Aaj Ka Rashifal: 13 मार्च 2026, शुक्रवार को चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना हुआ है. शुक्रवार होने के कारण शुक्र ग्रह की ऊर्जा भी सक्रिय है, जो प्रेम, सौंदर्य, संबंधों और भौतिक सुख-सुविधाओं को प्रभावित करती है. इस ग्रह स्थिति का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा धनु राशि में होता है, तब जीवन में विचारधारा, निर्णय क्षमता और भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज कई राशियों के लिए भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाने का दिन है. कुछ लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. रिश्तों में संवाद और समझदारी आज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

13 मार्च का दिन विशेष रूप से इन विषयों को प्रभावित करेगा:

करियर और कार्यक्षेत्र में निर्णय

निवेश और आर्थिक योजनाएं

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य

पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:54 तक रहेगा, जिसे नए कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. वहीं राहु काल (लगभग 11:01 से 12:31 तक) में महत्वपूर्ण निर्णय या नई शुरुआत से बचना बेहतर रहेगा. जानते हैं आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 13 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और कर्मठता से भरा रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को गहरा करेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आज रात 27:03:51 (अगली सुबह 03:03 AM) तक रहेगा, जो आपको चुनौतियों के बीच भी सकारात्मक रहने की प्रेरणा देगा. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सौम्यता लाएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको दूरगामी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा. अगर आप विदेश से संबंधित कार्यों, उच्च शिक्षा या प्रकाशन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन विशेष फलदायी है. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है. ध्यान रहे, राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) के दौरान किसी भी बड़े समझौते या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय से बचें.

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Finance (वित्त):

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर है. ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि अगर आप धैर्य से काम लेंगे, तो धन लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे. बड़े निवेश के लिए दिन बहुत खराब नहीं है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी तरह के बड़े लेन-देन या सौदेबाजी से बचना ही बेहतर होगा.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. चंद्रमा का धनु राशि में होना आपको अपने साथी के प्रति अधिक उदार और सहयोगी बनाएगा. रिश्तों में बातचीत का स्तर गहरा होगा और आप पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में सफल रहेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है, घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है. बस दोपहर के बाद काम की भागदौड़ के बीच पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालना न भूलें.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत के लिहाज से आज आपको अपने पैरों और घुटनों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. वसंत ऋतु में एलर्जी या हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस तरफ लंबी यात्रा करने से बचें; अगर जाना जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही खा लें. मन की शांति के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी या शुक्र के मंत्रों का ध्यान करें. सादा खाना खाएं और खूब पानी पिएं.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा.

वृषभ (Taurus) - 13 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम (आयु/मृत्यु) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप आज खुद को अपनी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के बारे में सोचते हुए पाएंगे. शुक्रवार का दिन होने के कारण शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, लेकिन आज अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक आने वाले बदलावों या अनपेक्षित स्थितियों का संकेत देता है. दफ्तर में किसी के साथ बहस करने से बचें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग आप किसी पेंडिंग काम को निपटाने के लिए कर सकते हैं. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में कोई नया जोखिम बिल्कुल न लें.

Finance (वित्त):

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतें. अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट को लेकर पहले से ही तैयार रहें. किसी को भी धन उधार देने से बचें, क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) में बड़े निवेश या किसी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे को न करें. आज फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

Love (प्रेम):

रिश्तों के मामले में आज का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है. चंद्रमा की स्थिति के कारण आप भावुक महसूस कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं. अपने साथी की बात को सुनें और समझने की कोशिश करें. घर के किसी बड़े सदस्य की सेहत या व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है. अविवाहितों को अपनी पसंद को लेकर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है. किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहें.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. पेट से जुड़ी समस्याएं या गैस की शिकायत हो सकती है, इसलिए खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा की यात्रा करने से बचें. यदि जाना ही पड़े, तो दही खाकर घर से निकलें. मानसिक तनाव कम करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं या कुछ देर ध्यान लगाएं.

Lucky Color: नीला (Blue)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाएं और देवी दुर्गा की उपासना करें. किसी जरूरतमंद महिला को दूध या चावल का दान करें, इससे आपको मानसिक शांति और कार्यों में आ रही अड़चनों से मुक्ति मिलेगी.

मिथुन (Gemini) - 13 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी हलचल भरा और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम (विवाह/साझेदारी) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर आपको रिश्तों में स्पष्टता और तालमेल बिठाने का मौका देगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़े अधिक संवेदनशील और रचनात्मक महसूस करेंगे. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके सामाजिक दायरे और मेल-जोल को बेहतर बनाएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से शुभ है. व्यावसायिक साझीदारों के साथ किसी भी नए प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आज का समय अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि यह नए कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं.

Finance (वित्त):

आर्थिक पक्ष आज मजबूत दिखाई दे रहा है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, शुक्र के प्रभाव से आज आपका मन सुख-सुविधाओं और दिखावट पर खर्च करने का करेगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या निवेश से बचें. बचत करने की आदत आज आपको भविष्य में मजबूती देगी.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी या प्रेम साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा. चंद्रमा का सप्तम भाव में होना रिश्तों में मिठास और आपसी समझ को बढ़ाता है. अगर आप अविवाहित हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या किसी पुराने रिश्ते में नई ऊर्जा आ सकती है. बस अपने साथी की बात को अहमियत दें और बातचीत में शालीनता बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत आज अच्छी रहेगी, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. हल्का सिरदर्द या आंखों में थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम जरूर करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा टालने की कोशिश करें. अगर जाना अनिवार्य हो, तो घर से दही खाकर या दर्पण देखकर निकलें. नियमित व्यायाम और योग आज आपको मानसिक तौर पर तरोताजा रखेगा.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मां दुर्गा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. किसी छोटी बच्ची को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करने से आपका दिन और अधिक मंगलमय होगा.

कर्क (Cancer) - 13 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से छठे (रोग/शत्रु) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय आपको अपनी मेहनत और लगन से पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित करेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने कार्यों को लेकर थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपको थोड़ा विलासितापूर्ण और आरामदायक चीजों की ओर आकर्षित करेगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा काम के दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी या विवाद से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग आप अपने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए करें, क्योंकि यह समय सफलता दिलाने वाला है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या नए काम की शुरुआत बिल्कुल न करें.

Finance (वित्त):

आर्थिक स्थिति आज थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है. हालांकि, आज किसी पुराने निवेश या किसी दोस्त से धन लाभ की उम्मीद बनी रहेगी. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय लेनदेन या सौदेबाजी से बचें.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. चंद्रमा की स्थिति के कारण आप अपने साथी के साथ संवाद में थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को तूल न दें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें. अविवाहितों को अपनी पसंद के मामलों में घर वालों का सहयोग मिल सकता है. शाम के समय साथी के साथ बाहर घूमने जाना आपके रिश्ते में मिठास वापस ला सकता है.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत के मामले में आज थोड़ा सावधान रहना होगा. पेट या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए सादा भोजन करें. अधिक तला-भुना खाने से बचें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. अगर यात्रा जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर निकलें. नियमित योग और हल्का व्यायाम आपको मानसिक शांति देगा.

Lucky Color: सिल्वर (Silver)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें. 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:' मंत्र का जाप करें, इससे आपको मानसिक शांति और कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

सिंह (Leo) - 13 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और रचनात्मकता से भरा रहेगा. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से पंचम (विद्या/संतान) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने कार्यों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और नए विचारों पर अमल करना चाहेंगे. शुक्रवार का दिन होने के कारण शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सामाजिक मेलजोल में वृद्धि करेगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता को बहुत बढ़ा देगा. अगर आप शिक्षा, कला या प्रबंधन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या नए प्रोजेक्ट के लिए करना बहुत शुभ होगा. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े बदलाव या महत्वपूर्ण समझौते से बचने की सलाह दी जाती है.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, शुक्र के प्रभाव से आप विलासिता या दिखावट पर कुछ खर्च कर सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर नजर रखना जरूरी है. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या निवेश से बचना ही बेहतर होगा.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज खुशी और रोमांस का माहौल रहेगा. चंद्रमा का पंचम भाव में होना प्रेम संबंधों में गहराई और आपसी विश्वास को बढ़ाता है. अगर आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं या अपने साथी के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. अविवाहितों के लिए आज का दिन कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है. परिवार के साथ समय बिताना आज आपको खुशी देगा.

Health (स्वास्थ्य):

स्वास्थ्य के प्रति आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस खान-पान में ध्यान रखें और अधिक तैलीय भोजन से बचें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दही का सेवन करें. खुद को शांत रखने के लिए शाम के समय ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें. 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:' का जाप करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo) - 13 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और संतुलन वाला रहेगा. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ (सुख/पारिवारिक) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय आपको अपनी भावनाओं और परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप आज अपने घर या कार्यस्थल की साज-सज्जा या प्रबंधन को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके मन को शांति और थोड़ी रचनात्मकता की ओर ले जाएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको घर और काम के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती दे सकता है. महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न करें और अपने सहयोगियों की राय को भी सुनें. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग आप अपने लंबित कार्यों या फाइल के निपटान के लिए करें, यह समय काफी फलदायी है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े व्यावसायिक परिवर्तन से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक स्थिति को लेकर आज का दिन सामान्य है. आज आप घर की सुख-सुविधाओं या घरेलू चीजों पर कुछ खर्च कर सकते हैं. निवेश करने से पहले अपने बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) में बड़े वित्तीय लेनदेन या निवेश न करें तो ही बेहतर होगा.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. पार्टनर के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है. बस अपनी वाणी में थोड़ी मधुरता रखें. अविवाहितों के लिए आज का दिन परिवार की तरफ से किसी शुभ समाचार के आने का संकेत दे रहा है.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी थकान महसूस हो सकती है. काम के दबाव के कारण सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें. मन को शांत रखने के लिए शाम को कुछ देर संगीत सुनें या प्रकृति के करीब रहें.

Lucky Color: नीला (Blue)

Lucky Number: 4

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं. 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें, इससे आपके रुके हुए कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी.

तुला (Libra) - 13 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान और अनुकूल रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे (पराक्रम) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने कार्यों को बहुत ही कुशलता और रचनात्मकता के साथ पूरा करेंगे. शुक्रवार का दिन होने से आपके राशि स्वामी शुक्र का प्रभाव आपको एक विशेष चमक और सुखद अनुभव प्रदान करेगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का रंग दिखेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति अधिक उत्साहित रखेगा, जिससे आप बड़े से बड़े काम को आसानी से पूरा कर लेंगे. यदि आप लेखन, मीडिया, कला या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का भरपूर लाभ उठाएं, किसी नए काम की शुरुआत के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े जोखिम या विवाद से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत है. अचानक कहीं से धन लाभ होने की उम्मीद है. निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अच्छा है, बस जल्दबाजी न करें. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान बड़े वित्तीय सौदों को टालना ही समझदारी होगी. फिजूलखर्ची से बचें और बचत पर ध्यान दें.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज खुशी और रोमांस बना रहेगा. साथी के साथ कहीं बाहर जाने या पिकनिक का प्लान बन सकता है. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना आपके संचार कौशल को बेहतर करेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अपने मन की बात खुलकर साझा कर पाएंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए और सुखद संबंध की शुरुआत करा सकता है. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत आज उत्तम रहेगी. शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस काम के चक्कर में अपने खाने-पीने की अनदेखी न करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस तरफ की लंबी यात्रा न करें. अगर जाना ही पड़े तो दही खाकर घर से निकलें. मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा योग या प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इत्र का प्रयोग करना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा और आपके भाग्य को और भी मजबूत बनाएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 13 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी और धन के मामलों में सावधानी रखने का है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे (धन/वाणी) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और संचय के बारे में अधिक सोचने वाले हैं. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके मान-सम्मान और पारिवारिक माहौल में मधुरता लाने में सहायक सिद्ध होगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बातचीत का तरीका ही आपकी सफलता का कारण बनेगा. अपनी वाणी में संयम रखें और दफ्तर में सहकर्मियों के साथ स्पष्टता से बात करें. जो लोग वाणी या परामर्श (Consulting) के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष है. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने या रुके हुए कार्यों को पूरा करने में करें. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय या समझौते से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. अटका हुआ धन मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही परिवार की ज़रूरतों या घर की सजावट पर अचानक खर्च भी हो सकते हैं. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय लेनदेन या निवेश से बचें, क्योंकि इन समयों में निर्णय गलत साबित हो सकते हैं.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज का दिन सौम्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में पुरानी सुखद यादें ताजा होंगी. पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो आज उसे बातचीत से सुलझाने का सही समय है. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिहाज से सामान्य रहेगा. बस अपने साथी की भावनाओं का आदर करें और गुस्से पर काबू रखें.

Health (स्वास्थ्य):

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अधिक मसालेदार या बाहर के भोजन से बचें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दही खाकर या दर्पण देखकर निकलें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा ध्यान (meditation) करना आपके लिए बहुत प्रभावी होगा.

Lucky Color: लाल (Red)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी या दुर्गा जी की पूजा करें और किसी निर्धन को गुड़ या चने का दान करें. 'ॐ अं अंगारकाय नम:' का जाप करें, इससे आपके अंदर का तनाव कम होगा और ऊर्जा सही दिशा में लगेगी.

धनु (Sagittarius) - 13 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली और बदलाव लेकर आने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव (स्वराशि) में गोचर कर रहे हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने व्यक्तित्व में एक नई चमक और आत्मविश्वास महसूस करेंगे. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में सुख-सुविधाओं और संबंधों में मधुरता लेकर आएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव बना रहेगा. आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का भरपूर लाभ उठाएं, यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े जोखिम या बिना सोचे-समझे किए गए निवेश से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी अच्छा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन धन के मामलों में बहुत अधिक दिखावा करने से बचें. आप जो निवेश पहले करने की सोच रहे थे, उस पर आज सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय लेनदेन या सौदेबाजी को टालना ही समझदारी होगी.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज खुशी और आकर्षण का माहौल रहेगा. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आप अधिक भावुक और मिलनसार रहेंगे, जिससे पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में नयापन आएगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति के साथ मुलाकात का योग बना रहा है. परिवार में बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Health (स्वास्थ्य):

स्वास्थ्य आज काफी बेहतर रहेगा, बस अधिक काम के दबाव के कारण थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अपने लिए थोड़ा समय निकालें और पर्याप्त पानी पिएं. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें; यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दही खाकर निकलें. ध्यान और योग आपको मानसिक शांति देगा.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की पूजा करें. केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें, इससे आपका भाग्योदय होगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे.

मकर (Capricorn) - 13 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और प्रबंधन वाला रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें (व्यय/मोक्ष) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय आपको अपनी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक शालीनता और गंभीरता लाएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने कार्यों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना होगा. बारहवें भाव का चंद्रमा काम में थोड़ी अधिक भागदौड़ या अनचाही यात्राओं का संकेत देता है. दफ्तर में अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का उपयोग आप अपने लंबित कार्यों या फाइल के काम को निपटाने के लिए करें. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय या नए अनुबंध से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है. हालांकि, कोई पुराना निवेश या लंबी अवधि की योजनाएं आपको लाभ दिला सकती हैं. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन न करें. दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचें, बचत करना ही समझदारी है.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज आपको शांति और धैर्य की आवश्यकता है. साथी के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से बचें, अन्यथा बहस बढ़ सकती है. घर के किसी बड़े की सेहत का ध्यान रखें. अविवाहितों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, बहुत अधिक उम्मीदें न रखें. आज घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा समय अकेले में बिताएं या परिवार के साथ शांत वातावरण में बैठें.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत के प्रति आज सतर्क रहें. पैरों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए आराम करना जरूरी है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दही खा लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) या योग करना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

Lucky Color: काला (Black)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करें और किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा और जीवन की रुकावटें दूर करेगा.

कुंभ (Aquarius) - 13 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से एकादश (लाभ) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने कार्यों को बहुत ही तार्किक और प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण पैदा करेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. आपकी मेहनत का फल आज आपको प्रशंसा के रूप में मिल सकता है. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आज आपका नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का भरपूर लाभ उठाएं, किसी नए काम की शुरुआत के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी बड़े जोखिम या विवाद से बचें.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी शानदार है. एकादश भाव का चंद्रमा लाभ के नए मार्ग खोल सकता है. आज आपको कहीं से धन प्राप्ति की सुखद खबर मिल सकती है. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, बस किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान बड़े वित्तीय सौदों को टालना ही समझदारी होगी.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज खुशी और सौहार्द बना रहेगा. दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. पार्टनर के साथ किसी विषय पर लंबी और सार्थक चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ और बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का योग बना रहा है. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत आज उत्तम रहेगी. शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस काम के दबाव के कारण आंखों में थकान महसूस हो सकती है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस तरफ की लंबी यात्रा न करें. अगर जाना ही पड़े तो घर से दही खाकर निकलें. मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा योग या प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.

Lucky Color: आसमानी (Sky Blue)

Lucky Number: 11

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा और आपके भाग्य को और भी मजबूत बनाएगा.

मीन (Pisces) - 13 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रहने वाला है. आज दशमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से दशम (कर्म/पिता) भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रतिष्ठा दिलाने वाला है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होने से आप अपने काम के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. शुक्रवार का दिन होने से शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा.

Career (करियर):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. दशम भाव का चंद्रमा पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे रहा है. अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आज आपका प्रदर्शन तारीफ के काबिल होगा. अभिजीत मुहूर्त (12:07:13 PM से 12:54:50 PM) का भरपूर लाभ उठाएं, किसी बड़े काम की शुरुआत के लिए यह समय बहुत ही शुभ है. राहु काल (11:01:45 AM से 12:31:01 PM) में किसी भी तरह के विवाद या बड़े व्यावसायिक जोखिम से बचना ही ठीक रहेगा.

Finance (वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत है. मेहनत का पूरा फल आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलता हुआ दिख रहा है. निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन किसी भी सौदेबाजी से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. यमगण्ड काल (15:29:35 PM से 16:58:52 PM) और गुलिक काल (08:03:11 AM से 09:32:28 PM) के दौरान बड़े वित्तीय लेनदेन न करें तो बेहतर होगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें, यह भविष्य में काम आएगा.

Love (प्रेम):

निजी जीवन में आज सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे पारिवारिक स्थिति और बेहतर होगी. पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए काफी मददगार साबित हो. रिश्ते में ईमानदारी बरतें.

Health (स्वास्थ्य):

सेहत आज उत्तम रहेगी. बस काम की अधिकता के कारण मानसिक रूप से थोड़ा बोझ महसूस हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय खुद को दें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस तरफ की लंबी यात्रा न करें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से दही खाकर निकलें. मन की शांति के लिए थोड़ा ध्यान या योग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और केले के पेड़ पर जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल और गुड़ का दान करें, इससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा.

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