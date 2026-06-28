हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAquarius July Horoscope 2026: कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें

Aquarius July Horoscope 2026: कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि (Kumbh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aquarius July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना शुरुआत में बेहद सकारात्मक लेकिन उत्तरार्ध में संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. इस महीने समय के सही प्रबंधन और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर आप आने वाली सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की शुरुआत कुछ हद तक काफी अनुकूल और उम्मीदों से भरी रहेगी. महीने के शुरुआती दिनों में आपके पहले से रुके हुए या अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में इस महीने अच्छी प्रगति और उन्नति के साफ संकेत मिल रहे हैं. विशेष रूप से जो जातक सरकारी नौकरी (Government Job) में कार्यरत हैं, उन्हें इस समय कोई पुराना रुका हुआ प्रमोशन या मनचाहा पदलाभ मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. इसके अलावा, महीने के दूसरे सप्ताह में आपके कुछ नए सामाजिक संपर्क बनेंगे, जो आपके करियर और भविष्य के कारोबार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

हालांकि, जैसे ही महीने का दूसरा हिस्सा या उत्तरार्ध शुरू होगा, आपको अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए अतिरिक्त कड़ी मेहनत और प्रयास करने होंगे. इस दौरान कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है. महीने के बीच में आपको अपने कार्यस्थल पर बोलचाल और व्यवहार में बहुत अधिक संयम रखने की सलाह दी जाती है. इस समय किसी भी परिस्थिति में क्रोध, वाणी की उग्रता या घमंड करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा यह आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना आपके लिए काफी गतिशील रहने वाला है. करियर और व्यापार में प्रगति होने से नियमित रूप से धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी होंगी.

हालांकि, इस महीने आपकी सुख-सुविधाओं, भौतिक विलासिता या घरेलू साजो-सामान पर आय के मुकाबले अधिक धन खर्च होने की प्रबल संभावना बनी हुई है. यदि आपने महीने की शुरुआत में ही अपने बजट का ध्यान नहीं रखा, तो महीने के अंत में आपको वित्तीय तंगी या मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और पूरी तरह सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए काफी संवेदनशील रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा. इस महीने आपकी लव लाइफ में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अचानक बढ़ सकती हैं. ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा करके रिश्ते में टकराव या दूरियां लाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

विवाहित जातकों को भी इस दौरान अपने जीवनसाथी के साथ किसी भी तरह की व्यर्थ की बहसबाजी या तीखी नोकझोंक से बचना चाहिए. याद रखें कि किसी भी पारिवारिक समस्या का समाधान आपसी संवाद, शांत दिमाग और एक-दूसरे को समझने से ही संभव है. इस समय आपको अपने जीवनसाथी की सेहत के प्रति भी पूरी तरह सतर्क और गंभीर रहना होगा, क्योंकि उनकी खराब तबीयत आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपसे बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने की सख्त ताकीद कर रहा है. इस महीने काम की अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक चिंताओं और मानसिक तनाव के कारण आपकी अपनी सेहत भी काफी कमजोर पड़ सकती है.

ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से मौसमी बीमारियों या शारीरिक कमजोरी के कारण अस्पताल जाने तक की नौबत आ सकती है, इसलिए शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लें. अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासित रखें, संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, और मानसिक शांति व शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सुबह योग, प्राणायाम या ध्यान (Meditation) का सहारा जरूर लें.

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aquarius July Horoscope 2026: कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें
कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें
धर्म
Capricorn July Horoscope 2026: मकर जुलाई मासिक राशिफल, आखिरी सप्ताह में चमकेगा करियर, ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान
मकर जुलाई मासिक राशिफल, आखिरी सप्ताह में चमकेगा करियर, ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान
धर्म
Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
धर्म
Sagittarius July Horoscope 2026: धनु जुलाई मासिक राशिफल, जिम्मेदारियों से भरा रहेगा महीना, लालच में आकर न लें कोई फैसला
धनु जुलाई मासिक राशिफल, जिम्मेदारियों से भरा रहेगा महीना, लालच में आकर न लें कोई फैसला
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
जनरल नॉलेज
Scientific Facts About Snake: सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget