गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएआई से हो किसानों को हो रहा फायदा, 15-20 लीटर दूध ज्यादा दे रही गायें

एआई से हो किसानों को हो रहा फायदा, 15-20 लीटर दूध ज्यादा दे रही गायें

एआई तकनीक का इस्तेमाल से गायों के दूध प्रोडक्शन में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है.जान लीजिए आखिर आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन क्या है जिससे गायें अचानक से इतना ज्यादा दूध देने लगी हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कृत्रिम गर्भाधान तकनीक ने पशुपालन को आसान, ज्यादा फायदेमंद बनाया.
  • गायों का दूध 15-20 लीटर बढ़ा, पशु स्वस्थ होते हैं.
  • सरकार तकनीक को बढ़ावा दे रही.

खेती में और पशुपालन में अब तकनीक के इस्तेमाल ने काम काफी आसान कर दिया है. पुराने तरीकों को पीछे छोड़ते हुए देश के किसान मॉडर्न साइंस की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं. पशुपालन में अब आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक इस बिजनेस को और मुनाफेवाला बना रहा है. इस तकनीक की मदद से अब पशुओं की नस्लों और बेहतर हो रही हैं. इस तकनीक को अपनाने से सामान्य गायें भी 15 से 20 लीटर तक ज्यादा दूध देने लगी हैं. 

जो किसान डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं. उनके लिए यह तकनीक बहुत फायदेमंद साबित हो रही है. क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है. पहले जहां पशुपालकों को अच्छी नस्ल के सांड पालने में भारी भरकम खर्च करना पड़ता था वहीं अब इस तकनीक से कम लागत में बेहतरीन नतीजे मिल रहे हैं. सरकार की तरफ से भी देश भर में इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. जान लीजिए कैसे काम करती है यह आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन तकनीक.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी
एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी
एग्रीकल्चर
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
एग्रीकल्चर
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन

कैसे काम करती है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन तकनीक?

पशुपालन में अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना काफी मुश्किल काम होता है. जिससे कि दूध का उत्पादन बेहतर मिल सके. पुराने तरीकों में अच्छी नस्ल के सांड को ढूंढना और उसका रखरखाव करना बहुत मुश्किल और महंगा पड़ जाता था. लेकिन आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन यानी एआई तकनीक के आ जाने से किसानों को अब किसी भी ताकतवर और हाई क्वालिटी वाले सांड को अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. देश-विदेश के बेहतरीन सांडों का उहाई क्वालिटी वाला सीमन अब बहुत ही आसानी से सुरक्षित स्टोर करके रख लिया जाता है. 

जब भी गाय हीट पर आती है तो वेटरिनरी एक्सपर्ट की मदद से इसे गर्भाधानित कर दिया जाता है. इस पूरी प्रोसेस में बीमारी फैलने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें जानवरों का सीधा संपर्क नहीं होता है. इसके अलावा पैदा होने वाले बछड़े या बछिया भी काफी सेहतमंद और मजबूत शरीर वाले होते हैं जो आगे चलकर बंपर दूध देने की क्षमता रखते हैं. किसानों का यह स्मार्ट तरीका पशुओं की सेहत को सुरक्षित रखते हुए उन्हें ज्यादा मुनाफा कमाने का पूरा मौका दे रहा है.


एआई से हो किसानों को हो रहा फायदा, 15-20 लीटर दूध ज्यादा दे रही गायें

दूध के उत्पादन में 15 से 20 लीटर इजाफा

किसी भी डेयरी फार्म की सफलता फार्म की गायों के दूध देने पर निर्भर करती है. एआई तकनीक की मदद से जब बेहतर जेनेटिक्स वाली नस्लें तैयार होती हैं तो उनके दूध देने की क्षमता में इजाफा होता है. जो देसी नस्ल की गायें पहले बहुत कम दूध देती थीं वे अब एआई के बाद 15 से 20 लीटर तक एक्सट्रा दूध देने लगी हैं. 

दूध की मात्रा बढ़ने से सीधे तौर पर किसानों की डेली इनकम में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है. बाजार में शुद्ध और अच्छी क्वालिटी के दूध की डिमांड हमेशा बनी रहती ह. जिससे किसानों को अपनी उपज का दाम भी बहुत शानदार मिलता है. 


एआई से हो किसानों को हो रहा फायदा, 15-20 लीटर दूध ज्यादा दे रही गायें

यह भी पढ़ें: कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल

देश भर में आजमाई जा रही है यह तकनीक 

इस तकनीक के फायदों को देखते हुए अब देश की सरकार और अलग-अलग कृषि संस्थान भी इसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कई बड़े कार्यक्रमों के जरिए पशुपालकों को कई जगहों पर फ्री तो कहीं बहुत कम कीमत पर यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है. गांव के युवाओं को विशेष ट्रेनिंग देकर मइत्री यानी मल्टीपर्पस एआई टेक्निशियन के रूप में तैयार किया जा रहा है. जो घर-घर जाकर इस सर्विस को अंजाम देते हैं. 

इसके अलावा सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक के आने से किसानों को यह फायदा मिल रहा है कि ज्यादातर मामलों में बछिया ही जन्म लेती हैं जो आगे चलकर डेयरी फार्म को और बड़ा बनाती हैं. साइंटिफिक तरीके से हो रहे इन बदलावों की वजह से भारत दुनिया भर में दूध उत्पादन के मामले में अब बाकी देशों को काफी पीछे छोड़ता जा रहा है. अगर आप भी पशुपालन के जरिए अपनी किस्मत को चमकना चाहते हैं तो इस तकनीक को अपनाने में बिल्कुल भी देर न करें. 

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस पर कैसे करें समुद्री खीरे की खेती? लाखों में है कीमत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Artificial Insemination Animal Husbandry Dairy Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी
एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी
एग्रीकल्चर
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
एग्रीकल्चर
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
Advertisement

वीडियोज

Katrina Kaif की Postpartum Body पर Trolls, Aishwarya से Kareena तक Actresses भी हुईं Target
Qazi Touqeer की 21 साल पुरानी कहानी: Fame Gurukul की जीत से Bigg Boss 20 तक का सफर
IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget