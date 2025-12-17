Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में है. यह भाव बाहरी दुनिया से ज्यादा आपके भीतर की स्थिति को दिखाता है. आज आप बाहर जितने आत्मविश्वासी दिखें, अंदर उतना ही मन भारी या अस्थिर हो सकता है. घर, परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बात आपके मन में चलती रहेगी.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस दौरान मन किसी एक बात पर अटक सकता है और आप उसी को लेकर चिड़चिड़े या असहज महसूस कर सकते हैं. आज दूसरों से अपेक्षा ज्यादा रहेगी, लेकिन जब वैसी प्रतिक्रिया न मिले तो भीतर खिन्नता बढ़ सकती है. सुबह के समय खुद को शांत रखना जरूरी है.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मन स्थिर होता है. शाम के बाद अनुराधा नक्षत्र का असर आता है, जो भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक सोच देता है. यह समय परिवार या करीबी लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए बेहतर है. आज अहं नहीं, अपनापन काम आएगा.

Career: काम की चिंता मन में रहेगी, लेकिन फोकस टूट सकता है. आज घर या निजी कारणों से ध्यान बंट सकता है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, लेकिन मूड स्विंग संभव है.

Education: पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन वातावरण शांत होना जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है.

Finance: खर्च घर या सुविधा से जुड़ा हो सकता है. संतुलन रखें.

उपाय: घर में दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में है. यह भाव विचार, संवाद, प्रयास और निर्णय से जुड़ा होता है. इसलिए दिन सक्रिय रहेगा. मन में कई योजनाएं चलेंगी और आप कुछ नया करने या किसी बात को साफ करने की इच्छा महसूस करेंगे.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर बातचीत में तीखापन ला सकता है. आप सही बात भी कहेंगे, लेकिन शब्द कठोर हो सकते हैं. इसलिए आज सच बोलते समय भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. एक गलत लहजा पूरे दिन का माहौल बिगाड़ सकता है.

दोपहर बाद स्थिति आपके पक्ष में आती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको धैर्य और संतुलन देता है. यह समय है जब आप अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रख सकते हैं. आज प्रयास सफल होगा, लेकिन संयम के साथ.

Career: मीटिंग, कॉल या कागज़ी काम में व्यस्तता रहेगी. बातों को लिखित में रखना बेहतर होगा.

Love: संवाद की कमी या गलतफहमी हो सकती है. साफ बात करें.

Education: पढ़ाई में प्रगति होगी, खासकर लिखने या समझने वाले विषयों में.

Health: कंधे, गर्दन या नसों में थकान हो सकती है.

Finance: छोटे खर्च या यात्रा से जुड़ा खर्च संभव है.

उपाय: गणेश जी का स्मरण करें और वाणी में संयम रखें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में है. यह भाव धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा होता है. इसलिए आज आपके शब्दों और फैसलों का सीधा असर पड़ेगा , खासकर परिवार और धन के मामलों में.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी बात को लेकर अंदरूनी तनाव रह सकता है, खासकर पैसों या सम्मान से जुड़ा. आप किसी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे खुलकर कह नहीं पाएंगे. यहां जल्दबाजी में बोलना नुकसानदेह हो सकता है.

दोपहर बाद स्थिति स्पष्ट होने लगती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का असर वाणी को संतुलित करता है. यह समय है जब आप अपनी बात सधे हुए शब्दों में रख सकते हैं. आज बोलने से पहले सोचने की आदत आपको नुकसान से बचाएगी.

Career: धन या सैलरी से जुड़ा विचार मन में रहेगा. जल्दबाजी में कोई मांग न रखें.

Love: परिवार या रिश्तों में पैसों को लेकर तनाव संभव है.

Education: एकाग्रता ठीक रहेगी, लेकिन मन बार-बार भटक सकता है.

Health: गले या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: खर्च और आय दोनों पर नज़र रखना जरूरी है.

उपाय: देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और मीठा दान करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है. इसलिए आज की हर हलचल सीधी आपसे जुड़ी है. मन संवेदनशील रहेगा और छोटी-छोटी बातें भी गहरी लग सकती हैं. आज आप खुद को ज्यादा गंभीर, सतर्क या भीतर से भारी महसूस कर सकते हैं.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी बात को लेकर खींचतान में रख सकता है. आप तय नहीं कर पाएंगे कि आगे बढ़ना है या रुकना. इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में भारी पड़ सकता है.

दोपहर बाद स्थिति बदलती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र का असर आपको स्थिरता और आत्मनियंत्रण देता है. यह समय है जब आप खुद को संभाल सकते हैं और हालात को समझदारी से देख सकते हैं. आज शक्ति दिखाने से ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाए रखना.

Career: जिम्मेदारी बढ़ सकती है. लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे.

Love: भावनाएं तीव्र होंगी. शक और अधिकार की भावना से बचें.

Education: एकाग्रता अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक दबाव रहेगा.

Health: थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव संभव है.

Finance: जोखिम से बचें. आज स्थिरता बनाए रखना बेहतर है.

उपाय: शिव का ध्यान करें और कुछ देर मौन रखें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.