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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? जान लें

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? जान लें

खेत में काम करने वाले किन किसानों को अगर किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ जाए तो ऐसे मौके पर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख तक की भारी आर्थिक मदद मिलती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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  • मृत्यु पर 5 लाख, विकलांगता पर 2 लाख तक सहायता मिलती है.

अगर आपके परिवार में भी कोई खेती-बाड़ी करता है. तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद शानदार और काम की योजना के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. खेत-खलिहान में काम करते वक्त कई बार अनजाने में अनहोनी हो जाती है. जिससे पूरा परिवार गहरे संकट में आ जाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है. 

जिससे किसानों और उनके आश्रितों को पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर इस खास योजना का फायदा असल मायनों में किन किसानों को मिलता है और इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं. चलिए आपको बताते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी ताकि जरूरत पड़ने पर आप और आपका कोई जानने वाला समय पर इसका पूरा लाभ उठा सके. 

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इन किसानों को मिलता है फायदा

सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह योजनाउत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बनाई गई है. इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके अलावा किसान के पास जमीन के दस्तावेज होने चाहिए और राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी में उसका नाम दर्ज होना जरूरी है. बहुत से किसान यह सोचते हैं कि क्या बटाई पर खेत लेकर खेती करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा. 

तो आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक बटाईदार और दूसरे तरीकों से खेती करने वाले रजिस्टर्ड किसानों को भी इसके दायरे में शामिल किया जाता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल किसान हैं और खेती-किसानी से जुड़े कागजात आपके नाम पर पक्के हैं. तो किसी भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में आप या आपके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत मदद पाने के पूरे हकदार बन जाते हैं. 


कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? जान लें

इतनी आर्थिक मदद मिलती है

इस योजना का सबसे बड़ा मकसद उस परिवार को आर्थिक संबल देना होता है. जिसके घर के कमाने वाले मुख्य सदस्य के साथ कोई गंभीर हादसा हो जाता है. अगर खेती का काम करते वक्त या किसी भी अन्य दुर्घटना की वजह से किसान की मृत्यु हो जाती है. तो सरकार की तरफ से उसके आश्रित परिवार को पूरे 5 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती है.

वहीं दूसरी तरफ अगर दुर्घटना इतनी भयानक न हो लेकिन किसान स्थायी रूप से दिव्यांग या विकलांग हो जाता है. तब भी उसे निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती. शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचने या विकलांगता की स्थिति में प्रतिशत के हिसाब से 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि सीधे पीड़ित किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. जिससे वह अपना इलाज करवा सके. 

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा 6% ब्याज पर लोन

कैसे मिलता है योजना का फायदा?

अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना होगा और कौन से दस्तावेज तैयार रखने पड़ेंगे. दुर्घटना होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या फिर संबंधित अधिकारी के पास पंचायतनामा की कॉपी तैयार कराना बेहद जरूरी होता है. इसके अलावा डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन की खतौनी जैसे सभी कागजात को फाइल के साथ लगाना पड़ता है. 


कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? जान लें

आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि घटना के तय दिनों के भीतर ही अपना क्लेम फॉर्म भरकर संबंधित तहसील या जिला कृषि विभाग के दफ्तर में जमा कराना होता है. क्योंकि देर करने पर आवेदन खारिज भी हो सकता है. अगर आप सभी कागजात समय पर पूरे करके सही तरीके से आवेदन कर देते हैं. तो सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का पैसा सीधे आपके परिवार तक आसानी से पहुंच जाता है.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस पर कैसे करें समुद्री खीरे की खेती? लाखों में है कीमत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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