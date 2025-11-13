हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGen-Z Love: 2026 में इन 3 राशि के GEN-Z को मिलेगा अपना सच्चा प्यार, करेंगे नई शुरूआत!

Gen-Z Love: 2026 में इन 3 राशि के GEN-Z को मिलेगा अपना सच्चा प्यार, करेंगे नई शुरूआत!

Gen-Z Love 2026: नया साल Gen-Z युवाओं के लिए सच्चा प्यार और नई उम्मीदों से भरा रहेगा. खासतौर पर उनके लिए जिन्हें सच्चे साथी का इंतज़ार हैं. जानिए कौन-सी राशियों के लिए नया साल रोमांस लेकर आएगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gen-Z Love 2026: नया साल 2026 कई लोगों के लिए खास और नई उम्मीदें लेकर आने वाला है, खासकर के GEN-Z के लिए. क्योंकि ग्रहों और नक्षत्र के हिसाब से इस नए साल में इन तीन राशि के लोगों को अपना सच्चा प्यार मिल सकता है.

यह साल इन राशियों के लिए बेहद चौंकाने वाला और नए रिश्ते की शुरूआत वाला होगा. आइए जानते है कौन सी है वे राशियां और कैसा रहेगा इनका साल.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 का साल रोमांटिक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा. जिन रिश्तों में लंबे समय से दूरी या ठंडापन आ रखा था, वे फिर से गर्मजोशी के साथ वापस लौटेंगे. जो लोग किसी नए साथी की तलाश में हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

जो धीरे-धीरे आपके दिल में जगह भी बनाएंगे. ग्रह बृहस्पति आपके लव हाउस में आकर स्थायी और सच्चे रिश्ते की नींव रखेंगे. जिससे अप्रैल या जून के महीने के बीच रोमांस चरम पर रह सकता है.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए नया साल प्यार से भरा रहने वाला है. आपकी सच्चाई किसी खास व्यक्ति को प्रभावित करेगी. वहीं जून से सितंबर का समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है, इस समय किसी नए दोस्त से मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए होगी, जो आगे किसी नए रिश्ते में पनपेगी.

जो व्यक्ति पहले से रिलेशनशिप में हैं, वे 2026 में अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय ले सकते हैं. घरवालों की मंज़ूरी भी आसानी से मिल जाएगी. इसलिए दिमाग से ज्यादा ना सोचकर दिल की सुनें.

तुला राशि (Libra Horoscope)

2026 का साल तुला राशि वालों के लिए प्यार और सामंजस्य से भरा रहेगा. ऑफिस, कॉलेज या किसी ट्रैवल के दौरान आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित करेंगे, जिससे किसी से अनपेक्षित मुलाकात होगी.

जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा. शनि और शुक्र का संयोग स्थिर और संतुलित रिश्ते की संभावना दिखा रहा है. जो लोग पुराने रिश्ते से उबर नहीं पा रहे थे, वे इस साल पूरी तरह से आगे बढ़कर नई शुरुआत करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 13 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Tags :
New Year 2026 Gen-Z Love Love Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

2026 में किन राशियों के लिए सच्चा प्यार मिलने की संभावना है?

2026 में वृश्चिक, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए सच्चा प्यार मिलने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति इन राशियों के लिए रोमांटिक रूप से खास रहने वाली है।

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के लिए 2026 एक रोमांटिक टर्निंग पॉइंट होगा। पुराने रिश्तों में गर्माहट आएगी और नए साथी की तलाश करने वालों की मुलाकात किसी खास से हो सकती है।

कर्क राशि वालों के लिए 2026 में प्यार के क्या योग हैं?

कर्क राशि वालों के लिए 2026 प्यार से भरा रहेगा। जून से सितंबर के बीच सोशल मीडिया के ज़रिए किसी नए दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जो रिश्ते में बदल सकती है।

तुला राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है?

2026 तुला राशि वालों के लिए प्यार और सामंजस्य से भरा रहेगा। ऑफिस, कॉलेज या यात्रा के दौरान किसी से अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है जो जीवन की दिशा बदल देगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget