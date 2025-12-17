हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलHoroscope 17 December 2025: कन्या राशि पर संवाद का संकट, तुला को हानि और वृश्चिक पर दबाव जानें आज का राशिफल

Horoscope 17 December 2025: कन्या राशि पर संवाद का संकट, तुला को हानि और वृश्चिक पर दबाव जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Dec 2025 05:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में है. यह भाव बाहरी दुनिया से ज्यादा आपके भीतर की स्थिति को दिखाता है. आज आप बाहर जितने आत्मविश्वासी दिखें, अंदर उतना ही मन भारी या अस्थिर हो सकता है. घर, परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बात आपके मन में चलती रहेगी.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस दौरान मन किसी एक बात पर अटक सकता है और आप उसी को लेकर चिड़चिड़े या असहज महसूस कर सकते हैं. आज दूसरों से अपेक्षा ज्यादा रहेगी, लेकिन जब वैसी प्रतिक्रिया न मिले तो भीतर खिन्नता बढ़ सकती है. सुबह के समय खुद को शांत रखना जरूरी है.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मन स्थिर होता है. शाम के बाद अनुराधा नक्षत्र का असर आता है, जो भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक सोच देता है. यह समय परिवार या करीबी लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए बेहतर है. आज अहं नहीं, अपनापन काम आएगा.

Career: काम की चिंता मन में रहेगी, लेकिन फोकस टूट सकता है. आज घर या निजी कारणों से ध्यान बंट सकता है.
Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, लेकिन मूड स्विंग संभव है.
Education: पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन वातावरण शांत होना जरूरी है.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है.
Finance: खर्च घर या सुविधा से जुड़ा हो सकता है. संतुलन रखें.

उपाय: घर में दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में है. यह भाव विचार, संवाद, प्रयास और निर्णय से जुड़ा होता है. इसलिए दिन सक्रिय रहेगा. मन में कई योजनाएं चलेंगी और आप कुछ नया करने या किसी बात को साफ करने की इच्छा महसूस करेंगे.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर बातचीत में तीखापन ला सकता है. आप सही बात भी कहेंगे, लेकिन शब्द कठोर हो सकते हैं. इसलिए आज सच बोलते समय भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. एक गलत लहजा पूरे दिन का माहौल बिगाड़ सकता है.

दोपहर बाद स्थिति आपके पक्ष में आती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको धैर्य और संतुलन देता है. यह समय है जब आप अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रख सकते हैं. आज प्रयास सफल होगा, लेकिन संयम के साथ.

Career: मीटिंग, कॉल या कागज़ी काम में व्यस्तता रहेगी. बातों को लिखित में रखना बेहतर होगा.
Love: संवाद की कमी या गलतफहमी हो सकती है. साफ बात करें.
Education: पढ़ाई में प्रगति होगी, खासकर लिखने या समझने वाले विषयों में.
Health: कंधे, गर्दन या नसों में थकान हो सकती है.
Finance: छोटे खर्च या यात्रा से जुड़ा खर्च संभव है.

उपाय: गणेश जी का स्मरण करें और वाणी में संयम रखें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में है. यह भाव धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा होता है. इसलिए आज आपके शब्दों और फैसलों का सीधा असर पड़ेगा , खासकर परिवार और धन के मामलों में.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी बात को लेकर अंदरूनी तनाव रह सकता है, खासकर पैसों या सम्मान से जुड़ा. आप किसी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे खुलकर कह नहीं पाएंगे. यहां जल्दबाजी में बोलना नुकसानदेह हो सकता है.

दोपहर बाद स्थिति स्पष्ट होने लगती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का असर वाणी को संतुलित करता है. यह समय है जब आप अपनी बात सधे हुए शब्दों में रख सकते हैं. आज बोलने से पहले सोचने की आदत आपको नुकसान से बचाएगी.

Career: धन या सैलरी से जुड़ा विचार मन में रहेगा. जल्दबाजी में कोई मांग न रखें.
Love: परिवार या रिश्तों में पैसों को लेकर तनाव संभव है.
Education: एकाग्रता ठीक रहेगी, लेकिन मन बार-बार भटक सकता है.
Health: गले या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
Finance: खर्च और आय दोनों पर नज़र रखना जरूरी है.

उपाय: देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और मीठा दान करें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है. इसलिए आज की हर हलचल सीधी आपसे जुड़ी है. मन संवेदनशील रहेगा और छोटी-छोटी बातें भी गहरी लग सकती हैं. आज आप खुद को ज्यादा गंभीर, सतर्क या भीतर से भारी महसूस कर सकते हैं.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी बात को लेकर खींचतान में रख सकता है. आप तय नहीं कर पाएंगे कि आगे बढ़ना है या रुकना. इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में भारी पड़ सकता है.

दोपहर बाद स्थिति बदलती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का असर आपको स्थिरता और आत्मनियंत्रण देता है. यह समय है जब आप खुद को संभाल सकते हैं और हालात को समझदारी से देख सकते हैं. आज शक्ति दिखाने से ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाए रखना.

Career: जिम्मेदारी बढ़ सकती है. लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे.
Love: भावनाएं तीव्र होंगी. शक और अधिकार की भावना से बचें.
Education: एकाग्रता अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक दबाव रहेगा.
Health: थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव संभव है.
Finance: जोखिम से बचें. आज स्थिरता बनाए रखना बेहतर है.

उपाय: शिव का ध्यान करें और कुछ देर मौन रखें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 05:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget