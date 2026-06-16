Aaj Ka Rashifal: आज 16 जून 2026 को ज्येष्ठ का 7वां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है. मिथुन राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा की महायुति से सभी 12 राशियों के करियर, शेयर मार्केट और लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है.

जानें अपनी राशि का सटीक आज का पंचांग आधारित राशिफल, लकी नंबर और भारी नुकसान से बचने के महाउपाय के साथ.

मेष राशि (Aries) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं.

इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपनी ही मेष राशि (लग्न भाव) में विराजमान हैं. बड़े मंगलवार की पूर्वसंध्या पर बन रहा यह दुर्लभ योग आपको अद्भुत साहस, मानसिक दृढ़ता और हर चुनौती को क्रैक करने की शक्ति देगा.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी 'Communication Skills' और वाकपटुता आपको गेम-चेंजर बनाएगी. तीसरे भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और आपके नए आइडियाज की बॉस जमकर तारीफ करेंगे. व्यापार में, विशेषकर आईटी, मीडिया, कम्यूनिकेशन और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. हालांकि, कागजी कार्रवाई या लीगल डॉक्युमेंट्स को बिना पढ़े साइन करने से बचें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज त्रिग्रही युति के प्रभाव से शुरुआती उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा रहेगा. बैंकिंग, आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड लाभ मिलने के योग हैं. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और फलदायी रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़े धन का लेन-देन न करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है .

Relationship & Family (करियर और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन मिलाजुला रहेगा. कर्क राशि में गुरु-शुक्र का गोचर घर में सुख-शांति बनाए रखेगा, जिससे लव लाइफ की पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे . लेकिन, लग्न के मंगल और मीन राशि के शनि की तीसरी दृष्टि आपको थोड़ा अधिक स्पष्टवादी (Blunt) या चिड़चिड़ा बना सकती है . जीवनसाथी या प्रेमी से बात करते समय अपनी टोन थोड़ी सॉफ्ट रखें, वरना अकारण ही कोई पुरानी बात बहस का रूप ले सकती है. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या धार्मिक आयोजन की तैयारी में आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा .

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत की बात करें तो स्वराशि के मंगल आपको हाई-एनर्जी और फुल एक्टिव मोड में रखेंगे . हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र और शनि की दृष्टि के प्रभाव से सिरदर्द, माइग्रेन या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Boss Mode' और 'Action-Oriented' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस नेक्स्ट LEVEL पर होगा और आपकी 'Mn Character Energy' सबको नोटिस होगी. तीसरे भाव के ग्रह आपके दिमाग में 'Out of the Box' आइडियाज की बौछार करेंगे, जो आपके किसी side-hustle या क्रिएटिव प्रोजेक्ट को वायरल करने में मदद कर सकते हैं. बस ध्यान रखें, जल्दबाज़ी या ईगो में आकर किसी से फालतू 'Argument' में न उलझें. अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने career की बाधाओं को दूर करने, शनि के कुप्रभावों से बचने और शत्रुओं को पछाड़ने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत पिलाएं या भोजन (भंडारा) दान करें, इससे आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे.

लकी आजर्स: चमकीला लाल (Vibrant Red) और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 9 और 3

वृषभ राशि (Taurus) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं , जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि में इस समय यूरेनस का गोचर है, जबकि गुरु और शुक्र आपके तीसरे भाव में बने हुए हैं. बड़े मंगलवार की पूर्वसंध्या पर बन रहा यह ग्रहों का संयोग आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी रणनीतियों को मजबूत करने वाला है. दूसरे भाव में बन रही त्रिग्रही युति के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को अपनी वाणी और प्रेजेंटेशन के दम पर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. आपके सीनियर्स आपकी समझदारी और काम के प्रति गंभीरता की सराहना करेंगे. व्यापार में, विशेषकर बैंकिंग, फाइनेंस, और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को पुराना फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है या कोई नई डील लॉक हो सकती है. हालांकि, कोई भी नया व्यावसायिक निर्णय लेते समय कागजी कार्रवाई को अच्छी तरह जांच लें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज दूसरे भाव के ग्रहों के कारण धन लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. बैंकिंग, आईटी और लिक्विडिटी सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और सुरक्षित रहेगा . ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश या जोखिम भरा सौदा करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है .

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में किसी उत्सव या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनाएगा. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या पूजा की तैयारी में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर हाथ बंटाएगा, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा. लव लाइफ में मधुरता रहेगी, पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा. बस ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान अपनी वाणी में अहंकार न आने दें, क्योंकि आपकी कोई बात परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को चुभ सकती है.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है. दूसरे भाव में त्रिग्रही युति के कारण गले में खराश, टॉन्सिल या आंखों में हल्की जलन की समस्या परेशान कर सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा . यदि आज या आज में उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Financial Savvy' और 'Grounded' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी मैच्योरिटी और 'Aesthetic' कंटेंट को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने साइड-हसल (Side Hustle) से कमाई बढ़ाने के कुछ बेहद प्रैक्टिआज और सॉलिड आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि दोस्तों के साथ किसी भी तरह के पैसों के लेन-देन या फालतू के 'Flexing' (दिखावे) के चक्कर में अपना बजट खराब न करें. अपनी एनर्जी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाएं.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन से आर्थिक तंगी को दूर करने और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और लाल पेड़े या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भंडारे में गुप्त दान करें, इससे हनुमान जी की कृपा से आपके सभी संकट दूर होंगे.

लकी आजर्स: क्रीम (Off-White) और गहरा लाल

लकी नंबर्स: 2 और 7

मिथुन राशि (Gemini) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि में बन रहा यह दुर्लभ योग आपको मानसिक रूप से बेहद सक्रिय, ऊर्जावान और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की गजब की क्षमता देगा.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी 'Multi-tasking Skills' और बुद्धिमानी आपको कार्यक्षेत्र में सबसे आगे रखेगी. आपकी ही राशि में सूर्य-बुध-चंद्र की युति होने से नौकरीपेशा लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके आइडियाज को ऑफिस में तुरंत स्वीकार किया जाएगा. व्यापार में, विशेषकर आईटी, मीडिया, राइटिंग, और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. हालांकि, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके नियम व शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज आपकी राशि में बने त्रिग्रही योग के कारण उतार-चढ़ाव के बीच लाभ के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे. बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी और मीडिया सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और फलदायी रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपको भावुक और केयरिंग बनाएगा, जिससे लव लाइफ की पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है, इसलिए बहसबाजी से बचें. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या धार्मिक आयोजन की तैयारी में आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत की बात करें तो आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी फिट महसूस करेंगे. हालांकि, लग्न में सूर्य और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से सिरदर्द, आंखों में जलन या अनिद्रा (नींद न आना) जैसी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा . यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Mn Character' और 'Super Creative' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस नेक्स्ट लेवल पर होगा और आपकी 'Communication Style' से लोग आसानी से इम्प्रेस हो जाएंगे. आपकी राशि के ग्रह आपके दिमाग में 'Out of the Box' आइडियाज की बौछार करेंगे, जो आपके किसी साइड-हसल (Side Hustle) या कंटेंट क्रिएशन को वायरल करने में मदद कर सकते हैं. बस ध्यान रखें, ओवरथिंकिंग (ज्यादा सोचने) से बचें और अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन के मानसिक तनाव को दूर करने और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू या पान का बीड़ा अर्पित करें. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत पिलाएं या मीठा भोजन दान करें, इससे आपके सभी संकट दूर होंगे.

लकी आजर्स: हल्का हरा (Light Green) और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 5 और 1

कर्क राशि (Cancer) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय और बाहरी स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि (प्रथम भाव) में इस समय गुरु और शुक्र का गोचर बना हुआ है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ा रहा है, लेकिन बारहवें भाव के ग्रह आपके खर्चों और भागदौड़ में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. बारहवें भाव में त्रिग्रही युति के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां या अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करते हैं या विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. व्यापार में, विशेषकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, मेडिआज, और विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. हालांकि, स्थानीय व्यापारियों को आज निवेश के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने और कागजी कार्रवाई को अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज बारहवें भाव के ग्रहों के कारण आपको बहुत अधिक संभलकर चलने की आवश्यकता है. आज मार्केट में उतार-चढ़ाव के चलते अचानक बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है. यदि निवेश करना ही हो, तो फार्मा, लिक्विडिटी या ग्लोबल मार्केट से जुड़े सेक्टर्स में बेहद सीमित मात्रा में करें. कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय ही चुनें. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा धन फंस सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज आपकी राशि में बैठे गुरु और शुक्र घर में सुख-शांति बनाए रखेंगे. लव लाइफ में मधुरता रहेगी और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, बारहवें भाव के ग्रहों के कारण परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन की तैयारी में आज परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे, जिससे आपसी तालमेल और जुड़ाव मजबूत होगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज बारहवें भाव का चंद्रमा और आर्द्रा नक्षत्र आँखों में जलन, अनिद्रा (नींद न आना) या अत्यधिक मानसिक तनाव दे सकता है. आज काम के बोझ के बीच खुद को आराम देना न भूलें और मेडिटेशन का सहारा लें. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतनी अनिवार्य है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा बेहद जरूरी हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब थोड़ी 'Introverted' और 'Daydreamer' जैसी हो सकती है. आप खुद को दुनिया की भागदौड़ से दूर रखकर अपने पर्सनल स्पेस में काम करना पसंद करेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी 'Aesthetic' और शांत वाइब को लोग पसंद करेंगे. आपके दिमाग में किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या साइड-हसल (Side Hustle) को लेकर कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं. बस ध्यान रखें कि 'FOMO' (फियर ऑफ मिसिंग आउट) के चक्कर में आकर बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग या फालतू चीजों पर पैसे बर्बाद न करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन के मानसिक तनाव, खर्चों और शत्रुओं की बाधाओं को दूर करने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और चने-चिरौंजी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत पिलाएं या किसी जरूरतमंद को लाल कपड़े का दान करें, इससे आपके सभी अमंगल दूर होंगे.

लकी आजर्स: सफेद (White) और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 2 और 7

सिंह राशि (Leo) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ और इच्छा पूर्ति स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद आपकी राशि के स्वामी सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में बन रहा यह महासंयोग आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ और सोचे हुए काम पूरे होने के सॉलिड संकेत दे रहा है.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके प्रभाव और रुतबे को बढ़ाने वाला है. ग्यारहवें भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, और सीनियर्स आपकी लीडरशिप की खुलकर तारीफ करेंगे. व्यापार में, विशेषकर सरकारी टेंडर, कंसल्टेंसी, और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को कोई बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. बिजनेस में आ रहे पुराने गतिरोध आज दूर होंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज ग्यारहवें भाव के ग्रहों के कारण धन लाभ के बेहतरीन अवसर बनेंगे. बैंकिंग, सरकारी उपक्रम (PSUs), आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और भाग्यशाली रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान किसी भी तरह के नए निवेश या बड़े धन के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन खुशियां और संतुष्टि लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका कोई अटका हुआ काम बन जाएगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियों में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर हाथ बंटाएगा, जिससे घर का माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई रहेगा. हालांकि, ग्यारहवें भाव के सूर्य और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय हल्की थकान या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच पर्याप्त आराम लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Influencer' और 'Goal-Getter' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपका नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और आपकी 'Mn Character Energy' के कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या स्टार्टअप को स्केल करने के कुछ बेहद शानदार आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि सफलता के उत्साह में आकर अपने दोस्तों या आजीग्स के सामने 'Over-confident' या घमंडी न दिखें. अपनी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और जीवन में मान-सम्मान व समृद्धि बढ़ाने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी या गुड़ के पुए का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भोजन (भंडारा) दान करें, इससे सूर्य और मंगल के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक उन्नति होगी.

लकी आजर्स: सुनहरा (Golden), गहरा लाल और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 1 और 9

कन्या राशि (Virgo) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म और करियर स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं , जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं . इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा . आपकी राशि के स्वामी बुध आज अपने ही घर (मिथुन राशि) में सूर्य-चंद्र के साथ बुधादित्य और त्रिग्रही योग बना रहे हैं, जिससे आपके करियर और कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और उन्नति के रास्ते खुलेंगे.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार और सफल रहने वाला है. दसवें भाव में बन रही त्रिग्रही युति के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी अद्भुत मैनेजमेंट और 'Analytical Skills' के दम पर बड़ी सफलता मिलेगी. आपके सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं. व्यापार में, विशेषकर डेटा, एकाउंट्स, आईटी, और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज का दिन अनुकूल है.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज दसवें भाव के मजबूत ग्रहों के कारण निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है. बैंकिंग, आईटी, फार्मा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और फलदायी रहेगा . ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा धन फंस सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार या पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़ी अनबन हो सकती है. हालांकि, आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों को समझेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनाने में आज शाम को परिवार के साथ बैठकर अच्छा समय बीतेगा, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत की बात करें तो आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक थकान या अत्यधिक सोचने (Overthinking) के कारण शाम को सिरदर्द या आंखों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा . यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Productive Mode' और 'Problem Solver' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी क्रिएटिविटी और 'Calculated' कंटेंट को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या फ्रीलांस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ बेहद सॉलिड और प्रैक्टिआज आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद पर ज्यादा प्रेशर न डालें और अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और जीवन में स्थिरता व समृद्धि लाने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू या हरे फल के साथ तुलसी दल अर्पित करें. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या किसी जरूरतमंद को अन्न दान करें, इससे आपके सभी संकट दूर होंगे.

लकी आजर्स: हल्का हरा (Light Green) और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 5 और 3

तुला राशि (Libra) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. भाग्य स्थान में बन रहा यह महासंयोग आपके जीवन में सकारात्मकता, नई उम्मीदें और अटके हुए कामों को गति देने के सॉलिड संकेत दे रहा है.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी 'Negotiation Skills' और सूझबूझ के दम पर सफलता दिलाने वाला है. नौवें भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों को किसी बड़ी जिम्मेदारी या विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा. व्यापार में, विशेषकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ट्रैवल, कंसल्टेंसी, और हायर एजुकेशन से जुड़े लोगों को कोई बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं आज बेहद फलदायी साबित होंगी.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज भाग्य स्थान के मजबूत ग्रहों के कारण निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है. बैंकिंग, टेलीकॉम, फार्मा और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और भाग्यशाली रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान किसी भी तरह के नए निवेश या बड़े धन के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन घर में खुशहाली और तालमेल लेकर आएगा. नवम भाव का चंद्रमा आपको धार्मिक और परोपकारी बनाएगा. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी मांगलिक आयोजन की तैयारियों में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर हाथ बंटाएगा, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से पैरों में दर्द या अत्यधिक भागदौड़ के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच पर्याप्त आराम लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Manifesting' और 'Wanderlust' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी 'Aesthetic' और ट्रेवल या नॉलेज से जुड़ी पोस्ट्स को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या क्रिएटिव प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के कुछ बेहद शानदार और 'Out of the Box' आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि भाग्य के भरोसे बैठकर आलस्य न करें, अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने और भाग्य को मजबूत करने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू के साथ मीठा पान अर्पित करें. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'बजरंग बाण' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भंडारे में चने का प्रसाद दान करें, इससे आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे.

लकी आजर्स: सफेद, चमकीला लाल (Vibrant Red) और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 6 और 9

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, संकट और गुप्त स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपने ही घर (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको आंतरिक रूप से बेहद मजबूत बनाएंगे, लेकिन आठवें भाव के ग्रह आपको गुप्त चिंताओं और अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति सतर्क रहने के संकेत दे रहे हैं.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन संभलकर चलने का है. आठवें भाव में त्रिग्रही युति के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी पॉलिटिक्स या गुप्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी बातें और योजनाएं किसी से शेयर न करें. हालांकि, जो लोग रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिसिस या मिस्टिक साइंस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. व्यापार में अचानक कोई रुकावट आ सकती है, इसलिए आज किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या नए कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करते समय कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े साइन न करें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज आठवें भाव के ग्रहों के कारण जोखिम बहुत अधिक बढ़ा हुआ है. आज के दिन मार्केट में अप्रत्याशित गिरावट या उतार-चढ़ाव से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. आज इंट्राडे ट्रेडिंग, सट्टा या किसी भी तरह के बड़े रिस्क से पूरी तरह दूर रहें. निवेश करना ही हो, तो केवल लॉन्ग-टर्म के लिए ऑयल, माइनिंग या इंश्योरेंस सेक्टर्स में बेहद सीमित मात्रा में करें. कोई भी निर्णय लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय ही चुनें और दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान किसी भी तरह के धन के लेन-देन से बचें.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आठवें भाव के चंद्रमा के कारण आपके मन में पार्टनर को लेकर कोई अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना आ सकती है, जिससे लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. बेहतर होगा कि बैठकर खुलकर बात करें. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी में आज परिवार के साथ समय बीतेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. आर्द्रा नक्षत्र और अष्टम चंद्रमा के कारण पेट में इन्फेक्शन, गैस, सिरदर्द या अत्यधिक मानसिक तनाव जैसी समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय आज एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, इसलिए पूरी तरह सतर्क रहें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब थोड़ी 'Mysterious' और 'Over-analytical' हो सकती है. आप खुद को सोशल मीडिया की दिखावे वाली दुनिया से दूर रखकर कुछ नया सीखने या अपनी लाइफ को री-इवैल्यूएट करने में समय बिताएंगे. आपके दिमाग में कुछ 'Deep' और 'Out of the Box' आइडियाज आ सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इंटरनेट पर चल रही किसी फालतू की बहस या 'Drama' में खुद को न घसीटें. अपनी 'Mn Character Energy' को अपनी किसी कमजोरी या सीक्रेट स्किल को मास्टर करने में लगाएं.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन के सभी गुप्त संकटों, बाधाओं और शनि-राहु के कुप्रभावों से मुक्ति के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'हनुमान बाहुक' या 'बजरंग बाण' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भंडारे में गुप्त दान करें, इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे.

लकी आजर्स: गहरा लाल, मैरून और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 9 और 4

धनु राशि (Sagittarius) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, व्यापार और जीवनसाथी स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं . इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा . आपकी राशि के स्वामी गुरु आज कर्क राशि में शुक्र के साथ गोचर में हैं, जो आपकी सूझबूझ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सातवें भाव के ग्रह आपके पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी 'Public Relations' और टीम वर्क के दम पर तरक्की दिलाने वाला है. सातवें भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों का दफ्तर में सहकर्मियों और बॉस के साथ तालमेल बहुत मजबूत होगा, जिससे आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है . व्यापार में, विशेषकर पार्टनरशिप, कंसल्टेंसी, और क्लाइंट डीलिंग से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. हालांकि, नया काम शुरू करते समय पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें और कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े साइन न करें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज सातवें भाव के मजबूत ग्रहों के प्रभाव से शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद लाभ के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे. बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और सुरक्षित रहेगा . ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा धन फंस सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा आपके और आपके जीवनसाथी के बीच आपसी समझ और रोमांस को बढ़ाएगा. यदि कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो वह आज दूर हो जाएगी. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन की तैयारियों में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर व्यस्त रहेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बना रहेगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र और अत्यधिक भागदौड़ के कारण शाम के समय पैरों में दर्द, कमर दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है . वाहन चलाते समय आज जल्दबाजी करने से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा . यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Social Butterfly' और 'Collaborative' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर होंगी और लोग आपके आइडियाज से आसानी से इम्प्रेस हो जाएंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या ग्रुप प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बेहद शानदार और 'Out of the Box' आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी न खोएं और अपनी एनर्जी को फालतू के ऑनलाइन गॉसिप्स से दूर रखें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करने और सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंसूर का चोला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू या केसरिया भात का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'हनुमान बाहुक' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या चने-पूरियों का भंडारा करें, इससे हनुमान जी की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति होगी.

लकी आजर्स: पीला (Yellow), चमकीला लाल और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 3 और 9

मकर राशि (Capricorn) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. छठे भाव में बन रहा यह ग्रहों का संयोग आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाने और कठिन से कठिन टास्क को क्रैक करने की अद्भुत शक्ति देगा.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी 'Problem Solving Skills' और जुझारू क्षमता को सामने लाएगा. छठे भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी बड़े कंपटीशन या अटके हुए प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और बॉस आपकी कार्यक्षमता की तारीफ करेंगे. व्यापार में, विशेषकर लॉ, कोर्ट-कचहरी के मामले, कंसल्टेंसी, और लोन या फाइनेंस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. हालांकि, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने से पहले कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज छठे भाव के ग्रहों के कारण शुरुआती उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा रहेगा. बैंकिंग, आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड लाभ मिलने के योग हैं. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और फलदायी रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा धन लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा. छठे भाव के चंद्रमा के कारण लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर के साथ मतभेद या अकारण ही थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. हालांकि, आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन की तैयारियों में आज परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर हाथ बंटाएंगे, जिससे शाम तक घर का माहौल पूरी तरह सकारात्मक और खुशहाल हो जाएगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज छठे भाव में त्रिग्रही युति और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच, सिरदर्द या अत्यधिक थकान परेशान कर सकती है. आज अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें और बाहर के भोजन से बचें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Hustle Mode' और 'Grind-Oriented' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी मेहनत और आपके 'Behind the Scenes' वाले कंटेंट को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ बेहद शानदार और 'Out of the Box' आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि 'Burnout' से बचने के लिए काम के बीच में ब्रेक लें और इंटरनेट पर चल रही किसी भी फालतू 'Controversy' या बहसबाजी से दूरी बनाकर रखें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन के सभी कर्जों, शत्रुओं की बाधाओं और शनि देव की ढैय्या या कुप्रभावों से मुक्ति के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू के साथ तुलसी दल अर्पित करें. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'बजरंग बाण' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या किसी जरूरतमंद को काले चने का प्रसाद और काली मिर्च दान करें, इससे आपके सभी अमंगल दूर होंगे.

लकी आजर्स: गहरा नीला, चमकीला लाल और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 8 और 9

कुंभ राशि (Aquarius) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, शिक्षा और प्रेम स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि में इस समय राहु का गोचर बना हुआ है, जबकि पांचवें भाव का यह महासंयोग आपके दिमाग में नए आइडियाज की बौछार करने और सोचे हुए काम पूरे करने के सॉलिड संकेत दे रहा है.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी 'Analytical Skills' और क्रिएटिविटी के दम पर बड़ी सफलता दिलाने वाला है. पांचवें भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी के कारण कोई नया प्रोजेक्ट या लीडरशिप का मौका मिल सकता है, जिससे बॉस आपकी खुलकर तारीफ करेंगे. व्यापार में, विशेषकर एजुकेशन, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, और आईटी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. हालांकि, राहु के प्रभाव के कारण किसी भी नए एग्रीमेंट या पार्टनरशिप को फाइनल करते समय कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े साइन न करें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज पांचवें भाव के मजबूत ग्रहों के कारण निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है. बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको सॉलिड मुनाफा मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और भाग्यशाली रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान किसी भी तरह के नए निवेश या बड़े धन के लेन-देन से पूरी तरह बचें, अन्यथा भ्रम में आकर गलत फैसला हो सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन खुशियां और संतुष्टि लेकर आएगा. पांचवें भाव का चंद्रमा लव लाइफ में रोमांस बढ़ाएगा और पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे घर में हर्ष का माहौल रहेगा. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन की तैयारियों में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर हाथ बंटाएगा, जिससे आपसी तालमेल और जुड़ाव मजबूत होगा.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि, राहु और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से गैस, अपच या अत्यधिक सोचने (Overthinking) के कारण शाम को हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच पर्याप्त आराम लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Mn Character' और 'Out of the Box Thinker' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस नेक्स्ट लेवल पर होगा और आपके क्रिएटिव कंटेंट को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या स्टार्टअप को स्केल करने के कुछ बेहद शानदार और अनोखे आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि राहु के प्रभाव में आकर किसी से फालतू 'Argument' या ऑनलाइन डिबेट में न उलझें, अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनल (Channelize) करें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने और राहु व शनि के कुप्रभावों से मुक्ति के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'हनुमान बाहुक' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भंडारे में गुप्त दान करें, इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

लकी आजर्स: आसमानी नीला (Sky Blue), चमकीला लाल और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 4 और 9

मीन राशि (Pisces) - 15 जून 2026

आज यानी मंगलवार, 16 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का सातवां बड़ा मंगलवार (बुढ़वा मंगल) है, जो हनुमान जी के विशेष व्रत-पूजन का महासंयोग लेकर आ रहा है. पंचांग के अनुसार, आज 15 जून को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता और भूमि स्थान) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही युति बना रहे हैं. इसके साथ ही, आज आर्द्रा नक्षत्र की ऊर्जा और वृद्धि योग का तगड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा. आपकी राशि (प्रथम भाव) में इस समय शनि देव और नेप्च्यून का गोचर चल रहा है . चौथे भाव का यह महासंयोग आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सुख-सुविधाओं के विस्तार के सॉलिड संकेत दे रहा है.

Career & Business (करियर और बिजनेस)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी एकाग्रता और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का है. चौथे भाव में सूर्य-बुध-चंद्र की युति से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने काम को री-ऑर्गनाइज करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा. जो लोग वर्क फ्रॉम होम (Work from home) कर रहे हैं या रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, और होम डेकोर के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा लेकर आ सकता है. हालांकि, राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण व्यापार में कोई भी नई पार्टनरशिप या बड़ा फैसला लेते समय कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े साइन न करें.

Share Market (शेयर मार्केट)

शेयर बाजार में आज चौथे भाव के ग्रहों के कारण मिलाजुला असर देखने को मिलेगा. प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स से जुड़े शेयरों में आपको आंशिक लाभ मिल सकता है. निवेश या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बेस्ट और सुरक्षित रहेगा. ध्यान रहे, दोपहर 15:51 से 17:35 (राहु काल) के दौरान भूलकर भी कोई नया निवेश या बड़ा लेन-देन न करें, अन्यथा धन लंबे समय के लिए अटक सकता है.

Relationship & Family (रिलेशनशिप और परिवार)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन घर में खुशहाली और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. चौथे भाव का चंद्रमा माता जी के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेगा, और उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा. आज आने वाले बड़े मंगलवार के व्रत या घर में होने वाले किसी मांगलिक आयोजन की तैयारियों में आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर व्यस्त रहेगा, जिससे घर की वाइब बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. लव लाइफ में मधुरता रहेगी, बस पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने से बचें.

Health & Caution (हेल्थ और सावधानी)

सेहत के लिहाज से आज राशि के शनि और चौथे भाव की त्रिग्रही युति के कारण सीने में जकड़न, सर्दी-खांसी या मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन (Anxiety) महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और थोड़ा समय ध्यान व प्राणायाम में बिताएं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज या आज उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से 'गुड़' खाकर ही निआजें.

Gen-Z स्पेशल

आज आपकी वाइब पूरी तरह से 'Cottagecore' और 'Homebody' वाली रहने वाली है. आप बाहरी दुनिया के शोर-शराबे से दूर अपने पर्सनल स्पेस या कमरे को री-डेकोरेट करने या कोई नया क्रिएटिव हुनर सीखने में समय बिताएंगे. सोशल मीडिया पर आपकी शांत और 'Aesthetic' वाइब को लोग काफी पसंद करेंगे. आपके दिमाग में अपने किसी साइड-हसल (Side Hustle) या पैशन को घर बैठे स्केल करने के कुछ बेहद यूनिक और 'Out of the Box' आइडियाज आएंगे. बस ध्यान रखें कि आलस्य के चक्कर में अपने जरूरी असाइनमेंट्स को पेंडिंग न छोड़ें.

विशेष उपाय (सातवां बड़ा मंगलवार - 16 जून की तैयारी)

चूंकि आज साल का सबसे खास सातवां बड़ा मंगलवार है, इसलिए अपने जीवन की सभी मानसिक चिंताओं, शनि की साढेसाती के कुप्रभावों और करियर की बाधाओं से मुक्ति के लिए आज से ही संआज्प लें. आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू के साथ तुलसी दल अर्पित करें. इसके साथ ही आज शाम या आज हनुमान जी के सामने बैठकर 'सुंदरकांड' या 'हनुमान बाहुक' का पाठ अवश्य करें. आज बड़े मंगलवार के दिन राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाएं या भंडारे में मीठी बूंदी का दान करें, इससे हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे.

लकी आजर्स: पीला (Yellow), चमकीला लाल और सिंदूरी

लकी नंबर्स: 3 और 9

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