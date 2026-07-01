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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 1 July 2026: चंद्रमा का धनु से मकर राशि में गोचर, बुधवार को मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: चंद्रमा का धनु से मकर राशि में गोचर, बुधवार को मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 1 जुलाई 2026 बुधवार को चंद्रमा दोपहर 1:32 बजे धनु से मकर राशि में गोचर करेगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, राहु काल दोपहर 12:24 से 2:09 तक. मेष से मीन तक पढ़ें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Jul 2026 05:27 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 1 July 2026: आज बुधवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है क्योंकि चंद्रमा दोपहर 13:32:21 बजे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि परिवर्तन के कारण आज दिन के पहले और दूसरे भाग में अलग-अलग राशियों के लिए चंद्रबल बदल जाएगा, यानी कुछ राशियों के लिए सुबह का समय शुभ रहेगा तो दोपहर बाद किसी और राशि का भाग्य चमकेगा.

आज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अन्य शुभ समय का चुनाव सावधानी से करना होगा. आज सुबह 06:52:06 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, यह दोनों नक्षत्र मिलकर दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं.

Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: चंद्रमा का धनु से मकर राशि में गोचर, बुधवार को मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आज का राशिफल

दोपहर 16:03:39 तक एन्द्र योग का प्रभाव रहेगा जो शक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है. बुधवार होने से भगवान गणेश और बुध ग्रह की विशेष कृपा भी आज बरसेगी, व्यापार, बुद्धि और संवाद से जुड़े कार्यों के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष (Aries), 1 जुलाई 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन दोपहर तक भाग्य के सहयोग का और दोपहर बाद आत्ममंथन का रहेगा. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से नवम भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह के समय भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे दिन का दूसरा भाग करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए विशेष शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी बनाएंगे. आज एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को विशेष बल देगा. बुधवार को बुध और गणेश जी की कृपा से बुद्धि और व्यापार संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन दोहरे प्रभाव वाला रहेगा. सुबह नवम भाव के चंद्रमा से किसी वरिष्ठ व्यक्ति या मेंटर का मार्गदर्शन मिल सकता है. दोपहर 13:32:21 के बाद चंद्रमा दशम भाव में आने से कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या प्रशंसा मिल सकती है. ध्यान रहे कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सुबह 07:40 के बाद या एन्द्र योग के समय का चयन करें. राहु काल दोपहर 12:24:47 से 14:09:22 तक रहेगा, इस अवधि में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें. सुबह यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बुधवार होने से बुद्धि-कौशल और संवाद आधारित व्यापार के लिए विशेष शुभ है. एन्द्र योग के प्रभाव से नई रणनीतियां बनाने का यह उत्तम समय है. चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण दोपहर बाद व्यावसायिक मामलों में अधिक स्थिरता आएगी. राहु काल और दुष्टमुहूर्त के बाहर ही कोई बड़ा सौदा फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए साहस देती है, लेकिन आज राहु काल (12:24:47 से 14:09:22), यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के कारण इन अवधियों में कोई वित्तीय निर्णय न लें. चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश के बाद दोपहर बाद निवेश के मामलों में अधिक स्थिरता और स्पष्टता आएगी.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह भाग्य के सहयोग से और दोपहर बाद गंभीरता से भरा रहेगा. नवम चंद्रमा सुबह पारिवारिक आशीर्वाद दिलाएगा. दशम चंद्रमा आने के बाद रिश्तों में जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. चंद्र राशि परिवर्तन के कारण दोपहर के समय हल्की थकान या मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है. खानपान सात्विक रखें और वर्षा ऋतु में सावधानी बरतें.

लकी नंबर: 1, 8 । लकी कलर: गहरा लाल, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें. आज किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या हरे वस्त्र का दान करना बुध ग्रह को मजबूत करेगा और जीवन में सफलता लाएगा.

वृषभ (Taurus), 1 जुलाई 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह गुप्त चुनौतियों से सावधानी और दोपहर बाद भाग्य के सहयोग का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह का समय कुछ सावधानी मांगता है. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन का दूसरा भाग भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से सफलता दिलाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर साहस और ऊर्जा भरते हैं. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार को बुध की कृपा से बुद्धि कुशाग्र रहेगी, जो दिन की शुरुआती चुनौतियों को सुलझाने में सहायक होगी.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह संभलकर चलने और दोपहर बाद आगे बढ़ने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण सुबह कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद नवम चंद्रमा के आने से भाग्य का सहयोग मिलेगा और स्थिति सुधरेगी. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य एन्द्र योग के समय या राहु काल के बाद करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और दोपहर बाद आगे बढ़ने का है. नवम भाव में चंद्रमा आने के बाद दूर के संपर्कों से लाभदायक प्रस्ताव आ सकते हैं. राहु काल और दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर ही व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह अष्टम चंद्रमा के कारण निवेश में सावधानी बरतें. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद नवम चंद्रमा के आने से निवेश के मामलों में भाग्य का सहयोग मिलेगा, लॉन्ग-टर्म फंड्स के लिए यह समय बेहतर रहेगा.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज दिन के दोनों भाग अलग अनुभव देंगे. सुबह संयम और दोपहर बाद विश्वास का माहौल रहेगा. बुधवार को गणेश जी की पूजा से रिश्तों में सकारात्मकता आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह जोड़ों में दर्द या पेट संबंधी समस्या हो सकती है. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 6, 2 । लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को हरी वस्तुएं या मूंग दाल का दान करें.

मिथुन (Gemini), 1 जुलाई 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज विशेष रूप से शुभ दिन है क्योंकि चंद्रमा सुबह सप्तम भाव में और दोपहर बाद अष्टम भाव में गोचर करेगा, यानी दिन की शुरुआत साझेदारी की सफलता से होगी. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह का समय वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (अष्टम भाव) में प्रवेश करेगा, इसलिए दोपहर बाद सावधानी आवश्यक होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में अधिकता रह सकती है. बुधवार आपकी राशि के स्वामी बुध का दिन है, इसलिए आज आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता विशेष प्रखर रहेगी. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह का समय बेहद अनुकूल है. सप्तम चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ तालमेल बढ़ाएगा. दोपहर बाद अष्टम चंद्रमा आने से सतर्कता बरतनी होगी. बुधवार होने से आज संवाद और लेखन कार्य में विशेष सफलता मिलेगी. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, महत्वपूर्ण निर्णय सुबह जल्दी या एन्द्र योग में लें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया काम न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सुबह साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. बुधवार बुद्धि और रणनीति का दिन है, इसलिए नए विचार आज विशेष फलदायी रहेंगे. दोपहर बाद कोई बड़ा नया सौदा करने से पहले सावधानी बरतें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह सप्तम चंद्रमा निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) और दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद अष्टम चंद्रमा के आने से बड़े जोखिम से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज सुबह अत्यंत सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास गहरा होगा. दोपहर बाद थोड़ी सावधानी रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह का समय अच्छा रहेगा, दोपहर बाद हल्की थकान हो सकती है. खानपान संतुलित रखें.

लकी नंबर: 5, 3 । लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या किताबें दान करें, यह बुध ग्रह को बल देगा.

कर्क (Cancer), 1 जुलाई 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह प्रतिस्पर्धा में विजय और दोपहर बाद साझेदारी की सफलता का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य सुधार के योग बनेंगे. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (सप्तम भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों के लिए विशेष शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे अचानक धन लाभ के योग हैं. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के राशि परिवर्तन का यह दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह षष्ठ चंद्रमा प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा. दोपहर बाद सप्तम चंद्रमा आने से टीम वर्क और सहयोग में वृद्धि होगी. लाभ भाव का मंगल नई जिम्मेदारी ला सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, एन्द्र योग के समय या राहु काल के बाहर निर्णय लें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया काम प्रारंभ न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज सुबह पुराने अटके धन की वसूली और दोपहर बाद नई साझेदारी के लिए उत्तम है. बुधवार के बुध तत्व से व्यावसायिक बातचीत में सफलता मिलेगी. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
एकादश भाव में मंगल निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आने से साझेदारी आधारित निवेश के लिए शुभ समय बनता है.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय विशेष सुखद रहेगा. सुबह षष्ठ चंद्रमा घर की किसी पुरानी समस्या का समाधान दे सकता है. दोपहर बाद सप्तम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुधार लाने वाला है. पुरानी बीमारियों से सुबह राहत मिलेगी. खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 2, 7 । लकी कलर: सफेद, हल्का हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या हरी वस्तुएं दान करें.

सिंह (Leo), 1 जुलाई 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह रचनात्मकता और दोपहर बाद घरेलू मामलों में संयम का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह बुद्धि और रचनात्मकता के लिए शुभ रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (चतुर्थ भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे दिन के दूसरे भाग में घरेलू मामलों में थोड़ा संयम रखना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो करियर में नई ऊर्जा देगा. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार को बुध की कृपा से बुद्धि और संवाद कौशल विशेष प्रखर रहेगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह पंचम चंद्रमा नए और इनोवेटिव आइडियाज देगा. दशम मंगल से करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. दोपहर बाद चतुर्थ चंद्रमा आने से घर और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, एन्द्र योग के समय का उपयोग करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज सुबह नई रणनीतियां बनाने का उत्तम समय है. दशम मंगल व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाएगा. बुधवार के प्रभाव से बातचीत और प्रस्तुति में सफलता मिलेगी. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
पंचम चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग सुबह निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर बाद सावधानी बरतें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह पंचम चंद्रमा प्रेम और संतान संबंधी विषयों में खुशी लाएगा. दोपहर बाद चतुर्थ चंद्रमा घरेलू मामलों में संयम की मांग करेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह ऊर्जावान और दोपहर बाद थोड़ा ध्यान देने वाला दिन रहेगा. खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 1, 5 । लकी कलर: सुनहरा, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo), 1 जुलाई 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह घरेलू सुख और दोपहर बाद बुद्धि-पराक्रम से सफलता का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह घरेलू मामलों में थोड़ी सतर्कता आवश्यक होगी. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (तृतीय भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग साहस और संवाद कुशलता के लिए विशेष शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं, जो भाग्य का सहयोग देगा. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार आपकी राशि के स्वामी बुध का दिन है, इसलिए आज आपकी बुद्धि और विश्लेषण क्षमता विशेष प्रखर रहेगी, विशेषकर दोपहर बाद.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह चतुर्थ चंद्रमा के कारण थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है. नवम मंगल से किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिलेगा. दोपहर बाद तृतीय चंद्रमा आने से आत्मविश्वास और कार्यकुशलता बढ़ेगी, यह समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहतर रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, एन्द्र योग का उपयोग करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज दोपहर बाद का समय विशेष फलदायी है. बुधवार बुद्धि और रणनीति के लिए शुभ दिन है. नवम मंगल से दूर के संपर्कों से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह चतुर्थ चंद्रमा के कारण सावधानी बरतें. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद तृतीय चंद्रमा के आने से निवेश के निर्णय अधिक आत्मविश्वास से लिए जा सकते हैं, लेकिन राहु काल का ध्यान रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह संयम और दोपहर बाद उत्साह का माहौल रहेगा. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बनाएगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह मानसिक तनाव हो सकता है, दोपहर बाद ऊर्जा बढ़ेगी. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 3, 8 । लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल दान करें.

तुला (Libra), 1 जुलाई 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह साहस-पराक्रम और दोपहर बाद घरेलू मामलों में सावधानी का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह साहस और संवाद कुशलता के लिए शुभ रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (चतुर्थ भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे घरेलू मामलों में संतुलन बनाना जरूरी होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो गुप्त चुनौतियां ला सकता है. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार के बुध तत्व से आज आपकी कूटनीति और संवाद कौशल विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह तृतीय चंद्रमा आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाएगा. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. दोपहर बाद चतुर्थ चंद्रमा आने से घर और काम के बीच संतुलन बनाना होगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, एन्द्र योग में महत्वपूर्ण कार्य करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज सुबह नेटवर्क बढ़ाने का उत्तम समय है. बुधवार बातचीत और प्रस्तुति में सफलता दिलाएगा. दोपहर बाद सावधानी से व्यावसायिक निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह तृतीय चंद्रमा हल्के सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन अष्टम मंगल के कारण बड़ा जोखिम न लें. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह उत्साह और दोपहर बाद संयम का माहौल रहेगा. अष्टम मंगल के कारण वाणी पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य दिन रहेगा. दोपहर बाद हल्की सावधानी बरतें. खानपान संतुलित रखें.

लकी नंबर: 2, 7 । लकी कलर: क्रीम, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक (Scorpio), 1 जुलाई 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह वाणी पर नियंत्रण और दोपहर बाद साहस-पराक्रम का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह वाणी और धन के लेन-देन में सावधानी आवश्यक होगी. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (तृतीय भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग साहस और पराक्रम के लिए शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार के बुध तत्व से आज वाणी में संयम लाने में सहायता मिलेगी, खासकर सुबह के समय.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी है. दोपहर बाद तृतीय चंद्रमा आने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह समय बेहतर रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, एन्द्र योग में निर्णय लें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज दोपहर बाद का समय अधिक फलदायी है. सुबह साझेदार के साथ वाणी विवाद से बचें. बुधवार बुद्धि और रणनीति के लिए शुभ है. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
द्वितीय चंद्रमा के कारण सुबह सावधानी रखें. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद तृतीय चंद्रमा से आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह वाणी पर संयम सबसे जरूरी है. दोपहर बाद भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह गले या वाणी से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. दोपहर बाद ऊर्जा बढ़ेगी.

लकी नंबर: 1, 9 । लकी कलर: गहरा लाल, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें.

धनु (Sagittarius), 1 जुलाई 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि सुबह चंद्रमा आपकी ही राशि में है और दोपहर बाद आपकी राशि से द्वादश भाव में चला जाएगा. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपके लग्न भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह आपका चंद्रबल बेहद मजबूत रहेगा, आकर्षण, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता शिखर पर होगी. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (बारहवें भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे खर्चों और एकांत में समय बिताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाएगा. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह का समय आपके लिए शानदार है. लग्न में चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग दफ्तर में आपको विशेष बढ़त दिलाएगा. दोपहर बाद बारहवें भाव में चंद्रमा आने से काम का बोझ बढ़ सकता है, सावधान रहें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, सुबह जल्दी या एन्द्र योग में महत्वपूर्ण कार्य करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया काम न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सुबह बाजार में नई पकड़ बनाने का उत्तम समय है. दोपहर बाद खर्चों पर नियंत्रण रखें. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह लग्न चंद्रमा और षष्ठ मंगल निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद बड़ा जोखिम न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह का समय अत्यंत सुखद है. दोपहर बाद थोड़ा एकांत चाहेंगे, जीवनसाथी को समझाएं. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह बेहद अनुकूल है. दोपहर बाद आंखों में थकान हो सकती है.

लकी नंबर: 3, 9 । लकी कलर: पीला, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें. गुरु वंदना करें.

मकर (Capricorn), 1 जुलाई 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में रहेंगे, जिससे सुबह खर्चों में सावधानी आवश्यक होगी. दोपहर बाद चंद्रमा आपके ही लग्न भाव में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता के लिए विशेष शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो बौद्धिक क्षमता को बल देगा. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. मकर राशि के स्वामी शनि देव के लिए बुध की यह स्थिति भी सहायक है.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है. दोपहर बाद लग्न में चंद्रमा आने से आत्मविश्वास और कार्यशैली में अद्भुत निखार आएगा, दफ्तर में आपकी पहचान बढ़ेगी. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दोपहर बाद एन्द्र योग में महत्वपूर्ण कार्य करें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज दोपहर बाद का समय विशेष फलदायी है. सुबह बजट पर नजर रखें. पंचम मंगल बौद्धिक रणनीतियों को धार देगा. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह बारहवें चंद्रमा के कारण सावधानी रखें. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद आत्मविश्वास से निवेश निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय विशेष सुखद रहेगा. सुबह थोड़ा संयम रखें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह आंखों में थकान हो सकती है, दोपहर बाद ऊर्जा बढ़ेगी.

लकी नंबर: 4, 8 । लकी कलर: गहरा नीला, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius), 1 जुलाई 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह आर्थिक लाभ और दोपहर बाद खर्चों पर नियंत्रण का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में रहेंगे, जिससे सुबह अटके धन की वापसी और नए लाभ के योग हैं. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (बारहवें भाव) में प्रवेश करेगा, जिससे खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. बुधवार के बुध तत्व से आज नेटवर्किंग और संवाद विशेष फलदायी रहेगा, खासकर सुबह के समय.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह एकादश चंद्रमा मान-सम्मान और मित्रों का सहयोग बढ़ाएगा. दोपहर बाद बारहवें चंद्रमा आने से थोड़ी सतर्कता बरतें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, सुबह या एन्द्र योग में निर्णय लें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सुबह नए संपर्क स्थापित करने का उत्तम समय है. दोपहर बाद खर्चों पर ध्यान दें. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
सुबह एकादश चंद्रमा निवेश के लिए शानदार संकेत देता है. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. दोपहर बाद सावधानी बरतें.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए सुबह मित्रों का सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद थोड़ा एकांत महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से सुबह अच्छा रहेगा, दोपहर बाद हल्की सावधानी बरतें.

लकी नंबर: 4, 8 । लकी कलर: नीला, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. शनि देव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मीन (Pisces), 1 जुलाई 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह करियर में शिखर और दोपहर बाद आर्थिक लाभ का है. बुधवार, 1 जुलाई 2026 को प्रतिपदा तिथि सुबह 07:40:49 तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 13:32:21 तक धनु राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में रहेंगे, जिससे सुबह कार्यक्षेत्र में साख और प्रभाव बढ़ेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मकर राशि (एकादश भाव, लाभ स्थान) में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग आर्थिक लाभ के लिए विशेष शुभ हो जाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं, जो साहस और पराक्रम बढ़ाता है. एन्द्र योग दोपहर 16:03:39 तक रहेगा. मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की कृपा आज विशेष रूप से बरसेगी.

करियर (Career)
कार्यक्षेत्र में आज सुबह दशम चंद्रमा साख और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. दोपहर बाद एकादश चंद्रमा आने से नए अवसरों और लाभ के द्वार खुलेंगे, पूरा दिन ही शानदार रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, सुबह या एन्द्र योग में बड़े निर्णय लें. राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) से बचें.

बिजनेस (Business)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज पूरा दिन ही फलदायी है. सुबह प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दोपहर बाद नए लाभदायक संपर्क मिलेंगे. दुष्टमुहूर्त (11:56:54 से 12:52:40) के बाहर निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)
दशम और एकादश दोनों भाव का यह संयोग निवेश के लिए बेहतरीन है. यमगण्ड (07:11:02 से 08:55:37) और राहु काल (12:24:47 से 14:09:22) में वित्तीय लेन-देन न करें. शेष समय में निर्णय लाभदायक रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का पूरा दिन सुखद रहेगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल है. पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

लकी नंबर: 1, 3 । लकी कलर: हल्का पीला, हरा

अचूक उपाय: बुधवार को गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें तथा गुरु वंदना करें.

FAQ

1. आज 1 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?
आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह 07:40:49 बजे तक रहेगी.

2. आज चंद्रमा किस राशि में है?
आज चंद्रमा दोपहर 13:32:21 बजे तक धनु राशि में है, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा.

3. आज राहु काल कब से कब तक है?
आज राहु काल दोपहर 12:24:47 से 14:09:22 तक रहेगा.

4. आज अभिजीत मुहूर्त कब है?
आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

5. आज कौन सा नक्षत्र है?
आज सुबह 06:52:06 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा.

6. आज दिशाशूल किस दिशा में है?
आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचना चाहिए.

7. आज किन राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है?
आज मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

8. आज यमगण्ड काल कब है?
आज यमगण्ड सुबह 07:11:02 से 08:55:37 तक रहेगा.

यह भी पढ़ें- Predictions 2026: जुलाई में क्या AI और ग्रहों की जुगलबंदी बदलने वाली है देश-दुनिया की दिशा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 05:27 AM (IST)
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