Aquarius July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना शुरुआत में बेहद सकारात्मक लेकिन उत्तरार्ध में संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. इस महीने समय के सही प्रबंधन और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर आप आने वाली सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की शुरुआत कुछ हद तक काफी अनुकूल और उम्मीदों से भरी रहेगी. महीने के शुरुआती दिनों में आपके पहले से रुके हुए या अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में इस महीने अच्छी प्रगति और उन्नति के साफ संकेत मिल रहे हैं. विशेष रूप से जो जातक सरकारी नौकरी (Government Job) में कार्यरत हैं, उन्हें इस समय कोई पुराना रुका हुआ प्रमोशन या मनचाहा पदलाभ मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. इसके अलावा, महीने के दूसरे सप्ताह में आपके कुछ नए सामाजिक संपर्क बनेंगे, जो आपके करियर और भविष्य के कारोबार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

हालांकि, जैसे ही महीने का दूसरा हिस्सा या उत्तरार्ध शुरू होगा, आपको अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए अतिरिक्त कड़ी मेहनत और प्रयास करने होंगे. इस दौरान कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है. महीने के बीच में आपको अपने कार्यस्थल पर बोलचाल और व्यवहार में बहुत अधिक संयम रखने की सलाह दी जाती है. इस समय किसी भी परिस्थिति में क्रोध, वाणी की उग्रता या घमंड करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा यह आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना आपके लिए काफी गतिशील रहने वाला है. करियर और व्यापार में प्रगति होने से नियमित रूप से धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी होंगी.

हालांकि, इस महीने आपकी सुख-सुविधाओं, भौतिक विलासिता या घरेलू साजो-सामान पर आय के मुकाबले अधिक धन खर्च होने की प्रबल संभावना बनी हुई है. यदि आपने महीने की शुरुआत में ही अपने बजट का ध्यान नहीं रखा, तो महीने के अंत में आपको वित्तीय तंगी या मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और पूरी तरह सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए काफी संवेदनशील रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा. इस महीने आपकी लव लाइफ में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अचानक बढ़ सकती हैं. ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा करके रिश्ते में टकराव या दूरियां लाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

विवाहित जातकों को भी इस दौरान अपने जीवनसाथी के साथ किसी भी तरह की व्यर्थ की बहसबाजी या तीखी नोकझोंक से बचना चाहिए. याद रखें कि किसी भी पारिवारिक समस्या का समाधान आपसी संवाद, शांत दिमाग और एक-दूसरे को समझने से ही संभव है. इस समय आपको अपने जीवनसाथी की सेहत के प्रति भी पूरी तरह सतर्क और गंभीर रहना होगा, क्योंकि उनकी खराब तबीयत आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपसे बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने की सख्त ताकीद कर रहा है. इस महीने काम की अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक चिंताओं और मानसिक तनाव के कारण आपकी अपनी सेहत भी काफी कमजोर पड़ सकती है.

ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से मौसमी बीमारियों या शारीरिक कमजोरी के कारण अस्पताल जाने तक की नौबत आ सकती है, इसलिए शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लें. अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासित रखें, संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, और मानसिक शांति व शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सुबह योग, प्राणायाम या ध्यान (Meditation) का सहारा जरूर लें.

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें.

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