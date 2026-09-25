गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब भिंडी बनाएगी लखपति, इस वैज्ञानिक तरीके से करेंगे बुवाई तो होगी पैसों की बारिश

अब भिंडी बनाएगी लखपति, इस वैज्ञानिक तरीके से करेंगे बुवाई तो होगी पैसों की बारिश

भिंडी की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं. सही किस्म, बुवाई की दूरी, खाद-पानी और देखभाल से कमाई बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 25 Sep 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

भिंडी की मांग साल के हर महीने में रहती है. ज्यादातर लोगों को भिंडी की सब्जी बेहद पसंद होती है. लेकिन क्या आप जानते है भिंडी की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ खेत में बीज डाल देना ही काफी नहीं है. अगर वैज्ञानिक तरीके से बुवाई, सही दूरी, खाद-पानी और फसल की देखभाल की जाए तो पौधों की अच्छी बढ़वार और बेहतर पैदावार में मदद मिल सकती है. भिंडी की मांग बाजार में बनी रहती है, इसलिए सही समय और सही तरीके से खेती करने पर किसान इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं भिंडी की खेती में किन वैज्ञानिक तरीकों का ध्यान रखना चाहिए.

 सही किस्म चुनने से होगी बेहतर शुरुआत

वैज्ञानिक तरीके से खेती की शुरुआत अच्छी और अपने क्षेत्र के हिसाब से सही किस्म चुनने से होती है. भिंडी की ऐसी किस्म चुननी चाहिए जो आपके मौसम और मिट्टी के हिसाब से अच्छी तरह उग सके. ICAR की ओर से बताई गई काशी प्रक्रम जैसी किस्म गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाई जा सकती है और इसकी पहली तुड़ाई करीब 45-47 दिन बाद शुरू हो सकती है. वहीं काशी चमन भी भिंडी की एक अच्छी किस्म है, जिसे अच्छी पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
इस सरकारी लोन स्कीम में ब्याज पर 100% छूट, ऐसे उठाएं फायदा
इस सरकारी लोन स्कीम में ब्याज पर 100% छूट, ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगाएं किन्नू, कितने महीनों में आ जाएगा फल?
किचन गार्डन में कैसे उगाएं किन्नू, कितने महीनों में आ जाएगा फल?
एग्रीकल्चर
पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई
पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई
एग्रीकल्चर
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी

 बुवाई में भी अपनाएं वैज्ञानिक तरीका

भिंडी के बीज खेत में डालने से पहले मिट्टी की स्थिति और नमी का ध्यान रखना जरूरी है. वैज्ञानिक खेती में बीज की गुणवत्ता के साथ-साथ बुवाई का सही समय भी काफी मायने रखता है. बीजों को उचित दूरी पर बोने से पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.  और ध्यान रखें की भिंडी के खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए भिंडी का खेत तैयार करते समय पानी की निकासी का ध्यान रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें : कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? जान लें

 पौधों के बीच सही दूरी रखें

वैज्ञानिक तरीके से भिंडी की खेती करते समय पौधों को बहुत पास-पास लगाने से बचना चाहिए. पौधों के बीच सही दूरी रहने से उन्हें हवा, धूप और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. सामान्य तौर पर कुछ खेती के तरीको में करीब 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है. हालांकि सही दूरी भिंडी की किस्म और क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

खाद और पानी भी दें वैज्ञानिक तरीके से

अच्छी पैदावार के लिए खाद और पानी का इस्तेमाल भी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए. खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व देने से फसल की बढ़वार में मदद मिल सकती है. वैज्ञानिक खेती में बिना जरूरत ज्यादा खाद डालने के बजाय मिट्टी और फसल की जरूरत को समझना जरूरी है. इसी तरह सिंचाई भी मौसम और मिट्टी की नमी देखकर करें और खेत में लंबे समय तक पानी जमा न होने दें.

सही देखभाल से बढ़ सकती है कमाई

भिंडी की फसल में समय-समय पर पौधों की जांच करते रहना भी वैज्ञानिक खेती का जरूरी हिस्सा है. अगर पौधों पर कीड़े या बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो शुरुआत में ही उनकी पहचान कर उचित उपाय करना चाहिए. फसल तैयार होने पर भिंडी की समय पर तुड़ाई करने से भी उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है. अच्छी किस्म, सही बुवाई, उचित दूरी, खाद-पानी और समय पर देखभाल को साथ लेकर चलें तो पैदावार बेहतर हो सकती है और किसान की कमाई बढ़ने की संभावना भी रहती है.

यह भी पढ़ें : एआई से हो किसानों को हो रहा फायदा, 15-20 लीटर दूध ज्यादा दे रही गायें

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इस सरकारी लोन स्कीम में ब्याज पर 100% छूट, ऐसे उठाएं फायदा
इस सरकारी लोन स्कीम में ब्याज पर 100% छूट, ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगाएं किन्नू, कितने महीनों में आ जाएगा फल?
किचन गार्डन में कैसे उगाएं किन्नू, कितने महीनों में आ जाएगा फल?
एग्रीकल्चर
पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई
पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई
एग्रीकल्चर
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....
पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
महाराष्ट्र
मालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर
मालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget