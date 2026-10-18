Weekly Tarot Rashifal 18 to 24 October 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी और सांकेतिक ऊर्जा हमारे जीवन के आगामी उतार-चढ़ाव, अवसरों और चुनौतियों की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. 18 से 24 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए करियर में रचनात्मक सफलता और आर्थिक लाभ के नए द्वार खोलने जा रहा है, तो वहीं कुछ राशि वालों को जल्दबाजी, कटु वाणी और अत्यधिक भरोसे से बचने की सीख दे रहा है.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक टैरो भविष्यफल.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. इस सप्ताह आपके प्रियजन आपके सामने कुछ शर्तों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं. इस सप्ताह आपके विरोधियों और शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव रहेगा. साथ ही आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी हो सकती है. इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि, आपको अपनों से धोखा मिलने की आशंका है. भरोसा करें लेकिन, जरुरत से ज्यादा नहीं.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना कह रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह व्यावहारिक होने की कोशिश करनी चाहिए. फिलहाल, आपको स्वास्थ्य और धन संबंधित मामलों में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है. इस दौरान आपके काम भी समय से पूरे नहीं हो पाएंगे. आपके कार्य पूरे होने में देरी हो सकती है. इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है. आपको सलाह है कि इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा न करें. क्योंकि, ऐसा करने से कटुता का माहौल पैदा होगा. कार्यक्षेत्र में भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने पैदा होंगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य में स्थितियों में बदलाव आएगा. इसी के साथ आप राहत की सांस ले पाएंगे.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोग इस सप्ताह खुद को थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा इस सप्ताह आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं. साथ ही इस सप्ताह व्यापारिक सौदा करते समय धैर्य से काम लें.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोग अपने विचारों की भिन्नता के कारण अपने संबंधियों के साथ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. जिस वजह से आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकता है. साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह लाभ की कई संभावनाएं बनेगी. इसलिए आप इस सप्ताह जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है. इतना ही नहीं इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों को लेकर कुछ गंभीर नहीं दिखाई देंगे. आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां मिलेंगी. आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के स्वभाव में इस सप्ताह उग्रता रहेगा. इतना ही नहीं इस सप्ताह आप कुछ उदास महसूस कर सकते हैं. इस सप्ताह कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. आपको सलाह है कि अपने बजट का ख्याल रखें और फिजूलखर्ची से बचें. इस समय आपका अपने जीवनसाथी और व्यापारिक साझेदार से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की अनुसार, धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में नए अवसरों में सफलता मिलेंगी. स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. आपकी सेहत इस समय कुछ नरम रह सकती है. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. आप गुरुवार के व्रत करें आपके मन को शांति मिलेगी.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व इस सप्ताह कुछ कमजोर दिखाई देगा. फिलहाल, लोगों के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें. इस समय कुछ परेशानियां उपस्थित हो सकते हैं. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक नए कार्यों में काफी व्यस्त रहेंगे. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगा. किसी संबंधी और खुद की अस्वस्थ सेहत के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है. शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना होगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए लाभदायक सप्ताह रहने वाला है. इस सप्ताह कई अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में भी आपको कुछ विशेष लाभ हासिल हो सकता है साथ ही आपको कुछ नए अवसर भी मिलने की संभावना है.

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