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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह

Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह

Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! पुराने संपर्कों से बिजनेस लाभ, मीडिया-मार्केटिंग के लिए शुभ दिन, लव लाइफ में सुलह, आंखों की थकान व रविवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतर संवाद, आपसी तालमेल और नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर लेकर आया है. आपकी वाकपटुता और रचनात्मक सोच निजी व व्यावसायिक जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव लाएगी; बस अनावश्यक खर्चों और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें.

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

नए विचार प्रस्तुत करने का मौका, मीडिया-मार्केटिंग वालों के लिए शुभ: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज कार्यक्षेत्र में अपने नए और रचनात्मक विचार प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है. विशेष रूप से मीडिया, लेखन, शिक्षा और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद उपयोगी रहेगा; आपको किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

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नई रणनीति और पुराने संपर्कों से कारोबार में लाभ: व्यापारियों को बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बनाने पर ध्यान देना चाहिए. पुराने संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं.

पुराने संपर्क से कमाई का अवसर, ऑनलाइन खरीदारी पर लगाएं लगाम: आर्थिक मामलों में आज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी होगा. किसी पुराने संपर्क के माध्यम से कमाई का नया अवसर मिल सकता है और आपकी छोटी-छोटी बचत भविष्य में बड़े काम आएगी. हालांकि, ऑनलाइन खरीदारी और मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च करने से बचें तथा किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं.

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

प्रतिभा दिखाने का अच्छा समय, एकाग्रता बनाए रखें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का यह बेहद अच्छा समय है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें और एक साथ कई विषयों को लेकर परेशान या भ्रमित न हों. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे जातकों को समय का सही उपयोग करना होगा; करियर में नए विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं.

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार और दोस्तों का सहयोग, जरूरी विषय पर चर्चा: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बातचीत और आपसी तालमेल के लिहाज से अच्छा रह सकता है. दोस्तों और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा घर में किसी जरूरी विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

बातचीत से दूर होंगी गलतफहमियां, सिंगल जातकों को मिलेगी खुशी: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. सिंगल जातकों की आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात संभव है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की बात ध्यान से सुननी चाहिए और छोटी-छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें.

4. स्वास्थ्य (Health)

आंखों की थकान और स्क्रीन टाइम से बचाव: मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने से आंखों में थकान या जलन हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें. खान-पान का समय नियमित रखें, पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी कलर: पिस्ता हरा (Pista Green)

लकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन अपने सभी कार्यों में सफलता, बुद्धि-विवेक और सुख-समृद्धि के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान गणेश को पांच दूर्वा अर्पित करें और अपने काम की निर्विघ्न सफलता के लिए प्रार्थना करें. साथ ही, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे करियर व कारोबार की बाधाएं दूर होंगी, वाणी में मधुरता आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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