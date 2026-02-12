Aaj Ka Rashifal: गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 12:25:27 तक रहेगी. इसके बाद एकादशी आरंभ होगी. दशमी तिथि कर्म, निर्णय और अनुशासन की तिथि मानी जाती है. यह वह समय है जब काम को टालना भारी पड़ता है और जो अधूरा है उसे पूरा करने की मांग बढ़ती है.

एकादशी के आरंभ के साथ मानसिक शुद्धि, संयम और भीतर की दिशा बदलने का संकेत मिलता है. इसलिए आज का दिन दो हिस्सों में बाँटा हुआ है. दोपहर 12:25 के पहले गति और निर्णय, उसके बाद संयम और साफ दिशा.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र 13:43:22 तक प्रभावी है. ज्येष्ठा अधिकार, नेतृत्व, नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा की ऊर्जा बढ़ाता है. इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मन पर महसूस होने लगता है, जिससे संवाद में तीखापन, मन में असुरक्षा और सत्ता-संघर्ष जैसी स्थितियां उभर सकती हैं.

आज का हर्षण योग 27:05:14 तक है. यह योग राहत, समाधान और सही समय पर सही मदद मिलने की संभावना बढ़ाता है, लेकिन इसकी शर्त स्पष्ट है. व्यक्ति को जल्दबाज़ी नहीं, अनुशासन और विवेक से चलना होगा.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में 13:43:22 तक है. इसके बाद चंद्रमा के धनु में गोचर करेगा, जिससे दिन के उत्तरार्ध में दृष्टिकोण बदलता है. वृश्चिक चंद्रमा भावनाओं को गहरा, तीव्र और संदेहपूर्ण बना सकता है, जबकि धनु चंद्रमा सोच को विस्तार और दिशा देता है. इसका अर्थ यह है कि सुबह और दोपहर की ऊर्जा अधिक भावनात्मक, नियंत्रण वाली हो सकती है, और शाम होते-होते विचार अधिक स्पष्ट और आगे देखने वाले हो सकते हैं.

आज का सबसे महत्वपूर्ण समय-संकेत

आज का पंचांग विशेष है, अभिजीत मुहूर्त 12:13:25 से 12:57:50. यह समय स्पष्ट संवाद, इंटरव्यू, मीटिंग, निर्णय और उच्च अधिकारियों से बातचीत के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल 13:58:54 से 15:22:11. यह समय भ्रम, गलत आकलन और अनावश्यक टकराव का माना जाता है. इस अवधि में नया कार्य, निवेश, वाद-विवाद और अंतिम फैसले टालें.

इसके अतिरिक्त, दुष्टमुहूर्त 10:44:35 से 11:29:00 और 15:11:05 से 15:55:30 के बीच अनावश्यक जोखिम, कठोर ईमेल, कटु बातचीत और अधिकार-आधारित बहस से बचना बेहतर रहेगा. दिशा शूल दक्षिण में है, अतः दक्षिण दिशा की यात्रा टालें या सावधानी रखें.

अब आइए जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत राशिफल.

मेष (Aries), 12 February 2026

आज मेष राशि के लिए दिन सीधा संदेश देता है. रफ्तार से नहीं, नियंत्रण से जीत होगी. दशमी तिथि आपको काम को पूरा करने का दबाव देगी और चंद्रमा की वृश्चिक स्थिति आपके भीतर की बेचैनी को बढ़ा सकती है. आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से निर्णायक है, लेकिन आज निर्णय लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि निर्णय गुस्से से आ रहा है या विवेक से. यही अंतर दिन को खराब या शानदार बनाएगा.

टाइमिंग का नियम. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त आपके लिए पावर स्लॉट है. इस समय वरिष्ठों से बातचीत, इंटरव्यू, प्रस्ताव, महत्वपूर्ण कॉल या मीटिंग रखें. आप अपनी बात असरदार ढंग से रख पाएंगे. 13:58 से 15:22 के राहुकाल में किसी भी बहस, वित्तीय जोखिम या अंतिम निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 के समय गुस्से में कही गई बात लंबे समय का नुकसान कर सकती है.

Career: काम की गुणवत्ता पर आपकी परीक्षा होगी. कोई वरिष्ठ आपके काम के छोटे बिंदु पकड़ सकता है. इसे चुनौती नहीं, सुधार का संकेत मानें. अभिजीत मुहूर्त में आप सही पक्ष बना सकते हैं.

Finance: अचानक खर्च संभव है. खासकर घर या स्वास्थ्य से जुड़ा. राहुकाल में निवेश, उधार या किसी को पैसा देने से बचें.

Love: आज शब्दों की धार तेज़ है. इसलिए रिश्ते में ईगो-बैटल से बचें. शांत संवाद ही ताकत है.

Health: सिरदर्द, थकान, नींद की कमी या रक्तचाप जैसी परेशानी हो सकती है. शाम को स्क्रीन-टाइम कम करें.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9.

वृषभ (Taurus), 12 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का केंद्र बिंदु संबंध और साझेदारी है. दशमी तिथि स्पष्टता चाहती है और वृश्चिक चंद्रमा रिश्तों में छुपी हुई बातों को सतह पर ला सकता है. आप सामान्यतः स्थिर रहते हैं, लेकिन जब भरोसा डगमगाता है तो आपका मन कठोर हो जाता है. आज आपको कठोरता नहीं, संतुलित स्पष्टता चुननी होगी.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त में बातचीत का स्तर बदल सकता है. यदि आपको जीवनसाथी या पार्टनर से कोई गंभीर बात करनी है, तो 12:13 से 12:57 के बीच करें. यही समय समझौते, शर्तें तय करने और रिश्ते को नई दिशा देने के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच किसी भी डील, अनुबंध या भावनात्मक निर्णय को अंतिम रूप न दें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में अनावश्यक बहस से बचें.

Career: क्लाइंट, साझेदारी या टीम के साथ काम में पारदर्शिता रखें. आज एक छोटा मिसकम्युनिकेशन बड़ा बन सकता है. अभिजीत में लिखित स्पष्टता बनाएं.

Finance: स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें. राहुकाल में भुगतान, निवेश या उधार टालें.

Love: भावनात्मक मुद्दे उभर सकते हैं. आज सच्चाई सामने आए तो बचाव नहीं, समाधान चुनें.

Health: गले, गर्दन या पाचन से जुड़ी परेशानी संभव है. पानी और भोजन में संतुलन रखें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini), 12 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन सिस्टम और अनुशासन की मांग करता है. दशमी तिथि काम का हिसाब चाहती है और वृश्चिक चंद्रमा मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. आपकी ताकत तेज़ दिमाग है, लेकिन आज तेज़ी के साथ स्थिरता जोड़नी होगी. यदि आप मल्टी-टास्क में बिखरे, तो दिन भारी लगेगा. यदि आपने प्राथमिकता तय कर ली, तो आप वही काम कर देंगे जो दूसरे नहीं कर पाएंगे.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 में रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, क्लियरेंस या महत्वपूर्ण ईमेल करें. यह समय आपकी बात को वैल्यू देगा. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच किसी विवाद, कंप्लेंट, HR टकराव या जोखिम भरे निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 के बीच भी टोन सॉफ्ट रखें.

Career: प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. कोई सहकर्मी आपकी कमज़ोरी ढूँढ सकता है. आप बहस से नहीं, डेटा और काम की गुणवत्ता से जीतें.

Finance: अनावश्यक खर्च कटौती करें. खासकर ऑनलाइन खरीद या आवेग में किया गया खर्च.

Love: संवाद की कमी हो सकती है. आज समय कम मिले तो भी एक स्पष्ट संदेश रिश्ते को बचा लेगा.

Health: थकान, आँखों में जलन, गर्दन-कंधे में तनाव संभव है. ब्रेक और स्ट्रेचिंग मदद करेगी.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 12 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई और रचनात्मक निर्णयों से जुड़ा है. दशमी तिथि आपको जिम्मेदारी का संकेत देती है और वृश्चिक चंद्रमा आपके भीतर की भावनाओं को तेज़ कर देता है. आज आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं. यही आपकी परिपक्वता का टेस्ट है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए भावनात्मक बातचीत और रचनात्मक निर्णयों के लिए श्रेष्ठ है. बच्चों, पढ़ाई, प्रेम या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़ा कदम इसी समय लें. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच सट्टा, जोखिम, भावनात्मक फैसला या किसी पर भरोसा करके पैसा लगाना टालें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में त्वरित निष्कर्ष न निकालें.

Career: कंटेंट, शिक्षा, सलाह, डिजाइन, मीडिया, पब्लिक-डीलिंग से जुड़े लोग आज अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते वे भावनात्मक उलझन में न जाएं.

Finance: बच्चों या घर से जुड़े खर्च हो सकते हैं. बजट बनाकर चलें.

Love: रिश्ता गहरा होगा, लेकिन अपेक्षाएं नियंत्रित रखें. आज आपका मूड रिश्ते का टेम्परेचर सेट करेगा.

Health: पाचन, एसिडिटी या नींद की गड़बड़ी संभव है. हल्का भोजन और समय पर आराम रखें.

Lucky Color. क्रीम.

Lucky Number. 2.

सिंह (Leo), 12 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और प्रतिष्ठा के बीच संतुलन साधने का है. दशमी तिथि जिम्मेदारी बढ़ाती है और ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपके भीतर नियंत्रण की इच्छा को बढ़ा सकती है. यदि आप हर चीज़ अपने तरीके से करवाना चाहेंगे, तो टकराव होगा. यदि आप दिशा देंगे और जगह छोड़ेंगे, तो काम बनेगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 में परिवार, संपत्ति, घर या वाहन से जुड़े निर्णय लेना ठीक है. ऑफिस की कोई महत्वपूर्ण चर्चा भी इसी समय करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में पारिवारिक बहस, संपत्ति विवाद, या किसी बड़े निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 में गुस्से में उठाया गया कदम नुकसान दे सकता है.

Career: आपकी इमेज और परफॉर्मेंस दोनों देखे जाएंगे. आज क्रेडिट की लड़ाई न करें. काम की स्थिरता दिखाएं.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. कोई रिपेयर, मेंटेनेंस या पारिवारिक भुगतान संभव है.

Love: परिवार और रिश्ते में संतुलन रखना होगा. एक छोटा अहं मुद्दा बड़ा बन सकता है.

Health: पीठ, छाती या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है. वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo), 12 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन संवाद, रणनीति और निर्णयों की शुद्धता का है. दशमी तिथि आपको काम को परफेक्शन में लाने की प्रेरणा देगी, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र कभी-कभी शब्दों को तीखा बना देता है. आज आपकी जीत आपकी भाषा में है. जितना सटीक बोलेंगे, उतना काम बनेगा. जितना कटाक्ष करेंगे, उतना विरोध बढ़ेगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए गोल्डन स्लॉट है. मीटिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल मेल, प्रस्ताव, प्रेजेंटेशन इसी समय करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में बहस, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल, या किसी को कठोर जवाब देने से बचें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में जल्द निष्कर्ष न निकालें.

Career: आपकी योजना और शब्द दोनों आपके पक्ष में रहेंगे. लेकिन टीम को नीचा दिखाने का भाव न आए. सहयोग से परिणाम बड़ा होगा.

Finance: स्थिरता बनी रहेगी. खर्च नियंत्रित रहेंगे. फिर भी राहुकाल में किसी नई स्कीम या सलाह पर पैसा न लगाएं.

Love: रिश्ते में स्पष्टता आएगी. यदि आप सीधे बोलेंगे तो बात बनेगी, यदि आप ताने देंगे तो दूरी बनेगी.

Health: गर्दन, कंधे, नसों में तनाव संभव है. स्ट्रेचिंग और ब्रेक लें.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 4.

तुला (Libra), 12 February 2026

आज का दिन संतुलन की वास्तविक परीक्षा है. दशमी तिथि कार्य और जिम्मेदारी की मांग करती है, जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र अधिकार और नियंत्रण की भावना बढ़ाता है. वृश्चिक चंद्रमा आपके वित्त और आत्म-मूल्य के भाव को सक्रिय कर रहा है. इसका अर्थ है कि आज पैसा, प्रतिष्ठा और आपकी वैल्यू को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से चलें.

टाइमिंग का नियम. 12:13:25 से 12:57:50 का अभिजीत मुहूर्त आर्थिक चर्चा, वेतन वार्ता, बिल सेटलमेंट या किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए श्रेष्ठ है. 13:58:54 से 15:22:11 के राहुकाल में निवेश, उधार या बड़े भुगतान से बचें. 10:44:35 से 11:29:00 के दुर्मुहूर्त में कठोर ईमेल या पब्लिक कमेंट न करें.

Career: आपकी कूटनीति आज काम आएगी. टीम में मतभेद हो तो आप मध्यस्थ बन सकते हैं.

Finance: बजट पर नियंत्रण रखें. राहुकाल में नया निवेश टालें.

Love: रिश्ते में भरोसा प्राथमिकता बने. तुलना और शक से बचें.

Health: शुगर, गला या त्वचा संबंधी हल्की परेशानी संभव.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 7.

वृश्चिक (Scorpio), 12 February 2026

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं गहरी और प्रतिक्रियाएं तीखी हो सकती हैं. दशमी तिथि आपको अधूरे काम पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी. आज आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है, पर साथ ही लोग आपकी प्रतिक्रिया पर नज़र रखेंगे. नियंत्रण ही शक्ति है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए निर्णय का स्वर्ण समय है. प्रमोशन, पिच, इंटरव्यू, नेतृत्व-घोषणा या सख्त निर्णय इसी समय लें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में टकराव, आरोप-प्रत्यारोप और जोखिम भरे कदम टालें. 15:11 से 15:55 के दुर्मुहूर्त में आवेश से बचें.

Career: नेतृत्व की स्थिति बन सकती है. आप दिशा तय करेंगे.

Finance: अचानक अवसर दिखेगा, पर राहुकाल में फाइनल न करें.

Love: अधिकार-भाव कम रखें. संवेदनशील संवाद रखें.

Health: ब्लड-प्रेशर, माइग्रेन या नींद की कमी संभव.

Lucky Color. मरून.

Lucky Number. 8.

धनु (Sagittarius), 12 February 2026

दिन का पहला हिस्सा आत्म-मंथन का है. वृश्चिक चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गुप्त चिंताओं को सक्रिय कर सकता है. दशमी आपको काम पूरा करने का दबाव देगी, पर आप भीतर से थके हुए महसूस कर सकते हैं. दोपहर बाद दृष्टिकोण हल्का होगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में कन्फिडेंशियल बातचीत, रणनीति-निर्धारण और दस्तावेजी कार्य करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में यात्रा, टिकट बुकिंग या कानूनी कदम टालें. 10:44 से 11:29 में जल्द निष्कर्ष न निकालें.

Career: बैक-एंड काम, रिसर्च और प्लानिंग में सफलता.

Finance: छिपे खर्च सामने आ सकते हैं. प्लान बनाएं.

Love: दूरी या गलतफहमी हो तो स्पष्ट संवाद रखें.

Health: नींद और मानसिक विश्राम जरूरी.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn), 12 February 2026

आज नेटवर्क, टीम और भविष्य की योजना पर ध्यान रहेगा. दशमी तिथि आपको लक्ष्य की ओर केंद्रित रखेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण प्रतिस्पर्धा तीखी हो सकती है, पर हर्षण योग समाधान का संकेत देता है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में ग्रुप-मीटिंग, प्रस्तुति, टार्गेट-फाइनल या क्लाइंट कॉल करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में साझेदारी की घोषणा या साइनिंग टालें. 15:11 से 15:55 में शब्द संयमित रखें.

Career: टीम में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

Finance: दीर्घकालिक निवेश पर विचार, पर राहुकाल से बचें.

Love: मित्रता से प्रेम की ओर कदम बढ़ सकता है.

Health: घुटनों या हड्डियों में हल्का दर्द संभव.

Lucky Color. ग्रे.

Lucky Number. 4.

कुंभ (Aquarius), 12 February 2026

आज प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि का दिन है. दशमी आपको परिणाम देने के लिए प्रेरित करेगी. वृश्चिक चंद्रमा आपके करियर-भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए वरिष्ठों की नज़र आप पर है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में प्रमोशन-चर्चा, इंटरव्यू या पब्लिक अनाउंसमेंट करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में बहस या पब्लिक स्टेटमेंट टालें. 10:44 से 11:29 में अनावश्यक जोखिम न लें.

Career: आपकी रणनीति असर दिखाएगी. अधिकार बढ़ सकता है.

Finance: आय-स्रोत स्थिर, पर दिखावे में खर्च न करें.

Love: काम-काज के कारण समय कम मिलेगा. संतुलन रखें.

Health: तनाव-प्रबंधन आवश्यक.

Lucky Color. इलेक्ट्रिक ब्लू.

Lucky Number. 11.

मीन (Pisces), 12 February 2026

आज विस्तार और दृष्टिकोण का दिन है. दशमी आपको लंबित निर्णय लेने को कहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र कभी-कभी कठोरता लाता है, पर हर्षण योग अंततः सकारात्मक मोड़ देता है. यात्रा, शिक्षा, कानूनी या आध्यात्मिक विषय प्रमुख रह सकते हैं.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में आवेदन, फॉर्म, कानूनी दस्तावेज या आधिकारिक मेल भेजें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में यात्रा-निर्णय या बड़ा जोखिम टालें. 15:11 से 15:55 में भावनात्मक बहस न करें.

Career: उच्च शिक्षा, विदेश, ट्रेनिंग या नई दिशा का संकेत.

Finance: प्लानिंग करें, अचानक निर्णय न लें.

Love: दूरी कम करने का प्रयास करें. सच्ची बात असर करेगी.

Health: पैरों में थकान, पानी की कमी से परेशानी संभव.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 12.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.