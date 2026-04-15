Aaj Ka Rashifal, 15 April 2026: आज बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को वैशाख कृष्ण त्रयोदशी का पावन दिन है आज ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, जहां वे 'पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र' के प्रभाव में रहेंगे ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह नक्षत्र गुरु (बृहस्पति) द्वारा शासित है, जो आज की ऊर्जा को 'आध्यात्मिक और प्रगतिशील' बना रहा है

आज का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रातः 09:30 AM से 11:00 AM तक है, जो निवेश और नई शुरुआत के लिए 'अमृत' के समान है हालांकि, दोपहर 12:21 PM से 01:57 PM तक राहुकाल रहेगा, जिसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

क्या आज आपकी राशि के स्वामी आपको करियर में बड़ी छलांग दिलाएंगे या आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा? मेष से मीन तक की इस विस्तृत रिपोर्ट में जानें अपनी राशि का हाल, शुभ अंक और वे अचूक उपाय जो 2026 के इस खास दिन को आपके लिए सफल बनाएंगे.

मेष (Aries) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल मीन राशि में सूर्य, बुध और शनि के साथ विराजमान है. चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपके 11वें लाभ भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह ग्रहों का संयोजन आपके लिए 'आकस्मिक लाभ और सामाजिक विस्तार' का दिन बना रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहने वाला है. लाभ भाव (11th House) का चंद्रमा आपकी मेहनत का फल दिलाने के लिए तैयार है.

शुभ समय: आज कोई विशेष 'अभिजीत मुहूर्त' नहीं है, लेकिन सुबह 09:38 AM तक चंद्रमा का कुंभ में रहना आपके लिए किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए उत्तम है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी कार्ययोजनाओं को गुप्त रखने और सही समय पर 'धमाका' करने की शक्ति देगा. यदि आप आईटी, नेटवर्किंग, या बड़े संगठनों से जुड़े हैं, तो आज पदोन्नति या इंसेंटिव की संभावना है.

सावधानी: दोपहर 12:21 PM से 01:57 PM तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान नया निवेश न करें और न ही किसी को उधार दें, वरना पैसा फंस सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप दोस्तों और सामाजिक दायरे में काफी लोकप्रिय रहेंगे. भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा.

सेहत: मंगल और शनि की युति के कारण 'रक्तचाप' (Blood Pressure) या पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है. आज हाइड्रेटेड रहें और ज्यादा भागदौड़ से बचें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में जाना अनिवार्य हो, तो तिल खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Modern Philanthropist' वाली है. आप न केवल खुद की तरक्की सोचेंगे बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी आगे आएंगे.

Pro-Tip: आज नेटवर्किंग ऐप्स पर एक्टिव रहें. किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड से मिला एक 'रेफरल' आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

Mindset: 'Focus on the goal, not the obstacles.' आज आपकी सोशल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करें.

लकी कलर: गहरा लाल और पीला

लकी नंबर: 1 और 9

आज का खास उपाय:

बुधवार और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये उपाय करें:

गणेश जी को दूर्वा (घास) की 21 गांठें चढ़ाएं, यह आपके करियर में आ रही रुकावटों को खत्म करेगा.

पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के दोषों को दूर करने और राहु की शांति के लिए यह उत्तम है.

किसी जरूरतमंद को मूंग की दाल दान करें, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी न करें. शाम का समय किसी एनजीओ या सामाजिक कार्य में बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.

वृषभ (Taurus) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और चंद्रमा 'पूर्वाभाद्रपद' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा' के भाव को एक्टिव कर रही है, जो आज आपको 'वर्कहोलिक लीडर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए 'अथॉरिटी और रिकग्निशन' का है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है.

शुभ समय (Productivity Window): सुबह 08:15 AM से 10:30 AM के बीच कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल या मीटिंग शेड्यूल करें. इस समय आपकी निर्णय क्षमता सबसे सटीक होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (गुरु शासित) और कुंभ का चंद्रमा आपके बॉस या सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा. यदि आप सरकारी नौकरी, मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा न बनें. इस समय में किसी सहकर्मी की आलोचना करना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि परिवार को समय देना मुश्किल होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा.

सेहत: दसवां चंद्रमा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 'पैरों' और 'घुटनों' में खिंचाव दे सकता है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें. आंखों पर जोर पड़ सकता है, इसलिए 'डिजिटल ब्रेक' लेते रहें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. बिजनेस ट्रिप के लिए अगर इस दिशा में जाना है, तो माथे पर केसर का तिलक लगाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Career-Oriented & Ambitious' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको अपने लिंक्डइन (LinkedIn) या प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज किसी मेंटर या सीनियर से सलाह लें. आपकी 'Coachability' आज आपको दूसरों से आगे रखेगी.

Mindset: 'Success is the sum of small efforts repeated day in and day out.' आज छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं.

लकी कलर: सफेद और आसमानी (Sky Blue)

लकी नंबर: 2 और 6

आज का खास उपाय:

बुधवार और कर्म भाव के चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, यह करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

काले या नीले रंग के पेन का इस्तेमाल करें, यह शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा की स्थिति को स्टेबलाइज करेगा और आपके फैसलों को ठोस बनाएगा.

किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे या फल दान करें, यह राहु के प्रभाव को शांत करेगा और आपके काम में स्पष्टता लाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी नए प्रोजेक्ट पर साइन करने से बचें. शाम का समय घर के बड़ों के साथ बिताएं, उनकी सलाह आपके लिए भविष्य का रास्ता खोलेगी.

मिथुन (Gemini) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध मेष राशि में मंगल और शनि के साथ 'अंगारक योग' जैसी स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा' को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'स्पिरिचुअल एडवेंचरर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए 'स्ट्रेटेजिक ग्रोथ' का है. नौवें भाव का चंद्रमा आपको लंबी दूरी की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से लाभ दिला सकता है.

शुभ समय (Luck Window): सुबह 10:30 AM से 12:00 PM के बीच का समय किसी नए कोर्स को चुनने, कानूनी सलाह लेने या पब्लिशिंग से जुड़े कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है, जो आपके करियर भाव का स्वामी भी है. आज आपकी सलाह की वैल्यू बढ़ेगी. अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या रिसर्च में हैं, तो आज आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक गति पकड़ सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन न करें. बुध की कमजोर स्थिति के कारण संचार में गलतफहमी (Miscommunication) होने की प्रबल संभावना है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति से अनबन हो सकती है, लेकिन उनकी सलाह आपके भविष्य के लिए 'ब्रह्मास्त्र' साबित होगी. पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं.

सेहत: नौवां चंद्रमा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 'लिवर' (Liver) और 'जांघों' के प्रति सतर्क रहने का संकेत देते हैं. आज भारी या गरिष्ठ भोजन से बचें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. धार्मिक यात्रा के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दिशा शूल का ध्यान रखते हुए हरे फल खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Knowledge Seeker' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करेगा जो 'अनकन्वेंशनल' (लीक से हटकर) हो.

Pro-Tip: आज पॉडकास्ट सुनें या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखें जो आपके विजन को बढ़ाए. आपकी क्यूरियोसिटी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Mindset: 'Broaden your horizons.' आज अपनी छोटी समस्याओं में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर (Big Picture) देखें.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

बुधवार और भाग्य भाव के चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें, यह आपकी बुद्धि को भ्रम से बचाएगा.

माथे पर सफेद चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं, यह गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद की सकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचाएगा.

किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से जुड़ी सामग्री (पेन/किताब) दान करें, यह आपके बुध को मजबूती देगा और करियर में स्थिरता लाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी नई बहस का हिस्सा न बनें. शाम का समय ध्यान और आत्म-विश्लेषण (Self-reflection) के लिए रखें.

कर्क (Cancer) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. आठवां चंद्रमा आमतौर पर 'अष्टम चंद्र' कहलाता है, जो आज आपको 'इंट्रोस्पेक्टिव और मिस्टीरियस' बनाएगा. आज का दिन संभलकर चलने का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'वेट एंड वॉच' की पॉलिसी अपनाना बेहतर रहेगा. आठवां चंद्रमा अचानक बदलाव और छिपे हुए खर्चों का संकेत देता है.

शुभ समय (Protection Window): सुबह 07:30 AM से 09:00 AM के बीच अपने दिन की महत्वपूर्ण प्लानिंग कर लें. इस समय मानसिक स्पष्टता अधिक रहेगी.

जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस, टैक्सेशन या गुप्त विद्याओं (Astrology/Data Science) में हैं, उन्हें आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपको गहराई से सोचने की शक्ति देगा. आज आपको विरासत या पुराने निवेश से कुछ धन लाभ होने की संभावना है.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े वित्तीय लेनदेन (Financial Transaction) से बचें. इस समय किया गया निवेश मानसिक तनाव दे सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज पार्टनर के साथ पुरानी बातें सामने आ सकती हैं. अपनी भावनाओं को काबू में रखें और जरूरत से ज्यादा संवेदनशील (Over-sensitive) होने से बचें.

सेहत: आठवां चंद्रमा 'पेट' (Stomach) और 'इंफेक्शन' के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देता है. बाहर के खाने से बचें. यदि माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या है, तो आज पर्याप्त आराम करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. आठवें चंद्रमा के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, यदि बहुत जरूरी हो तो तिल या धनिया खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Deep & Emotional' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको 'ओवरथिंकिंग' की ओर ले जा सकता है, जिसे आपको सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर ज्यादा समय न बिताएं, दूसरों की 'परफेक्ट लाइफ' देखकर आप लो महसूस कर सकते हैं. इसके बजाय जर्नल लिखें.

Mindset: 'Transformation begins with inner reflection.' आज अपनी खामियों पर काम करने का दिन है, न कि दूसरों से तुलना करने का.

लकी कलर: क्रीम और गहरा नीला

लकी नंबर: 4 और 7

आज का खास उपाय:

बुधवार और अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय करें:

भगवान गणेश को 11 शमी पत्र अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, यह आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं, यह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के दोषों को शांत कर मानसिक शांति देगा.

एक नारियल अपने सिर से 7 बार वार कर किसी मंदिर में रख दें, यह 'अष्टम चंद्र' के कारण होने वाली मानसिक उलझनों को खत्म करेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी गुप्त बात को साझा न करें. शाम का समय एकांत में ध्यान या संगीत सुनने के लिए रखें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे.

सिंह (Leo) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य मेष राशि (उच्च का) होकर आपके नौवें भाव में बुध, मंगल और शनि के साथ विराजमान है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'साझेदारी, वैवाहिक जीवन और पब्लिक इमेज' को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'मैग्नेटिक लीडर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए 'नेटवर्किंग और कोलाबरेशन' का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको दूसरों के सहयोग से बड़ा लाभ दिला सकता है.

शुभ समय (Deal Window): सुबह 08:30 AM से 10:30 AM के बीच किसी नए अनुबंध (Contract) पर चर्चा करना या क्लाइंट मीटिंग करना अत्यधिक सफल रहेगा.

उच्च का सूर्य आपको जबरदस्त आत्मविश्वास दे रहा है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको रणनीतिक योजना बनाने में मदद करेगा. यदि आप मार्केटिंग, कानून, या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा और आप कोई बड़ी डील क्लोज कर सकते हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी भी पार्टनरशिप में पैसा लगाने से बचें. इस समय लिया गया वित्तीय निर्णय भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका पूरा ध्यान जीवनसाथी या प्रेमी पर रहेगा. रिश्तों में मधुरता आएगी, लेकिन सूर्य की उग्रता के कारण अहं (Ego) के टकराव से बचना होगा.

सेहत: सातवां चंद्रमा 'किडनी' और 'लोअर बैक' के प्रति सावधान रहने का संकेत देता है. पानी का भरपूर सेवन करें. आज काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शाम को रिलैक्स करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि व्यापारिक यात्रा पर जाना है, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपके सोशल सर्कल में आपकी धाक जमाएगा.

Pro-Tip: आज कोलाबरेशन के लिए परफेक्ट दिन है. यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आज का 'Live Session' या 'Post' वायरल हो सकता है.

Mindset: 'Together everyone achieves more.' आज अकेले काम करने के बजाय टीम को साथ लेकर चलें.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

बुधवार और सप्तम चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें, यह आपके रास्ते की बाधाएं हटाएगा.

गाय को हरी घास या पालक खिलाएं, यह बुध को मजबूत करेगा और आपकी व्यावसायिक बातचीत (Business Talks) को सफल बनाएगा.

तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें (यदि सुबह संभव हो), यह आपके राशि स्वामी सूर्य को बल देगा और आपको दिनभर ऊर्जावान रखेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद अपने पार्टनर से तीखी बहस न करें. शाम का समय किसी सामाजिक समारोह या दोस्तों के साथ बिताने के लिए सुखद रहेगा.

कन्या (Virgo) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध मेष राशि में मंगल और शनि के साथ 'अष्टम भाव' में गोचर कर रहा है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि) में है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'रोग, ऋण और शत्रु' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए 'अनुशासन और हार्ड वर्क' का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाने में मदद करेगा.

शुभ समय (Winning Window): सुबह 09:00 AM से 11:30 AM के बीच पेंडिंग फाइल्स को निपटाना या पुराने कर्जों के निपटारे की योजना बनाना सबसे उत्तम है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको बारीकियों पर ध्यान देने की शक्ति देगा. यदि आप डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, मेडिकल या कानूनी क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कार्यक्षमता दूसरों को हैरान कर देगी. आज किया गया 'स्मार्ट वर्क' आपके बॉस की नजरों में आपको ऊपर उठाएगा.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी से भी वाद-विवाद न करें. बुध के अष्टम भाव में होने से आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे वर्कप्लेस पर बेवजह तनाव हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप रिश्तों को लेकर थोड़े आलोचनात्मक (Critical) हो सकते हैं. छोटी बातों पर बहस करने से बचें और दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें.

सेहत: छठा चंद्रमा 'पाचन' (Digestion) और 'त्वचा' (Skin) से जुड़ी एलर्जी का संकेत देता है. मसालेदार भोजन से बचें. आज योग और स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि शरीर में लचीलापन बना रहे.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि ऑफिस के काम से छोटी यात्रा करनी पड़े, तो सौंफ खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Productivity Beast' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको अपने रूटीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज 'Deep Work' मोड ऑन करें और अपने फोन के नोटिफिकेशन्स बंद कर दें. आप आज वह काम पूरा कर सकते हैं जो महीनों से अटका हुआ था.

Mindset: 'Focus on progress, not perfection.' आज खुद को ज्यादा टॉर्चर न करें, बस काम को खत्म करने पर ध्यान दें.

लकी कलर: हल्का हरा और ग्रे (Grey)

लकी नंबर: 5 और 2

आज का खास उपाय:

बुधवार और छठे भाव के चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को हरी मूंग की दाल के 21 दाने चढ़ाएं और 'अथर्वशीर्ष' का पाठ करें, यह आपकी बुद्धि को तेज और सटीक रखेगा.

पक्षियों को पानी पिलाएं और हरा चारा खिलाएं, यह पूर्वाभाद्रपद के राहु दोष को शांत करेगा और आपके शत्रुओं को परास्त करेगा.

अपनी बहन या बुआ को कोई हरा उपहार (जैसे कपड़े या पेन) दें, इससे आपका राशि स्वामी बुध मजबूत होगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद अपनी कोई भी सीक्रेट जानकारी किसी सहकर्मी को न बताएं. शाम का समय पेट और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सादा भोजन करें.

तुला (Libra) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि (सप्तम भाव) में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'संतान, प्रेम, बुद्धि और रचनात्मकता' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'क्रिएटिव जीनियस' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन निवेश और नए विचारों के लिए 'हाई-रिटर्न' वाला साबित हो सकता है. पांचवां चंद्रमा शेयर मार्केट और क्रिएटिव बिजनेस में अचानक लाभ के संकेत देता है.

शुभ समय (Idea Window): सुबह 10:00 AM से 11:45 AM के बीच किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग या क्लाइंट को प्रपोजल भेजना अत्यधिक सफल रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी तर्कशक्ति को बढ़ाएगा. यदि आप डिजाइनिंग, आर्ट्स, स्टॉक मार्केट या एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आज आपकी कोई पुरानी स्ट्रेटेजी जबरदस्त काम करेगी. आपकी 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोच आज ऑफिस में सराही जाएगी.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश (Risky Investments) से बचें. इस समय भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे बड़ा वित्तीय नुकसान संभव है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक है. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया प्रस्ताव आ सकता है. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

सेहत: पांचवां चंद्रमा 'पेट के निचले हिस्से' और 'रीढ़ की हड्डी' में हल्का दर्द दे सकता है. भारी वजन उठाने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए आज संगीत का सहारा लें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Romantic & Innovative' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर एक्टिव रखेगा.

Pro-Tip: आज अपनी किसी हॉबी को समय दें. क्या पता आपका कोई शौक आज 'Side Hustle' में बदल जाए.

Mindset: 'Creativity takes courage.' आज अपने यूनिक आइडियाज को दुनिया के सामने रखने से न डरें.

लकी कलर: गुलाबी (Pink) और सिल्वर

लकी नंबर: 6 और 9

आज का खास उपाय:

बुधवार और पंचम चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, यह आपकी बुद्धि को सही दिशा में ले जाएगा और निर्णय क्षमता बढ़ाएगा.

किन्नरों को कुछ पैसे दान करें और उनका आशीर्वाद लें, यह बुध और शुक्र दोनों को मजबूत करता है, जिससे धन की स्थिति सुधरती है.

पक्षियों को बाजरा खिलाएं, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर बिना सोचे-समझे शॉपिंग न करें. शाम का समय दोस्तों या पार्टनर के साथ किसी कैफे में बिताना तनाव कम करेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल मीन राशि में सूर्य और शनि के साथ 'अंगारक प्रभाव' बना रहा है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'सुख, माता, वाहन और मानसिक शांति' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'प्रोटेक्टिव और इमोशनल' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए 'फाउंडेशन और स्टेबिलिटी' का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर से जुड़े कार्यों या रियल एस्टेट में लाभ दिला सकता है.

शुभ समय (Growth Window): सुबह 09:30 AM से 11:00 AM के बीच प्रॉपर्टी से जुड़े पेपरवर्क या ऑफिस के 'इंटरनल' काम निपटाना शुभ रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी कार्यकुशलता को गुप्त रखने और सही समय पर प्रेजेंट करने की शक्ति देगा. यदि आप आर्किटेक्चर, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन या मदर-केयर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. मंगल की स्थिति आपको रिस्क लेने का साहस देगी, लेकिन संयम जरूरी है.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान घर की मरम्मत या कोई नई मशीनरी खरीदने से बचें. इस समय लिया गया फैसला भविष्य में 'टेक्निकल फॉल्ट' या फालतू खर्च का कारण बन सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज माता की सेहत का खास ख्याल रखें. परिवार में पुराने मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. पार्टनर के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताने के लिए घर पर ही कोई छोटा प्रोग्राम बनाना बेहतर होगा.

सेहत: चौथा चंद्रमा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 'फेफड़ों' और 'छाती' में भारीपन का संकेत देते हैं. ठंडी चीजों से परहेज करें. यदि आप अस्थमा या सांस से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज सावधानी बरतें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि बहुत जरूरी हो, तो घर से धनिया खाकर और मां का आशीर्वाद लेकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Deep Thinker' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको अपने पर्सनल स्पेस को और ज्यादा 'एस्थेटिक' बनाने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर 'दिखावे' से दूर रहें और रियल लाइफ कनेक्शन पर फोकस करें. अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल करें.

Mindset: 'Peace over everything.' आज बाहरी दुनिया के शोर के बजाय अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें.

लकी कलर: मरून और गहरा लाल

लकी नंबर: 9 और 4

आज का खास उपाय:

बुधवार और चतुर्थ चंद्रमा की ऊर्जा को सुख में बदलने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें, यह आपके घर और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगा.

कांच के एक बर्तन में कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं, यह पूर्वाभाद्रपद के नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर पॉजिटिव वाइब्स लाएगा.

गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, यह आपके राशि स्वामी मंगल को शांत करेगा और आपके क्रोध पर नियंत्रण दिलाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी पारिवारिक बहस को तूल न दें. शाम का समय ध्यान (Meditation) और परिवार के साथ सादा भोजन करने के लिए रखें.

धनु (Sagittarius) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी गुरु (Jupiter) वृषभ राशि में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'साहस, पराक्रम और संचार' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'फियरलेस कम्युनिकेटर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन मार्केटिंग, सेल्स और नेटवर्किंग के लिए 'सुपर-प्रोडक्टिव' रहने वाला है. तीसरा चंद्रमा आपको रिस्क लेने और नई शुरुआत करने का साहस देगा.

शुभ समय (Action Window): सुबह 10:15 AM से 12:00 PM के बीच किसी नई डील के लिए कॉल करना या प्रेजेंटेशन देना बेहद प्रभावशाली रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु (आपका राशि स्वामी) है. आज आपकी बातों में वजन होगा. यदि आप जर्नलिज्म, डिजिटल कंटेंट, आईटी या ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, तो आज आपका कोई आईडिया 'वायरल' हो सकता है या सीनियर मैनेजमेंट द्वारा सराहा जा सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी भी एग्रीमेंट पर साइन न करें. इस समय छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ तीखी बहस होने की संभावना है, जो आपके प्रोफेशनल रिलेशन खराब कर सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप छोटे भाई-बहनों की मदद के लिए आगे आएंगे. पड़ोसियों या पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके मूड को बूस्ट करेगी. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है.

सेहत: तीसरा चंद्रमा 'कंधों' और 'हाथों' में खिंचाव या दर्द का संकेत देता है. आज भारी वर्कआउट से बचें. गर्दन के पॉश्चर का ध्यान रखें, खासकर अगर आप लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताते हैं.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. छोटी बिजनेस ट्रिप सफल रहेगी, लेकिन प्रस्थान से पहले थोड़ा गुड़ खाकर पानी पिएं.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Bold & Influential' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको नए गैजेट्स या तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा उठाएं. कोई अटकी हुई बात या पेचीदा ईमेल आज क्लियर करें.

Mindset: 'Fortune favors the bold.' आज डर को पीछे छोड़कर अपने विजन को शेयर करें.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय:

बुधवार और तृतीय चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा चढ़ाएं, यह आपके पराक्रम को सही दिशा में मोड़ेगा.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं, यह आपके राशि स्वामी गुरु को बल देगा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के शुभ फल दिलाएगा.

किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल या पीला फल दान करें, इससे आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी राय देने से बचें. शाम का समय अपनी किसी पुरानी हॉबी को री-विजिट करने के लिए बेहतरीन है.

मकर (Capricorn) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शनि मीन राशि में सूर्य और मंगल के साथ युति में है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. यह स्थिति आपके 'धन, वाणी और संचित संपत्ति' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको 'फाइनेंशियल प्लानर' बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आर्थिक फैसलों के लिए 'वेल्थ मैनेजमेंट' का है. दूसरे भाव का चंद्रमा धन आगमन के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन वाणी पर संयम जरूरी है.

शुभ समय (Wealth Window): सुबह 08:30 AM से 10:45 AM के बीच बैंक से जुड़े काम, निवेश की योजना या सैलरी नेगोशिएशन करना अत्यधिक सफल रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको भविष्य की जरूरतों को भांपने की शक्ति देगा. यदि आप बैंकिंग, रियल एस्टेट, ज्वैलरी या फैमिली बिजनेस में हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है. आपके अटके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें. इस समय आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर से रिश्ते खराब हो सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी आर्थिक समस्या पर चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह को घर में काफी महत्व दिया जाएगा. पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है.

सेहत: दूसरा चंद्रमा 'दांतों', 'गले' और 'आंखों' के प्रति सावधान रहने का संकेत देता है. ठंडे पेय पदार्थों से बचें. काम के तनाव के कारण नींद में कमी महसूस हो सकती है.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से सौंफ खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Independence' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको पैसिव इनकम (Passive Income) के नए आइडियाज पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल करें. आपकी सेविंग्स ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Mindset: 'Money is a tool, not the goal.' आज पैसे का सही इस्तेमाल सीखने पर फोकस करें.

लकी कलर: गहरा नीला और ब्लैक (Black)

लकी नंबर: 8 और 2

आज का खास उपाय:

बुधवार और द्वितीय चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र' का पाठ करें, यह आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा.

काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, यह आपके राशि स्वामी शनि को प्रसन्न करेगा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के शुभ फल दिलाएगा.

अपनी तिजोरी या पर्स में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें, यह चंद्रमा को मजबूत करेगा और धन की बरकत बढ़ाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पारिवारिक चर्चा में चुप्पी साधना ही बेहतर है. शाम का समय मेडिटेशन और संगीत के लिए रखें.

कुंभ (Aquarius) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. आपकी राशि का स्वामी शनि वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आज आपको 'मैग्नेटिक पर्सनालिटी और विजनरी' बनाएगा. आज आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन खुद को साबित करने और लीडरशिप दिखाने का है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र रहेगी.

शुभ समय (Self-Growth Window): सुबह 09:00 AM से 11:15 AM के बीच किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना या अपनी टीम को लीड करना सबसे सफल रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको दूसरों से हटकर सोचने की शक्ति देगा. यदि आप टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स या किसी भी इनोवेटिव फील्ड में हैं, तो आज आपकी पहचान एक 'एक्सपर्ट' के रूप में होगी. आज आपके पास धन लाभ के नए आइडियाज आएंगे, लेकिन उन्हें क्रियान्वित (Execute) करने के लिए आपको शनि के धैर्य की जरूरत होगी.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान अपने स्वभाव में अहंकार (Ego) न आने दें. इस समय आपकी स्पष्टवादिता किसी करीबी सहयोगी को ठेस पहुंचा सकती है, जिससे भविष्य में काम अटक सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप अपनी पर्सनालिटी और बातचीत के स्टाइल से पार्टनर को प्रभावित करेंगे. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी खास से मुलाकात का हो सकता है.

सेहत: चंद्रमा आपकी राशि में होने से मानसिक रूप से आप उत्साहित रहेंगे, लेकिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के कारण 'सिरदर्द' या 'एंग्जायटी' की शिकायत हो सकती है. आज पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों (Juice/Water) का सेवन करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी है, तो घर से धनिया खाकर और महादेव का ध्यान करके निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Trendsetter' वाली है. चंद्रमा आपकी राशि में है, जो आपको भीड़ से अलग दिखने और अपनी बात बेबाकी से रखने की ताकत दे रहा है.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी 'Authentic Self' दिखाएं. आज आपकी 'Raw & Real' पोस्ट्स को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी.

Mindset: 'I am the architect of my own destiny.' आज अपने विजन पर भरोसा रखें और दूसरों के ओपिनियन को खुद पर हावी न होने दें.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और काला

लकी नंबर: 11 और 2

आज का खास उपाय:

बुधवार और आपकी राशि के चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:' का जाप करें, यह आपकी बुद्धि और वाणी में संतुलन लाएगा.

शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं (शाम को), यह आपके राशि स्वामी शनि को प्रसन्न करेगा और मानसिक शांति देगा.

किसी सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद को हरे फल दान करें, यह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के राहु दोष को कम करेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रिपेयरिंग के लिए न दें. शाम का समय आत्म-मंथन (Self-introspection) के लिए रखें, यह आपकी अगली बड़ी जीत का रास्ता खोलेगा.

मीन (Pisces) - बुधवार, 15 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी गुरु वृषभ राशि में है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है और नक्षत्र 'पूर्वाभाद्रपद' है. बारहवां चंद्रमा और आपकी राशि का ही नक्षत्र आज आपको 'स्पिरिचुअल और ड्रीमी' बनाएगा. आज का दिन दुनियादारी से ज्यादा खुद को समझने का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'एक्सपेंशन और फॉरेन कनेक्ट' का योग है. बारहवां चंद्रमा विदेशी संपर्कों या दूर के स्थानों से लाभ दिला सकता है, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है.

शुभ समय (Global Window): सुबह 08:00 AM से 10:15 AM के बीच ऑनलाइन मीटिंग्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात करना या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े काम करना सफल रहेगा.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण आपकी राशि में ही आता है. आज आपकी अंतरात्मा (Intuition) बहुत मजबूत है. यदि आप हीलिंग, योग, साइकोलॉजी, या क्रिएटिव राइटिंग में हैं, तो आज आपका काम मास्टरपीस साबित हो सकता है. हॉस्पिटल या चैरिटी से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है.

सावधानी: आज राहुकाल (12:21 PM से 01:57 PM) के दौरान कोई बड़ा निवेश न करें और न ही किसी कानूनी दस्तावेज पर आंखें मूंदकर भरोसा करें. बारहवां चंद्रमा 'आंखों का धोखा' (Illusion) दे सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह 'एकांत' आपके लिए ऊर्जादायक होगा. पार्टनर के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा या शांत स्थान पर जाने की योजना बन सकती है.

सेहत: बारहवां चंद्रमा 'नींद की कमी' (Insomnia) और 'पैरों के तलवों' में दर्द की समस्या दे सकता है. आज रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और तलवों पर हल्के तेल की मालिश करें. मानसिक शांति के लिए योग अनिवार्य है.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग प्रबल हैं, लेकिन प्रस्थान से पहले थोड़ा सफेद चंदन माथे पर लगाएं.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Manifestation Queen/King' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं.

Pro-Tip: आज 'विजन बोर्ड' (Vision Board) बनाएं. आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आज पीक पर है. सपनों को डायरी में लिखें.

Mindset: 'Solitude is where I find my power.' आज लोगों की भीड़ से ज्यादा खुद की कंपनी एन्जॉय करें.

लकी कलर: हल्का पीला और सी-ग्रीन (Sea Green)

लकी नंबर: 12 और 3

आज का खास उपाय:

बुधवार और द्वादश चंद्रमा की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए ये उपाय करें:

गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, यह अनचाहे खर्चों और मानसिक तनाव को कम करेगा.

रात को सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें, यह बारहवें चंद्रमा के दोष को दूर करेगा.

किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में अपनी क्षमतानुसार गुप्त दान करें, यह आपके गुरु और चंद्रमा दोनों को मजबूती देगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 12:21 बजे के बाद किसी भी नए 'ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन' या स्कीम में पैसे न फंसाएं. शाम का समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं, इससे आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज होगी.

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