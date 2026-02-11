फरवरी 2026 में 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे! जानें खगोलीय परेड की सटीक तारीख?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरफरवरी 2026 में 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे! जानें खगोलीय परेड की सटीक तारीख?

Planetary parade in February 2026: खगोलप्रेमियों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आसमान में 6 ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे, जिसे ग्रहों की परेड भी कहा जाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Planetary parade in February 2026: खगोलप्रेमियों के लिए फरवरी का महीना आकाश में देखने के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस महीने एक नहीं, बल्कि 6 ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे, जिसे खगोलविद आमतौर पर ग्रहों की परेड भी कहते हैं. यह दुर्लभ खगोलीय संरेखण सूर्यास्त के फौरन बाद शाम के आकाश को रोशन करने के साथ एक बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करेगा.  

इस महीने थोड़े वक्त के लिए ही हमारे सौर मंडल के कई ग्रह आकाश के एक ही क्षेत्र में एक साथ क्लस्टर (एक ही स्थान पर एकत्रित वस्तुओं) दिखाई देंगे, जिससे उन लोगों के लिए एक बेहद ही आकर्षक दृश्य बनेगा जो ऊपर देखने को मिलेगा. 

28 फरवरी को घटेगी दुर्लभ खगोलीय घटना

यह खगोल घटना आने वाले दिनों में घटित होगी, और एक खास शाम को इसका सबसे साफ नजारा देखने को मिलेगा. नासा के मुताबिक इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए सबसे अच्छा मौका शनिवार, 28 फरवरी को होगा. 

अब से लेकर फरवरी के आखिर तक बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी ग्रह आकाश के एक ही हिस्से में स्थित होंगे. कुछ ग्रहों को नंगी आंखों से देख पाना आसान होगा, जबकि अन्य ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी.

सूर्यास्त के बाद दिखेगा ये खास नजारा

सूर्यास्त के ठीक बाद बुध और शुक्र ग्रह क्षितिज से थोड़ा ऊपर दिखाई देंगे, जबकि शनि ग्रह आकाश में नीचे की ओर होगा. इस दौरान करीब पूर्ण चंद्रमा भी चमकीला दिखाई देगा.

ग्रहों का दृश्य सूर्यास्त के फौरन बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन यह क्षणिक होगा खासकर बुध और शुक्र का, इसके उलट बृहस्पति शाम के बाद तक दिखाई देता रहेगा.

अगर मौसम साफ होगा और सामने कुछ भी नजर को नहीं रोकेगा, तो आप जो देखेंगे हैं उसका मज़ा कई गुना ज़्यादा आएगा.

भारत में ये खगोलीय नजारा दिखेगा या नहीं?

भारत में यह दुर्लभ खगोलीय नजारा दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और देहरादून जैसे शहरों में अनुकूल दृश्य देखने की संभावना है, बस आसमान साफ होना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 11 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Planets Astronomer Transit 2026 February 2026
