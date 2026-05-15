Hast Rekha: आजकल की तेज़ भागती जिंदगी में मानसिक तनाव लगभग हर इंसान की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की, तो कोई आर्थिक दबाव से जूझ रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक तनाव का असर सिर्फ दिमाग और शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपकी हथेली की रेखाओं पर भी दिखाई दे सकता है?

हस्तरेखा शास्त्र और ज्योतिषाचार्य के विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली कहते है कि, हाथ की रेखाएं केवल भविष्य का संकेत नहीं देतीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, ऊर्जा शक्ति और जीवनशैली को भी दर्शाती हैं. यही वजह है कि कई बार लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोगों की हथेली की रेखाओं में बदलाव देखने को मिलता हैं.

क्यों बदलती हैं हाथ की रेखाएं?

हथेली की रेखाएं पूरी तरह से स्थिर नहीं मानी जाती हैं. समय, परिस्थितियां, सोच और मानसिक स्थिति के अनुसार इनमें हल्के बदलाव आ जाते हैं. हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य के विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, हमारी हथेली का सीधा संबंध तंत्रिका तंत्र(nervous system) से होता है. जब इंसान लगातार तनाव, चिंता या मानसिक दवाब में रहता है, तो उसका असर शरीर की नसों और ऊर्जा शक्ति के प्रवाह पर पड़ता है.

कुछ लोगों की हथेली में ऐसे लक्षण दिखने लगाते है:

रेखाएं फीकी पड़ने लगती हैं

छोटी-छोटी तनाव रेखाएं उभर आती हैं

मस्तिष्क रेखा कमजोर या टूटी हुई दिखाई देने लगती है

हथेली का रंग फीका नजर आने लगता है

हालांकि यह बदलाव हर व्यक्ति में एक समान नहीं होते, लेकिन लगातार मानसिक दबाव इंसान की ऊर्जा को प्रभावित जरूर करता है.

तनाव का सबसे ज्यादा असर किन रेखाओं पर माना जाता है?

1. मस्तिष्क रेखा (Head Line)

यह रेखा व्यक्ति की सोच, मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता से जुड़ी मानी जाती है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ओवरथिकिंग , तनाव या इमोशनल कंफ्यूजन में रहता है, तो इस रेखा में कमजोरी, टूटी या चैन जैसी बनावट दिखाई देने की बात कही जाती है.

2. हृदय रेखा (Heart Line)

रिश्तों का तनाव, मानसिक पीड़ा या अकेलापन आपकी हृदय रेखा पर असर डालता है. भावनात्मक रूप से परेशान लोगों की यह रेखा असंतुलित या अधिक बिखरी हुई दिखाई देती है.

3. जीवन रेखा (Life Line)

बहुत ज्यादा तनाव इंसान की ऊर्जा शक्ति पर प्रभाव डलता है. इसी वजह से कुछ लोगों की जीवन रेखा हल्की या कमजोर दिखाई देने लगती है. हालांकि इसे सीधे जीवन की अवधि से जोड़ना सही नहीं माना जाता है.

हाथ की रेखाओं को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात तय है कि मानसिक तनाव इंसान की ऊर्जा, सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालता है. हस्तरेखा शास्त्र इसी प्रभाव को हथेली में पढ़ने की कोशिश करता है. इसलिए अगर आपकी जिंदगी में लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो उसे नजरअंदाज न कर इसके बजाय समय रहते अपने आप को संभालने की कोशिश कर है.

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