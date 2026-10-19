Aaj Ka Rashifal 19 October 2026: शारदीय नवरात्र की नवमी (19 अक्टूबर, सोमवार) पर ग्रहों की बनावट सीधे कर्म और परिणाम पर टिकी है. सुबह 10:54 बजे तक अष्टमी का असर रहेगा, जिसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी.

कन्या पूजन, हवन और मां सिद्धिदात्री की साधना के बीच चंद्रमा आज पूरे दिन शनि की राशि मकर में रहेगा. दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और रात तक धृति योग रहने से कामकाजी दुनिया में हवा का रुख उन लोगों के पक्ष में मुड़ेगा, जो कागजों और जमीनी हकीकत पर काम करते हैं. दोपहर बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत नए सौदों की बातचीत को आगे बढ़ाएगी.

मेष, कर्क, मकर और मीन राशि वालों के लिए आज दफ्तर और कारोबार में पुरानी रुकावटें टूटने के साफ आसार हैं, जबकि मिथुन और कुंभ राशि को उधारी और जल्दबाजी के फैसलों से दूरी बनाकर रखनी होगी. जानिए अपनी राशि का पूरा ब्योरा-

मेष राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, महत्वपूर्ण फैसलों की कमान खुद संभालने और रुकी हुई योजनाओं को गति देने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा, करियर और अधिकार के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि लग जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन, संधि पूजा और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की उपासना का विशेष संयोग है. देवी भगवती को हलवा-पूड़ी या काले चने का भोग अर्पित करने से व्यावसायिक अड़चनें दूर होंगी, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह का पहला दिन नई ऊर्जा और ठोस रणनीतियों के साथ शुरू होगा. कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मैनेजमेंट को बहुत दुरुस्त रखेगा; बड़े सप्लायर्स से अनुबंध पक्के करने, त्योहारी मांग के अनुसार स्टॉक को व्यवस्थित करने और पुराने बहीखातों को सुलझाने में सफलता मिलेगी. यदि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सरकारी टेंडर, मेटल, एडमिनिस्ट्रेशन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से लिए गए साहसिक निर्णय सीधे मुनाफे में बदलेंगे. शाम को श्रवण नक्षत्र लगने के बाद नए सौदों पर हस्ताक्षर करते समय सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना जरूरी रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी अहम प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है; उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत आपके पक्ष में रुख करेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सुदृढ़ता और किए गए श्रम का पूरा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. किसी सरकारी विभाग, बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट या पुराने प्रोजेक्ट से अटका हुआ भुगतान खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नई वित्तीय योजनाओं को मंजूरी देना या अहम व्यावसायिक लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में जल्दबाजी में बड़ा नकद लेन-देन करने या बिना कागजी पड़ताल के किसी को उधारी देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के बाद व्यापारिक लाभ और पारिवारिक बचत में संतुलन बना रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, अनुशासित और उत्साहवर्धक बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह कामकाजी व्यस्तताओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में बहुत काम आएगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य के साझा लक्ष्यों और करियर पर गंभीर व परिपक्व बातचीत होगी; आपसी समझदारी से रिश्ते में भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित देवी सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मन को असीम संतुष्टि और मानसिक हल्कापन देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी एंबिशियस, कमांडिंग और रिजल्ट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी, मैनेजमेंट इंटरव्यू, कोडिंग टेस्ट या किसी कॉरपोरेट असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपके धैर्य और लॉजिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया की सतही बातों और दूसरों के वर्चुअल शो-ऑफ से दूरी बनाकर अपने काम की चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन सक्रिय रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और लंबे समय तक बैठकर काम करने के कारण शाम को घुटनों, पिंडलियों या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि जोड़ों में वात का असर न बढ़े. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन लेने से बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और स्फूर्ति को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान शिव का स्मरण करें. इसके बाद मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को काले चने, हलवे या नारियल का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृषभ राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

भाग्य का सहयोग पाने, दूरगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने और धार्मिक कार्यों में मन लगाने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को हलवा-पूड़ी या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे, बौद्धिक स्पष्टता आएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत आशाजनक रहेगी. नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यावसायिक संपर्कों को मजबूती देगा; दूरदराज के व्यापारियों से नए अनुबंध पक्के करने, त्योहार से जुड़े बड़े माल की आपूर्ति तय करने और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में आसानी होगी. यदि आप आयात-निर्यात, उच्च शिक्षा, पब्लिशिंग, कानूनी सलाह, ट्रैवल एजेंसी या धार्मिक सामग्री के कारोबार से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से लिए गए फैसले सीधा लाभ देंगे. शाम को श्रवण नक्षत्र लगने के बाद नए भागीदारों के साथ बातचीत करते समय उनकी शर्तों को ध्यानपूर्वक सुनें. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और मार्गदर्शकों का पूरा समर्थन मिलेगा; किसी उच्च पद या अहम प्रोजेक्ट से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन राहत और स्थिरता देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी निवेश, पैतृक मामले या दूर के किसी प्रोजेक्ट से अटका हुआ धन वापस आने के अच्छे योग हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें बैंक से जुड़े कार्य निपटाना, संपत्ति के कागजात देखना या नई बचत योजनाओं को शुरू करना श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल रहेगा. इस अवधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक जरूरतों पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत शांत, सात्विक और भक्तिमय बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का मार्गदर्शन पारिवारिक तालमेल को और मजबूत करेगा. जीवनसाथी आज घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा और आपके हर निर्णय में पूरा सहयोग देगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी; आपसी समझ से रिश्ते में परिपक्वता आएगी. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी ऑप्टिमिस्टिक, फोकस्ड और विजनरी रहने वाली है. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, कैट, गेट, सिविल सर्विसेज या किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तैयारी में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को धार देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपने मुख्य लक्ष्यों की सूची पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार यात्रा या बैठने के कारण शाम को जांघों, घुटनों या कूल्हों के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के उपरांत शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का जप करें. इसके बाद मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को खीर या हलवे का भोग लगाएं और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मिथुन राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कामकाज में सावधानी बरतने, आर्थिक व कागजी मामलों को गहराई से सुलझाने और अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित रखने के लिए आज का दिन काफी संभलकर चलने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, गुप्त विषय, रुकावट और अप्रत्याशित परिवर्तनों के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन, संधि पूजा और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन अवसर रहेगा. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से अज्ञात भय और मानसिक संशय दूर होंगे, अटके काम गति पकड़ेंगे और आकस्मिक बाधाओं से रक्षा होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत धैर्य और सतर्कता की मांग करेगी. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, बिलिंग और कानूनी कागजातों को पूरी तरह व्यवस्थित रखना जरूरी रहेगा. यदि आप स्क्रैप, केमिकल्स, इंश्योरेंस, हार्डवेयर, रिसर्च, डेटा एनालिसिस या माइनिंग से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से गहराई से किए गए काम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझेदारी करने या बिना लिखित अनुबंध के बड़ा ऑर्डर देने से बचें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी राजनीति और गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनानी होगी; अपने काम को तय समयसीमा में पूरा करना ही आपको सुरक्षित रखेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा हाथ खींचकर चलने का संकेत दे रहा है. वाहन की मरम्मत, अचानक आए किसी बिल या स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों पर बजट प्रभावित हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें पुराने भुगतानों की समीक्षा करना या जरूरी वित्तीय कागजात दुरुस्त करना ठीक रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, सट्टेबाजी या किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. किसी को भी अपनी गाढ़ी कमाई से बड़ी रकम उधार देने से परहेज करें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, शांत और आध्यात्मिक बना रहेगा. ससुराल पक्ष से बातचीत करते समय अपने शब्दों के चयन में विनम्रता रखें ताकि कोई पुरानी बात अनावश्यक तूल न पकड़े. जीवनसाथी आज आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालेगा. लव लाइफ में साथी की बात को भी पूरा मान दें और किसी भी विषय पर अपनी मर्जी थोपने से बचें; शाम को साथ बैठकर शांत वातावरण में संवाद करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप-थिंकिंग और एनालिटिकल रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को विचलित न होने दें. अगर आप किसी जटिल कोडिंग बग, डेटा क्लीनिंग, रिसर्च पेपर, फॉरेंसिक या प्रतियोगी परीक्षा के कठिन विषयों को समझने में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को गहरा करेंगे. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन टाइम पूरी तरह कम करके खुली हवा में टहलना आपके मन को हल्का और तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन के पहले भाग में पेट के निचले हिस्से में भारीपन, गैस या सिर में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. मौसम के बदलाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी, बासी गरिष्ठ भोजन या अत्यधिक खट्टी-तली चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज रखें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को फोन की स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगली सुबह ताजगी बनी रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल व बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को खीर या हलवे का भोग लगाएं और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कर्क राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने, सार्वजनिक जीवन में प्रभाव बढ़ाने और दांपत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार और जनसंपर्क के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से व्यावसायिक मतभेद दूर होंगे, साख में वृद्धि होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत तेज ग्राहकी और नए अनुबंधों के साथ होगी. सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यापारिक संपर्कों और सार्वजनिक छवि को निखारेगा. यदि आप रिटेल, साझेदारी के काम, इवेंट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, रेस्टोरेंट या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से बड़े ऑर्डर पक्के करने में सफलता मिलेगी. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर अपने साझेदारों और ग्राहकों की बात को ध्यान से सुनना आपके सौदों को और मजबूत करेगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में टीम का पूरा सहयोग मिलेगा और क्लाइंट मीटिंग्स में आपकी प्रस्तुति की सराहना होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और पूर्व में किए गए व्यापारिक प्रयासों का सीधा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. दैनिक बिक्री में बढ़ोतरी होगी और साझेदारियों से लाभ के योग बनेंगे. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए व्यावसायिक अनुबंध साइन करना, टोकन मनी देना या महत्वपूर्ण बैंकिंग लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में पैसा लगाने या उधारी का बड़ा लेन-देन करने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय पारिवारिक सुख-सुविधाओं और त्योहारी खरीदारी पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, अनुशासित और उत्साहवर्धक बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्रगाढ़ रहेगा; वे न केवल घरेलू व्यवस्थाओं को सलीके से संभालेंगे, बल्कि आपके निर्णयों में भी पूरा संबल देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य के साझा सपनों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी चार्मिंग, सोशल और कोलैबोरेटिव रहने वाली है. अगर आप कैंपस प्लेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, हैकथॉन, क्लाइंट पिचिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और तार्किक समझ को मजबूती देगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्टिव करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सक्रिय रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बातचीत और भागदौड़ के कारण शाम को कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें और हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि पाचन और गला दोनों दुरुस्त रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

सिंह राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने, प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने और कार्यक्षेत्र में पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतिस्पर्धा और सेवा के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को हलवा-पूड़ी या खीर का भोग अर्पित करने से विरोधी शांत होंगे, कार्यक्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा और मानसिक स्पष्टता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अपनी कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने और बहीखातों को व्यवस्थित करने के साथ होगी. छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मैनेजमेंट और कार्यकुशलता को निखारेगा; बाजार में अटके हुए मामलों को सुलझाने, कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने और सप्लायर्स से बेहतर शर्तें तय करने में सफलता मिलेगी. यदि आप लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, सुरक्षा उपकरण, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग, हार्डवेयर या सरकारी सप्लाई के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ठोस फैसले सीधे लाभ में बदलेंगे. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर क्लाइंट्स और वरिष्ठ सहयोगियों की सलाह को ध्यान से सुनना नई डील पक्की कराने में मददगार साबित होगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर स्पष्ट बढ़त मिलेगी; पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाने पर उच्चाधिकारियों से सीधी सराहना मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और पूर्व में किए गए श्रम का पूरा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. पुराने कर्जों की किश्त चुकाने या किसी कानूनी व व्यावसायिक मामले से रुका हुआ धन वापस खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें बैंक से जुड़े कार्य निपटाना, लोन या टैक्स से जुड़े दस्तावेज स्वीकृत कराना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के बाद व्यापारिक मुनाफे और घरेलू खर्चों में संतुलन बना रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, शांत और आध्यात्मिक बना रहेगा. ननिहाल पक्ष या वरिष्ठ परिजनों से कोई सकारात्मक संवाद हो सकता है. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी छोटी-मोटी शिकायतों को नजरअंदाज करें; शाम को साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, कोडिंग असेसमेंट या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी एकाग्रता और तार्किक समझ को धार देगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने और दूसरों की दिखावटी लाइफस्टाइल देखकर विचलित होने के बजाय अपने वीक एरियाज को दुरुस्त करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सक्रिय रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और खान-पान में अनियमितता के चलते दोपहर तक पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी, बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहे. शाम के बाद हल्का व सुपाच्य भोजन लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और शिवलिंग पर जल व अक्षत चढ़ाएं. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कन्या राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

बौद्धिक क्षमताओं का सही उपयोग करने, रचनात्मक विचारों को जमीन पर उतारने और संतान व शिक्षा से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता और पूर्व पुण्य के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता में परिपक्वता आएगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत नए विपणन विचारों और ग्राहकों के रुझान को भुनाने के साथ होगी. पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी योजना बनाने की क्षमता को बहुत पैना रखेगा; त्योहारी सीजन के नए ऑफर्स तय करने, डिजिटल विज्ञापनों को लॉन्च करने और पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने में सफलता मिलेगी. यदि आप शिक्षा, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, ज्वैलरी या हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से लिए गए रचनात्मक निर्णय सीधे लाभ में बदलेंगे. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर क्लाइंट्स की प्राथमिकताओं को ध्यानपूर्वक सुनना नई डील्स पक्की करने में मददगार रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी रणनीतिक सोच के लिए सीनियर्स से सीधी तारीफ मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और पूर्व में किए गए बुद्धिपरक निवेशों का अच्छा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कमीशन या पूर्व के सुरक्षित निवेश से रुका हुआ धन हाथ में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें भविष्य के निवेश या वित्तीय लेन-देन से जुड़े फैसले लेना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने या किसी अपरिचित ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के समय संतान की जरूरतों और पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर सामान्य व्यय रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, शांत और आध्यात्मिक बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी किसी समझदारी से मन को गहरा संतोष मिलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी एनालिटिकल, क्रिएटिव और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कोडिंग बूटकैंप, डेटा साइंस, डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स की चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या अध्ययन में लगे रहने से शाम को गर्दन, कंधों या रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि पेट और गला दोनों स्वस्थ रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल व अक्षत अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

तुला राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने, सुख-सुविधाओं के विस्तार और शाम के बाद अपने अंदरूनी सुकून को साधने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और अचल संपत्ति के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से मन का भटकाव दूर होगा, पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा और गृहस्थी में सुख-शांति आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने के साथ होगी. चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर होने से स्थानीय ग्राहकों और त्योहारी मांग पर पकड़ मजबूत रहेगी. यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग, होम अप्लायंसेज या डेयरी व खाद्य उत्पादों के कारोबार से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से व्यावसायिक स्थिरता और नियमित बिक्री बनी रहेगी. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ संवाद करते समय उनकी प्राथमिकताओं को धैर्य से सुनें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस की जिम्मेदारियों और घरेलू मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा; शाम के बाद अधिकारियों का समर्थन मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन संतुलित रहेगा, लेकिन घर-परिवार की सुख-सुविधाओं, वाहन के रख-रखाव या माता जी की जरूरतों पर पूंजी व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें संपत्ति, वाहन या बचत योजनाओं से जुड़े अहम फैसले लेना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी अपरिचित ऑनलाइन ट्रेडिंग या बिना कागजी पड़ताल के किसी को बड़ा कर्ज देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक खरीदारी पर सामान्य व्यय रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत शांत, सात्विक और भक्तिमय बना रहेगा. माता जी का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक चिंताओं को पूरी तरह दूर करेगा. जीवनसाथी आज पारिवारिक व्यवस्थाओं और रसोई के प्रबंधन में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा मान रखेगा, जिससे आपसी सामंजस्य मजबूत होगा. लव लाइफ में साथी को घर की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराएं; शाम के बाद दोनों के बीच भावनात्मक संवाद गहरा होगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी ग्राउंडेड, शांत और होम-बॉडी जैसी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों के गैर-जरूरी विवादों से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस को डिक्लटर करने का मन करेगा. अगर आप आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, सिविल सर्विसेज, कोडिंग या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपकी एकाग्रता को धार देगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी गरिष्ठ भोजन लेने से पूरी तरह परहेज रखें. भोजन में अदरक-तुलसी का काढ़ा या गुनगुना पानी शामिल करें ताकि छाती और पेट दोनों ठीक रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को खीर या हलवे का भोग लगाएं और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृश्चिक राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

साहस और पराक्रम में वृद्धि करने, संचार माध्यमों से लाभ उठाने और भाई-बहनों व सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस और संचार के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से संशय दूर होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत सक्रिय फील्ड वर्क, नए ऑर्डर्स जुटाने और क्लाइंट्स के साथ तेजी से संवाद साधने के साथ होगी. तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और पहल करने की क्षमता को मजबूत करेगा. यदि आप लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंटिंग, ट्रैवल सर्विसेज या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से की गई भागदौड़ सीधे मुनाफे में बदलेगी. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर सहकर्मियों और क्लाइंट्स से बातचीत करते समय उनकी शर्तों को ध्यान से सुनें; इससे नए अनुबंध पक्के करने में मदद मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में अपनी बात मनवाने में आसानी होगी; टीम का पूरा सहयोग मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन गतिशीलता और नियमित आय में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा, मार्केटिंग प्रयास या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट के रूप में पैसा हाथ में आ सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें इनवॉइस स्वीकृत करना या बैंकिंग लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संचार साधनों और घरेलू जरूरतों पर सामान्य व्यय रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत शांत, सात्विक और भक्तिमय बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी काम में हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत और शाम को सुकून से समय बिताने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी डायनामिक, एक्शन-ओरिएंटेड और बोल्ड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, स्पीच राइटिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी तर्कशक्ति और एकाग्रता को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपनी चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़, ड्राइविंग और फोन कॉल्स के कारण शाम को कंधों, गर्दन या कलाई के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि गला और पाचन दोनों स्वस्थ रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

धनु राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

संचित पूंजी को मजबूत करने, अपनी वाणी की मधुरता से बिगड़े काम संवारने और पारिवारिक सुख-शांति को प्राथमिकता देने के लिए आज का दिन काफी उत्तम रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से पारिवारिक कटुता समाप्त होगी, धन का प्रवाह सुधरेगा और निर्णय क्षमता में परिपक्वता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत काउंटर पर ठोस व्यवस्थाएं बनाने और पुराने ग्राहकों से संबंध भुनाने के साथ होगी. दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके वित्तीय मैनेजमेंट को बहुत दुरुस्त रखेगा; त्योहारी सीजन की नकदी व्यवस्था को संभालना, पुराने बकाये की वसूली करना और सप्लायर्स से बेहतर मोलभाव करना आसान रहेगा. यदि आप आभूषण, कीमती धातु, खाद्य सामग्री, ग्रोसरी, बैंकिंग, ऑडिटिंग या पारिवारिक कारोबार से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर ग्राहकों और साझेदारों की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर ही अंतिम डील पक्की करें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान अपनी बात नपे-तुले शब्दों में रखनी होगी; आपकी संतुलित राय को उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को विस्तार देने और पूर्व में किए गए श्रम का पूरा लाभ उठाने के लिए मुफीद रहेगा. परिवार की किसी पुरानी संपत्ति, फिक्स्ड रिटर्न या पुराने सौदे से रुका हुआ धन सीधे आपके हाथ आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें बैंक खाते में धन जमा करने, नई बचत योजनाएं शुरू करने या सुरक्षित निवेश से जुड़े कागजी काम निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में जल्दबाजी में किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी नकद रकम उधार देने से पूरी तरह बचें. शाम के समय घरेलू जरूरतों और धार्मिक अनुष्ठानों पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से पारिवारिक एकता मजबूत होगी. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बातचीत करने और भविष्य के साझा लक्ष्यों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा; किसी भी पुरानी पारिवारिक बात को कुरेदने से बचें. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक शांति और घर में समृद्धि का संचार करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कैलकुलेटिव, मैच्योर और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे से दूर रहकर अपने खुद के स्किल-सेट को निखारने पर ध्यान दें. अगर आप फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपकी एकाग्रता और लॉजिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सामान्य और स्थिर रहेगा, लेकिन व्रत या त्योहार की भागदौड़ के चलते खान-पान में लापरवाही से दांतों, मसूड़ों या गले में हल्का भारीपन आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि मुख और पाचन तंत्र दोनों स्वस्थ रहें. भोजन में सौंफ-मिश्री को शामिल करें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मकर राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आत्मविश्वास में नई स्फूर्ति लाने, अपने व्यक्तित्व के दम पर प्रभाव जमाने और कार्यक्षेत्र में प्रमुख फैसलों की कमान खुद संभालने के लिए आज का दिन काफी शक्तिशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को हलवा-पूड़ी या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से मन का संशय दूर होगा, निर्णय क्षमता में मजबूती आएगी और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.



काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत जबरदस्त ऊर्जा और स्पष्ट विजन के साथ होगी. लग्न में चंद्रमा का गोचर होने से आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल पूरी तरह निखरकर सामने आएगी; आगामी त्योहारी सीजन की बड़ी डील्स को अंतिम रूप देने, नई योजनाओं का नेतृत्व खुद संभालने और सप्लायर्स से अपने अनुकूल शर्तें तय करने में सफलता मिलेगी. यदि आप माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, हार्डवेयर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से लिए गए साहसिक फैसले सीधा लाभ देंगे. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर क्लाइंट्स और वरिष्ठ साझेदारों की बातों को ध्यान से सुनकर ही किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा भरोसा मिलेगा और आपकी कार्यशैली का दबदबा बढ़ेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सुदृढ़ता और वित्तीय मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला रहेगा. आपके निजी प्रयासों और पूर्व में किए गए श्रम का पूरा प्रतिफल सीधे लाभ के रूप में दिखेगा. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए व्यावसायिक अनुबंध साइन करना, टोकन मनी देना या महत्वपूर्ण बैंकिंग लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं और धार्मिक अनुष्ठानों पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत शांत, सात्विक और भक्तिमय बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी सलाह और उपस्थिति को सम्मान देंगे, जिससे घरेलू तालमेल और मजबूत होगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य के साझा सपनों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी बोल्ड, इंस्पायरिंग और सेल्फ-ड्रिवन रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की दिखावटी लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने मुख्य गोल्स पर ध्यान दें. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग असेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, सिविल सर्विसेज या हायर स्टडीज के इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी एकाग्रता और लॉजिकल थिंकिंग को पैना करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन लेने से बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल व काले तिल अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कुंभ राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने, दूरदराज या बाहरी संपर्कों को साधने और एकांत में बैठकर आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत और मोक्ष के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से मानसिक भटकाव दूर होगा, फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी और आंतरिक शांति की अनुभूति होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत शांत रहकर अपने बहीखातों, टैक्स औपचारिकताओं और गोदाम की व्यवस्था को जांचने के साथ होगी. बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण जल्दबाजी में कोई नया बड़ा विस्तार करने से बचें. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, विदेशी क्लाइंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज या पैकेजिंग के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से दूरदराज के संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर सहकर्मियों और सप्लायर्स की बातों को ध्यान से सुनकर ही आगे की रणनीति बनाएं. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में बैक-एंड या रिसर्च से जुड़े काम सौंपे जा सकते हैं; ऑफिस की आंतरिक गॉसिप से दूरी बनाकर अपने काम को समय पर पूरा करना ही बुद्धिमानी होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा सतर्कता और बजट को नियंत्रित रखने की मांग करेगा. घर-परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, यात्रा या किसी पुराने भुगतान के निपटारे पर धन व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें टैक्स, ऑडिट या बैंक से जुड़े जरूरी कागजी काम निपटाना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने या किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. किसी को भी बड़ी नकद रकम उधार देने से परहेज रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत शांत, सात्विक और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और उनका सान्निध्य आपके मन को हल्का करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें और किसी भी पुरानी बात को लेकर असमंजस न पालें; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी समझ बढ़ेगी. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप-थिंकिंग और विजनरी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की वर्चुअल लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने पर्सनल ग्रोथ और वीक एरियाज पर काम करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में पढ़ाई, एआई टूल्स, कोडिंग, डेटा क्लीनिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी एकाग्रता को गहरा करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी या लगातार स्क्रीन पर समय बिताने से आंखों में सूखापन या पैरों के तलवों में हल्की थकावट रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मीन राशि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

व्यापारिक नेटवर्क से लाभ कमाने, अटके हुए भुगतानों की वसूली करने और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शनि देव की राशि मकर यानी आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और नेटवर्क के स्थान) में संचरण करेगा. दोपहर 03:39 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:35 (24:35) तक धृति योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल अष्टमी सुबह 10:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महानवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. आज सुबह कन्या पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना का पावन संयोग है. देवी भगवती को खीर या हलवा-पूड़ी का भोग अर्पित करने से आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने विवाद सुलझेंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत तेज ग्राहकी, पुराने क्लाइंट्स से संपर्क और लाभप्रद सौदों के साथ होगी. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपके व्यावसायिक नेटवर्क का पूरा फायदा मिलेगा; थोक खरीदारों से बड़े ऑर्डर पक्के करने, त्योहारी मांग की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने में सफलता मिलेगी. यदि आप कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, वित्तीय सेवाएं, शिक्षण, आयुर्वेद, हस्तशिल्प या सरकारी सप्लाई के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 03:39 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ठोस फैसले सीधे आर्थिक लाभ में बदलेंगे. दोपहर के बाद श्रवण नक्षत्र लगने पर सहयोगियों और वरिष्ठ व्यापारियों की सलाह को ध्यानपूर्वक सुनकर आगामी प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा बनाएं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा और आपके किसी पुराने सुझाव को हरी झंडी मिल सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन काफी सुदृढ़ और राहत देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए श्रम, किसी पुराने प्रोजेक्ट या अटकी हुई कमीशन का पैसा सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, निवेश की योजना बनाना या महत्वपूर्ण बैंकिंग लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 07:49 से 09:15 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में बिना सोचे-समझे किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने या उधारी का बड़ा लेन-देन करने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय पारिवारिक सुख-सुविधाओं और धार्मिक आयोजनों पर सामान्य व्यय रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में अष्टमी के हवन, कन्या पूजन और महानवमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में बेहद काम आएगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य के साझा सपनों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित मां सिद्धिदात्री की आरती में शामिल होना मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी प्रोग्रेसिव, सोशल और नेटवर्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप लिंक्डइन नेटवर्किंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट एंट्रेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, तो धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मेल आपकी एकाग्रता और तार्किक समझ को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपने पेशेवर संपर्कों को सक्रिय करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ और एक ही जगह लंबे समय तक खड़े रहने से शाम को पिंडलियों, एड़ियों या पैरों के तलवों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रहे. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहे. शाम के बाद सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और महानवमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को हलवे या खीर का भोग अर्पित करें और ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.