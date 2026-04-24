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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा

खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा

Vetiver Farming Tips: खस की खेती किसानों के लिए काफी मुनाफे वाली है. कम पानी और नाममात्र की देखरेख में तैयार होने वाली इस फसल की जड़ों से निकलने वाला तेल बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Apr 2026 03:06 PM (IST)
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Vetiver Farming Tips:  आजकल पारंपरिक फसलों में वो बात नहीं रही जो किसानों की किस्मत रातों-रात बदल दे. इसलिए अब वक्त है कुछ नया और हटकर करने का. खस की खेती एक ऐसा ही जबरदस्त मौका है जो कम मेहनत में आपको मालामाल बना सकता है. खस यानी वेटिवर एक ऐसी घास है जिसकी जड़ों से निकलने वाला तेल कॉस्मेटिक, इत्र और दवाइयों की दुनिया में सोने के भाव बिकता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं है. यह बंजर और कम पानी वाली जगह पर भी शान से लहलहाती है. अगर आप भी खेती को सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि एक फायदे का सौदा बनाना चाहते हैं. तो खस की फसल आपके लिए मुनाफे की नई चाबी साबित हो सकती है. 

ऐसे शुरू करें खस की खेती

खस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से ढल जाती है. जिन किसान भाइयों के पास ऐसी जमीन है जहां पानी की कमी है या मिट्टी ऊसर हो चुकी है. उनके लिए खस की खेती एक वरदान है. इसमें न तो आपको बहुत ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है और न ही महंगे कीटनाशकों का तामझाम रहता है.

जानवर भी इस घास को नहीं खाते, इसलिए बाड़ लगाने या रखवाली करने का खर्चा भी बच जाता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें शुरुआती निवेश बहुत कम है. लेकिन जब फसल तैयार होती है. तो इसका रिटर्न किसी भी आम फसल के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है.

यह भी पढ़ें: खेती-किसानी के साथ गांव में शुरू करना चाहते हैं रोजगार, इस योजना में भारी सब्सिडी देती है सरकार

बाजार में जबरदस्त डिमांड

खस की असली कीमत इसकी जड़ों में छिपी होती है. जिससे कीमती तेल निकाला जाता है. बाजार में एक लीटर खस के तेल की कीमत हजारों में होती है. और इसकी डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साल भर बनी रहती है. ठंडी तासीर होने की वजह से गर्मियों में इसका इस्तेमाल शर्बत, साबुन और परफ्यूम बनाने में खूब होता है.

किसान भाई अपनी फसल का तेल निकालकर उसे सीधे कंपनियों को बेच सकते हैं या फिर जड़ों को सुखाकर भी बाजार में अच्छे दाम पर दे सकते हैं. यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम. जिससे किसानों को हमेशा बढ़िया भाव मिलने की गारंटी रहती है.

12 से 15 महीने में फसल तैयार

खस की फसल एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक मुनाफा देती है और इसका प्रबंधन करना बेहद सरल है. यह फसल करीब 12 से 15 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाती है और इसकी कटाई के बाद जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है. खास बात यह है कि खस की जड़ों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं. जिससे जब बाजार में भाव सबसे अच्छा हो तब आप अपनी फसल बेच सकें. आज के समय में जब खेती में जोखिम बढ़ रहा है, खस की खेती किसानों को एक सुरक्षित और टिकाऊ आमदनी का भरोसा देती है. 

यह भी पढ़ें: पराली को ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो सोना उगलेगी मिट्टी, किसानों के लिए मतलब की बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Apr 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News
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