना खाने से बचें और पर्याप्त जल पिएं.

लकी नंबर: 9, 1 लकी कलर: केसरिया, लाल

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. बृहस्पति देव के लिए 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. आज किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु, केले या चने की दाल का दान करना आपके जीवन में अपार सुख-समृद्धि लाएगा.

वृषभ राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदय, दार्शनिक चिंतन, धार्मिक कार्यों में रुचि और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. गुरुवार और नवम भाव का यह संयोग धर्म, ज्ञान और आध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) में चंद्रमा का गोचर आपको ज्ञान अर्जन और सीखने के नए अवसर दिलाएगा. वैधृति योग 16:38:31 तक रहेगा, इस दौरान नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी वरिष्ठ अधिकारी, गुरु या मार्गदर्शक का अचानक सहयोग मिल सकता है जो आपके करियर को नई दिशा दे. गुरुवार को बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा, परामर्श, कानून और वित्त क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर आ सकते हैं. वैधृति योग की समाप्ति (16:38:31) के बाद ही कोई नया आधिकारिक कमिटमेंट करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण बैठक रखें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर और विदेश संबंधी कार्यों में सफलता का है. नवम मंगल के कारण भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) में मीडिया, प्रकाशन और डिजिटल व्यापार के लिए विशेष शुभ समय है. वैधृति योग समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई व्यावसायिक डील फाइनल करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव के चंद्रमा और लग्न के मंगल का संयोग शिक्षा, धर्म और विदेश से जुड़े सेक्टरों में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. आज वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) के कारण नया बड़ा निवेश वैधृति समाप्ति के बाद ही करें. एडटेक, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता, गुरु और वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा पारिवारिक जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं का वातावरण बनाएगा. गुरुवार को परिवार के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने से पारिवारिक सुख और एकता बढ़ेगी. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. नवम चंद्रमा मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा. गुरुवार को केले या पीले फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. वर्षा ऋतु में पाचन संबंधी सावधानी रखें.

लकी नंबर: 6, 3 लकी कलर: पीला, सफेद

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या केले का दान करना आपके भाग्य को जागृत करेगा और जीवन में अपार सफलता लाएगा.

मिथुन राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन परिवर्तन, गुप्त रणनीतियों और अप्रत्याशित धन लाभ की संभावनाओं का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है. मानसिक उतार-चढ़ाव, गुप्त चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को प्रखर बना रहे हैं. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव आपको आज की परिस्थितियों में बुद्धिमानी से निर्णय लेने में सहायक होगा. वैधृति योग 16:38:31 तक है, इस दौरान विशेष सावधानी आवश्यक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन पर्दे के पीछे काम करने और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है, इसके लिए पहले से तैयार रहें. गुरुवार को बृहस्पति का ज्ञान आपको इन चुनौतियों से बुद्धिमानी से निपटने में मदद करेगा. वैधृति योग (16:38:31 तक) में कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण बैठक रखें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें. दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21) में कोई आधिकारिक निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब को दुरुस्त करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी गुप्त प्रतिस्पर्धा या छिपी हुई व्यावसायिक चुनौती से सावधान रहें. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखें. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से किसी पुराने रुके सौदे को आगे बढ़ाएं.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों को देखते हुए आज शेयर बाजार में नया निवेश करने से बचें. वैधृति योग (16:38:31 तक), यमगण्ड (सुबह), दुष्टमुहूर्त (दो बार) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03), इन सभी में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आज पूरी तरह बंद रखें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी और अनिश्चितता ला सकता है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान निकल सकता है. जीवनसाथी के साथ शांति और धैर्य से बात करें. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, पेट की समस्या या अचानक किसी पुरानी बीमारी के लक्षण उभर सकते हैं. खानपान हल्का और सात्विक रखें. गुरुवार को बृहस्पति का ध्यान और केले का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. वर्षा ऋतु में भीगने से बचें.

लकी नंबर: 5, 3 लकी कलर: हल्का हरा, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. बृहस्पति देव की शांति के लिए पुखराज धारण करने पर विचार करें. किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु या मूंग दाल का दान करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

कर्क राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में सफलता, वैवाहिक जीवन में मधुरता और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. जीवनसाथी और व्यावसायिक साझेदार से आज विशेष सहयोग और प्रेम मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक आर्थिक लाभ और करियर में नए अवसरों के द्वार खोलेगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए गुरुवार का दिन भी विशेष महत्व रखता है. आज सुबह 09:28 के बाद श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपकी संचार क्षमता को असाधारण बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए टीम वर्क, सहयोग और साझेदारी का है. सातवें भाव के चंद्रमा से दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल असाधारण रूप से मजबूत रहेगा. लाभ भाव में मंगल से कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर में बड़ी छलांग दिलाएगी. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव किसी शैक्षणिक या परामर्श संस्था से जुड़े अवसर दिला सकता है. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता और नए कमर्शियल एग्रीमेंट का है, लेकिन वैधृति समाप्ति के बाद. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया, संचार, शिक्षा और डिजिटल व्यापार के लिए विशेष शुभ है. लाभ भाव के मंगल से व्यापार में अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई व्यावसायिक डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में मंगल और सप्तम चंद्रमा का संयोग आज निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. मीडिया, शिक्षा, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में आज निवेश के अच्छे योग हैं. लेकिन वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. शाम 4:38 के बाद अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और प्रगाढ़ता लाने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल को गहरा करेगा. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर बृहस्पति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में अपार सुख आएगा. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक शांति और सामाजिक सक्रियता बनाए रखेगा. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का और सुपाच्य रखें.

लकी नंबर: 2, 7 लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को केले, चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करें. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शाम को सफेद वस्तु का दान करें.

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सिंह राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य सुधार, प्रतिस्पर्धा में विजय और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर लेकर आएगा. सिंह के लग्नेश सूर्य का दिन, रविवार, के पूर्व गुरुवार को बृहस्पति का यह प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को और प्रखर करेगा. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) आपकी सुनने और सीखने की क्षमता को विशेष धार देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नेतृत्व और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा और दशम मंगल के कारण आपको कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव किसी ज्ञान या कौशल से जुड़े अवसर दिला सकता है. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21) में कोई आधिकारिक निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण बैठक रखें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और बाजार में अपनी बेहतर पकड़ बनाने का है. षष्ठ चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग आपको व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों पर स्पष्ट बढ़त दिलाएगा. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया और संचार से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव के चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग आज रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. वैधृति समाप्ति के बाद लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. षष्ठ चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्था पर ध्यान दिलाएगा. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से पारिवारिक सुख और समृद्धि बढ़ेगी. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है. वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल पिएं और नियमित व्यायाम जारी रखें.

लकी नंबर: 1, 5 लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

अचूक उपाय: गुरुवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें और 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' का जाप करें.

कन्या राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, बौद्धिक कौशल, संतान पक्ष और प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, लेकिन बुद्धि और रचनात्मकता में विशेष उत्कर्ष आएगा. पंचम का चंद्रमा भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल आपको भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग दिलाएगा. गुरुवार को नवम मंगल और बृहस्पति का संयोग, दोनों ही ज्ञान और भाग्य से जुड़े हैं, आज आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) सुनने और सीखने के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन नए और इनोवेटिव आइडियाज से भरपूर रहेगा. पंचम चंद्रमा दफ्तर में आपकी रचनात्मक प्रतिभा को उभारेगा जिससे सीनियर्स प्रभावित होंगे. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक आ सकता है. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव शिक्षा, परामर्श और विश्लेषण से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रचनात्मक रणनीतियां बनाने और पुराने क्लाइंट्स से संपर्क साधने का है. नवम मंगल से अचानक किसी दूर के संपर्क से लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल व्यापार के लिए विशेष शुभ है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई डील फाइनल करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम मंगल के भाग्य सहयोग के बावजूद पंचम चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों को देखते हुए नया बड़ा निवेश आज सावधानी से करें. आईटी, एडटेक और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे. वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई का है. पंचम चंद्रमा प्रेम जीवन में मधुरता और संतान के साथ विशेष बंधन को गहरा करेगा. गुरुवार को परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है. पंचम चंद्रमा के कारण मन में उतार-चढ़ाव हो सकता है. गुरुवार को ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी. खानपान हल्का और सुपाच्य रखें.

लकी नंबर: 3, 8 लकी कलर: हल्का हरा, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मूंग दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन घरेलू सुख, भूमि-भवन से जुड़े कार्यों, माता के स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिरता का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना लाता है. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव इन चुनौतियों से निपटने में बुद्धिमान रास्ता दिखाएगा. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (9:28 तक) के दृढ़ संकल्प और श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) की सुनने की क्षमता आज विशेष रूप से उपयोगी होगी. वैधृति योग 16:38:31 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी से काम लेने का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है जो एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है. अष्टम मंगल के कारण किसी गुप्त कार्यालयीय चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. गुरुवार को बृहस्पति का ज्ञान आपको सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करेगा. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21) में कोई आधिकारिक निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) का उपयोग करें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को गुप्त रखने और भूमि या अचल संपत्ति से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में सफलता का है. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के व्यापार के लिए आज विशेष संकेत देता है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए संकेत देता है, लेकिन अष्टम मंगल और आज के अशुभ कालों, वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (दो बार) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03), के कारण नया बड़ा निवेश आज वैधृति समाप्ति के बाद ही करें. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से आज बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक संयम का है. चतुर्थ चंद्रमा माता के स्वास्थ्य की देखभाल की ओर ध्यान दिलाएगा. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर बृहस्पति की पूजा करने से घर में सुख और शांति आएगी. जीवनसाथी के साथ घर से जुड़े कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. चतुर्थ चंद्रमा और अष्टम मंगल मिलकर छाती या हृदय से जुड़ी हल्की तकलीफ दे सकते हैं, इसे नजरअंदाज न करें. गुरुवार को पीले फल और हल्का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा. प्राणायाम और ध्यान से मानसिक शांति पाएं.

लकी नंबर: 2, 7 लकी कलर: क्रीम, हल्का नीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को चीनी, सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम, साहस, भाई-बहनों का सहयोग और संचार कुशलता का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और जीवनसाथी के मामलों में ऊर्जा और उत्साह लाएगा. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमता और धार्मिक दृष्टिकोण को विशेष ऊंचाई देगा. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) आपकी सुनने और सीखने की क्षमता को असाधारण बनाएगा, यह आज आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और प्रभावशाली संचार का है. तृतीय चंद्रमा दफ्तर में आपकी अभिव्यक्ति और प्रेजेंटेशन को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आज किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपकी सुनने और समझने की क्षमता अद्भुत रूप से काम करेगी. गुरुवार को बृहस्पति का ज्ञान किसी जटिल समस्या का हल दिला सकता है. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लघु यात्राओं से व्यावसायिक लाभ, नेटवर्किंग और संचार से जुड़े व्यापार में बड़ी सफलता का है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया व्यापार के लिए विशेष शुभ है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से व्यापार में बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. वैधृति योग समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव का अनुकूल चंद्रमा और सप्तम मंगल का संयोग आज टेलीकॉम, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. वैधृति समाप्ति के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साह और सहयोग का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर ऊर्जावान बातचीत हो सकती है, वाणी पर संयम रखें. गुरुवार को बृहस्पति की पूजा दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख लाएगी. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा और साहस बनाए रखेगा. श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से कान या श्रवण शक्ति से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. गुरुवार को पीले फल और केले का सेवन करें. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 1, 9 लकी कलर: गहरा लाल, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें.

धनु राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और बृहस्पति की विशेष कृपा का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है. हालांकि, गुरुवार को बृहस्पति का दिन होने से धनु राशि के लग्नेश बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आज आप पर बना रहेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता में सफलता और रोगों से मुक्ति दिलाएगा. गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति का दिन होने से आज धनु राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से पावन दिन है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) के प्रभाव से ज्ञान और सीखने के नए अवसर मिलेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन ज्ञान, बुद्धि और कूटनीति का है. गुरुवार को बृहस्पति के विशेष प्रभाव से शिक्षा, शोध, कानून, धर्म और परामर्श क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए यह दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. षष्ठ मंगल के कारण विरोधी तत्व आज शांत रहेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51), जो कि गुरुवार पर पड़ रहा है, आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन शिक्षा, प्रकाशन, धर्म और आध्यात्म से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. गुरुवार को बृहस्पति के प्रभाव से ये सभी क्षेत्र आज विशेष रूप से शुभ हैं. षष्ठ मंगल प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त सुनिश्चित करेगा. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया और संचार व्यापार के लिए भी शुभ है. वैधृति समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव के मंगल और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग एडटेक, लीगलटेक, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. वैधृति समाप्ति के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में परिवार को एकजुट करने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी में थोड़ा तीखापन आ सकता है, इसे नियंत्रित करें. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर बृहस्पति की पूजा करें, इससे परिवार में अपार सुख और एकता आएगी. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. षष्ठ मंगल पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी है. वर्षा ऋतु में पाचन संबंधी सावधानी रखें और पर्याप्त जल पिएं.

लकी नंबर: 3, 9 लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करना आपके जीवन में बृहस्पति की अपार कृपा दिलाएगा.

मकर राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है. व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल आपकी निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिक कौशल और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. आज लग्न में चंद्रमा और पंचम मंगल का यह विशेष संयोग आपको आज के दिन को पूर्णतः अपने अनुकूल बनाने का अवसर दे रहा है. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव इस संयोग को और अधिक फलदायी बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी कार्यशैली, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को असाधारण बनाएगा. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से आप आज किसी जटिल समस्या का ऐसा रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं जो सभी को प्रभावित करे. गुरुवार को बृहस्पति का ज्ञान आपकी प्रगति को और गति देगा. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके व्यावसायिक व्यक्तित्व और साख को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. लग्न में चंद्रमा आपकी बाजार में उपस्थिति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. पंचम मंगल की रणनीतिक सोच से आप आज ऐसी व्यावसायिक योजना बना सकते हैं जो दीर्घकालिक सफलता दिलाए. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई व्यावसायिक डील फाइनल करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और पंचम मंगल का संयोग आज निवेश के लिए बेहद शानदार संकेत देता है. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में आज निवेश के लिए श्रेष्ठ संकेत हैं. लेकिन वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. वैधृति समाप्ति के बाद अभिजीत मुहूर्त की भावना से लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और उत्साहवर्धक है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर बृहस्पति की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी. पंचम मंगल के कारण संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखेगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करना शरीर को आंतरिक ऊर्जा से भर देगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें और नियमित व्यायाम जारी रखें.

लकी नंबर: 4, 8 लकी कलर: गहरा नीला, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला और तुलसी दल अर्पित करें. शनि देव की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण, एकांत चिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, खर्चों में अचानक बढ़ोतरी और मानसिक बेचैनी की आशंका है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में ऊर्जा लाएगा. गुरुवार को बृहस्पति का प्रभाव बारहवें भाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होगा, धर्म, ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में आज का समय व्यतीत करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) के प्रभाव से ज्ञान और अध्ययन के नए अवसर मिलेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन पर्दे के पीछे काम करने और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है लेकिन परिणाम देर से दिखेंगे. गुरुवार को बृहस्पति का ज्ञान जटिल समस्याओं का समाधान देगा. चतुर्थ मंगल के कारण घर से काम करने वाले जातकों के लिए आज विशेष ऊर्जा रहेगी. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. चतुर्थ मंगल से रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में आज विशेष ऊर्जा रहेगी. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाओं पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों को देखते हुए आज शेयर बाजार में नया निवेश करने से पूरी तरह बचें. वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (दो बार) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेशों की समीक्षा करें और उनमें बने रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. बारहवें चंद्रमा के कारण मन में एकांत की इच्छा या उदासी हो सकती है. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलेगा. जीवनसाथी के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आएं. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. खानपान हल्का और सुपाच्य रखें. गुरुवार को ध्यान और योग निद्रा से मानसिक शांति पाएं. पर्याप्त आराम लें और वर्षा ऋतु में भीगने से बचें.

लकी नंबर: 4, 8 लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. बृहस्पति देव की शांति के लिए 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या पीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल आज, 2 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि गुरुवार को आपके लग्नेश बृहस्पति देव का विशेष दिन है. गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 09:40:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है, अटके हुए धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों के सहयोग के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. गुरुवार को मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति का दिन होने से आज का दिन आपके लिए वर्ष का सबसे शुभ दिनों में से एक साबित हो सकता है. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) और एकादश चंद्रमा का संयोग आपके लिए अप्रतिम अवसर लेकर आया है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो सकता है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की न केवल तारीफ करेंगे बल्कि कोई बड़ा पुरस्कार या विशेष मान्यता भी मिल सकती है. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात, हर प्रेजेंटेशन और हर प्रस्ताव अत्यंत प्रभावशाली रहेगा. गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आपके करियर में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है. वैधृति योग (16:38:31 तक) में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:57:06 से 12:52:51) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाने और दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का है. एकादश चंद्रमा अटके हुए पुराने व्यावसायिक धन की वापसी दिलाएगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क अत्यंत मजबूत होंगे. श्रवण नक्षत्र (9:28 के बाद) मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल व्यापार के लिए विशेष शुभ है. वैधृति योग की समाप्ति के बाद शाम 4:38 से नई व्यावसायिक डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव के अनुकूल चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग आज टेलीकॉम, मीडिया, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. वैधृति योग (16:38:31 तक), दुष्टमुहूर्त (10:05:36 से 11:01:21 और 15:40:06 से 16:35:51) और राहु काल (14:09:31 से 15:54:03) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. वैधृति समाप्ति के बाद शाम 4:38 से लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद, उत्साहवर्धक और मधुर है. एकादश चंद्रमा मित्रों, परिवार और सामाजिक संपर्कों से असाधारण सहयोग और प्रेम दिलाएगा. गुरुवार को परिवार के साथ मंदिर जाकर लग्नेश बृहस्पति की विशेष पूजा करें, इससे दाम्पत्य जीवन में अपार सुख, समृद्धि और स्थिरता आएगी. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर और अप्रत्याशित सहयोग आज मिलेगा. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत ही अनुकूल और ऊर्जावान है. एकादश चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बेहद प्रसन्न और ऊर्जावान बनाए रखेगा. गुरुवार को पीले फल, केले और सात्विक भोजन करना शरीर को असाधारण ऊर्जा देगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का और सुपाच्य रखें. सुबह प्राणायाम और गुरु वंदना से दिन की अत्यंत शुभ शुरुआत करें.

लकी नंबर: 1, 3 लकी कलर: हल्का पीला, क्रीम

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला, तुलसी दल और चने की दाल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का भी पाठ करें. आज किसी ब्राह्मण, गुरु या विद्यार्थी को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करना आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा और अपार समृद्धि दिलाएगा.

FAQ, 2 जुलाई 2026 आज का राशिफल

Q: 2 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 09:40:29 तक है, उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज सुबह 09:28:01 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल दोपहर 14:09:31 से 15:54:03 तक रहेगा.

Q: वैधृति योग क्या होता है और यह कब तक रहेगा?

वैधृति योग 27 योगों में से एक अशुभ योग है जिसमें कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए. आज यह दोपहर 16:38:31 तक रहेगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. गुरुवार होने से धनु और मीन राशि के जातकों पर बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त कब है?

आज अभिजीत मुहूर्त 11:57:06 से 12:52:51 तक है, यह आज का सर्वश्रेष्ठ समय है.

Q: 2 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है. इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: आज कौन सा योग शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं है?

आज वैधृति योग (16:38:31 तक) शुभ कार्यों के लिए वर्जित है. इसके बाद का समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है.

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