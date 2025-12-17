हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए अहम दिन

Aaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए अहम दिन

Aaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Dec 2025 05:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है और आपकी राशि से अष्टम भाव बना रहा है. यह भाव साधारण नहीं होता. यहां दिन बाहर की घटनाओं से कम और भीतर चल रही प्रक्रियाओं से ज्यादा तय होता है. आज आप चाहकर भी हल्के नहीं रह पाएंगे. मन बार-बार किसी पुराने मुद्दे, दबे हुए डर या अधूरी बात की ओर लौट सकता है.

सुबह का समय विशाखा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा. इस दौरान बातचीत में खिंचाव रह सकता है. आप जो कहना चाहते हैं, वह वैसा नहीं निकलता और सामने वाला उसे अपने तरीके से ले सकता है. इसलिए सुबह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना या किसी को जवाब देकर साफ करने की कोशिश नुकसान दे सकती है. आज हर बात को साबित करना जरूरी नहीं है.

दोपहर के बाद धीरे-धीरे स्थिति बदलती है. मन थोड़ा स्थिर होता है. शाम के बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आता है, जो रिश्तों और स्थितियों में संतुलन लाने का काम करता है. इस समय आप बिना टकराव के अपनी बात रख सकते हैं. आज नियंत्रण की बजाय समझ और धैर्य से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Career: कार्यस्थल पर परोक्ष दबाव, अंदरूनी राजनीति या गोपनीय बातें आपको असहज कर सकती हैं. आज खुलकर विरोध करने से बेहतर है कि आप शांत रहकर अपना काम करें.
Love: भावनात्मक असुरक्षा बढ़ सकती है. शक या पुरानी बातें रिश्ते में तनाव ला सकती हैं. शाम के बाद संवाद बेहतर होगा.
Education: गहराई से पढ़ने, विश्लेषण और रिवीजन के लिए दिन उपयुक्त है.
Health: थकान, नींद की कमी, पेट या हार्मोन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें.
Finance: जोखिम लेने का दिन नहीं है. पुराने भुगतान, टैक्स या हिसाब-किताब निपटाने पर ध्यान दें.

उपाय: प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन शांत रखें.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 8

वृषभ राशिफल (Taurus), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में है. यह भाव रिश्तों, साझेदारी और आमने-सामने की स्थितियों से जुड़ा होता है. इसलिए आज का दिन आपके अकेले फैसलों से नहीं, बल्कि सामने वाले की प्रतिक्रिया से तय होगा. चाहे वह जीवनसाथी हो, पार्टनर हो या कोई क्लाइंट, आज उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावी रहेगी.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर रिश्तों में खिंचाव ला सकता है. किसी बात को लेकर मन में यह भावना रह सकती है कि मैं ज्यादा दे रहा हूं या मेरी बात नहीं समझी जा रही. यहां समस्या शब्दों से ज्यादा अपेक्षाओं की है. इसलिए आज बात कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं, और सामने वाला क्या समझ रहा है.

दोपहर के बाद माहौल धीरे-धीरे बदलता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव संवाद को संतुलित बनाता है. यह समय रिश्तों में नियम, सीमाएं और व्यवहारिक समझ बनाने के लिए बेहतर है. आज जीत जिद से नहीं, समझौते से मिलेगी.

Career: पार्टनरशिप या क्लाइंट से जुड़ा दबाव रह सकता है. शर्तें और जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें.
Love: अपेक्षाओं को लेकर तनाव संभव है. संवाद में संयम रखें, खासकर सुबह.
Education: समूह में पढ़ाई या चर्चा से लाभ होगा.
Health: गले, गर्दन या हार्मोन से जुड़ी थकान महसूस हो सकती है.
Finance: लेन-देन सोच-समझकर करें. बिना पढ़े कोई सहमति न दें.

उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद वस्तु का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में है. यह भाव काम, संघर्ष, जिम्मेदारी और मानसिक दबाव से जुड़ा होता है. इसलिए दिन व्यस्त रह सकता है. काम की मात्रा ज्यादा होगी और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, खासकर सुबह के समय.

विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी बात को लेकर खींचतान में डाल सकता है. आप एक साथ कई चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे, जिससे मन बंट सकता है. आज मल्टी-टास्किंग से ज्यादा जरूरी है प्राथमिकता तय करना. हर काम आज नहीं निपटाना है , यह बात समझना जरूरी है.

दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में आती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र धैर्य और अनुशासन देता है. यह समय है जब आप धीरे-धीरे काम को संभाल सकते हैं. आज भागने से नहीं, टिके रहने से फायदा होगा.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही योजना से आप स्थिति संभाल सकते हैं.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. आज ज्यादा अपेक्षा न रखें.
Education: पढ़ाई में अनुशासन जरूरी होगा. टालमटोल नुकसान दे सकती है.
Health: थकान, सिरदर्द या पाचन से जुड़ी समस्या संभव है.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें और धैर्य रखें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है, लेकिन वृश्चिक राशि का प्रभाव भावनाओं को गहरा और संवेदनशील बना देता है. यह दिन रचनात्मकता, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा है, लेकिन मन स्थिर रहना जरूरी है.

सुबह विशाखा नक्षत्र के कारण मन में असमंजस या बेचैनी रह सकती है. आप किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर उलझे रहेंगे, लेकिन उसे खुलकर कह नहीं पाएंगे. यहां समस्या भावनाओं की नहीं, उनके समय की है. हर बात अभी कहना जरूरी नहीं है.

दोपहर के बाद स्थिति बेहतर होती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको भावनात्मक संतुलन देता है. यह समय है जब आप बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं. आज दिल की बात कहना ठीक है, लेकिन सही शब्दों और सही समय के साथ.

Career: रचनात्मक काम में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है.
Love: भावनाएं गहरी होंगी. ईमानदार बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा.
Education: समझ अच्छी रहेगी, लेकिन मन को स्थिर रखना जरूरी है.
Health: नींद और मानसिक थकान पर ध्यान दें.
Finance: जोखिम लेने से बचें. स्थिरता बनाए रखना जरूरी है.

उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन शांत रखें.
Lucky Color: चांदी जैसा सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 05:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget