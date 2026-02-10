हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति कब ? इन 3 राशियों का आर्थिक अंधेरा छटेगा, होगा धन लाभ

Kumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति कब ? इन 3 राशियों का आर्थिक अंधेरा छटेगा, होगा धन लाभ

Kumbh Sankranti 2026: 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इस दिन विजया एकादशी भी है. ऐसे में किन राशियों के लिए ये दिन शुभ है जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Feb 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Sankranti 2026: संक्रांति यानी सूर्य के राशि परिवर्तन वाला दिन. सूर्य का गोचर बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे सभी 12 राशियों के जीवन में बदलाव आते हैं. मकर संक्रांति के बाद 13 फरवरी 2026 को कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी. इस दिन विजया एकादशी का संयोग भी बन रहा है. स्नान-दान के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है, इससे रोग, दोष, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है. कुंभ संक्रांति पर किस मुहूर्त में करें स्नान, किन राशियों को होगा लाभ.

कुंभ संक्रांति 2026 मुहूर्त

कुम्भ संक्रान्ति पुण्य काल - सुबह 07:01 से दोपहर 12:35

कुम्भ संक्रान्ति महा पुण्य काल - सुबह 07:01 - सुबह 08:53

किन राशियों के लिए कुंभ संक्रांति शुभ

धनु राशि - धनु राशि के लोगों को सूर्य का कुंभ राशि में जाना अधूरे कार्य पूरा करने वाला होगा. करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. पहले किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. इसी के चलते मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति के रास्ते मिल सकते है.

मिथुन राशि - मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ संक्रांति सौभाग्य लेकर आएगी. मानसिक शांति महसूस करेंगे. पिता और गुरुजन का मार्गदर्शन मिलेगा. नौकरी पाने के अच्छे अवसर मिलेंगे. लव लाइफ मधुर रहेगी और आप पार्टनर के साथ रोमांटिक समय व्यतीत कर सकते हैं. व्यापार में बढ़िया परिणाम मिलेंगे.

मेष राशि - किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. आमदनी के नए मौके मिलेंगे. ऑफिस में आपके अधिकारी पूरा सहयोग करेंगे. धन से संबंधित समस्या खत्म होगी. सूर्य की कृपा जीवन में छाया आर्थिक अंधेरा छटेगा. खुशियां दरवाजे पर दस्तक देंगी. 

कुंभ संक्रांति का महत्व

मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है. कई स्थानों पर कुंभ संक्रांति के अवसर पर स्नान पर्व, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए संक्रांति का दिन बहुत फलदायी माना गया है.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Surya Gochar 2026 Sankranti 2026 Kumbh Sanakranti 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Shahbaz Sharif सरकार घुटने पर, Pak टीम को भारत से खेलने का दिया आदेश| BCCI | IndVsPak
Bihar Breaking: बिजली के तार से टकराया ट्रक, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान! | Bhagalpur | ABP News
जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
बॉलीवुड
Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़
'बॉर्डर 2' के आगे ये छोटे बजट की फिल्म भी दिखा रही तेवर, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़
महाराष्ट्र
Maharashtra: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
महाराष्ट्र: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
ट्रेंडिंग
"ये तो बड़ी ढीठ है भाई" कबूतरों को बार-बार दाना खिलाने पर महिला को देना पड़ा 2 लाख रुपये जुर्माना, यूजर्स ने लिए मजे
यूटिलिटी
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget