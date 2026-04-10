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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोIran US Islamabad Talks: क्या बेनतीजा रहेगी इस्लामाबाद वार्ता? 18-24 अप्रैल के बीच फिर भड़क सकती है चिंगारी!

Iran US Islamabad Talks: क्या बेनतीजा रहेगी इस्लामाबाद वार्ता? 18-24 अप्रैल के बीच फिर भड़क सकती है चिंगारी!

10 अप्रैल की उम्मीद क्या 11 अप्रैल को कड़वी हकीकत में बदल जाएगी? जानें कैसे ज्योतिषीय 'मून शिफ्ट' अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को एक खतरनाक रणनीतिक जाल में बदल रहा है. यह शांति नहीं, एक नया आरंभ है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Apr 2026 01:57 PM (IST)
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  • 10 अप्रैल 2026 को अमेरिका-ईरान शांति वार्ता, पर 11 अप्रैल को कूटनीतिक 'डेथ ट्रैप'.
  • ज्योतिषीय 'मूड शिफ्ट' से कूटनीति में 'पावर नेगोशिएशन' का जन्म होगा.
  • ईरान की 'प्रॉक्सी वॉर' और अमेरिका की पाबंदियां, इगो क्लैश बढ़ेगा.
  • 18-24 अप्रैल के बीच युद्ध की आशंका, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे.

Iran US Islamabad Talks: इतिहास की किताबों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल से लिखी जाती हैं. 10 अप्रैल 2026 की वह शाम कुछ ऐसी ही होगी. नई दिल्ली के गलियारों में जब राजनयिक अपनी फाइलें समेट रहे होंगे, तो आसमान में चंद्रमा धनु राशि में मुस्कुरा रहा होगा.

चारों तरफ एक ही गूंज होगी 'दुनिया अब बदलने वाली है, अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने को है.' लेकिन एक ज्योतिषी की नजर जब 10 अप्रैल की इस 'उम्मीद' से हटकर 11 अप्रैल की उस सर्द सुबह पर पड़ती है, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है.

11 अप्रैल का 'मून शिफ्ट': कूटनीति की मेज पर बिछाया गया 'डेथ ट्रैप'

11 अप्रैल को जब इस्लामाबाद में सूरज उगेगा, तो आसमान का मिजाज बदल चुका होगा. चंद्रमा, जो कल तक गुरु की उदार राशि धनु में था, अब शनि की पथरीली जमीन यानी मकर राशि में कदम रख चुका होगा. ज्योतिष की भाषा में इसे 'मूड शिफ्ट' कहते हैं, लेकिन कूटनीति की भाषा में यह एक 'डेथ ट्रैप' जैसा है.

पाराशर सिद्धांत कहते हैं कि शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर फैसलों को पत्थर जैसा भारी और कड़वा बना देता है. 10 अप्रैल को जो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े थे, 11 अप्रैल की मेज पर वही हाथ एक-दूसरे का गला घोंटने वाली शर्तें रखेंगे. यह Peace Talk से ज्यादा Power Negotiation बन सकती है.

राहु की चाल: मेज पर शांति की बात और पर्दे के पीछे 'प्रॉक्सी वॉर' का प्लान

इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पात्र है 'राहु'. ईरान की रणनीति ठीक राहु के स्वभाव जैसी है. धुंधली, मायावी और अप्रत्याशित. मेज पर ईरान शांति की बात करेगा, लेकिन परदे के पीछे उसके 'प्रॉक्सी नेटवर्क' और अचानक चली गई चालें अमेरिका को चकरा देंगी.

वहीं अमेरिका, शनि की तरह जिद्दी होकर आर्थिक पाबंदियों का ऐसा जाल बुनेगा जिससे निकलना ईरान के लिए नामुमकिन होगा. यह कोई सुलह नहीं, बल्कि दो दिग्गजों के बीच का 'ईगो क्लैश' है, जिसमें हार मानने को कोई तैयार नहीं.

यही कारण है कि अमेरिका के पास ताकत होने के बावजूद वह ईरान को सीधे और तुरंत झुका नहीं सकता क्योंकि यह सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि Layered Geopolitical Conflict है.

मंगल की टेढ़ी नजर: क्या 18-24 अप्रैल के बीच फिर गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

लेकिन इस कहानी का असली विलेन अभी बाकी है... मंगल. 10 और 11 अप्रैल को मंगल की टेढ़ी नजर यह साफ कह रही है कि बारूद की गंध अभी गई नहीं है. विशेष रूप से 18 से 24 अप्रैल 2026 के बीच जब मंगल अपनी आक्रामकता दिखाएगा, तो मुमकिन है कि किसी बॉर्डर पर मिसाइलें गरज उठें या समुद्र में तेल के टैंकर रोक दिए जाएं. यह वह पल होगा जब दुनिया को अहसास होगा कि जिसे वे 'शांति' समझ रहे थे, वह दरअसल अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी थी.

फलदीपिका के अनुसार राहु मायाजाल और अचानक मोड़ का कारक है. इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मेज पर शांति की बात होगी, लेकिन जमीन पर तनाव बना रहेगा. यह स्थिति Peace at gunpoint जैसी है, जहां शांति दिखाई देती है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता

आपकी जेब पर वार: क्या 100 डॉलर के पार जाएगा कच्चा तेल?

इसका अंजाम आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा. अगर 11 अप्रैल की यह 'हार्ड बारगेनिंग' फेल होती है, तो कच्चे तेल का बाजार किसी ज्वालामुखी की तरह फट सकता है. तेल की कीमतें 10-15 डॉलर तक उछल सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी रसोई से लेकर शेयर बाजार तक पड़ेगा. निवेशक डर के मारे सोने (Gold) की शरण लेंगे और मार्केट में एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी.

इससे न केवल पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में 'पैनिक सेलिंग' की स्थिति भी बन सकती है. निवेशकों को इस दौरान गोल्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर भागते देखा जाएगा.

अंतिम फैसला: शांति नहीं, यह तो अगले युद्ध की 'रिहर्सल' है!

अंत में, यह समझना जरूरी है कि यह शांति वार्ता कोई फिल्म नहीं है जिसका सुखद अंत (Happy Ending) हो. चीन, इजरायल और सऊदी अरब जैसे खिलाड़ी परदे के पीछे से धागे खींच रहे हैं. 10 अप्रैल की वह 'सुनहरी उम्मीद' 11 अप्रैल की 'कड़वी हकीकत' में बदल जाएगी.

यह युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि युद्ध के स्वरूप का बदलना है. अब गोलियां कम चलेंगी और आर्थिक घेराबंदी ज्यादा होगी. इसका सरल अर्थ यह है कि यह 'युद्ध का अंत' नहीं, बल्कि 'युद्ध का अंतराल' है. दुनिया को लग रहा है कि शांति आ गई है, लेकिन पर्दे के पीछे अगली लड़ाई के लिए नए हथियार (आर्थिक और साइबर) तैयार किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- US Israel Iran War Prediction: भ्रम, दबाव और टकराव का चरम...सबसे खतरनाक टाइमलाइन अभी बाकी है?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल तनाव, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 10 Apr 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
US Islamabad  US Prediction 2025 IRAN Iran US Islamabad Talks

Frequently Asked Questions

10 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच क्या होने की उम्मीद है?

10 अप्रैल 2026 की शाम को अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने की उम्मीद है, जिससे दुनिया बदलने का माहौल बनेगा।

11 अप्रैल को कूटनीति की मेज पर क्या बदलाव आ सकता है?

11 अप्रैल को चंद्रमा शनि की राशि में आ जाएगा, जिससे फैसले भारी और कड़वे हो सकते हैं। हाथ मिलाने वाले 11 अप्रैल को एक-दूसरे का गला घोंटने वाली शर्तें रख सकते हैं।

ईरान की रणनीति किस ग्रह की तरह है और इसका क्या मतलब है?

ईरान की रणनीति राहु की तरह मायावी और अप्रत्याशित है। मेज पर शांति की बात होगी, लेकिन पर्दे के पीछे 'प्रॉक्सी वॉर' का प्लान होगा, जिससे अमेरिका चकरा जाएगा।

18-24 अप्रैल 2026 के बीच क्या आशंका जताई गई है?

18 से 24 अप्रैल 2026 के बीच मंगल की आक्रामकता के कारण किसी बॉर्डर पर मिसाइलें गरज सकती हैं या समुद्र में तेल के टैंकर रोके जा सकते हैं।

कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर 11 अप्रैल की बातचीत विफल होती है, तो कच्चे तेल की कीमतें 10-15 डॉलर तक उछल सकती हैं, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगा होगा और शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है।

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