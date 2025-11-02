Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Rashifal: 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन कैसा रहेगा? तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

2 नवंबर 2025, रविवार आपके लिए रचनात्मकता, प्रेम और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन है. पंचम भाव में चंद्रमा आपकी कल्पनाशक्ति और आकर्षण को बल देगा. कला, संगीत, मीडिया और सोशल क्रिएटिविटी से जुड़े जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी परियोजना का परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता और खुलापन रहेगा. विष्णु एकादशी का प्रभाव मन में सौम्यता और कृतज्ञता जगाएगा.

Career/Finance: मीडिया, कला, विज्ञापन क्षेत्र में लाभ.

Love: साथी के साथ संबंध और गहरे होंगे.

Health: आंखों की थकान और नींद पर ध्यान दें.

उपाय: पीले वस्त्र या पुष्प दान करें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 3 । शुभ समय: 5:00-6:30

वृश्चिक (Scorpio)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन परिवारिक सौहार्द और गृहस्थ सुख से जुड़ा रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा माता-पिता के स्वास्थ्य या घर से जुड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करेगा. कोई प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी कार्य प्रगति पर रहेगा. दिन का उत्तरार्ध धार्मिक वातावरण में बीतेगा. देवउठनी एकादशी के पारण दिवस पर पारिवारिक पूजा का आयोजन शुभ फल देगा.

Career/Finance: गृह-निवेश या इंटीरियर कार्यों में लाभ.

Love: परिवार में स्नेह और एकता बढ़ेगी.

Health: ब्लड प्रेशर और नींद पर ध्यान दें.

उपाय: शंख से जल अर्पित करें, दीप जलाएं.

Lucky Color: मरून । Lucky Number: 8 । शुभ समय: 6:00-7:30

धनु (Sagittarius)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन विचारों की स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा संवाद को प्रखर बनाएगा, जिससे आपके विचार दूसरों को प्रभावित करेंगे. भाई-बहनों से सहयोग और परिवार में सामंजस्य रहेगा. छोटी यात्राएं या मीटिंग्स लाभकारी होंगी. वैष्णव एकादशी का प्रभाव आपके अंदर नयी प्रेरणा और धर्मिक भाव जगाएगा.

Career/Finance: लेखन, शिक्षा और मीडिया से जुड़े कार्यों में लाभ.

Love: संवाद से मतभेद दूर होंगे.

Health: सिरदर्द और थकान से बचें.

उपाय: तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी । Lucky Number: 4 । शुभ समय: 12:30-2:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.