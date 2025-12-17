Aaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए अहम दिन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है और आपकी राशि से अष्टम भाव बना रहा है. यह भाव साधारण नहीं होता. यहां दिन बाहर की घटनाओं से कम और भीतर चल रही प्रक्रियाओं से ज्यादा तय होता है. आज आप चाहकर भी हल्के नहीं रह पाएंगे. मन बार-बार किसी पुराने मुद्दे, दबे हुए डर या अधूरी बात की ओर लौट सकता है.

सुबह का समय विशाखा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा. इस दौरान बातचीत में खिंचाव रह सकता है. आप जो कहना चाहते हैं, वह वैसा नहीं निकलता और सामने वाला उसे अपने तरीके से ले सकता है. इसलिए सुबह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना या किसी को जवाब देकर साफ करने की कोशिश नुकसान दे सकती है. आज हर बात को साबित करना जरूरी नहीं है.

दोपहर के बाद धीरे-धीरे स्थिति बदलती है. मन थोड़ा स्थिर होता है. शाम के बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आता है, जो रिश्तों और स्थितियों में संतुलन लाने का काम करता है. इस समय आप बिना टकराव के अपनी बात रख सकते हैं. आज नियंत्रण की बजाय समझ और धैर्य से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Career: कार्यस्थल पर परोक्ष दबाव, अंदरूनी राजनीति या गोपनीय बातें आपको असहज कर सकती हैं. आज खुलकर विरोध करने से बेहतर है कि आप शांत रहकर अपना काम करें.

Love: भावनात्मक असुरक्षा बढ़ सकती है. शक या पुरानी बातें रिश्ते में तनाव ला सकती हैं. शाम के बाद संवाद बेहतर होगा.

Education: गहराई से पढ़ने, विश्लेषण और रिवीजन के लिए दिन उपयुक्त है.

Health: थकान, नींद की कमी, पेट या हार्मोन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें.

Finance: जोखिम लेने का दिन नहीं है. पुराने भुगतान, टैक्स या हिसाब-किताब निपटाने पर ध्यान दें.

उपाय: प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन शांत रखें.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

वृषभ राशिफल (Taurus), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में है. यह भाव रिश्तों, साझेदारी और आमने-सामने की स्थितियों से जुड़ा होता है. इसलिए आज का दिन आपके अकेले फैसलों से नहीं, बल्कि सामने वाले की प्रतिक्रिया से तय होगा. चाहे वह जीवनसाथी हो, पार्टनर हो या कोई क्लाइंट, आज उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावी रहेगी.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर रिश्तों में खिंचाव ला सकता है. किसी बात को लेकर मन में यह भावना रह सकती है कि मैं ज्यादा दे रहा हूं या मेरी बात नहीं समझी जा रही. यहां समस्या शब्दों से ज्यादा अपेक्षाओं की है. इसलिए आज बात कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं, और सामने वाला क्या समझ रहा है.

दोपहर के बाद माहौल धीरे-धीरे बदलता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव संवाद को संतुलित बनाता है. यह समय रिश्तों में नियम, सीमाएं और व्यवहारिक समझ बनाने के लिए बेहतर है. आज जीत जिद से नहीं, समझौते से मिलेगी.

Career: पार्टनरशिप या क्लाइंट से जुड़ा दबाव रह सकता है. शर्तें और जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें.

Love: अपेक्षाओं को लेकर तनाव संभव है. संवाद में संयम रखें, खासकर सुबह.

Education: समूह में पढ़ाई या चर्चा से लाभ होगा.

Health: गले, गर्दन या हार्मोन से जुड़ी थकान महसूस हो सकती है.

Finance: लेन-देन सोच-समझकर करें. बिना पढ़े कोई सहमति न दें.

उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद वस्तु का दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में है. यह भाव काम, संघर्ष, जिम्मेदारी और मानसिक दबाव से जुड़ा होता है. इसलिए दिन व्यस्त रह सकता है. काम की मात्रा ज्यादा होगी और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, खासकर सुबह के समय.

विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी बात को लेकर खींचतान में डाल सकता है. आप एक साथ कई चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे, जिससे मन बंट सकता है. आज मल्टी-टास्किंग से ज्यादा जरूरी है प्राथमिकता तय करना. हर काम आज नहीं निपटाना है , यह बात समझना जरूरी है.

दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में आती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र धैर्य और अनुशासन देता है. यह समय है जब आप धीरे-धीरे काम को संभाल सकते हैं. आज भागने से नहीं, टिके रहने से फायदा होगा.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही योजना से आप स्थिति संभाल सकते हैं.

Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. आज ज्यादा अपेक्षा न रखें.

Education: पढ़ाई में अनुशासन जरूरी होगा. टालमटोल नुकसान दे सकती है.

Health: थकान, सिरदर्द या पाचन से जुड़ी समस्या संभव है.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें और धैर्य रखें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है, लेकिन वृश्चिक राशि का प्रभाव भावनाओं को गहरा और संवेदनशील बना देता है. यह दिन रचनात्मकता, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा है, लेकिन मन स्थिर रहना जरूरी है.

सुबह विशाखा नक्षत्र के कारण मन में असमंजस या बेचैनी रह सकती है. आप किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर उलझे रहेंगे, लेकिन उसे खुलकर कह नहीं पाएंगे. यहां समस्या भावनाओं की नहीं, उनके समय की है. हर बात अभी कहना जरूरी नहीं है.

दोपहर के बाद स्थिति बेहतर होती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको भावनात्मक संतुलन देता है. यह समय है जब आप बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं. आज दिल की बात कहना ठीक है, लेकिन सही शब्दों और सही समय के साथ.

Career: रचनात्मक काम में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है.

Love: भावनाएं गहरी होंगी. ईमानदार बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा.

Education: समझ अच्छी रहेगी, लेकिन मन को स्थिर रखना जरूरी है.

Health: नींद और मानसिक थकान पर ध्यान दें.

Finance: जोखिम लेने से बचें. स्थिरता बनाए रखना जरूरी है.

उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन शांत रखें.

Lucky Color: चांदी जैसा सफेद

Lucky Number: 2



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.