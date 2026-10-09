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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस पर ऐसे उगाएं गाजर, सर्दियों में बढ़ेगी कमाई

अपने फार्म हाउस पर ऐसे उगाएं गाजर, सर्दियों में बढ़ेगी कमाई

सर्दियों की शुरुआत के साथ अपने फार्म हाउस पर भुरभुरी मिट्टी और आधुनिक बेड विधि से करें गाजर की उन्नत खेती. मात्र 80-90 दिनों में तैयार होगी बम्पर फसल, सर्दियों के सीजन में बढ़ेगा मुनाफा.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में ताजी और लाल गाजरों की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है. गाजर का इस्तेमाल सलाद, सब्जी, जूस और सर्दियों के पसंदीदा गाजर के हलवे में बड़े पैमाने पर किया जाता है. यही वजह है कि ठंड के दिनों में किसानों और फार्म हाउस मालिकों के लिए गाजर की खेती मुनाफे का एक बेहतरीन जरिया बनती है.

अगर आपके पास एक फार्म हाउस है और आप उसकी खाली जमीन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गाजर उगाना एक शानदार आइडिया है. इसे उगाना काफी आसान है और कम लागत में इसकी बंपर पैदावार लेकर आप सर्दियों में अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

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गाजर उगाने के लिए सही समय और मौसम

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, गाजर मुख्य रूप से ठंडी जलवायु की फसल है. इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है. भारत के मैदानी इलाकों में गाजर की बुवाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे उत्तम समय होता है. इस समय बोई गई गाजर सर्दियों के बीच या खत्म होने तक पूरी तरह तैयार हो जाती है, जब बाजार में इसकी मांग और कीमतें दोनों सबसे ऊपर होती हैं. पहाड़ी इलाकों में इसे थोड़ा पहले भी उगाया जा सकता है.

मिट्टी की तैयारी और उन्नत किस्में

गाजर जमीन के अंदर उगने वाली जड़ वाली फसल है, इसलिए इसके लिए मिट्टी का भुरभुरा और उपजाऊ होना बेहद जरूरी है. गाजर की खेती के लिए हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खेतों में पानी जमा न हो. 

बुवाई से पहले अपने फार्म हाउस की जमीन की दो से तीन बार अच्छी गहरी जुताई करें और कंकड़-पत्थर पूरी तरह हटा दें. मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिलाएं. बेहतर मुनाफे के लिए पूसा रुधिर, पूसा केसर और नैंटिस जैसी उन्नत किस्मों के बीजों का ही चुनाव करें.

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बुवाई का सही तरीका और दूरी

फार्म हाउस पर गाजर की बुवाई हमेशा मेड़ बनाकर करनी चाहिए. जमीन से करीब 6 से 8 इंच ऊंची मेड़ें तैयार करें और उनके बीच में एक से डेढ़ फीट की दूरी रखें. मेड़ों पर बीजों को आधा इंच की गहराई पर बोएं. बीजों के बीच की दूरी कम से कम 2 से 3 इंच होनी चाहिए. मेड़ पर बुवाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गाजर को नीचे की तरफ बढ़ने के लिए ढीली मिट्टी मिलती है, जिससे गाजर की लंबाई अच्छी होती है और वे बिल्कुल सीधी और मोटी निकलती हैं.

खुदाई का समय और शानदार मुनाफा

किस्म के आधार पर गाजर की फसल बुवाई के करीब 75 से 90 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाती है. जब गाजर का ऊपरी हिस्सा जमीन से थोड़ा बाहर दिखने लगे और उसका रंग गहरा लाल हो जाए, तब इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए. खुदाई करने से एक दिन पहले खेत में हल्का पानी दे दें ताकि मिट्टी गीली हो जाए और गाजर बिना टूटे आसानी से बाहर आ सके. गाजर को निकालकर साफ पानी से अच्छे से धो लें. चमकदार, लंबी और ताजी गाजरों को सीधे ऑर्गेनिक मार्केट या स्थानीय मंडियों में बेचकर आप इस सीजन में बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Carrot Farming Agriculture News
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