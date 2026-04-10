Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 10 अप्रैल 2026 को अमेरिका-ईरान शांति वार्ता, पर 11 अप्रैल को कूटनीतिक 'डेथ ट्रैप'.

ज्योतिषीय 'मूड शिफ्ट' से कूटनीति में 'पावर नेगोशिएशन' का जन्म होगा.

ईरान की 'प्रॉक्सी वॉर' और अमेरिका की पाबंदियां, इगो क्लैश बढ़ेगा.

18-24 अप्रैल के बीच युद्ध की आशंका, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे.

Iran US Islamabad Talks: इतिहास की किताबों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल से लिखी जाती हैं. 10 अप्रैल 2026 की वह शाम कुछ ऐसी ही होगी. नई दिल्ली के गलियारों में जब राजनयिक अपनी फाइलें समेट रहे होंगे, तो आसमान में चंद्रमा धनु राशि में मुस्कुरा रहा होगा.

चारों तरफ एक ही गूंज होगी 'दुनिया अब बदलने वाली है, अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने को है.' लेकिन एक ज्योतिषी की नजर जब 10 अप्रैल की इस 'उम्मीद' से हटकर 11 अप्रैल की उस सर्द सुबह पर पड़ती है, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है.

11 अप्रैल का 'मून शिफ्ट': कूटनीति की मेज पर बिछाया गया 'डेथ ट्रैप'

11 अप्रैल को जब इस्लामाबाद में सूरज उगेगा, तो आसमान का मिजाज बदल चुका होगा. चंद्रमा, जो कल तक गुरु की उदार राशि धनु में था, अब शनि की पथरीली जमीन यानी मकर राशि में कदम रख चुका होगा. ज्योतिष की भाषा में इसे 'मूड शिफ्ट' कहते हैं, लेकिन कूटनीति की भाषा में यह एक 'डेथ ट्रैप' जैसा है.

पाराशर सिद्धांत कहते हैं कि शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर फैसलों को पत्थर जैसा भारी और कड़वा बना देता है. 10 अप्रैल को जो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े थे, 11 अप्रैल की मेज पर वही हाथ एक-दूसरे का गला घोंटने वाली शर्तें रखेंगे. यह Peace Talk से ज्यादा Power Negotiation बन सकती है.

राहु की चाल: मेज पर शांति की बात और पर्दे के पीछे 'प्रॉक्सी वॉर' का प्लान

इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पात्र है 'राहु'. ईरान की रणनीति ठीक राहु के स्वभाव जैसी है. धुंधली, मायावी और अप्रत्याशित. मेज पर ईरान शांति की बात करेगा, लेकिन परदे के पीछे उसके 'प्रॉक्सी नेटवर्क' और अचानक चली गई चालें अमेरिका को चकरा देंगी.

वहीं अमेरिका, शनि की तरह जिद्दी होकर आर्थिक पाबंदियों का ऐसा जाल बुनेगा जिससे निकलना ईरान के लिए नामुमकिन होगा. यह कोई सुलह नहीं, बल्कि दो दिग्गजों के बीच का 'ईगो क्लैश' है, जिसमें हार मानने को कोई तैयार नहीं.

यही कारण है कि अमेरिका के पास ताकत होने के बावजूद वह ईरान को सीधे और तुरंत झुका नहीं सकता क्योंकि यह सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि Layered Geopolitical Conflict है.

मंगल की टेढ़ी नजर: क्या 18-24 अप्रैल के बीच फिर गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

लेकिन इस कहानी का असली विलेन अभी बाकी है... मंगल. 10 और 11 अप्रैल को मंगल की टेढ़ी नजर यह साफ कह रही है कि बारूद की गंध अभी गई नहीं है. विशेष रूप से 18 से 24 अप्रैल 2026 के बीच जब मंगल अपनी आक्रामकता दिखाएगा, तो मुमकिन है कि किसी बॉर्डर पर मिसाइलें गरज उठें या समुद्र में तेल के टैंकर रोक दिए जाएं. यह वह पल होगा जब दुनिया को अहसास होगा कि जिसे वे 'शांति' समझ रहे थे, वह दरअसल अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी थी.

फलदीपिका के अनुसार राहु मायाजाल और अचानक मोड़ का कारक है. इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मेज पर शांति की बात होगी, लेकिन जमीन पर तनाव बना रहेगा. यह स्थिति Peace at gunpoint जैसी है, जहां शांति दिखाई देती है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता

आपकी जेब पर वार: क्या 100 डॉलर के पार जाएगा कच्चा तेल?

इसका अंजाम आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा. अगर 11 अप्रैल की यह 'हार्ड बारगेनिंग' फेल होती है, तो कच्चे तेल का बाजार किसी ज्वालामुखी की तरह फट सकता है. तेल की कीमतें 10-15 डॉलर तक उछल सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी रसोई से लेकर शेयर बाजार तक पड़ेगा. निवेशक डर के मारे सोने (Gold) की शरण लेंगे और मार्केट में एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी.

इससे न केवल पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में 'पैनिक सेलिंग' की स्थिति भी बन सकती है. निवेशकों को इस दौरान गोल्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर भागते देखा जाएगा.

अंतिम फैसला: शांति नहीं, यह तो अगले युद्ध की 'रिहर्सल' है!

अंत में, यह समझना जरूरी है कि यह शांति वार्ता कोई फिल्म नहीं है जिसका सुखद अंत (Happy Ending) हो. चीन, इजरायल और सऊदी अरब जैसे खिलाड़ी परदे के पीछे से धागे खींच रहे हैं. 10 अप्रैल की वह 'सुनहरी उम्मीद' 11 अप्रैल की 'कड़वी हकीकत' में बदल जाएगी.

यह युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि युद्ध के स्वरूप का बदलना है. अब गोलियां कम चलेंगी और आर्थिक घेराबंदी ज्यादा होगी. इसका सरल अर्थ यह है कि यह 'युद्ध का अंत' नहीं, बल्कि 'युद्ध का अंतराल' है. दुनिया को लग रहा है कि शांति आ गई है, लेकिन पर्दे के पीछे अगली लड़ाई के लिए नए हथियार (आर्थिक और साइबर) तैयार किए जा रहे हैं.

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