Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल (11 अप्रैल 2026), शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार विशेष उपलब्धियों वाला रहने वाला है. आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है और चंद्रमा पूरे दिन शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में संचार करेंगे. सूर्य के नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' और 'सिद्ध योग' की जुगलबंदी से आज कर्म और अनुशासन का फल मिलने का दिन है.

आज शनि देव की विशेष कृपा से मकर, कुंभ और वृषभ राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि, ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि सुबह 09:11 से 10:47 (राहु काल) के बीच कोई भी शुभ कार्य या धन का निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. क्या आज आपके बिगड़े काम बनेंगे या आपको अभी और इंतजार करना होगा? अपनी राशि के अनुसार जानें आज का विस्तृत भविष्यफल और वो अचूक उपाय जो आपके दिन को बना सकते हैं शानदार. जानें आज का राशिफल-

मेष (Aries) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धैर्य की परीक्षा और करियर में उछाल' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज पूरी अवधि आपके दसवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो कि कर्म का भाव है. आज नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' और 'सिद्ध' योग का संगम है, जो शनि के स्वामित्व वाली राशि में चंद्रमा के होने से आपके काम में अनुशासन और स्थिरता लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'सुपरफास्ट' मोड में रहेंगे. चंद्रमा का दशम भाव (मकर) में होना कार्यक्षेत्र में आपके अधिकार और दबदबे को बढ़ाएगा. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपको किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नए व्यापारिक समझौते करने या ऑफिस में सीनियर से प्रमोशन की बात करने के लिए सबसे अनुकूल है. शनि की स्थिति के कारण मेहनत का फल थोड़ा देरी से मिल सकता है, लेकिन वह स्थायी होगा.

सावधानी: आज आपके दूसरे भाव (धन भाव) में ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक है, इसलिए किसी को भी अपनी सेविंग्स या बैंक डिटेल्स साझा न करें. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान पैसों का लेनदेन बिल्कुल न करें. इस समय लिया गया उधार आपके लिए भविष्य में सिरदर्द बन सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मैच्योरिटी' दिखाने का है. जीवनसाथी के साथ आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो कार्यस्थल पर ही किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों' या 'घुटनों' में दर्द की शिकायत हो सकती है. अधिक चलने-फिरने से बचें और कैल्शियम युक्त आहार लें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके काम में बाधा डाल सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Academic Hustle & Grind' वाली रहने वाली है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको 'Goal Oriented' बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Workspace' या 'Productive Saturday' की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Partying' के बजाय अपने करियर ग्राफ और पोर्टफोलियो को बिल्ड करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और लाल

लकी नंबर: 1 और 8

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और शनि देव की कृपा पाने के लिए आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ राम राहवे नमः' का मानसिक जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय मकर राशि के चंद्रमा के कारण आने वाले मानसिक दबाव को कम करेगा.

वृषभ (Taurus) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'भाग्य का साथ और आध्यात्मिक प्रगति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो भाग्य और धर्म का स्थान है. आज 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपके अटके हुए कार्यों को ईश्वरीय सहायता से पूरा करने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. चंद्रमा का भाग्य भाव में होना लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं के लिए शुभ संकेत दे रहा है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो आपके करियर में 'अथॉरिटी' बढ़ाएंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय किसी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की फाइल साइन करने के लिए सबसे उत्तम है. यदि आप शिक्षा या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन विशेष लाभ देगा.

सावधानी: आज शनि की दृष्टि आपके आय भाव पर हो सकती है, जिससे धन आने में थोड़ी रुकावट महसूस होगी. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. इस समय किया गया निवेश फंस सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में संभलकर चलें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'शांति और संतोष' भरा रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद से आज कोई घरेलू विवाद सुलझ सकता है. लव लाइफ में गंभीरता आएगी और आप अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'थकान' या 'पाचन' से जुड़ी समस्या हो सकती है. सात्विक भोजन करें और योग का सहारा लें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें या घर से अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Zen & Focused' रहने वाली है. आप 'Hustle' के साथ-साथ 'Mental Peace' को भी प्राथमिकता देंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Spiritual Journey' या 'Self-Help Book' के बारे में चर्चा कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Online Drama' से दूर रहकर अपने 'Inner Growth' पर फोकस करना पसंद करेंगे.

लकी कलर: क्रीम और हल्का नीला

लकी नंबर: 2 और 6

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का संयोग है. अपने भाग्य को और अधिक प्रबल बनाने के लिए आज शनि देव को नीले फूल अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके नौवें चंद्रमा को बल देगा और आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

मिथुन (Gemini) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सावधानी और गूढ़ रहस्यों' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे. आठवें भाव का चंद्रमा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपको मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको 'बैक-टू-बेसिक्स' जाने की जरूरत है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या अचानक कोई तकनीकी समस्या खड़ी हो सकती है. हालांकि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) आपको रिसर्च और एनालिसिस वाले कामों में बड़ी सफलता दिला सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय पुराने रुके हुए टैक्स या इंश्योरेंस के काम निपटाने के लिए ठीक है.

सावधानी: आज राहु की दृष्टि आपके राशि स्वामी बुध पर हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम पैदा होगा. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर न करें. इस समय किया गया कोई भी गुप्त निवेश भविष्य में कानूनी उलझनें पैदा कर सकता है. सट्टा बाजार और लॉटरी से आज दूरी बनाकर रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'संयम' रखने का है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी को कोमल रखें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'यूरिनरी इन्फेक्शन' या 'जोड़ों में दर्द' की शिकायत हो सकती है. भारी भोजन से बचें और खूब पानी पिएं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें, वरना सेहत बिगड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Investigative & Moody' रहने वाली है. आप सतह पर रहने के बजाय चीजों की गहराई में जाना पसंद करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप थोड़े 'Inactive' रह सकते हैं या कोई 'Cyber-security' या 'Privacy' से जुड़ी चीज़ें शेयर करेंगे. आज आप 'Hype' के बजाय अपनी 'Private Life' को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: गहरा हरा और स्लेटी (Grey)

लकी नंबर: 5 और 7

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए आज शनि मंदिर में काले तिल और तेल का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और किसी की बुराई करने से बचें. यह उपाय आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा.

कर्क (Cancer) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक खास गंभीरता और आकर्षण पैदा करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर साझेदारी में किए गए कार्यों से बड़ा लाभ मिल सकता है. चंद्रमा का सप्तम भाव में होना व्यापारिक विस्तार के लिए अनुकूल है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय क्लाइंट मीटिंग्स को फाइनल करने या नई डील साइन करने के लिए अत्यंत शुभ है. यदि आप पब्लिक डीलिंग या राजनीति से जुड़े हैं, तो आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

सावधानी: आज आपके सातवें भाव में शनि की राशि मकर का चंद्रमा है, जो कार्यों में थोड़ी धीमी गति (Delay) ला सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा न करें. इस समय किया गया कोई भी निवेश पार्टनरशिप में तनाव पैदा कर सकता है. सरकारी टैक्स और दस्तावेज़ों के मामले में कोताही न बरतें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'समर्पण' का है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आप भविष्य के लक्ष्यों पर एकमत रहेंगे. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कमर में खिंचाव' या 'पैरों में भारीपन' महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Power Couple & Collaboration' वाली रहने वाली है. आप अकेले काम करने के बजाय 'Networking' और 'Collaboration' पर ज्यादा भरोसा करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपने किसी 'Professional Partner' या 'Life Partner' के साथ पोस्ट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Clout' के बजाय 'Credibility' बिल्ड करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: सिल्वर और हल्का पीला

लकी नंबर: 2 और 4

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपने संबंधों और व्यापार को मजबूत करने के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. यह उपाय आपके सातवें भाव के चंद्रमा को स्थिरता प्रदान करेगा.

सिंह (Leo) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शत्रु विजय और अनुशासन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे. नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' (जो आपके राशि स्वामी सूर्य का नक्षत्र है) और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपको मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली और केंद्रित बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत विरोधियों के लिए सिरदर्द बनेगी. चंद्रमा का छठे भाव में होना नौकरीपेशा जातकों के लिए शानदार है; आप अपने पेंडिंग काम बिजली की गति से निपटाएंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कारण आपको किसी सरकारी मामले या कानूनी विवाद में बड़ी राहत मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय लोन संबंधी कागजी कार्रवाई या नई नौकरी की जॉइनिंग के लिए सबसे उत्तम है.

सावधानी: शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण सहकर्मियों के साथ बातचीत में रूखापन न लाएं. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि वह वापस मिलने की संभावना बहुत कम है. खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छठे भाव का चंद्रमा अचानक 'मेडिकल' या 'रिपेयरिंग' पर खर्च करा सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'कर्तव्य' निभाने का है. आप परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या व्यस्तता रह सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पाचन तंत्र' या 'घुटनों' में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. बासी और भारी भोजन से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें, वरना थकान और तनाव बढ़ सकता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character with a Hustle' वाली रहने वाली है. आप अपनी 'Routine' को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Health Transformation' या 'Daily To-do List' की स्ट्राइक शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Aesthetics' के बजाय 'Actual Results' दिखाने में यकीन रखेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और सुनहरा

लकी नंबर: 1 और 9

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपने शत्रुओं को शांत करने और कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए आज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं. शनि देव के मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जाप करना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और शांत रहें.

कन्या (Virgo) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और बौद्धिक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो विद्या, प्रेम और संतान का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपकी तार्किक शक्ति (Logic) को बढ़ाएगा और पुराने अटके हुए कार्यों में नई जान फूंकेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'प्लानिंग' और 'एनालिसिस' गजब की रहेगी. चंद्रमा का पंचम भाव में होना उन जातकों के लिए शानदार है जो शेयर मार्केट, शिक्षा या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कारण आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सराहा जा सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई तकनीक सीखने या अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए सबसे अच्छा है. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन निवेश के लिए जल्दबाजी न करें.

सावधानी: शनि की राशि मकर में चंद्रमा होने से कभी-कभी विचारों में 'Negative' या 'Slow' महसूस हो सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई बड़ा निवेश करें. संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर आज कुछ चिंता हो सकती है, जिसे धैर्य से सुलझाना होगा.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावनात्मक परिपक्वता' का है. प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की चर्चा कर सकते हैं. विवाहित जातकों को संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'गैस' या 'पेट के निचले हिस्से' में हल्का दर्द हो सकता है. जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके मानसिक सुकून को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Knowledge Seekers & Overthinkers' वाली रहने वाली है. आप अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में सोच सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Informative' या 'Self-Reflective' पोस्ट शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Chit-chat' के बजाय अपनी 'Growth' और 'Learning' पर समय बिताना पसंद करेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का संयोग है. अपनी बुद्धि और भाग्य को बल देने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें. शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके पांचवें भाव के चंद्रमा को स्थिरता देगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें.

तुला (Libra) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पारिवारिक सुख और संपत्ति के मामले' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो सुख, माता और वाहन का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आपको मानसिक शांति और घर की सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप थोड़े 'कंफर्ट जोन' में रहना पसंद करेंगे. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या घरेलू साज-सज्जा से जुड़े जातकों के लिए बहुत लाभदायक है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कारण आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है.

सावधानी: आज चौथे भाव में शनि की राशि का चंद्रमा आपको थोड़ा सुस्त या 'Homesick' बना सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान संपत्ति से जुड़ा कोई भी बड़ा एग्रीमेंट या साइन करने से बचें. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर न छोड़ें, वरना आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावनात्मक जुड़ाव' का है. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ आज घर पर ही समय बिताना आपको सुकून देगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में जकड़न' या 'ब्लड प्रेशर' से जुड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. ज्यादा तनाव न लें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके मानसिक सुकून में बाधा डाल सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' रहने वाली है. आप अपने कमरे को सजाने या घर वालों के साथ 'Old School' बातें करने में समय बिताएंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Cooking' या 'Interior Upgrade' की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. आज आप बाहर की भीड़-भाड़ के बजाय अपनी 'Peace of Mind' को ज्यादा महत्व देंगे.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 6 और 4

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपने सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए आज देवी महालक्ष्मी को सफेद बर्फी का भोग लगाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. शाम को पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ घर की गुप्त बातें साझा न करें.

वृश्चिक (Scorpio) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पराक्रम और संकल्प शक्ति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो साहस, छोटे भाई-बहनों और संचार का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आज आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जिद्दी और सफल बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और साहस की जीत होगी. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए शानदार है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आज आप जो भी फैसला लेंगे, उसमें दूरदर्शिता झलकेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई व्यावसायिक यात्राओं या किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए सबसे शुभ है. आर्थिक रूप से दिन उन्नति वाला है, लेकिन शनि के प्रभाव से धन की आवक थोड़ी धीमी हो सकती है.

सावधानी: तीसरे भाव का स्वामी शनि स्वयं आपके चतुर्थ भाव में है, जो बताता है कि अति-आत्मविश्वास में आकर अपने सहकर्मियों को नीचा न दिखाएं. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज या नई डील पर हस्ताक्षर न करें. इस समय छोटे भाई-बहनों से विवाद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'स्पष्टवादिता' का है. आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कंधों' या 'हाथों' में खिंचाव महसूस हो सकता है. भारी वजन उठाने से बचें और एक्सरसाइज करते समय सावधानी बरतें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके साहस को थकान में बदल सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Action Over Words' वाली रहने वाली है. आप अपनी स्किल्स को शो-ऑफ करने के बजाय उसे और निखारने पर ध्यान देंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Solo Trip' या 'Learning Progress' की रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Fake News' और 'Unnecessary Drama' से दूर रहकर अपने असली नेटवर्क पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: मैरून और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपने साहस को सही दिशा देने और मंगल-शनि के दोषों को दूर करने के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. शाम को शनि देव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाना आपके तीसरे भाव के चंद्रमा को स्थिरता देगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और आज किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें.

धनु (Sagittarius) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन संचय और वाणी का प्रभाव' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो धन, परिवार और वाणी का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र (जिसका आधा भाग आपकी राशि में भी आता है) और 'सिद्ध' योग का संगम आज आपको आर्थिक रूप से मजबूत निर्णय लेने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं. चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना फंसा हुआ धन वापस मिलने या पुराने निवेश से लाभ दिलाने के योग बना रहा है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या परिवार के सहयोग से व्यापार में विस्तार होगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय बैंकिंग कार्यों, गोल्ड में निवेश या सैलरी बढ़ाने की बात करने के लिए सबसे अनुकूल है.

सावधानी: आपकी राशि में केतु का प्रभाव है, जिससे कभी-कभी संचित धन अचानक खर्च हो सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही किसी नए व्यापार की शुरुआत करें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपनी आय या भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें, वरना नज़र लग सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मिठास और संवाद' का है. परिवार के साथ किसी दावत या समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है. आपकी वाणी का ओज पार्टनर को प्रभावित करेगा, जिससे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों', 'गले' या 'आंखों' में हल्का कष्ट महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके बजट और स्वास्थ्य दोनों को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'High-Value & Minimalist' रहने वाली है. आप फालतू के दिखावे के बजाय अपनी 'Quality of Life' पर ध्यान देंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Investment Victory' या 'New Accessory' की अपडेट दे सकते हैं. आज आप 'Trending' होने के बजाय 'Financially Stable' दिखने में ज्यादा गर्व महसूस करेंगे.

लकी कलर: पीला और तांबे जैसा रंग

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपनी आर्थिक स्थिति को स्थायी बनाने के लिए आज भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाने से धन के द्वार खुलेंगे. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और आज किसी भी पशु-पक्षी को कष्ट न पहुंचाएं. यह उपाय आपके द्वितीय भाव के चंद्रमा को शुभ फल प्रदान करेगा.

मकर (Capricorn) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शिखर पर चमकने और आत्मविश्वास' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र (जो आपकी ही राशि का नक्षत्र है) और 'सिद्ध' योग का संयोग आज आपको एक 'मैग्नेटिक पर्सनैलिटी' के रूप में स्थापित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'लीडर' की भूमिका में रहेंगे. आपकी राशि में चंद्रमा का होना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बहुत स्पष्ट और सटीक बनाएगा. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आज आप जो भी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसे पूर्णता के साथ पूरा करेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय खुद के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने, ब्रांडिंग करने या इंटरव्यू देने के लिए सर्वोत्तम है. आर्थिक लाभ के योग प्रबल हैं, लेकिन खर्चों में भी अनुशासन रखना होगा.

सावधानी: आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव में हैं, जो बताते हैं कि आज कड़वा सच बोलने से बचें, वरना काम बिगड़ सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी नई डील को क्लोज न करें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की सलाह को एकदम नज़रअंदाज़ न करें, कभी-कभी दूसरों का नजरिया भी काम आता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'सीरियस और प्रोटेक्टिव' रहेंगे. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत गहरा होगा और आप एक-दूसरे की खामोशी को भी समझेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन ठहराव और परिपक्वता लेकर आएगा. सेहत की बात करें तो, आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 'सिरदर्द' या 'हड्डियों' में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को थका सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Boss Energy & Aesthetic' रहने वाली है. आप फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी 'Legacy' पर ध्यान देंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Self-Discipline' या 'Personal Achievement' की पोस्ट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Followers' के बजाय 'Impact' पैदा करने पर यकीन रखेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और स्लेटी

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक शांति और सफलता को स्थायी बनाने के लिए आज हनुमान जी के चरणों में नीला फूल अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें. शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए कवच का काम करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और शांत चित्त रहें. यह उपाय आपकी राशि के चंद्रमा को बल देगा.

कुंभ (Aquarius) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्चों पर लगाम और आंतरिक शक्ति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आज आपको थोड़ा एकांतप्रिय बना सकता है, लेकिन यह समय भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए 'पॉवर नैप' जैसा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको सावधानी बरतनी होगी. चंद्रमा का बारहवें भाव में होना अचानक खर्चों या विदेशी प्रोजेक्ट्स में उलझनों का संकेत देता है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय पुराने कर्जों के मैनेजमेंट या टैक्स संबंधी कागजात दुरुस्त करने के लिए अच्छा है. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन "Wait and Watch" वाला है.

सावधानी: आपकी राशि में शनि का गोचर जारी है, जो आपको थोड़ा सुस्त महसूस करा सकता है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी नई डील या बड़े लेन-देन से बचें. ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें, वरना आपकी कोई गुप्त बात लीक हो सकती है. आज कागजी कार्रवाई में "Double Check" जरूर करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'Introspective' रहेंगे. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मानसिक दूरी महसूस हो सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'नींद की कमी' या 'आंखों में जलन' की शिकायत हो सकती है. देर रात तक स्क्रीन का इस्तेमाल न करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें, वरना धन और समय दोनों की बर्बादी हो सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Offline is Luxury' वाली रहने वाली है. आप सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना पसंद करेंगे. आज आप कोई 'Solo Date' या 'Digital Detox' की योजना बना सकते हैं. आज आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी 'Privacy' और 'Peace' को फ्लेक्स करेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और बैंगनी

लकी नंबर: 11 और 4

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक शांति और खर्चों पर नियंत्रण के लिए आज शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके बारहवें चंद्रमा के दोष को दूर करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और आज किसी भी वाद-विवाद में न पड़ें.

मीन (Pisces) - शनिवार, 11 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'इच्छा पूर्ति और सामाजिक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो आय और उपलब्धियों का स्थान है. 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'सिद्ध' योग का प्रभाव आज आपके अटके हुए धन और मान-सम्मान को वापस दिलाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी नेटवर्किंग रंग लाएगी. चंद्रमा का लाभ भाव में होना पुराने निवेशों से 'Unexpected' लाभ मिलने के संकेत दे रहा है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपको किसी बड़े संस्थान या प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त होगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय बड़े वित्तीय सौदे करने या सैलरी हाइक की बात करने के लिए सबसे बेहतर है. यदि आप व्यापार में हैं, तो आज का दिन विस्तार के लिए नए रास्ते खोलेगा.

सावधानी: आज आपके बारहवें भाव में शनि का गोचर है, इसलिए आय बढ़ने के साथ-साथ खर्चों की लिस्ट भी लंबी हो सकती है. राहु काल (सुबह 09:11 से 10:47) के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ हाथ न मिलाएं. शेयर बाजार में 'Short-term' के बजाय 'Long-term' विजन रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सपोर्टिव' रहेगा. बड़े भाई-बहनों या किसी पुराने मित्र से सलाह लेना आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. लव लाइफ में आज आप एक-दूसरे को स्पेस देंगे, जिससे रिश्ते में मैच्योरिटी आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'एड़ियों' या 'पैरों' में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोएं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Community & Growth' वाली रहने वाली है. आप केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम या फ्रेंड्स सर्कल के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Group Achievement' या 'Social Cause' से जुड़ी पोस्ट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Popularity' के बजाय 'Impact' पैदा करने वाली चीजों में व्यस्त रहेंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय:

आज शनिवार और नवमी का विशेष योग है. अपनी आय को निरंतर बनाए रखने और बाधाओं को दूर करने के लिए आज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. शाम को किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या अन्न का दान करना आपके ग्यारहवें भाव के चंद्रमा को और भी शक्तिशाली बनाएगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और किसी से झूठ न बोलें.

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