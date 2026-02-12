हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 12 February 2026: आज 12:25 के बाद बदलेगी ग्रहों की चाल, इन 5 राशियों की चमकने वाली है किस्मत!

Aaj Ka Rashifal 12 February 2026: आज 12:25 के बाद बदलेगी ग्रहों की चाल, इन 5 राशियों की चमकने वाली है किस्मत!

Aaj Ka Rashifal 12 Feb 2026: आज चंद्रमा का गोचर और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपकी राशि पर क्या असर डालेगा? जानें दोपहर 12:13 के 'गोल्डन टाइम' और राहुकाल की सावधानी के साथ अपना सटीक राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 12:25:27 तक रहेगी. इसके बाद एकादशी आरंभ होगी. दशमी तिथि कर्म, निर्णय और अनुशासन की तिथि मानी जाती है. यह वह समय है जब काम को टालना भारी पड़ता है और जो अधूरा है उसे पूरा करने की मांग बढ़ती है.

एकादशी के आरंभ के साथ मानसिक शुद्धि, संयम और भीतर की दिशा बदलने का संकेत मिलता है. इसलिए आज का दिन दो हिस्सों में बाँटा हुआ है. दोपहर 12:25 के पहले गति और निर्णय, उसके बाद संयम और साफ दिशा.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र 13:43:22 तक प्रभावी है. ज्येष्ठा अधिकार, नेतृत्व, नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा की ऊर्जा बढ़ाता है. इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मन पर महसूस होने लगता है, जिससे संवाद में तीखापन, मन में असुरक्षा और सत्ता-संघर्ष जैसी स्थितियां उभर सकती हैं.

आज का हर्षण योग 27:05:14 तक है. यह योग राहत, समाधान और सही समय पर सही मदद मिलने की संभावना बढ़ाता है, लेकिन इसकी शर्त स्पष्ट है. व्यक्ति को जल्दबाज़ी नहीं, अनुशासन और विवेक से चलना होगा.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में 13:43:22 तक है. इसके बाद चंद्रमा के धनु में गोचर करेगा, जिससे दिन के उत्तरार्ध में दृष्टिकोण बदलता है. वृश्चिक चंद्रमा भावनाओं को गहरा, तीव्र और संदेहपूर्ण बना सकता है, जबकि धनु चंद्रमा सोच को विस्तार और दिशा देता है. इसका अर्थ यह है कि सुबह और दोपहर की ऊर्जा अधिक भावनात्मक, नियंत्रण वाली हो सकती है, और शाम होते-होते विचार अधिक स्पष्ट और आगे देखने वाले हो सकते हैं.

आज का सबसे महत्वपूर्ण समय-संकेत

आज का पंचांग विशेष है, अभिजीत मुहूर्त 12:13:25 से 12:57:50. यह समय स्पष्ट संवाद, इंटरव्यू, मीटिंग, निर्णय और उच्च अधिकारियों से बातचीत के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल 13:58:54 से 15:22:11. यह समय भ्रम, गलत आकलन और अनावश्यक टकराव का माना जाता है. इस अवधि में नया कार्य, निवेश, वाद-विवाद और अंतिम फैसले टालें.

इसके अतिरिक्त, दुष्टमुहूर्त 10:44:35 से 11:29:00 और 15:11:05 से 15:55:30 के बीच अनावश्यक जोखिम, कठोर ईमेल, कटु बातचीत और अधिकार-आधारित बहस से बचना बेहतर रहेगा. दिशा शूल दक्षिण में है, अतः दक्षिण दिशा की यात्रा टालें या सावधानी रखें.

अब आइए जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत राशिफल.

मेष (Aries), 12 February 2026

आज मेष राशि के लिए दिन सीधा संदेश देता है. रफ्तार से नहीं, नियंत्रण से जीत होगी. दशमी तिथि आपको काम को पूरा करने का दबाव देगी और चंद्रमा की वृश्चिक स्थिति आपके भीतर की बेचैनी को बढ़ा सकती है. आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से निर्णायक है, लेकिन आज निर्णय लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि निर्णय गुस्से से आ रहा है या विवेक से. यही अंतर दिन को खराब या शानदार बनाएगा.

टाइमिंग का नियम. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त आपके लिए पावर स्लॉट है. इस समय वरिष्ठों से बातचीत, इंटरव्यू, प्रस्ताव, महत्वपूर्ण कॉल या मीटिंग रखें. आप अपनी बात असरदार ढंग से रख पाएंगे. 13:58 से 15:22 के राहुकाल में किसी भी बहस, वित्तीय जोखिम या अंतिम निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 के समय गुस्से में कही गई बात लंबे समय का नुकसान कर सकती है.

Career: काम की गुणवत्ता पर आपकी परीक्षा होगी. कोई वरिष्ठ आपके काम के छोटे बिंदु पकड़ सकता है. इसे चुनौती नहीं, सुधार का संकेत मानें. अभिजीत मुहूर्त में आप सही पक्ष बना सकते हैं.
Finance: अचानक खर्च संभव है. खासकर घर या स्वास्थ्य से जुड़ा. राहुकाल में निवेश, उधार या किसी को पैसा देने से बचें.
Love: आज शब्दों की धार तेज़ है. इसलिए रिश्ते में ईगो-बैटल से बचें. शांत संवाद ही ताकत है.
Health: सिरदर्द, थकान, नींद की कमी या रक्तचाप जैसी परेशानी हो सकती है. शाम को स्क्रीन-टाइम कम करें.

Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9.

वृषभ (Taurus), 12 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का केंद्र बिंदु संबंध और साझेदारी है. दशमी तिथि स्पष्टता चाहती है और वृश्चिक चंद्रमा रिश्तों में छुपी हुई बातों को सतह पर ला सकता है. आप सामान्यतः स्थिर रहते हैं, लेकिन जब भरोसा डगमगाता है तो आपका मन कठोर हो जाता है. आज आपको कठोरता नहीं, संतुलित स्पष्टता चुननी होगी.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त में बातचीत का स्तर बदल सकता है. यदि आपको जीवनसाथी या पार्टनर से कोई गंभीर बात करनी है, तो 12:13 से 12:57 के बीच करें. यही समय समझौते, शर्तें तय करने और रिश्ते को नई दिशा देने के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच किसी भी डील, अनुबंध या भावनात्मक निर्णय को अंतिम रूप न दें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में अनावश्यक बहस से बचें.

Career: क्लाइंट, साझेदारी या टीम के साथ काम में पारदर्शिता रखें. आज एक छोटा मिसकम्युनिकेशन बड़ा बन सकता है. अभिजीत में लिखित स्पष्टता बनाएं.
Finance: स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें. राहुकाल में भुगतान, निवेश या उधार टालें.
Love: भावनात्मक मुद्दे उभर सकते हैं. आज सच्चाई सामने आए तो बचाव नहीं, समाधान चुनें.
Health: गले, गर्दन या पाचन से जुड़ी परेशानी संभव है. पानी और भोजन में संतुलन रखें.

Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini), 12 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन सिस्टम और अनुशासन की मांग करता है. दशमी तिथि काम का हिसाब चाहती है और वृश्चिक चंद्रमा मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. आपकी ताकत तेज़ दिमाग है, लेकिन आज तेज़ी के साथ स्थिरता जोड़नी होगी. यदि आप मल्टी-टास्क में बिखरे, तो दिन भारी लगेगा. यदि आपने प्राथमिकता तय कर ली, तो आप वही काम कर देंगे जो दूसरे नहीं कर पाएंगे.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 में रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, क्लियरेंस या महत्वपूर्ण ईमेल करें. यह समय आपकी बात को वैल्यू देगा. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच किसी विवाद, कंप्लेंट, HR टकराव या जोखिम भरे निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 के बीच भी टोन सॉफ्ट रखें.

Career: प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. कोई सहकर्मी आपकी कमज़ोरी ढूँढ सकता है. आप बहस से नहीं, डेटा और काम की गुणवत्ता से जीतें.
Finance: अनावश्यक खर्च कटौती करें. खासकर ऑनलाइन खरीद या आवेग में किया गया खर्च.
Love: संवाद की कमी हो सकती है. आज समय कम मिले तो भी एक स्पष्ट संदेश रिश्ते को बचा लेगा.
Health: थकान, आँखों में जलन, गर्दन-कंधे में तनाव संभव है. ब्रेक और स्ट्रेचिंग मदद करेगी.

Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 12 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई और रचनात्मक निर्णयों से जुड़ा है. दशमी तिथि आपको जिम्मेदारी का संकेत देती है और वृश्चिक चंद्रमा आपके भीतर की भावनाओं को तेज़ कर देता है. आज आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं. यही आपकी परिपक्वता का टेस्ट है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए भावनात्मक बातचीत और रचनात्मक निर्णयों के लिए श्रेष्ठ है. बच्चों, पढ़ाई, प्रेम या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़ा कदम इसी समय लें. राहुकाल 13:58 से 15:22 के बीच सट्टा, जोखिम, भावनात्मक फैसला या किसी पर भरोसा करके पैसा लगाना टालें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में त्वरित निष्कर्ष न निकालें.

Career: कंटेंट, शिक्षा, सलाह, डिजाइन, मीडिया, पब्लिक-डीलिंग से जुड़े लोग आज अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते वे भावनात्मक उलझन में न जाएं.
Finance: बच्चों या घर से जुड़े खर्च हो सकते हैं. बजट बनाकर चलें.
Love: रिश्ता गहरा होगा, लेकिन अपेक्षाएं नियंत्रित रखें. आज आपका मूड रिश्ते का टेम्परेचर सेट करेगा.
Health: पाचन, एसिडिटी या नींद की गड़बड़ी संभव है. हल्का भोजन और समय पर आराम रखें.

Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 2.

सिंह (Leo), 12 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और प्रतिष्ठा के बीच संतुलन साधने का है. दशमी तिथि जिम्मेदारी बढ़ाती है और ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपके भीतर नियंत्रण की इच्छा को बढ़ा सकती है. यदि आप हर चीज़ अपने तरीके से करवाना चाहेंगे, तो टकराव होगा. यदि आप दिशा देंगे और जगह छोड़ेंगे, तो काम बनेगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 में परिवार, संपत्ति, घर या वाहन से जुड़े निर्णय लेना ठीक है. ऑफिस की कोई महत्वपूर्ण चर्चा भी इसी समय करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में पारिवारिक बहस, संपत्ति विवाद, या किसी बड़े निर्णय से बचें. दुर्मुहूर्त 15:11 से 15:55 में गुस्से में उठाया गया कदम नुकसान दे सकता है.

Career: आपकी इमेज और परफॉर्मेंस दोनों देखे जाएंगे. आज क्रेडिट की लड़ाई न करें. काम की स्थिरता दिखाएं.
Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. कोई रिपेयर, मेंटेनेंस या पारिवारिक भुगतान संभव है.
Love: परिवार और रिश्ते में संतुलन रखना होगा. एक छोटा अहं मुद्दा बड़ा बन सकता है.
Health: पीठ, छाती या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है. वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है.

Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo), 12 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन संवाद, रणनीति और निर्णयों की शुद्धता का है. दशमी तिथि आपको काम को परफेक्शन में लाने की प्रेरणा देगी, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र कभी-कभी शब्दों को तीखा बना देता है. आज आपकी जीत आपकी भाषा में है. जितना सटीक बोलेंगे, उतना काम बनेगा. जितना कटाक्ष करेंगे, उतना विरोध बढ़ेगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए गोल्डन स्लॉट है. मीटिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल मेल, प्रस्ताव, प्रेजेंटेशन इसी समय करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में बहस, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल, या किसी को कठोर जवाब देने से बचें. दुर्मुहूर्त 10:44 से 11:29 में जल्द निष्कर्ष न निकालें.

Career: आपकी योजना और शब्द दोनों आपके पक्ष में रहेंगे. लेकिन टीम को नीचा दिखाने का भाव न आए. सहयोग से परिणाम बड़ा होगा.
Finance: स्थिरता बनी रहेगी. खर्च नियंत्रित रहेंगे. फिर भी राहुकाल में किसी नई स्कीम या सलाह पर पैसा न लगाएं.
Love: रिश्ते में स्पष्टता आएगी. यदि आप सीधे बोलेंगे तो बात बनेगी, यदि आप ताने देंगे तो दूरी बनेगी.
Health: गर्दन, कंधे, नसों में तनाव संभव है. स्ट्रेचिंग और ब्रेक लें.

Lucky Color. हरा.
Lucky Number. 4.

तुला (Libra), 12 February 2026

आज का दिन संतुलन की वास्तविक परीक्षा है. दशमी तिथि कार्य और जिम्मेदारी की मांग करती है, जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र अधिकार और नियंत्रण की भावना बढ़ाता है. वृश्चिक चंद्रमा आपके वित्त और आत्म-मूल्य के भाव को सक्रिय कर रहा है. इसका अर्थ है कि आज पैसा, प्रतिष्ठा और आपकी वैल्यू को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से चलें.

टाइमिंग का नियम. 12:13:25 से 12:57:50 का अभिजीत मुहूर्त आर्थिक चर्चा, वेतन वार्ता, बिल सेटलमेंट या किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए श्रेष्ठ है. 13:58:54 से 15:22:11 के राहुकाल में निवेश, उधार या बड़े भुगतान से बचें. 10:44:35 से 11:29:00 के दुर्मुहूर्त में कठोर ईमेल या पब्लिक कमेंट न करें.

Career: आपकी कूटनीति आज काम आएगी. टीम में मतभेद हो तो आप मध्यस्थ बन सकते हैं.
Finance: बजट पर नियंत्रण रखें. राहुकाल में नया निवेश टालें.
Love: रिश्ते में भरोसा प्राथमिकता बने. तुलना और शक से बचें.
Health: शुगर, गला या त्वचा संबंधी हल्की परेशानी संभव.

Lucky Color. नीला.
Lucky Number. 7.

वृश्चिक (Scorpio), 12 February 2026

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं गहरी और प्रतिक्रियाएं तीखी हो सकती हैं. दशमी तिथि आपको अधूरे काम पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी. आज आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है, पर साथ ही लोग आपकी प्रतिक्रिया पर नज़र रखेंगे. नियंत्रण ही शक्ति है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 आपके लिए निर्णय का स्वर्ण समय है. प्रमोशन, पिच, इंटरव्यू, नेतृत्व-घोषणा या सख्त निर्णय इसी समय लें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में टकराव, आरोप-प्रत्यारोप और जोखिम भरे कदम टालें. 15:11 से 15:55 के दुर्मुहूर्त में आवेश से बचें.

Career: नेतृत्व की स्थिति बन सकती है. आप दिशा तय करेंगे.
Finance: अचानक अवसर दिखेगा, पर राहुकाल में फाइनल न करें.
Love: अधिकार-भाव कम रखें. संवेदनशील संवाद रखें.
Health: ब्लड-प्रेशर, माइग्रेन या नींद की कमी संभव.

Lucky Color. मरून.
Lucky Number. 8.

धनु (Sagittarius), 12 February 2026

दिन का पहला हिस्सा आत्म-मंथन का है. वृश्चिक चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गुप्त चिंताओं को सक्रिय कर सकता है. दशमी आपको काम पूरा करने का दबाव देगी, पर आप भीतर से थके हुए महसूस कर सकते हैं. दोपहर बाद दृष्टिकोण हल्का होगा.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में कन्फिडेंशियल बातचीत, रणनीति-निर्धारण और दस्तावेजी कार्य करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में यात्रा, टिकट बुकिंग या कानूनी कदम टालें. 10:44 से 11:29 में जल्द निष्कर्ष न निकालें.

Career: बैक-एंड काम, रिसर्च और प्लानिंग में सफलता.
Finance: छिपे खर्च सामने आ सकते हैं. प्लान बनाएं.
Love: दूरी या गलतफहमी हो तो स्पष्ट संवाद रखें.
Health: नींद और मानसिक विश्राम जरूरी.

Lucky Color. पीला.
Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn), 12 February 2026

आज नेटवर्क, टीम और भविष्य की योजना पर ध्यान रहेगा. दशमी तिथि आपको लक्ष्य की ओर केंद्रित रखेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण प्रतिस्पर्धा तीखी हो सकती है, पर हर्षण योग समाधान का संकेत देता है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में ग्रुप-मीटिंग, प्रस्तुति, टार्गेट-फाइनल या क्लाइंट कॉल करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में साझेदारी की घोषणा या साइनिंग टालें. 15:11 से 15:55 में शब्द संयमित रखें.

Career: टीम में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.
Finance: दीर्घकालिक निवेश पर विचार, पर राहुकाल से बचें.
Love: मित्रता से प्रेम की ओर कदम बढ़ सकता है.
Health: घुटनों या हड्डियों में हल्का दर्द संभव.

Lucky Color. ग्रे.
Lucky Number. 4.

कुंभ (Aquarius), 12 February 2026

आज प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि का दिन है. दशमी आपको परिणाम देने के लिए प्रेरित करेगी. वृश्चिक चंद्रमा आपके करियर-भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए वरिष्ठों की नज़र आप पर है.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में प्रमोशन-चर्चा, इंटरव्यू या पब्लिक अनाउंसमेंट करें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में बहस या पब्लिक स्टेटमेंट टालें. 10:44 से 11:29 में अनावश्यक जोखिम न लें.

Career: आपकी रणनीति असर दिखाएगी. अधिकार बढ़ सकता है.
Finance: आय-स्रोत स्थिर, पर दिखावे में खर्च न करें.
Love: काम-काज के कारण समय कम मिलेगा. संतुलन रखें.
Health: तनाव-प्रबंधन आवश्यक.

Lucky Color. इलेक्ट्रिक ब्लू.
Lucky Number. 11.

मीन (Pisces), 12 February 2026

आज विस्तार और दृष्टिकोण का दिन है. दशमी आपको लंबित निर्णय लेने को कहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र कभी-कभी कठोरता लाता है, पर हर्षण योग अंततः सकारात्मक मोड़ देता है. यात्रा, शिक्षा, कानूनी या आध्यात्मिक विषय प्रमुख रह सकते हैं.

टाइमिंग का नियम. अभिजीत 12:13 से 12:57 में आवेदन, फॉर्म, कानूनी दस्तावेज या आधिकारिक मेल भेजें. राहुकाल 13:58 से 15:22 में यात्रा-निर्णय या बड़ा जोखिम टालें. 15:11 से 15:55 में भावनात्मक बहस न करें.

Career: उच्च शिक्षा, विदेश, ट्रेनिंग या नई दिशा का संकेत.
Finance: प्लानिंग करें, अचानक निर्णय न लें.
Love: दूरी कम करने का प्रयास करें. सच्ची बात असर करेगी.
Health: पैरों में थकान, पानी की कमी से परेशानी संभव.

Lucky Color. समुद्री हरा.
Lucky Number. 12.

यह भी पढ़ें- फरवरी 2026 में 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे! जानें खगोलीय परेड की सटीक तारीख?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 12 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
महाराष्ट्र
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
महाराष्ट्र
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
विश्व
तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? बीएनपी का भारत को लेकर क्या स्टैंड? शेख हसीना के समर्थक किसे करेंगे वोट
तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? बीएनपी का भारत को लेकर क्या स्टैंड? शेख हसीना के समर्थक किसे करेंगे वोट
जनरल नॉलेज
मुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?
मुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?
ट्रेंडिंग
Video: “प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख
“प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख" बंदूक की तरह चली तेज बौछार, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget