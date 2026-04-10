14 अप्रैल को सूर्य का मेष में गोचर: खरमास होगा खत्म, जानें राशियों और देश-दुनिया पर इसका प्रभाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजनीतिक बदलाव, शिक्षा प्रणाली सुधार और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका।

Surya Gochar 2026: सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है. वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में हैं. सूर्य के धनु और मीन राशि में रहने पर खरमास लगता है. इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है. अतः शादी-विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जा रहे हैं.

14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. उस दिन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे. सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है. सूर्य के मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है.

व्यक्ति ऊंचा मुकाम हासिल करने में कामयाब होता है. इसके लिए ज्योतिष लोगों को सूर्य मजबूत करने की सलाह देते हैं. सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें. साथ ही सूर्य चालीसा का पाठ करें. इसके अलावा, पिताजी के साथ संबंध मधुर रखना चाहिए. पिता के आशीर्वाद से जातक अपने जीवन में खूब तरक्की और उन्नति करता है.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देते हैं. ज्योतिष में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है. सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा गया है. सूर्य शुभ होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है. मेष इसमें उच्च माना जाता है. वहीं सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है.

मीन से निकलेंगे सूर्य

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे. जहां पर ये इस राशि में 14 मई तक रहेंगे. मेष राशि सूर्यदेव की उच्च की राशि होते हैं और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में रहता है तब इसका शुभ फल जातकों के जीवन पर पड़ता है. सूर्य के उच्च की राशि में गोचर करने से कई राशि के लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं.

शुरू होंगे मांगलिक कार्य

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि सूर्य देव के मीन राशि में गोचर से मीन मलमास प्रारंभ हो जाता है . जिसकी वजह एक माह तक यानी सूर्य के मीन राशि में रहते विवाह आदि मंगल कार्यों पर रोक लग जाती है.

सूर्य के मीन से निकलकर मेष राशि में गोचर के साथ मीन मलमास समाप्त हो जायेगा और इसकी वजह से रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि फिर से शुरू हो जाएंगे.

देश-दुनिया पर असर

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शेयर बाजार में गिरावट के साथ बिजनेस की गति कुछ थमेगी. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार फिर से बढ़ने की भी संभावना रहेगी. इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग बनेंगे. राजनीतिक उथल-पुथल एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी. लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.

शिक्षा प्रणाली में सुधार के भी योग बनेंगे. धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी. रेल दुर्घटना होने की संभावना. महिलाओं के लिए समय शुभ नहीं है. कोई बड़ी फिल्म अभिनेत्री से दुखद समाचार. देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे. सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा. मनोरंजन फिल्म नाटक फैशन डांसर कॉमेडी चर्चा में रहेंगे.

उपाय

कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि कि भगवान श्री विष्णु की उपासना करें. बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं. रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें.

रविवार के दिन उपवास रखे. रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें. जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें . भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें .

आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि - सरकार और राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है. वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है इसलिए पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद को जन्म नहीं दे.

वृष राशि - मानसिक तनाव और परिवार की ओर से कष्ट संभव है. इस गोचर के दौरान आपके खर्च में वृद्धि होगी और विदेश यात्राओं से कोई ख़ास लाभ नहीं होगा. इस समय आपके अपनी मां के साथ रिश्तें बिगड़ सकते हैं.

मिथुन राशि - आपको राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है. उच्च के सूर्य के कारण सरकारी काम से जुड़े जातकों को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है. परिवार के साथ यात्रा का योग दिखाई दे रहा है.

कर्क राशि - कार्यस्थल पर उच्च पद देने का काम करने वाली है. किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करेंगे. इस समय आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन का मौका भी बन सकता है.

सिंह राशि - धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलने वाला है. पिता के साथ आपके मतभेद सामने आ सकते हैं वहीं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा. कई समय से अटका हुआ निवेश इस समय पूरा हो सकता है.

कन्या राशि - इस समय आपको चोट लगने की आशंका है वही किसी बीमारी का भी आगाज़ जीवन में हो सकता है. इस समय किसी को धन उधार नहीं दे वरना आपका पैसा अटक सकता है.

तुला राशि - आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आलस्य को त्याग दें. सरकार से जुड़कर आप कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं. इस समय किसी मित्र के साथ कोई काम शुरू करना चाह रहे है तो उसे टाल दें.

वृश्चिक राशि - आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा. इस समय आप अपने कार्यस्थल पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे. आपके जीवन में इस समय विदेश यात्रा और धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं.

धनु राशि - प्रेम और शिक्षा का विचार होता है. इस समय छात्र वर्ग को पढ़ाई में समस्या आ सकती है. प्रेम प्रसंग असफल हो सकते हैं. इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रेमी को धोखा न दें.

मकर राशि - आपके लिए समय बेहद कठिन होने वाला है. आपके खिलाफ शत्रु साजिश करेंगे. इस समय आप किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक डील न करें तो अच्छा होगा. इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि - आपके साहस में वृद्धि होगी और आपकी यात्राओं से आपको फायदा होगा. इस समय धार्मिक यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ है.

मीन राशि - आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है. इस समय आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी है. ससुराल पक्ष से कोई भी आर्थिक लेनदेन नहीं करने की सलाह आपको दी जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.