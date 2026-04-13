Aaj Ka Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'धनिष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

मेष, मिथुन और तुला सहित कुछ खास राशियों के लिए आज धन लाभ और करियर में तरक्की के प्रबल योग हैं. आज सुबह 07:34 से 09:10 (राहुकाल) तक सावधानी बरतनी होगी. क्या आपकी राशि पर भी होगी धनवर्षा? विस्तार से पढ़ें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल और आज का 'महा-उपाय'.

मेष (Aries) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'अचानक लाभ और सामाजिक विस्तार' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण एकादशी (वरुथिनी एकादशी) की तिथि है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आय और उपलब्धियों का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र और 'शुभ' योग का मेल आज आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत का फल 'बोनस' या 'प्रमोशन' की खबर के रूप में मिल सकता है. चंद्रमा का एकादश भाव में होना आर्थिक मजबूती का संकेत है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) के दौरान निवेश करना या किसी बड़े क्लाइंट से डील करना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा. जो लोग टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन 'ट्रेंडिंग' रहने वाला है.

सावधानी: आज राहुकाल सुबह जल्दी (07:34 AM से 09:10 AM) है, इसलिए दिन की शुरुआत में किसी भी बड़े फैसले से बचें. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्तों पर खर्च भी करवा सकता है, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'नेटवर्किंग' का है. पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपके विचार काफी मिलेंगे, जिससे बॉन्डिंग मजबूत होगी. सेहत की बात करें तो, धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. हालांकि, 'टखनों' (Ankles) या 'पैरों' में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली है. आज आप किसी बड़े ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट वायरल हो सकती है. आज आप 'FOMO' (छूट जाने का डर) के बजाय 'JOMO' (छूट जाने की खुशी) को एन्जॉय करेंगे क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे.

लकी कलर: चमकीला सफेद और नीला

लकी नंबर: 1 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग है. अपनी आर्थिक उन्नति के लिए आज भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए किसी जरूरतमंद को लोहे की वस्तु या काले तिल का दान करना आपके राहु-शनि के दोषों को शांत करेगा.

Life-Saving टिप: सुबह राहुकाल के समय किसी से बहस न करें और घर से निकलने से पहले थोड़ा शहद खाकर निकलें, इससे आपका दिन 'शुभ' रहेगा.

वृषभ (Taurus) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पद-प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियों' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण एकादशी है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म और करियर का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के लिए आज का दिन शानदार है. चंद्रमा का दशम भाव में होना कार्यक्षेत्र में आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा. आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल आगे बढ़ाना या नई नौकरी के लिए अप्लाई करना सफल रहेगा. आर्थिक रूप से आज दिन स्थिर है, लेकिन निवेश के लिए शाम का समय ज्यादा बेहतर है.

सावधानी: सुबह 07:34 AM से 09:10 AM (राहुकाल) के बीच कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या डील न करें. ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, क्योंकि आज आपकी सफलता से कुछ लोग असहज महसूस कर सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप कामकाज में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि परिवार को कम समय दे पाएं, जिससे जीवनसाथी थोड़ा नाराज हो सकता है. शाम को घर पर समय बिताना रिश्तों में मिठास लाएगा. सेहत के मामले में आज आप फिट रहेंगे, लेकिन 'हाथों या कंधों' में हल्का खिंचाव हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से दही खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Workaholic & Focused' रहने वाली है. आप अपनी 'Professional Profile' या LinkedIn को अपडेट करने में समय बिता सकते हैं. आज आप 'Leisure' से ज्यादा 'Legacy' पर ध्यान देंगे. सोशल मीडिया पर आपकी कोई अचीवमेंट वाली पोस्ट काफी 'Engagement' बटोर सकती है.

लकी कलर: क्रीम और रॉयल ब्लू

लकी नंबर: 2 और 6

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है. अपने करियर की बाधाएं दूर करने के लिए आज शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए आज किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान देना आपके लिए 'गुड लक' लेकर आएगा.

Life-Saving टिप: कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और आज अहंकार से बचें.

मिथुन (Gemini) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'भाग्य का साथ और लंबी यात्राओं' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र आपकी वैचारिक शक्ति को और भी प्रखर बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. चंद्रमा का नवम भाव में होना अटके हुए कार्यों को गति देगा. यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश से संबंधित किसी काम में लगे हैं, तो आज बड़ी सफलता मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने या दूरगामी निवेश की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है. मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को आज नई पहचान मिलेगी.

सावधानी: सुबह के राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत न करें. आज भाग्य के भरोसे बैठकर आलस्य न करें, क्योंकि कर्म और भाग्य का मेल ही आज आपको बड़ा लाभ दिलाएगा.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मोर्चे पर आज पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा. छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. लव लाइफ में आज आप भविष्य को लेकर कोई गंभीर चर्चा कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे, लेकिन 'पैरों' या 'पिंडलियों' में हल्का दर्द हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालें या सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Explorer & Learner' रहने वाली है. आप अपनी 'Bucket List' को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप किसी 'Travel Aesthetic' या किसी 'Mind-Blowing Fact' वाली रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Surface-level' की बातों के बजाय गहरे ज्ञान (Deep Knowledge) की तलाश में रहेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सिल्वर

लकी नंबर: 5 और 9

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम है. अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आज भगवान विष्णु को पीले फूल और मिश्री अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको मानसिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में कोई भी नया गैजेट न खरीदें और आज अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें.

कर्क (Cancer) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'गहन चिंतन और आत्म-मंथन' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी की पुण्य तिथि है. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं. 'धनिष्ठा' नक्षत्र और आठवें चंद्रमा का मेल आज आपको कुछ गुप्त रहस्यों या पुरानी उलझनों को सुलझाने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको "Wait and Watch" की नीति अपनानी होगी. चंद्रमा का अष्टम भाव में होना अचानक काम में रुकावट या बदलाव का संकेत देता है. हालांकि, जो लोग इंश्योरेंस, टैक्स, या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) के दौरान आप पेंडिंग कार्यों को निपटाएं, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से बचें. पत्रिक संपत्ति को लेकर चल रही बातचीत आगे बढ़ सकती है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान कोई भी नया आर्थिक जोखिम न लें. आज सहकर्मियों पर आँख मूंदकर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावनात्मक गहराई' का है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, अष्टम चंद्रमा 'इंफेक्शन' या 'पेट की समस्या' दे सकता है. आज बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को थका सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Investigative & Moody' रहने वाली है. आप शायद सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर अपनी लाइफ के अगले 'Big Move' के बारे में सोचें. आज आप 'Mystery' और 'Psychology' जैसे विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ भी 'Cryptic' पोस्ट करने से बचें, क्योंकि लोग इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं.

लकी कलर: सफेद और दूधिया (Creamy White)

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का विशेष संयोग है. मानसिक अशांति को दूर करने के लिए आज भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालना आपके कष्टों को कम करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी अजनबी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर न करें और आज ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सतर्क रहें.

सिंह (Leo) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक पैदा करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर 'कोलाबरेशन' (Collaboration) से बड़ा फायदा होने वाला है. चंद्रमा का सप्तम भाव में होना बिजनेस पार्टनर्स के साथ तालमेल बढ़ाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय नई डील साइन करने या क्लाइंट मीटिंग्स के लिए बहुत प्रभावशाली है. यदि आप पब्लिक डीलिंग या मार्केटिंग में हैं, तो आज आपकी बातों का जादू लोगों पर चलेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश आज तय हो सकता है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान किसी से भी कठोर शब्द न बोलें. आज अपनी योजनाओं को बहुत ज्यादा 'शो-ऑफ' न करें, क्योंकि सातवें भाव का चंद्रमा विरोधियों को भी सक्रिय कर सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद रोमांटिक' हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन 'ब्लड प्रेशर' या 'पीठ' का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Power Couple & Social Star' वाली है. आज आप अपने पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड के साथ 'Aesthetic' फोटोज क्लिक कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी 'Presence' काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी. आज आप 'Teamwork' को 'Solo grind' से ज्यादा एन्जॉय करेंगे.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम है. अपने वैवाहिक जीवन और करियर में सफलता के लिए आज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति और सौभाग्य लेकर आएगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी भी साझेदारी (Partnership) की शुरुआत न करें और आज शाम को मंदिर जरूर जाएं.

कन्या (Virgo) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शत्रु विजय और कार्यकुशलता' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र और 'शुभ' योग का प्रभाव आपको जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप अपनी 'Detail-Oriented' एप्रोच के कारण प्रशंसा पाएंगे. चंद्रमा का छठे भाव में होना नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय पेंडिंग बिलों का भुगतान करने या बैंक से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए शुभ है. यदि आप किसी कानूनी विवाद में हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में झुक सकता है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि इसके वापस आने की संभावना कम रहेगी. छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी सहकर्मियों के साथ छोटी बहस भी करवा सकता है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया ठंडी रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन सामान्य है. आप दूसरों की मदद करने के लिए उत्साहित रहेंगे, जिससे आपकी सामाजिक छवि सुधरेगी. लव लाइफ में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, जिसे हंसी-मजाक में टालना बेहतर होगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पाचन' या 'पेट' से जुड़ी समस्या हो सकती है. एकादशी का व्रत रखना या हल्का भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा में सावधानी रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Problem Solver & Productive' वाली है. आज आप अपने फोन के फालतू ऐप्स डिलीट करने या अपनी 'To-Do' लिस्ट को खत्म करने में दिन बिता सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप 'Organized Life' या 'Health Tips' से जुड़ा कंटेंट पसंद करेंगे. आज आप 'Work-Life Balance' को सीरियसली लेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का दुर्लभ योग है. अपने शत्रुओं और बाधाओं को शांत करने के लिए आज भगवान शिव को काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए विष्णु चालीसा का पाठ करना और किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना आपके लिए मानसिक शांति का द्वार खोलेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी भी नई बीमारी के लिए स्व-उपचार (Self-medication) न करें और आज अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें.

तुला (Libra) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता, प्रेम और संतान सुख' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, रोमांस और रचनात्मकता का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र आपकी कल्पनाशक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी 'Innovation' की तारीफ होगी. चंद्रमा का पंचम भाव में होना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो डिजाइनिंग, आर्ट्स, या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने या अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए शुभ है. आर्थिक रूप से आज अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन जुए या सट्टे से बचें.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न लें. पंचम भाव का चंद्रमा कभी-कभी भ्रम पैदा करता है, इसलिए किसी भी कागजी कार्रवाई को करने से पहले उसे दोबारा जरूर पढ़ें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मैजिकल' हो सकता है. लव लाइफ में मधुरता रहेगी और आप पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे. सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन 'पेट के निचले हिस्से' में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative Genius & Romantic' वाली है. आज आप अपनी किसी 'Hidden Talent' को सोशल मीडिया पर शो-ऑफ कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर आपकी 'Aesthetic' स्टोरीज को काफी अटेंशन मिलेगा. आज आप 'Logic' से ज्यादा 'Vibe' पर भरोसा करेंगे.

लकी कलर: हल्का नीला और सफेद

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम है. अपनी बुद्धि और भाग्य को बढ़ाने के लिए आज भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए मिश्री और पानी का दान करना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी को भी दिल की बात (Confessions) करने से बचें और आज अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें.

वृश्चिक (Scorpio) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'घरेलू सुख और मानसिक शांति' खोजने का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख, माता और वाहन का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव आज आपको अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'Backseat' लेना पसंद करेंगे. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना रियल एस्टेट, कृषि और घर से जुड़े व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय घर के नवीनीकरण या प्रॉपर्टी से संबंधित कागजी कार्रवाई के लिए शुभ है. यदि आप ऑफिस में हैं, तो आज आपका ध्यान काम की क्वालिटी सुधारने पर रहेगा.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान कोई भी नया वाहन या महंगी वस्तु खरीदने की बात न करें. कार्यक्षेत्र में भावुक होकर कोई भी प्रोफेशनल निर्णय न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन माता के साथ समय बिताने और पुरानी यादों को ताजा करने का है. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ घर की साज-सज्जा या भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में जकड़न' या 'ब्लड प्रेशर' का ध्यान रखना चाहिए. तनाव से बचने के लिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा में असुविधा हो सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Cozy & Aesthetic' रहने वाली है. आप बाहर जाने के बजाय अपने कमरे को 'Vibe check' देने या किसी पुराने हॉबी को फिर से शुरू करने में समय बिता सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Domestic Bliss' या 'Cooking Skills' की रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Peace' को 'Party' पर तरजीह देंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और सफेद

लकी नंबर: 9 और 4

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम है. अपनी मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के लिए आज शिवलिंग पर दूध और गंगाजल अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना और 'विष्णु चालीसा' का पाठ करना आपके पारिवारिक क्लेशों को दूर करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में घर में कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं और अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

धनु (Sagittarius) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस, संचार और छोटी यात्राओं' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम, भाई-बहन और संवाद का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव आज आपकी नेटवर्किंग स्किल्स को और भी मजबूत बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और आत्मविश्वास शीर्ष पर रहेगा. चंद्रमा का तृतीय भाव में होना राइटिंग, मार्केटिंग, जर्नलिज्म और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी महत्वपूर्ण ईमेल, मैसेज या प्रपोजल भेजने के लिए सबसे सटीक है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज की गई छोटी यात्रा भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान किसी से भी तीखी बहस न करें. आज अपने सहकर्मियों पर ज्यादा हुक्म चलाने से बचें, वरना टीम वर्क प्रभावित हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ मेल-जोल बढ़ाने का है. लव लाइफ में संवाद (Communication) ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा; आज दिल की बात कहने में संकोच न करें. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन 'हाथों' या 'कंधों' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी एकाग्रता बनाए रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Explorer & Social Butterfly' वाली है. आज आप किसी नए ट्रेंड को ट्राई कर सकते हैं या अपने 'Following' लिस्ट को क्यूरेट कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपके 'Witty' रिप्लाई और कमेंट्स सुर्खियां बटोर सकते हैं. आज आप 'Hustle' के साथ-साथ 'Hangout' को भी बैलेंस करेंगे.

लकी कलर: पीला और आसमानी नीला

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम है. अपनी सफलता और साहस को बढ़ाने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए पक्षियों को दाना डालना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी भी नए सोशल मीडिया ग्रुप या विवादास्पद चर्चा का हिस्सा न बनें.

मकर (Capricorn) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन संचय और पारिवारिक विमर्श' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और परिवार का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र (जिसका स्वामी मंगल है) आज आपकी वाणी में आत्मविश्वास और अधिकार का भाव लाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. चंद्रमा का दूसरे भाव में होना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने या नई सेविंग्स स्कीम में निवेश करने का संकेत देता है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय सैलरी बढ़ाने की बात करने या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है. जो लोग पैतृक व्यवसाय या रत्न/आभूषण के व्यापार में हैं, उन्हें आज बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय समझौता न करें. अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि आज आप अनजाने में किसी को अपनी बातों से ठेस पहुंचा सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन परिवार के साथ डिनर या गेट-टुगेदर का है. घर के बड़ों की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दाँत' या 'गले' में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. आँखों का भी विशेष ध्यान रखें और धूल-धुएँ से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी जरूरी है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Influencer' वाली है. आज आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या 'Side Hustle' के बारे में गहराई से सोचेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप 'Classy & Minimalist' कंटेंट पोस्ट करना पसंद करेंगे. आज आप दिखावे से ज्यादा 'Value' पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का दुर्लभ संयोग है. अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए आज भगवान विष्णु को पीले अक्षत (चावल) और शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए कपूर का दान करना या शाम को घर में कपूर जलाना नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी को भी उधार न दें और आज "कम बोलें, ज्यादा सुनें" की नीति अपनाएं.

कुंभ (Aquarius) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'नई ऊर्जा और व्यक्तित्व निखार' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है और चंद्रमा आज आपकी अपनी राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं. 'धनिष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव आज आपको मानसिक रूप से बहुत सक्रिय और निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज आप कार्यक्षेत्र में 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहेंगे. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपके आत्मविश्वास को चरम पर रखेगा, जिससे रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या टीम लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने के लिए सर्वोत्तम है. आर्थिक रूप से आज स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी, लेकिन दिखावे के चक्कर में खर्च बढ़ सकता है.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान कोई भी बड़ा भावनात्मक निर्णय लेने से बचें. अपनी राशि में चंद्रमा होने के कारण आज आप थोड़े 'मूड स्विंग्स' का शिकार हो सकते हैं, इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में नयापन आएगा. यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी पर्सनैलिटी किसी को प्रभावित कर सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन 'सिरदर्द' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और पानी पीते रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय सावधानी जरूरी है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Self-Love & Personal Branding' वाली है. आज आप अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं या अपनी 'Bio' अपडेट कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी 'Authenticity' को सराहा जाएगा. आज आप 'Followers' की संख्या से ज्यादा अपनी मानसिक शांति को महत्व देंगे.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और सिल्वर

लकी नंबर: 4 और 8

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का संगम आपके लिए बेहद शुभ है. अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने के लिए आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए ॐ नमः शिवाय का जाप करना आपको मानसिक क्लेरिटी प्रदान करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर साइन न करें और आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें.

मीन (Pisces) - सोमवार, 13 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आध्यात्मिक विकास और विदेशी संपर्कों' का है. पंचांग के अनुसार, आज वरुथिनी एकादशी है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो व्यय, मोक्ष और एकांत का स्थान है. 'धनिष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव आज आपको भौतिक दुनिया से थोड़ा दूर ले जाकर मानसिक शांति की ओर मोड़ सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के मामले में आज का दिन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मल्टीनेशनल कंपनियों, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या अस्पताल/मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं. चंद्रमा का द्वादश भाव में होना बाहरी संपर्कों से लाभ का संकेत देता है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय पेंडिंग कार्यों की प्लानिंग और बजट रिव्यू के लिए अच्छा है. हालांकि, अचानक किसी यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अनचाहे खर्च हो सकते हैं.

सावधानी: सुबह राहुकाल (07:34 AM से 09:10 AM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही कोई बड़ा निवेश करें. आज ऑफिस में 'Secret Enemies' (गुप्त शत्रु) सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं का खुलासा न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े एकांतप्रिय महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात पर भावनात्मक चर्चा हो सकती है. जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें आज दूरियां अखर सकती हैं. सेहत की बात करें तो, बारहवां चंद्रमा 'नींद की कमी' या 'पैरों में सूजन' दे सकता है. आज मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा में सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Daydreamer & Healer' वाली है. आज आप किसी 'Spiritual Retreat' या 'Self-help' पॉडकास्ट में दिलचस्पी ले सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ भी पोस्ट करने के बजाय केवल 'Scroll & Observe' करना पसंद करेंगे. आज आप 'Digital Detox' के मूड में हो सकते हैं.

लकी कलर: हल्का पीला और सफेद

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय:

आज वरुथिनी एकादशी और सोमवार का दुर्लभ संगम है. अपने खर्चों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति के लिए आज भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं. चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना आपके जीवन की बाधाओं को कम करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल में किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े.

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