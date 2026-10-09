ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में गेंदा उगाएं, पिकअप खरीदने के लिए सरकार देगी 3.25 लाख रुपये

खेत में गेंदा उगाएं, पिकअप खरीदने के लिए सरकार देगी 3.25 लाख रुपये

Pickup Subsidy: बिहार में गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने नई मदद शुरू की है. योजना के तहत फूलों की खेती के साथ माल ढुलाई के लिए पिकअप वाहन खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Oct 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

Marigold Farming: सोचिए, किसान ने खेत में गेंदा उगाया और फसल तैयार होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो गई, फूल बाजार तक पहुंचाए कैसे जाएं? छोटी गाड़ी किराये पर लेने में पैसा खर्च होता है और कई बार समय पर वाहन नहीं मिलने से फसल बेचने में भी दिक्कत आती है. अब बिहार के गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने इसी परेशानी को आसान करने की कोशिश की है. 

राज्य के उद्यान निदेशालय की गेंदा फूल उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना 2026-27 के तहत माल ढोने वाले वाहन की अनुमानित लागत 6.50 लाख रुपये रखी गई है. सरकार इस पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी. यानी किसान को अधिकतम 3.25 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर खरीदे जाने वाले वाहन की कीमत इससे कम है तो अनुदान उसकी कीमत के 50 प्रतिशत के हिसाब से तय होगा. यह सुविधा सिर्फ उन किसानों के लिए है जो योजना के तहत गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?
लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?
एग्रीकल्चर
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई

गेंदा की खेती पर भी मिलेगी सब्सिडी

सरकार सिर्फ वाहन खरीदने में मदद नहीं कर रही है, बल्कि गेंदा फूल उगाने पर भी अनुदान दिया जा रहा है. योजना में गेंदा की खेती की इकाई लागत 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है. इस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा. किसान कम से कम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

अकेले नहीं, क्लस्टर में करनी होगी खेती

यहां एक जरूरी शर्त है, जिसे किसान को आवेदन करने से पहले समझ लेना चाहिए. गेंदा की खेती 25 हेक्टेयर के क्लस्टर में कराई जाएगी. एक क्लस्टर एक पंचायत या दो आसपास की पंचायतों को मिलाकर बनाया जा सकता है. किसान को इसी क्लस्टर के अंदर आवेदन करना होगा. क्लस्टर से बाहर किया गया आवेदन रद्द हो सकता है.
खेत में गेंदा उगाएं, पिकअप खरीदने के लिए सरकार देगी 3.25 लाख रुपये

यह भी पढ़ें: केकड़ा पालन कैसे बन सकता है कमाई का जरिया, कैसे शुरू करें?

जमीन नहीं है तो भी रास्ता खुला

अगर किसान के नाम अपनी जमीन नहीं है, तब भी कुछ शर्तों के साथ योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए पट्टे या किराये की जमीन का इकरारनामा देना होगा. जमीन के कागजों में नाम साफ नहीं होने पर वंशावली भी लगानी पड़ सकती है. योजना का लाभ लेने के लिए एलपीसी और अद्यतन जमीन की रसीद जैसे दस्तावेज भी जरूरी हैं. 

31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू हुई है और किसानों के लिए 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन का मौका है. आवेदन बिहार उद्यान निदेशालय के ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकता है. किसान को अपना 13 अंकों का डीबीटी किसान पंजीकरण नंबर डालकर योजना चुननी होगी. वाहन पर अनुदान लेने वालों को वाहन का कोटेशन, जमीन के कागज और गेंदा की खेती से जुड़ा इकरारनामा भी आवेदन के साथ अपलोड करना होगा. 

यह भी पढ़ें: गन्ने की नई किस्म का बीज सिर्फ 200 रुपये में, ऐसे करें बुकिंग

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Agriculture News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?
लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?
एग्रीकल्चर
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bypolls Result 2026 LIVE Streaming: नंदीग्राम में BJP और तमिलनाडु में चलेगा विजय का जादू? कहां-कैसे देखें रिजल्ट
नंदीग्राम में BJP और तमिलनाडु में चलेगा विजय का जादू? कहां-कैसे देखें रिजल्ट Live
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
इंडिया
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget